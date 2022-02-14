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Новини
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На засіданні "Слуги народу" очікують Зеленського, - ЗМІ

На засіданні

На засіданні фракції "Слуга народу", що пройде сьогодні увечері, очікується президент Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела у фракції.

За попередніми даними, він долучиться до нардепів, якщо не матиме в цей час важливих зустрічей з іноземними партнерами та телефонних дзвінків.

Засідання, які традиційно проходили в КВЦ "Парковий", цього разу планується в іншому місці, якому – поки не розголошується. Основною темою для обговорення стануть безпекові питання.

"З йомвірністю 99% буде (президент. - Ред.), місце досі невизначене, але на 99% не "Парковий", скоріше за все ОПУ", - зазначило джерело.

Інше джерело додало, що порядок денний засідання ще невідомий, а про місце зібрання повідомлять невдовзі до початку.

Також читайте: Нардепам від "Слуги народу", які за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді, - Кравчук

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+19
сборище дегенератів...від вас всі в шоці і тільки кожен пятий дуркаїнець все ще вірить що вам ідіотам нідают работать
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14.02.2022 10:03
+16
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14.02.2022 10:02
+14
Що значить очікують? Сцикло теж здриснуло разом з олігархами?
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14.02.2022 10:04
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14.02.2022 10:02 Відповісти
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14.02.2022 10:10 Відповісти
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14.02.2022 10:15 Відповісти
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14.02.2022 10:16 Відповісти
на белом коне?
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14.02.2022 10:03 Відповісти
на черном ишаке апокалипсиса...... Бидосик
Украины и всея мира
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14.02.2022 10:22 Відповісти
Раду собирать собираются или уже анархия ?
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14.02.2022 10:24 Відповісти
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14.02.2022 10:25 Відповісти
сборище дегенератів...від вас всі в шоці і тільки кожен пятий дуркаїнець все ще вірить що вам ідіотам нідают работать
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14.02.2022 10:03 Відповісти
Що значить очікують? Сцикло теж здриснуло разом з олігархами?
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14.02.2022 10:04 Відповісти
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14.02.2022 11:11 Відповісти
Носик пудрит в боулинге?
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14.02.2022 10:05 Відповісти
Зеленський-остання надія Путіна!
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14.02.2022 10:05 Відповісти
У меня для ***** плохая новость.... На это не надеется даже его тупой избиратель
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14.02.2022 10:06 Відповісти
А ты ДЕБИЛ!!!!
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14.02.2022 10:36 Відповісти
Так звані, «Слуги» народу (знати б ще чиєї країни) є якоюсь закритою сектою.
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14.02.2022 10:07 Відповісти
Главный Скумбрий не умеет делать логичных выводов ! Что от такого болвана вообще можно ждать ?!
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14.02.2022 10:08 Відповісти
ЗЕбануться, какое счастье привалило.
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14.02.2022 10:08 Відповісти
А сколько в СН осталось Сцыкунов и Наркоманов, которые еще не удрали из Украины?
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14.02.2022 10:09 Відповісти
Обратите внимание на то, что Янелоха нет ни на одном мероприятии до 12 часов.
С утра у него "в спортзале" детокс. А когда это не получается- он выглядит так.

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14.02.2022 10:11 Відповісти
Да он вечно пол-дня в отключке. Сволочь. Думает, все само рассосётся.
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14.02.2022 10:19 Відповісти
Засідання, які традиційно проходили в КВЦ "Парковий", цього разу планується в іншому місці, якому - поки не розголошується. Основною темою для обговорення стануть безпекові питання. -що так лячно,що туди бомбануть вже ховаєтесь в бункер.Нардепам,які покинули Україну,треба негайно здати мандати і відмовитись від українського громадянства-ВИМАГАЄМО ПЕРЕВИБОРИ ВР!
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14.02.2022 10:12 Відповісти
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14.02.2022 10:14 Відповісти
Тайная вечеря, ****.
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14.02.2022 10:15 Відповісти
зелена мразота буде відмовлятися від курсу В НАТО
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14.02.2022 10:16 Відповісти
Пусть покажет свою семью в Киеве. Твари...
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14.02.2022 10:17 Відповісти
Пусть покажет Порошонка, подписавший Минскую зраду!
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14.02.2022 10:22 Відповісти
тобі в мошонку заряд солі
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14.02.2022 10:25 Відповісти
як можна влучити в те, чого не існує ?
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14.02.2022 10:26 Відповісти
А в чому там зрада ?
Може в криворукості зеленського ?
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14.02.2022 10:25 Відповісти
Та ні , пані Ксеніє, там не "криворукість", а "мозкожопість".
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14.02.2022 10:35 Відповісти
Для мене досі загадка як люди можуть за таке голосувати ... ЯК ???
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14.02.2022 10:39 Відповісти
То якби барани не були баранами ...
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14.02.2022 11:54 Відповісти
По минской угоде, кацапы должны вывезти свои войска из Украины!
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14.02.2022 10:26 Відповісти
А что после этого должны сделать мы??? Ты хотя бы почитало б!
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14.02.2022 10:42 Відповісти
Для нас головне позбавитись кацапів. АЛЕ.
Особливо ніхто не розраховував, що мокші підуть добровільно. Тому мінськ давав нам час посилити ЗСУ і економіку. Не неабиякі речі в умовах війни. А також захід санкціями давав парашку.
І чого зеленський поліз до фуйла з поцелуями ?
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14.02.2022 10:49 Відповісти
Мінські домовленості дали можливість Україні дочекатись масованого постачання зброї з боку США і Британії, які без гучного оголошення почали діяти в рамках Будапешту. В цьому і була їх ключова задача. Наразі вони виконали свою роль, хоча відмовлятись буквально від них нема потреби. Треба піднімати питання, що через масову паспортизацію москва зруйнувала мінський процес і за це її потрібно покарати через накладення санкцій.
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14.02.2022 12:41 Відповісти
Це вам у москві сказали, що ми щось винні?
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14.02.2022 12:34 Відповісти
Почему-то и бандиты собираются всегда по вечерам и ночам.
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14.02.2022 10:18 Відповісти
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14.02.2022 10:18 Відповісти
будут решать, сколько надо самолетов, чтобы вывезти всех слуг народа за раз из страны...
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14.02.2022 10:18 Відповісти
Ой як невдобно вийшло, Зеля ж на Сейшели здриснув. Аддахнуть.
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14.02.2022 10:19 Відповісти
Нардепы уже побежали из Украины. Свалит ли и Зеленский?
14 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%8b-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 1



Дикое позорище. И серьезная опасность.


Нардепам запретили уезжать из Украины. Но часть из них уже свалила.

Такой информацией https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy поделился в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.

Дикое позорище.

И серьезная опасность.

Потому что, если вдруг свалит Зеленский - в стране будет вакуум власти. Как в 2014 году.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/01/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86.html Израиль готовится к массовой эвакуации евреев из Украины: не уедет ли Зеленский? - Касьянов

Но есть и плюсы.

При отсутствии нардепов нельзя будет протащить через ВР то, что требует от нас Путин.

Но, хотелось бы знать, кто из нардепов уже сбежал…

***

«Как вам вброс от Офиса президента? Все олигархи бегут из Украины. И только смелый главнокомандующий Голобородько в стране и готов дать отпор Путину!», - написал около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD.html Олигархи массово сваливают из Украины чартерными рейсами

И разместил соответствующую картинку (она - вверху)…
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14.02.2022 10:23 Відповісти
А ленка-скумбрия со своими личинками, когда прилетит из Италии?
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14.02.2022 10:24 Відповісти
нізя так із царськими особами! неприпустимо! Перша Лєді-Скумбрія ! собствєнною пєрсоною! проше пана
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14.02.2022 10:42 Відповісти
А шо такоє, шо ми мєсто нє разглашаєм? Напевно, будуть обговорювати питання безпеки слуг народу від того самого народу.
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14.02.2022 10:26 Відповісти
Ну да.
Президент України Володимир Зеленський допускає можливість заворушень всередині країни Джерело:
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14.02.2022 11:19 Відповісти
а чого його "ожидать"? він і так ожидаєм з дитинства навіть ат раждєнія
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14.02.2022 10:41 Відповісти
Они уже сдрыснули.ловите остальных
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14.02.2022 10:47 Відповісти
Ща! Покурю и приеду!
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14.02.2022 10:47 Відповісти
Как всегда срочно бабло дерибанить собираются...
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14.02.2022 10:55 Відповісти
жена на вилле в туалете закрыла..
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14.02.2022 11:05 Відповісти
Всё, что происходит сейчас в Украине, включая этот кризис - это прямое следствие действий или бездействия Резидента Зеленского и его правительства. А началось всё с уступок раше, как то "разведение" и "главное не стрелять", сдачи Цемаха под видом псевдообмена, отказом от судебного дега по Газпрому и т.д.
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14.02.2022 11:59 Відповісти
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14.02.2022 12:08 Відповісти
фігасе, трускавецькій секті ще 2 години чути гундосий свист "найвеличнішого"
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14.02.2022 16:42 Відповісти
він мав перший сидіти всіх чекати)
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15.02.2022 13:10 Відповісти
 
 