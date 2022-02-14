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"Слуги народа" собираются на заседание фракции в ОП. ВИДЕО+ФОТО

Главная тема обсуждения с участием президента Владимира Зеленского – вопросы безопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на LB.ua.

Заседание фракции, традиционно проходившие в КВЦ "Парковый", на этот раз состоится в ОП. Основной темой для обсуждения станут вопросы безопасности.

В частности, депутаты намерены обсудить Минские договоренности и финансирование Вооруженных сил Украины, рассказал нардеп "Слуги народа" Олег Дунда.

"Меня больше интересует вопрос по минским соглашениям, которые являются мертворожденными. С ними надо решать... в первую очередь - решать вопросы, как мы к ним относимся. Это - самый главный. А во-вторых, вопрос по Вооруженным Силам Украины. Я думаю, что президент или кто-то из правительства предоставит полную информацию о состоянии нашей армии на линии столкновения", - сказал Дунда.

Слуги народа собираются на заседание фракции в ОП 01
Слуги народа собираются на заседание фракции в ОП 02
Слуги народа собираются на заседание фракции в ОП 03

Автор: 

Слуга народа (2630) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+36
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14.02.2022 18:14
+20
Ручные цуцыки собираются узнать график кормежки.
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14.02.2022 18:16
+19
https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ Дмитро Чекалкин

NATO-кOTAN: Найдорожчу дорогу в історії людства побудують в Україні: Ціна одиного кілометру у великому крадівництві досягла 300млн.грн. тобто 300 000грн за 1м. ! За такою ціною можна безперервно забудувати цю дорогу ********* школами або лікарнями з обладнанням. Це кільцева навколо Києва. Цензор: "Укравтодор" замовив будівництво ділянки київської кільцевої вартістю 300 мільйонів за кілометр в обхід ProZorro
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14.02.2022 18:16
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14.02.2022 18:14 Ответить
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14.02.2022 19:37 Ответить
Ручные цуцыки собираются узнать график кормежки.
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14.02.2022 18:16 Ответить
Покажіть на чому приїхали.
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14.02.2022 18:16 Ответить
Все приехали на велосипедах.
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14.02.2022 18:17 Ответить
Не зеПЕДах!
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14.02.2022 19:27 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ Дмитро Чекалкин

NATO-кOTAN: Найдорожчу дорогу в історії людства побудують в Україні: Ціна одиного кілометру у великому крадівництві досягла 300млн.грн. тобто 300 000грн за 1м. ! За такою ціною можна безперервно забудувати цю дорогу ********* школами або лікарнями з обладнанням. Це кільцева навколо Києва. Цензор: "Укравтодор" замовив будівництво ділянки київської кільцевої вартістю 300 мільйонів за кілометр в обхід ProZorro
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14.02.2022 18:16 Ответить
успеть урвать!
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15.02.2022 07:07 Ответить
А чого це в Києві і досі новорічні прикраси стоять ? Через 2 тижні весна !
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14.02.2022 18:17 Ответить
Они до майских могут висеть. 😁
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14.02.2022 18:19 Ответить
Вот там бы вместе с ЗЕ всю эту шушеру и ликвидировать.
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14.02.2022 18:18 Ответить
пусть сначала отдохнут, давно не виделись

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14.02.2022 19:11 Ответить
Самое время только обговаривать финансирование армии. Это нужно было делать еще позавчера. Как пригрозили остановить полеты, так собрали и комитет ВР и кабмин вмиг, не взирая на воскресенье. И бабки нашли мгновенно. А армия побоку, пусть ждет.
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14.02.2022 18:18 Ответить
На шашлики!
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14.02.2022 18:18 Ответить
ВР--не існує,а є шестьорки квартальщика ЦЯ ВР _НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ А ЗА КОНВЕРТИ НАЖИМАЄ КНОПКИ, Який жах і приниження всього народу,навіть тих хто голосував за це лайно.
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14.02.2022 18:20 Ответить
Гидкі кнопкодави, щоб ви уже всі виздихали
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14.02.2022 18:34 Ответить
Нам боятися?
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14.02.2022 18:35 Ответить
Какие дегенеративные морды, вырожденцы
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14.02.2022 19:02 Ответить
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14.02.2022 19:03 Ответить
Это учения по правильному направлению маршрута движения зелешоблы из Украины? В ОПу?
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14.02.2022 19:12 Ответить
насильно мил не будешь, заместо того, шобы мужественно бороться с агрессором в изгнании, злой зеля, як собака на сене сам не тикает и другим не дает
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14.02.2022 19:18 Ответить
+++++++++++
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14.02.2022 19:21 Ответить
Такого от "стада недоразвитых" мы точно не увидим.
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14.02.2022 19:22 Ответить
улыбаются все такие, весело им...
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14.02.2022 19:25 Ответить
а хіба офіс не для президента?
з якого переляку там якісь партії влаштовують шабаші?
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14.02.2022 19:26 Ответить
У меня вопрос у нас нынешний ********** всей страны или отдельно взятой шоблы
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14.02.2022 19:30 Ответить
да
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14.02.2022 19:30 Ответить
тогда пошел он в шоблу
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14.02.2022 19:31 Ответить
мораль сей басни такова:
ты бойся шоблы, а не льва!
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14.02.2022 19:44 Ответить
А Вы где видели льва так себе шавка шавкой
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14.02.2022 21:13 Ответить
 
 