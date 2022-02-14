"Слуги народу" збираються на засідання фракції в ОП. ВІДЕО+ФОТО

Головна тема обговорення за участі президента Володимира Зеленського - безпекові питання.

Про це Цензор.НЕТ повдомляє з посиланням на LB.ua.

Засідання фракції, які традиційно проходили в КВЦ "Парковий", цього разу відбудеться в ОП. Основною темою для обговорення стануть безпекові питання.

Зокрема, депутати планують обговорити Мінські домовленості та фінансування Збройних сил України, розповів нардеп "Слуги народу" Олег Дунда.

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"Мене більше цікавить питання по Мінським угодам, які є мертвонародженими. З ними треба вирішувати... в пепршу чергу - вирішувати питання, як ми до них відносимося. Це - найбільш головне. А по-друге, питання по Збройним Силам України. Я думаю, що президент, або хтось із Уряду надасть повну інформацію про стан нашої армії на лінії зіткнення", - сказав Дунда.





