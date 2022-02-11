Теробороною маюсь займатися виключно професіонали, - Верховний Головнокомандувач Зеленський. ВIДЕО
Організацією Національного спротиву та територіальної оборони мають займатися професіонали, яким не варто заважати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відкриваючи засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Харкові.
"Усі, особливо керівники на місцях, мають чітко усвідомити: є речі, які повинні втілювати у життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм – це добре, але інколи – не заважати їм – це набагато краще", – сказав Зеленський.
На думку президента, у питаннях національної безпеки "немає місця для політики, інтриг, спекуляцій та хаосу, який можуть створити саме такі речі".
"Щодня, а тим паче зараз, має бути повна взаємодія влади всіх рівнів і повне розуміння зони своєї відповідальності – з боку обласних та районних адміністрацій, обласних та районних рад та інших представників місцевого самоврядування, для побудови ефективної моделі тероборони і національного спротиву. Це надійний тил для професійної і добре оснащеної армії, що разом становлять основу сильної держави", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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ЗЕ-беня за 2,5 роки отожрався
завдяти цьому і вистояли
ЗЕ-беня - демотиватор та провокатор !
профеоналізм 79 разів верховного - здача Харкова та шашлики
В стаде которым руководит осел могут быть только бараны...
Интересно, кто ему их написал и подсунул?
повылазило? бедосику бубочку не узнал своего?
"курить бамбук"
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F перен. , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. сознательно или вынужденно https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE ничего https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5 не https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C делать ; https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C бездельничать ◆ Резон такой: отец всю жизнь работал, а наследник может тут же всё продать и уехать на острова курить бамбук? Игорь Найдёнов, «Масло масляное» // «Русский репортёр», 2013 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ] ◆ - Ну все, пока клиент не подъедет, курим бамбук.
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всіх бухгалтерів на оборону , то нікому ніЗЗя , бо не мішайте! Хто тебе питать буде ?! Якщо спитать , то хоч у людей , які розуміються на захисті держави , а не віслюка , який зрання хоче спати , а потім відпочивати!
Як сталося, що зграя "левів-порохоботів" не впоралася з отарою "зебілів"?
И отдал приказ отвести украинские войска в одностороннем порядке и запретив стрелять в ответ украинским войскам...
Так то-ж делами, у нас принято заниматься обещаниями.
Фацк... Чувак, пойми уже, что это вообще не
про вас. От слова совсем...
крепкого хозяйственника... мурого поводыря... партию....
как показывает история последних 30 лет, проходимцы на такую "должность" всегда находились. И даже последователи у таких персонажей всегда находились. Процентов 15%...
Тероборона, це ополчення!!!
А професіонали повинні йти в армію, у лікарі, у будівельники, у політику…
а в нас президент… - навіть не ополченець…
Руководить страной и армией тоже должны профессионалы, а у нас, почему-то, какой то лох офшорный!
Доколе?