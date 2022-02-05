Марш единства прошел в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове начался Марш единства, против проведения которого выступал горсовет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что участники начали собираться на площади Конституции около 13:30.

Кроме правоохранителей, за порядком будут следить добровольцы, рассказал соорганизатор Марша единства Константин Немичев перед началом мероприятия.

"По закону, они должны обеспечить нам безопасность и порядок на этом мероприятии. И от себя мы также сделали группу, в которую входит 80 человек. Они будут следить за порядком, чтобы не было никаких конфликтов, и будем сотрудничать с полицией, чтобы все было хорошо", - сказал Немичев.

Колонна участников с национальными флагами двинулась в 14:20.

Участники идут по улице Сумской и выкрикивают: "Слава Украине!", "Украина превыше всего", "Одна, единая соборная Украина", "Восток и запад вместе". Марш завершится у палатки "Все для победы".

Колонну сопровождают полицейские автомобили и правоохранители.



















После завершения марша на пл. Свободы началось вече.

"Хочу поблагодарить каждого из вас... Мы собрались и показали, что Харьков - это Украина, мы показали это всему миру. Нас хотят успокоить, хотят, чтобы мы сидели дома. Но у нас один ответ: мы не паникуем, мы готовимся" , - сказал, обращаясь к собравшимся один из соорганизаторов марша Константин Немичев.

По разным оценкам, в марше приняли участие более 5 тысяч человек, пишет Укринформ. Такое же число назвал Суспильному соорганизатор мероприятия Константин Немичев.













Джерела фото: ТГ-канал Немічева Костянтина та Громадське.



