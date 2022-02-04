США розпочали відправку військових до Європи
Сполучені Штати почали перекидати додаткові війська до Східної Європи на фоні ескалації напруги через зосередження російських військ біля кордонів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні повідомляє Reuters.
У четвер десантники армії США сіли на літак, що вирушає із військової бази Форт-Брег у Північній Кароліні.
Близько 1700 військовослужбовців, переважно з 82-ї повітряно-десантної дивізії, вирушать до Польщі, а ще 300 - до Німеччини.
Сполучені Штати заявили в середу, що направлять майже 3000 додаткових військовослужбовців до Польщі та Румунії, щоб захистити Східну Європу від потенційного поширення кризи через зосередження російських військ поблизу України.
Вчера вечером об этом сообщил один из генералов Пентагон
Хочется верить
Но Пу уже сушит штаны, это 100%, как говорится в этот раз он уже заигрался....
Так от з німеччини найбільше посміхаються громадяни найкорумпованішої і найбіднішої країни .
Німецький бізнес втрачає від санкцій , торгівля падає. В Україні "на гране войны на уничтожение" торгівля з РОсією та Білоруссю збільшується. В угоду Білорусі віддаються тендери , боротьба з корупцією призупинена. Конкурс прокурора САП зірвано. Через прокладки Арахуйні нарощується залежність від електроенергії з Білоруссю.
Ворог сидить тут на Банковій ,а не в Німеччині.