"Слуги народа" собираются на заседание фракции в ОП. ВИДЕО+ФОТО

Главная тема обсуждения с участием президента Владимира Зеленского – вопросы безопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на LB.ua.

Заседание фракции, традиционно проходившие в КВЦ "Парковый", на этот раз состоится в ОП. Основной темой для обсуждения станут вопросы безопасности.

В частности, депутаты намерены обсудить Минские договоренности и финансирование Вооруженных сил Украины, рассказал нардеп "Слуги народа" Олег Дунда.

"Меня больше интересует вопрос по минским соглашениям, которые являются мертворожденными. С ними надо решать... в первую очередь - решать вопросы, как мы к ним относимся. Это - самый главный. А во-вторых, вопрос по Вооруженным Силам Украины. Я думаю, что президент или кто-то из правительства предоставит полную информацию о состоянии нашей армии на линии столкновения", - сказал Дунда.





