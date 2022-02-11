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Теробороною маюсь займатися виключно професіонали, - Верховний Головнокомандувач Зеленський. ВIДЕО

Організацією Національного спротиву та територіальної оборони мають займатися професіонали, яким не варто заважати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відкриваючи засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Харкові.

"Усі, особливо керівники на місцях, мають чітко усвідомити: є речі, які повинні втілювати у життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм – це добре, але інколи – не заважати їм – це набагато краще", – сказав Зеленський.

На думку президента, у питаннях національної безпеки "немає місця для політики, інтриг, спекуляцій та хаосу, який можуть створити саме такі речі".

"Щодня, а тим паче зараз, має бути повна взаємодія влади всіх рівнів і повне розуміння зони своєї відповідальності – з боку обласних та районних адміністрацій, обласних та районних рад та інших представників місцевого самоврядування, для побудови ефективної моделі тероборони і національного спротиву. Це надійний тил для професійної і добре оснащеної армії, що разом становлять основу сильної держави", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР підтримав перекидання бригад тероборони на фронт у разі крайньої потреби

Зеленський Володимир (23810) тероборона (386)


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Топ коментарі
+85
А президентом может быть клоун))))
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11.02.2022 13:44
+70
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11.02.2022 13:47
+53
Тебя, клоун, не спросили.. Четырежды уклонист писькограй будет рассказывать нам тут кто на что имеет право. Сходи лучше в очко путину загляни, как ты любишь..
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11.02.2022 13:45
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А президентом может быть клоун))))
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11.02.2022 13:44 Відповісти
сначала хотели поставить Лысого.. но он намного умнее зеЛоха)
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11.02.2022 13:50 Відповісти
Маємо, те що маємо. Як колись говорила хитра лисяця Кравчук, загрібаючи собі десятки мільйонів баксів, пропонуючи українцям зручні кравчучки.
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11.02.2022 13:53 Відповісти
И даже кондитер)))))
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11.02.2022 14:24 Відповісти
кондитер это хобби, исключительно в свободное от дипломатии время
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11.02.2022 14:53 Відповісти
Порох за 5 років президентства посивів,
ЗЕ-беня за 2,5 роки отожрався
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11.02.2022 17:16 Відповісти
Глядя на успехи рошена и Украины - 24 часа в сутки было свободного времени.
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14.02.2022 10:29 Відповісти
при Пороху обороною України займались всі !!!!!!

завдяти цьому і вистояли

ЗЕ-беня - демотиватор та провокатор !
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11.02.2022 17:13 Відповісти
хоча для уклоніста Х 4 все вірно

профеоналізм 79 разів верховного - здача Харкова та шашлики
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11.02.2022 17:14 Відповісти
а шо такое а че не кварталовцы
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11.02.2022 13:44 Відповісти
Тебя, клоун, не спросили.. Четырежды уклонист писькограй будет рассказывать нам тут кто на что имеет право. Сходи лучше в очко путину загляни, как ты любишь..
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11.02.2022 13:45 Відповісти
Клоун, пошол нахрін. Давайте краще оберемо сьомого президента України на сайті Цензора. Адже навкруги одні вороги та зрадники.
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11.02.2022 13:57 Відповісти
Яке ж ти нікчемне створіння) і ти хочеш сказати, що ти тут із патріотичних почуттів? Бхххх)))
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11.02.2022 14:03 Відповісти
Минуло два з половиною роки президенства Зеленського і команди. Будь ласка, назви хоча б одне їхнє досягнення. Одне.
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11.02.2022 14:06 Відповісти
Вибачаюсь,що втрутився.Досягнення Зе? Арешт,домашній,кума *****.Джавеліни,атака Байрактара, авіарейси США,вугілля не з ОРДЛО,Стінгери,Кримська платформа і незмінний курс в НАТО. Апелюйте,якщо вийде,без випорожнень і кацапських матюків...
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11.02.2022 15:25 Відповісти
Це жарт? 1. «Домашній арешт кума уйла» це одне із досягнень? Де «кум уйла» відбуває цей арешт? На приватній яхті? 2. Джавеліни Україні надав ще Трамп при президенстві Порошенко. 3. Вугілля купувалось через біржу в Роттердамі і кошти йшли на українські шахти, котрі сплачували податки в Україну. 4. Кримську платформу створили при Порошенко. 5. Незмінний курс на НАТО закріпили при Порошенко. Зеленський, до речі, демонстративно ігнорує процес інтеграції. Це все дуже важко назвати «досягненнями» Зеленського і команди, особливо на фоні передвиборчих обіцянок.
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11.02.2022 15:36 Відповісти
«Домашній арешт кума уйла»))) Атака Байрактара? Байрактари закупили ще при Порошенко, між іншим і вони стояли на «приколі» і Зеленському постійно дрючили чому їх не використовують. Вдарили один раз із дуже сумнівним результатом і ще не відомо чи Зеленський санкіюнував цю атаку, адже реакція української влади була досить сцикливою. Нагадати?
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11.02.2022 15:45 Відповісти
Трамподрочер Джавелины Конгресс США надав, а не рыжий бубуин
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20.02.2022 12:14 Відповісти
Зелений по блату,нема для українців такого прізвища як путін Не пались.Є тільки *****...Своєму путіну дивись куди хочеш ...
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11.02.2022 14:55 Відповісти
Кривоноса уволили и болеет что то про профессионалов...
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11.02.2022 17:39 Відповісти
Це 4 рази відкосивш від армії ******** натякає на слуг народу?
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11.02.2022 13:45 Відповісти
К сожаленю в зеленом стаде таковых нет и быть не может...
В стаде которым руководит осел могут быть только бараны...
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11.02.2022 13:45 Відповісти
Золотые слова....
Интересно, кто ему их написал и подсунул?
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11.02.2022 13:46 Відповісти
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11.02.2022 13:47 Відповісти
Що це ти так замаскувався, Стрілок?
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11.02.2022 14:09 Відповісти
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11.02.2022 14:19 Відповісти
говорил я тебе "не мастурбируй - ослепнешь" но ты же не слушаешь никого
повылазило? бедосику бубочку не узнал своего?
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11.02.2022 14:25 Відповісти
А так схоже на автопортрет!
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11.02.2022 14:32 Відповісти
тебе виднее похоже на тебе автопортрет или нет
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11.02.2022 14:39 Відповісти
Ти хоть розумієш, що таке "автопортрет"?
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11.02.2022 14:57 Відповісти
конечно. а у тебя есть сомнения?
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11.02.2022 14:58 Відповісти
Це селфі?
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11.02.2022 14:58 Відповісти
ой вей..
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11.02.2022 15:42 Відповісти
Ще б штани (від ззаді) показали
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11.02.2022 14:36 Відповісти
...... ой, поржав, дякую, це ж треба так дотепно зліпити, а як гармонічно.... , це не лох вам там якийсь, верховний ржач.
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11.02.2022 15:11 Відповісти
Буба криворогий на войне.
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11.02.2022 16:56 Відповісти
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11.02.2022 21:18 Відповісти
нарешті я зрозумів що таке

"курить бамбук"

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F жарг. нарк. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C курить https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 марихуану (высушенные зелёные части конопли индийской) или https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88 гашиш , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD план ◆ Отсутствует пример употребления (см. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A6%D0%98%D0%A2 рекомендации ).
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F перен. , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. сознательно или вынужденно https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE ничего https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5 не https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C делать ; https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C бездельничать ◆ Резон такой: отец всю жизнь работал, а наследник может тут же всё продать и уехать на острова курить бамбук? Игорь Найдёнов, «Масло масляное» // «Русский репортёр», 2013 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ] ◆ - Ну все, пока клиент не подъедет, курим бамбук.
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F перен. , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C быть , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F оказаться , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F остаться https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5_%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D0%BB не у дел (в результате https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0 неудачи , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%88 проигрыша и т. д.) ◆
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11.02.2022 17:11 Відповісти
Так профессионалы все давно в Ростове
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11.02.2022 13:48 Відповісти
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11.02.2022 13:48 Відповісти
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11.02.2022 13:48 Відповісти
Профессіонали це зелені наркомани та ригівці ?
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11.02.2022 13:48 Відповісти
Країною має керувати професіонал, а не клоун!
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11.02.2022 13:49 Відповісти
Просто перехопив у мене фразу. І я про те ж.
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11.02.2022 13:51 Відповісти
Ублюдок. Конченный ублюдок. И вот это, вы выбрали вместе, зедолбни, в 2019 году.
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11.02.2022 13:49 Відповісти
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11.02.2022 14:26 Відповісти
Ківа?
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11.02.2022 13:50 Відповісти
Не уклонисты же...!
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11.02.2022 13:51 Відповісти
Юзика в главнокомандующие!!!
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11.02.2022 13:51 Відповісти
А рядом будет ехать экскаватор, чтоб вытаскивать эту тушу из окопа.
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11.02.2022 14:39 Відповісти
Так Президентом теж має бути професіонал, а не жалюгідний псевдоактор з дебільними жартами!
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11.02.2022 13:53 Відповісти
І коли воно з мізками почне дружить? То
всіх бухгалтерів на оборону , то нікому ніЗЗя , бо не мішайте! Хто тебе питать буде ?! Якщо спитать , то хоч у людей , які розуміються на захисті держави , а не віслюка , який зрання хоче спати , а потім відпочивати!
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11.02.2022 13:58 Відповісти
А може «зеленський» це такий собі план, щоб протягнути час і кацапи почали здогадуватись? Ну як ще пояснити, що за цю людину проголосувала значна частина населення!? Ч
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11.02.2022 14:09 Відповісти
Читаю коменарі і...

Як сталося, що зграя "левів-порохоботів" не впоралася з отарою "зебілів"?

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11.02.2022 14:12 Відповісти
Дійсно. Кількість дурнів в Україні просто вражає.
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11.02.2022 14:21 Відповісти
Дурнів? Ви про дякувальників? Так.... Їх багато.... Совок ще тримає Україну.
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11.02.2022 14:29 Відповісти
ето говорит конченный делетант
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11.02.2022 14:13 Відповісти
Если б так было, то ты бы до сих пор на сцене черенком по роялю стучал бы. (
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11.02.2022 14:15 Відповісти
ЗЕля определись , то ты Харьков уже сдал оркам , то Конгресы там проводишь , я конечно не врач но выглядит как раздвоение личности )
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11.02.2022 14:20 Відповісти
Особистість то не про то чмо...
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11.02.2022 14:25 Відповісти
Тому ******** сюди не повинна влазити.
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11.02.2022 14:20 Відповісти
Помогать им - это хорошо, но иногда - не мешать им - это гораздо лучше", - сказал Зеленский.

И отдал приказ отвести украинские войска в одностороннем порядке и запретив стрелять в ответ украинским войскам...
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11.02.2022 14:23 Відповісти
Всеми государственными делами должны заниматься профессионалы!
Так то-ж делами, у нас принято заниматься обещаниями.
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11.02.2022 14:24 Відповісти
А президентом і головнокомандуючим може навіть паяц...
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11.02.2022 14:24 Відповісти
Это мина замедленного действия для всех будущих властей. Много разных вооруженных групп, больших и маленьких, непонятно на кого работающих. Вооруженный хаос, как во время гражданской войны в прошлом веке. Причем в ближайшие годы от них никакой угрозы не будет, Зеленскому они не опасны.
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11.02.2022 14:24 Відповісти
Мне вот интересно, являются ли профессионалами Гогилашвили, Арахамия, Трухин, Шевченко любитель Бульбофюрера, Стефанчук, Верещук, Тищенко, Юрченко, Дубинский, Корниенко и прочий мусор?
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11.02.2022 14:25 Відповісти
тут с самого великого лидера современности , начинать надо ...он профи ??? таких же "профи" и сам подтянул
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11.02.2022 14:30 Відповісти
Дал же Бог в такое скрытное время нам такого ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО...Прости Господи
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11.02.2022 14:27 Відповісти
Професійна прибиральниця згодиться?
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11.02.2022 14:30 Відповісти
Національним спротивом та теробороною мають займатися виключно професіонали,
Фацк... Чувак, пойми уже, что это вообще не
про вас. От слова совсем...
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11.02.2022 14:34 Відповісти
Сказал профессиональный пианист
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11.02.2022 14:37 Відповісти
Нам надо крепкого хозяйственника ... мурого поводыря... партию....

как показывает история последних 30 лет, проходимцы на такую "должность" всегда находились. И даже последователи у таких персонажей всегда находились. Процентов 15%...
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11.02.2022 14:39 Відповісти
такі проффесіонали як ЗЕ
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11.02.2022 14:40 Відповісти
Зовсім з глузду з'їхав? В 2014 якби не волонтери і добровольці (зовсім не професіонали) - де би зараз була Україна??? Ну скільки можна терпіти висери цього ушльопка? Ти, *ука, не хочеш професіоналам зарплатню підняти. На що ти розраховуєш???
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11.02.2022 14:40 Відповісти
Национальное сопротивление, партизанская, диверсионная война в том числе и на тероборону нужно время,готовить годами ( понятно что за период 2015-2021 ее можно было подготовить.. Но увы этим не кто не занимался. Были другие приоритеты ( и не всегда на благо Украины). Быстро все это организовать невозможно ( ну разве что для показухи или на убой) Для серьезной подготовки нужны нужна были политическая воля, финансы, организационные ресурсы и т.д. и даже при этом нужно минимум три года. Ну если к этому относиться серьезно, а не поверхностно.
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11.02.2022 14:43 Відповісти
Тогда звиздуй в квартал,чмо
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11.02.2022 14:45 Відповісти
Начал в очередной раз уклоняться ЧМО
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11.02.2022 14:52 Відповісти
Вава, падла уклоністьська! ПроффесіАнал, ****...
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11.02.2022 14:53 Відповісти
как я понял министерства обороны у нас нет
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11.02.2022 14:59 Відповісти
Придурок!
Тероборона, це ополчення!!!
А професіонали повинні йти в армію, у лікарі, у будівельники, у політику…
а в нас президент… - навіть не ополченець…
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11.02.2022 15:38 Відповісти
Президентом теж повинен буди профи а не клоун.
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11.02.2022 15:40 Відповісти
То б то особисто я ! Бо я боюся власного народу! Про що Зе сам і заявив.
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11.02.2022 15:45 Відповісти
Які ?? Надіюсь не такі як ЗЕНЕЛОХ !
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11.02.2022 15:58 Відповісти
уклоніст, крва
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11.02.2022 16:36 Відповісти
Организацией сопротивления и обороны должны заниматься профессионалы, ---тогда, что там делает это чмо?
Руководить страной и армией тоже должны профессионалы, а у нас, почему-то, какой то лох офшорный!
Доколе?
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11.02.2022 16:56 Відповісти
А депутатами можуть бути виключно дов%ойоби - доведено Зе
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11.02.2022 17:28 Відповісти
Пріколяєш а міністр оборони і його "саветніки"...прості чарівники і всьому ще вчаться....бачите "пане президенте" а ви й не знали.....мабуть захворів...
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11.02.2022 17:30 Відповісти
Как в прочем и политикой!
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11.02.2022 22:05 Відповісти
КТО ИЗ МЕСТНЫХ В ТЕРРОБОРОНЕ В КОНЧЕ ЗАСПЕ !?)
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12.02.2022 04:25 Відповісти
 
 