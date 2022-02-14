"Слуги народу" збираються на засідання фракції в ОП. ВІДЕО+ФОТО
Головна тема обговорення за участі президента Володимира Зеленського - безпекові питання.
Про це Цензор.НЕТ повдомляє з посиланням на LB.ua.
Засідання фракції, які традиційно проходили в КВЦ "Парковий", цього разу відбудеться в ОП. Основною темою для обговорення стануть безпекові питання.
Зокрема, депутати планують обговорити Мінські домовленості та фінансування Збройних сил України, розповів нардеп "Слуги народу" Олег Дунда.
"Мене більше цікавить питання по Мінським угодам, які є мертвонародженими. З ними треба вирішувати... в пепршу чергу - вирішувати питання, як ми до них відносимося. Це - найбільш головне. А по-друге, питання по Збройним Силам України. Я думаю, що президент, або хтось із Уряду надасть повну інформацію про стан нашої армії на лінії зіткнення", - сказав Дунда.
Будь ласка, зачекайте...
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з якого переляку там якісь партії влаштовують шабаші?
ты бойся шоблы, а не льва!