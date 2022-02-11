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Национальным сопротивлением и теробороной должны заниматься только профессионалы, - Зеленский. ВИДЕО

Организацией Национального сопротивления и территориальной обороны должны заниматься профессионалы, которым не следует мешать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, открывая заседание Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

"Все, особенно руководители на местах, должны четко уяснить: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно военные, исключительно профессионалы. Помогать им – это хорошо, но иногда – не мешать им – это гораздо лучше", – сказал Зеленский.

По мнению президента, в вопросах национальной безопасности "нет места для политики, интриг, спекуляций и хаоса, которые могут создать именно такие вещи".

"Каждый день, а тем более сейчас, должно быть полное взаимодействие власти всех уровней и полное понимание зоны своей ответственности - со стороны областных и районных администраций, областных и районных советов и других представителей местного самоуправления, для построения эффективной модели теробороны и национального сопротивления. Это надежный тыл для профессиональной и хорошо оснащенной армии, которые вместе составляют основу сильного государства", - сказал он.

Также читайте: Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) тероборона (340)


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Топ комментарии
+85
А президентом может быть клоун))))
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11.02.2022 13:44
+70
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11.02.2022 13:47
+53
Тебя, клоун, не спросили.. Четырежды уклонист писькограй будет рассказывать нам тут кто на что имеет право. Сходи лучше в очко путину загляни, как ты любишь..
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11.02.2022 13:45
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Правила форума Совет форумчан
А президентом может быть клоун))))
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11.02.2022 13:44 Ответить
сначала хотели поставить Лысого.. но он намного умнее зеЛоха)
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11.02.2022 13:50 Ответить
Маємо, те що маємо. Як колись говорила хитра лисяця Кравчук, загрібаючи собі десятки мільйонів баксів, пропонуючи українцям зручні кравчучки.
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11.02.2022 13:53 Ответить
И даже кондитер)))))
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11.02.2022 14:24 Ответить
кондитер это хобби, исключительно в свободное от дипломатии время
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11.02.2022 14:53 Ответить
Порох за 5 років президентства посивів,
ЗЕ-беня за 2,5 роки отожрався
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11.02.2022 17:16 Ответить
Глядя на успехи рошена и Украины - 24 часа в сутки было свободного времени.
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14.02.2022 10:29 Ответить
при Пороху обороною України займались всі !!!!!!

завдяти цьому і вистояли

ЗЕ-беня - демотиватор та провокатор !
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11.02.2022 17:13 Ответить
хоча для уклоніста Х 4 все вірно

профеоналізм 79 разів верховного - здача Харкова та шашлики
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11.02.2022 17:14 Ответить
а шо такое а че не кварталовцы
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11.02.2022 13:44 Ответить
Тебя, клоун, не спросили.. Четырежды уклонист писькограй будет рассказывать нам тут кто на что имеет право. Сходи лучше в очко путину загляни, как ты любишь..
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11.02.2022 13:45 Ответить
Клоун, пошол нахрін. Давайте краще оберемо сьомого президента України на сайті Цензора. Адже навкруги одні вороги та зрадники.
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11.02.2022 13:57 Ответить
Яке ж ти нікчемне створіння) і ти хочеш сказати, що ти тут із патріотичних почуттів? Бхххх)))
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11.02.2022 14:03 Ответить
Минуло два з половиною роки президенства Зеленського і команди. Будь ласка, назви хоча б одне їхнє досягнення. Одне.
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11.02.2022 14:06 Ответить
Вибачаюсь,що втрутився.Досягнення Зе? Арешт,домашній,кума *****.Джавеліни,атака Байрактара, авіарейси США,вугілля не з ОРДЛО,Стінгери,Кримська платформа і незмінний курс в НАТО. Апелюйте,якщо вийде,без випорожнень і кацапських матюків...
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11.02.2022 15:25 Ответить
Це жарт? 1. «Домашній арешт кума уйла» це одне із досягнень? Де «кум уйла» відбуває цей арешт? На приватній яхті? 2. Джавеліни Україні надав ще Трамп при президенстві Порошенко. 3. Вугілля купувалось через біржу в Роттердамі і кошти йшли на українські шахти, котрі сплачували податки в Україну. 4. Кримську платформу створили при Порошенко. 5. Незмінний курс на НАТО закріпили при Порошенко. Зеленський, до речі, демонстративно ігнорує процес інтеграції. Це все дуже важко назвати «досягненнями» Зеленського і команди, особливо на фоні передвиборчих обіцянок.
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11.02.2022 15:36 Ответить
«Домашній арешт кума уйла»))) Атака Байрактара? Байрактари закупили ще при Порошенко, між іншим і вони стояли на «приколі» і Зеленському постійно дрючили чому їх не використовують. Вдарили один раз із дуже сумнівним результатом і ще не відомо чи Зеленський санкіюнував цю атаку, адже реакція української влади була досить сцикливою. Нагадати?
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11.02.2022 15:45 Ответить
Трамподрочер Джавелины Конгресс США надав, а не рыжий бубуин
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20.02.2022 12:14 Ответить
Зелений по блату,нема для українців такого прізвища як путін Не пались.Є тільки *****...Своєму путіну дивись куди хочеш ...
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11.02.2022 14:55 Ответить
Кривоноса уволили и болеет что то про профессионалов...
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11.02.2022 17:39 Ответить
Це 4 рази відкосивш від армії ******** натякає на слуг народу?
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11.02.2022 13:45 Ответить
К сожаленю в зеленом стаде таковых нет и быть не может...
В стаде которым руководит осел могут быть только бараны...
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11.02.2022 13:45 Ответить
Золотые слова....
Интересно, кто ему их написал и подсунул?
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11.02.2022 13:46 Ответить
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11.02.2022 13:47 Ответить
Що це ти так замаскувався, Стрілок?
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11.02.2022 14:09 Ответить
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11.02.2022 14:19 Ответить
говорил я тебе "не мастурбируй - ослепнешь" но ты же не слушаешь никого
повылазило? бедосику бубочку не узнал своего?
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11.02.2022 14:25 Ответить
А так схоже на автопортрет!
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11.02.2022 14:32 Ответить
тебе виднее похоже на тебе автопортрет или нет
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11.02.2022 14:39 Ответить
Ти хоть розумієш, що таке "автопортрет"?
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11.02.2022 14:57 Ответить
конечно. а у тебя есть сомнения?
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11.02.2022 14:58 Ответить
Це селфі?
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11.02.2022 14:58 Ответить
ой вей..
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11.02.2022 15:42 Ответить
Ще б штани (від ззаді) показали
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11.02.2022 14:36 Ответить
...... ой, поржав, дякую, це ж треба так дотепно зліпити, а як гармонічно.... , це не лох вам там якийсь, верховний ржач.
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11.02.2022 15:11 Ответить
Буба криворогий на войне.
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11.02.2022 16:56 Ответить
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11.02.2022 21:18 Ответить
нарешті я зрозумів що таке

"курить бамбук"

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F жарг. нарк. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C курить https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 марихуану (высушенные зелёные части конопли индийской) или https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88 гашиш , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD план ◆ Отсутствует пример употребления (см. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A6%D0%98%D0%A2 рекомендации ).
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F перен. , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. сознательно или вынужденно https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE ничего https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5 не https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C делать ; https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C бездельничать ◆ Резон такой: отец всю жизнь работал, а наследник может тут же всё продать и уехать на острова курить бамбук? Игорь Найдёнов, «Масло масляное» // «Русский репортёр», 2013 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ] ◆ - Ну все, пока клиент не подъедет, курим бамбук.
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F перен. , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C быть , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F оказаться , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F остаться https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5_%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D0%BB не у дел (в результате https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0 неудачи , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%88 проигрыша и т. д.) ◆
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11.02.2022 17:11 Ответить
Так профессионалы все давно в Ростове
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11.02.2022 13:48 Ответить
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11.02.2022 13:48 Ответить
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11.02.2022 13:48 Ответить
Профессіонали це зелені наркомани та ригівці ?
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11.02.2022 13:48 Ответить
Країною має керувати професіонал, а не клоун!
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11.02.2022 13:49 Ответить
Просто перехопив у мене фразу. І я про те ж.
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11.02.2022 13:51 Ответить
Ублюдок. Конченный ублюдок. И вот это, вы выбрали вместе, зедолбни, в 2019 году.
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11.02.2022 13:49 Ответить
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11.02.2022 14:26 Ответить
Ківа?
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11.02.2022 13:50 Ответить
Не уклонисты же...!
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11.02.2022 13:51 Ответить
Юзика в главнокомандующие!!!
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11.02.2022 13:51 Ответить
А рядом будет ехать экскаватор, чтоб вытаскивать эту тушу из окопа.
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11.02.2022 14:39 Ответить
Так Президентом теж має бути професіонал, а не жалюгідний псевдоактор з дебільними жартами!
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11.02.2022 13:53 Ответить
І коли воно з мізками почне дружить? То
всіх бухгалтерів на оборону , то нікому ніЗЗя , бо не мішайте! Хто тебе питать буде ?! Якщо спитать , то хоч у людей , які розуміються на захисті держави , а не віслюка , який зрання хоче спати , а потім відпочивати!
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11.02.2022 13:58 Ответить
А може «зеленський» це такий собі план, щоб протягнути час і кацапи почали здогадуватись? Ну як ще пояснити, що за цю людину проголосувала значна частина населення!? Ч
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11.02.2022 14:09 Ответить
Читаю коменарі і...

Як сталося, що зграя "левів-порохоботів" не впоралася з отарою "зебілів"?

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11.02.2022 14:12 Ответить
Дійсно. Кількість дурнів в Україні просто вражає.
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11.02.2022 14:21 Ответить
Дурнів? Ви про дякувальників? Так.... Їх багато.... Совок ще тримає Україну.
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11.02.2022 14:29 Ответить
ето говорит конченный делетант
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11.02.2022 14:13 Ответить
Если б так было, то ты бы до сих пор на сцене черенком по роялю стучал бы. (
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11.02.2022 14:15 Ответить
ЗЕля определись , то ты Харьков уже сдал оркам , то Конгресы там проводишь , я конечно не врач но выглядит как раздвоение личности )
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11.02.2022 14:20 Ответить
Особистість то не про то чмо...
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11.02.2022 14:25 Ответить
Тому ******** сюди не повинна влазити.
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11.02.2022 14:20 Ответить
Помогать им - это хорошо, но иногда - не мешать им - это гораздо лучше", - сказал Зеленский.

И отдал приказ отвести украинские войска в одностороннем порядке и запретив стрелять в ответ украинским войскам...
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11.02.2022 14:23 Ответить
Всеми государственными делами должны заниматься профессионалы!
Так то-ж делами, у нас принято заниматься обещаниями.
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11.02.2022 14:24 Ответить
А президентом і головнокомандуючим може навіть паяц...
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11.02.2022 14:24 Ответить
Это мина замедленного действия для всех будущих властей. Много разных вооруженных групп, больших и маленьких, непонятно на кого работающих. Вооруженный хаос, как во время гражданской войны в прошлом веке. Причем в ближайшие годы от них никакой угрозы не будет, Зеленскому они не опасны.
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11.02.2022 14:24 Ответить
Мне вот интересно, являются ли профессионалами Гогилашвили, Арахамия, Трухин, Шевченко любитель Бульбофюрера, Стефанчук, Верещук, Тищенко, Юрченко, Дубинский, Корниенко и прочий мусор?
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11.02.2022 14:25 Ответить
тут с самого великого лидера современности , начинать надо ...он профи ??? таких же "профи" и сам подтянул
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11.02.2022 14:30 Ответить
Дал же Бог в такое скрытное время нам такого ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО...Прости Господи
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11.02.2022 14:27 Ответить
Професійна прибиральниця згодиться?
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11.02.2022 14:30 Ответить
Національним спротивом та теробороною мають займатися виключно професіонали,
Фацк... Чувак, пойми уже, что это вообще не
про вас. От слова совсем...
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11.02.2022 14:34 Ответить
Сказал профессиональный пианист
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11.02.2022 14:37 Ответить
Нам надо крепкого хозяйственника ... мурого поводыря... партию....

как показывает история последних 30 лет, проходимцы на такую "должность" всегда находились. И даже последователи у таких персонажей всегда находились. Процентов 15%...
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11.02.2022 14:39 Ответить
такі проффесіонали як ЗЕ
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11.02.2022 14:40 Ответить
Зовсім з глузду з'їхав? В 2014 якби не волонтери і добровольці (зовсім не професіонали) - де би зараз була Україна??? Ну скільки можна терпіти висери цього ушльопка? Ти, *ука, не хочеш професіоналам зарплатню підняти. На що ти розраховуєш???
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11.02.2022 14:40 Ответить
Национальное сопротивление, партизанская, диверсионная война в том числе и на тероборону нужно время,готовить годами ( понятно что за период 2015-2021 ее можно было подготовить.. Но увы этим не кто не занимался. Были другие приоритеты ( и не всегда на благо Украины). Быстро все это организовать невозможно ( ну разве что для показухи или на убой) Для серьезной подготовки нужны нужна были политическая воля, финансы, организационные ресурсы и т.д. и даже при этом нужно минимум три года. Ну если к этому относиться серьезно, а не поверхностно.
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11.02.2022 14:43 Ответить
Тогда звиздуй в квартал,чмо
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11.02.2022 14:45 Ответить
Начал в очередной раз уклоняться ЧМО
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11.02.2022 14:52 Ответить
Вава, падла уклоністьська! ПроффесіАнал, ****...
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11.02.2022 14:53 Ответить
как я понял министерства обороны у нас нет
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11.02.2022 14:59 Ответить
Придурок!
Тероборона, це ополчення!!!
А професіонали повинні йти в армію, у лікарі, у будівельники, у політику…
а в нас президент… - навіть не ополченець…
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11.02.2022 15:38 Ответить
Президентом теж повинен буди профи а не клоун.
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11.02.2022 15:40 Ответить
То б то особисто я ! Бо я боюся власного народу! Про що Зе сам і заявив.
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11.02.2022 15:45 Ответить
Які ?? Надіюсь не такі як ЗЕНЕЛОХ !
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11.02.2022 15:58 Ответить
уклоніст, крва
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11.02.2022 16:36 Ответить
Организацией сопротивления и обороны должны заниматься профессионалы, ---тогда, что там делает это чмо?
Руководить страной и армией тоже должны профессионалы, а у нас, почему-то, какой то лох офшорный!
Доколе?
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11.02.2022 16:56 Ответить
А депутатами можуть бути виключно дов%ойоби - доведено Зе
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11.02.2022 17:28 Ответить
Пріколяєш а міністр оборони і його "саветніки"...прості чарівники і всьому ще вчаться....бачите "пане президенте" а ви й не знали.....мабуть захворів...
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11.02.2022 17:30 Ответить
Как в прочем и политикой!
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11.02.2022 22:05 Ответить
КТО ИЗ МЕСТНЫХ В ТЕРРОБОРОНЕ В КОНЧЕ ЗАСПЕ !?)
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12.02.2022 04:25 Ответить
 
 