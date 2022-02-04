УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6446 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 173 23

США розпочали відправку військових до Європи

США розпочали відправку військових до Європи

Сполучені Штати почали перекидати додаткові війська до Східної Європи на фоні ескалації напруги через зосередження російських військ біля кордонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні повідомляє Reuters.

У четвер десантники армії США сіли на літак, що вирушає із військової бази Форт-Брег у Північній Кароліні.

Близько 1700 військовослужбовців, переважно з 82-ї повітряно-десантної дивізії, вирушать до Польщі, а ще 300 - до Німеччини.

Сполучені Штати заявили в середу, що направлять майже 3000 додаткових військовослужбовців до Польщі та Румунії, щоб захистити Східну Європу від потенційного поширення кризи через зосередження російських військ поблизу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прессекретар Пентагону Кірбі підтвердив відправку військ США до Східної Європи

Автор: 

армія (3794) Німеччина (7735) НАТО (6793) Польща (8981) США (24349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Если шо welcome to Ukraine....
показати весь коментар
04.02.2022 09:44 Відповісти
+6
Наверняка и это продумано, но только не для всеобщего обозрения и особенно зеленскому.
показати весь коментар
04.02.2022 09:47 Відповісти
+4
написали что даже американские солдаты, если что, будут нам помогать воевать. Не в прямых прямо конфликтах, но например в каких-нибудь пусковых установках операторами, типа Патриот

Вчера вечером об этом сообщил один из генералов Пентагон
Хочется верить
Но Пу уже сушит штаны, это 100%, как говорится в этот раз он уже заигрался....
показати весь коментар
04.02.2022 09:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если шо welcome to Ukraine....
показати весь коментар
04.02.2022 09:44 Відповісти
Наверняка и это продумано, но только не для всеобщего обозрения и особенно зеленскому.
показати весь коментар
04.02.2022 09:47 Відповісти
Це означає що США поставили на Україні хрест і тепер готуються стримувати путіна на кордоні Польщі.
показати весь коментар
04.02.2022 11:12 Відповісти
написали что даже американские солдаты, если что, будут нам помогать воевать. Не в прямых прямо конфликтах, но например в каких-нибудь пусковых установках операторами, типа Патриот

Вчера вечером об этом сообщил один из генералов Пентагон
Хочется верить
Но Пу уже сушит штаны, это 100%, как говорится в этот раз он уже заигрался....
показати весь коментар
04.02.2022 09:48 Відповісти
Достатньо буде пару десятків американських беспілотників , щоб вуаньки тримались в напрузі весь час.
показати весь коментар
04.02.2022 09:51 Відповісти
Читал что такой поддержки не получала ни одна постсоветская страна со времен холодной войны
показати весь коментар
04.02.2022 09:52 Відповісти
Причем управлять ударными беспилотниками амеры могут хоть из Португалии.
показати весь коментар
04.02.2022 09:54 Відповісти
ну что же ты так бесчеловечно , они же на говно изойдут....
показати весь коментар
04.02.2022 09:58 Відповісти
А Германия и Франция выразят глубокую озабоченность и будут умалять, не раздражать путлера.
показати весь коментар
04.02.2022 09:46 Відповісти
Якщо що ,то Німеччина - найсильніша економіка Європи , на якій тримається весь ЄС.
Так от з німеччини найбільше посміхаються громадяни найкорумпованішої і найбіднішої країни .
показати весь коментар
04.02.2022 09:53 Відповісти
И что, дальше?в дупу их целовать? Если бы не Штаты после второй мировой Немцы бы хрен сосали, ты мыслишь как второсортый отброс , им и оставайся , Украина на гране войны на уничтожение а ты рассуждаешь о том что не нужно поприкать немцев , мол они богаты итд . Ты чьих будешь, чей холоп? На немцах трымаются только эмигранты и греки , Англичане наверно без немчуры с голоду пухнут
показати весь коментар
04.02.2022 10:08 Відповісти
Німеччина зараз виступає дипломатично у цьому конфлікті , зайнявши нейтралітет.
Німецький бізнес втрачає від санкцій , торгівля падає. В Україні "на гране войны на уничтожение" торгівля з РОсією та Білоруссю збільшується. В угоду Білорусі віддаються тендери , боротьба з корупцією призупинена. Конкурс прокурора САП зірвано. Через прокладки Арахуйні нарощується залежність від електроенергії з Білоруссю.
Ворог сидить тут на Банковій ,а не в Німеччині.

показати весь коментар
04.02.2022 10:14 Відповісти
Придется амерам по бункеру ***** последний томагавк запустить с огуречным лосьйоном. Чтобы не было раздражения.
показати весь коментар
04.02.2022 10:41 Відповісти
Німці, взагалі, збираються повертати Кенінсберг? Чи надіються що 300 спартанців з Америки захистять їхні дупи?
показати весь коментар
04.02.2022 09:52 Відповісти
Забагато буде сопливим німцям. Взагалі то, Кьонігсберг - це Стара Прусія. Ото її і треба там відновити, як окрему країну.
показати весь коментар
04.02.2022 10:20 Відповісти
То треба там провести референдум: за Германію, чи за рашу.
показати весь коментар
04.02.2022 10:41 Відповісти
Зараз залишки пруського народа живуть на Куршській косі - від Ніди до Клайпеди. Там вони відроджують стару пруську мову, і свої старовиннітрадиції. Цьому народу потрібна власна земля. Кьонігсберг - це їх земля, а не німчури.
показати весь коментар
04.02.2022 11:11 Відповісти
***** це подвійний агент, працюючий на США. Це ж треба, добився розташування додаткових американських військ в Європі.
показати весь коментар
04.02.2022 10:22 Відповісти
Почему на нашивке у америкосов флаг перевернут?
показати весь коментар
04.02.2022 10:32 Відповісти
может ошибутся американцы и приземляться случайно" например в Харькове или Днепре!! Вот тогда путин будет рвать свою толтую жопу!!!
показати весь коментар
04.02.2022 11:24 Відповісти
Штош. Невысоко США оценивают боеспособность российских войск. Против 100 000 отправлено всего 3 000...
показати весь коментар
04.02.2022 14:04 Відповісти
 
 