Национальным сопротивлением и теробороной должны заниматься только профессионалы, - Зеленский. ВИДЕО

Организацией Национального сопротивления и территориальной обороны должны заниматься профессионалы, которым не следует мешать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, открывая заседание Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

"Все, особенно руководители на местах, должны четко уяснить: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно военные, исключительно профессионалы. Помогать им – это хорошо, но иногда – не мешать им – это гораздо лучше", – сказал Зеленский.

По мнению президента, в вопросах национальной безопасности "нет места для политики, интриг, спекуляций и хаоса, которые могут создать именно такие вещи".

"Каждый день, а тем более сейчас, должно быть полное взаимодействие власти всех уровней и полное понимание зоны своей ответственности - со стороны областных и районных администраций, областных и районных советов и других представителей местного самоуправления, для построения эффективной модели теробороны и национального сопротивления. Это надежный тыл для профессиональной и хорошо оснащенной армии, которые вместе составляют основу сильного государства", - сказал он.

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