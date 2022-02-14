"Слуги народа" собираются на заседание фракции в ОП. ВИДЕО+ФОТО
Главная тема обсуждения с участием президента Владимира Зеленского – вопросы безопасности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на LB.ua.
Заседание фракции, традиционно проходившие в КВЦ "Парковый", на этот раз состоится в ОП. Основной темой для обсуждения станут вопросы безопасности.
В частности, депутаты намерены обсудить Минские договоренности и финансирование Вооруженных сил Украины, рассказал нардеп "Слуги народа" Олег Дунда.
"Меня больше интересует вопрос по минским соглашениям, которые являются мертворожденными. С ними надо решать... в первую очередь - решать вопросы, как мы к ним относимся. Это - самый главный. А во-вторых, вопрос по Вооруженным Силам Украины. Я думаю, что президент или кто-то из правительства предоставит полную информацию о состоянии нашей армии на линии столкновения", - сказал Дунда.
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з якого переляку там якісь партії влаштовують шабаші?
ты бойся шоблы, а не льва!