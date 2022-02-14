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"Слуги народу" збираються на засідання фракції в ОП. ВІДЕО+ФОТО

Головна тема обговорення за участі президента Володимира Зеленського - безпекові питання.

Про це Цензор.НЕТ повдомляє з посиланням на LB.ua.

Засідання фракції, які традиційно проходили в КВЦ "Парковий", цього разу відбудеться в ОП. Основною темою для обговорення стануть безпекові питання.

Зокрема, депутати планують обговорити Мінські домовленості та фінансування Збройних сил України, розповів нардеп "Слуги народу" Олег Дунда.

Також читайте: На засіданні "Слуги народу" очікують Зеленського, - ЗМІ

"Мене більше цікавить питання по Мінським угодам, які є мертвонародженими. З ними треба вирішувати... в пепршу чергу - вирішувати питання, як ми до них відносимося. Це - найбільш головне. А по-друге, питання по Збройним Силам України. Я думаю, що президент, або хтось із Уряду надасть повну інформацію про стан нашої армії на лінії зіткнення", - сказав Дунда.

Слуги народу збираються на засідання фракції в ОП 01
Слуги народу збираються на засідання фракції в ОП 02
Слуги народу збираються на засідання фракції в ОП 03

Автор: 

Слуга народу (2812) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+36
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14.02.2022 18:14
+20
Ручные цуцыки собираются узнать график кормежки.
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14.02.2022 18:16
+19
https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ Дмитро Чекалкин

NATO-кOTAN: Найдорожчу дорогу в історії людства побудують в Україні: Ціна одиного кілометру у великому крадівництві досягла 300млн.грн. тобто 300 000грн за 1м. ! За такою ціною можна безперервно забудувати цю дорогу ********* школами або лікарнями з обладнанням. Це кільцева навколо Києва. Цензор: "Укравтодор" замовив будівництво ділянки київської кільцевої вартістю 300 мільйонів за кілометр в обхід ProZorro
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14.02.2022 18:16
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14.02.2022 18:14 Відповісти
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14.02.2022 19:37 Відповісти
Ручные цуцыки собираются узнать график кормежки.
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14.02.2022 18:16 Відповісти
Покажіть на чому приїхали.
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14.02.2022 18:16 Відповісти
Все приехали на велосипедах.
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14.02.2022 18:17 Відповісти
Не зеПЕДах!
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14.02.2022 19:27 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ Дмитро Чекалкин

NATO-кOTAN: Найдорожчу дорогу в історії людства побудують в Україні: Ціна одиного кілометру у великому крадівництві досягла 300млн.грн. тобто 300 000грн за 1м. ! За такою ціною можна безперервно забудувати цю дорогу ********* школами або лікарнями з обладнанням. Це кільцева навколо Києва. Цензор: "Укравтодор" замовив будівництво ділянки київської кільцевої вартістю 300 мільйонів за кілометр в обхід ProZorro
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14.02.2022 18:16 Відповісти
успеть урвать!
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15.02.2022 07:07 Відповісти
А чого це в Києві і досі новорічні прикраси стоять ? Через 2 тижні весна !
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14.02.2022 18:17 Відповісти
Они до майских могут висеть. 😁
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14.02.2022 18:19 Відповісти
Вот там бы вместе с ЗЕ всю эту шушеру и ликвидировать.
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14.02.2022 18:18 Відповісти
пусть сначала отдохнут, давно не виделись

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14.02.2022 19:11 Відповісти
Самое время только обговаривать финансирование армии. Это нужно было делать еще позавчера. Как пригрозили остановить полеты, так собрали и комитет ВР и кабмин вмиг, не взирая на воскресенье. И бабки нашли мгновенно. А армия побоку, пусть ждет.
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14.02.2022 18:18 Відповісти
На шашлики!
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14.02.2022 18:18 Відповісти
ВР--не існує,а є шестьорки квартальщика ЦЯ ВР _НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ А ЗА КОНВЕРТИ НАЖИМАЄ КНОПКИ, Який жах і приниження всього народу,навіть тих хто голосував за це лайно.
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14.02.2022 18:20 Відповісти
Гидкі кнопкодави, щоб ви уже всі виздихали
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14.02.2022 18:34 Відповісти
Нам боятися?
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14.02.2022 18:35 Відповісти
Какие дегенеративные морды, вырожденцы
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14.02.2022 19:02 Відповісти
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14.02.2022 19:03 Відповісти
Это учения по правильному направлению маршрута движения зелешоблы из Украины? В ОПу?
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14.02.2022 19:12 Відповісти
насильно мил не будешь, заместо того, шобы мужественно бороться с агрессором в изгнании, злой зеля, як собака на сене сам не тикает и другим не дает
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14.02.2022 19:18 Відповісти
+++++++++++
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14.02.2022 19:21 Відповісти
Такого от "стада недоразвитых" мы точно не увидим.
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14.02.2022 19:22 Відповісти
улыбаются все такие, весело им...
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14.02.2022 19:25 Відповісти
а хіба офіс не для президента?
з якого переляку там якісь партії влаштовують шабаші?
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14.02.2022 19:26 Відповісти
У меня вопрос у нас нынешний ********** всей страны или отдельно взятой шоблы
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14.02.2022 19:30 Відповісти
да
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14.02.2022 19:30 Відповісти
тогда пошел он в шоблу
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14.02.2022 19:31 Відповісти
мораль сей басни такова:
ты бойся шоблы, а не льва!
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14.02.2022 19:44 Відповісти
А Вы где видели льва так себе шавка шавкой
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14.02.2022 21:13 Відповісти
 
 