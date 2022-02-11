Национальным сопротивлением и теробороной должны заниматься только профессионалы, - Зеленский. ВИДЕО
Организацией Национального сопротивления и территориальной обороны должны заниматься профессионалы, которым не следует мешать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, открывая заседание Конгресса местных и региональных властей в Харькове.
"Все, особенно руководители на местах, должны четко уяснить: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно военные, исключительно профессионалы. Помогать им – это хорошо, но иногда – не мешать им – это гораздо лучше", – сказал Зеленский.
По мнению президента, в вопросах национальной безопасности "нет места для политики, интриг, спекуляций и хаоса, которые могут создать именно такие вещи".
"Каждый день, а тем более сейчас, должно быть полное взаимодействие власти всех уровней и полное понимание зоны своей ответственности - со стороны областных и районных администраций, областных и районных советов и других представителей местного самоуправления, для построения эффективной модели теробороны и национального сопротивления. Это надежный тыл для профессиональной и хорошо оснащенной армии, которые вместе составляют основу сильного государства", - сказал он.
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ЗЕ-беня за 2,5 роки отожрався
завдяти цьому і вистояли
ЗЕ-беня - демотиватор та провокатор !
профеоналізм 79 разів верховного - здача Харкова та шашлики
В стаде которым руководит осел могут быть только бараны...
Интересно, кто ему их написал и подсунул?
повылазило? бедосику бубочку не узнал своего?
"курить бамбук"
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F перен. , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. сознательно или вынужденно https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE ничего https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5 не https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C делать ; https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C бездельничать ◆ Резон такой: отец всю жизнь работал, а наследник может тут же всё продать и уехать на острова курить бамбук? Игорь Найдёнов, «Масло масляное» // «Русский репортёр», 2013 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ] ◆ - Ну все, пока клиент не подъедет, курим бамбук.
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всіх бухгалтерів на оборону , то нікому ніЗЗя , бо не мішайте! Хто тебе питать буде ?! Якщо спитать , то хоч у людей , які розуміються на захисті держави , а не віслюка , який зрання хоче спати , а потім відпочивати!
Як сталося, що зграя "левів-порохоботів" не впоралася з отарою "зебілів"?
И отдал приказ отвести украинские войска в одностороннем порядке и запретив стрелять в ответ украинским войскам...
Так то-ж делами, у нас принято заниматься обещаниями.
Фацк... Чувак, пойми уже, что это вообще не
про вас. От слова совсем...
крепкого хозяйственника... мурого поводыря... партию....
как показывает история последних 30 лет, проходимцы на такую "должность" всегда находились. И даже последователи у таких персонажей всегда находились. Процентов 15%...
Тероборона, це ополчення!!!
А професіонали повинні йти в армію, у лікарі, у будівельники, у політику…
а в нас президент… - навіть не ополченець…
Руководить страной и армией тоже должны профессионалы, а у нас, почему-то, какой то лох офшорный!
Доколе?