На засіданні "Слуги народу" очікують Зеленського, - ЗМІ
На засіданні фракції "Слуга народу", що пройде сьогодні увечері, очікується президент Володимир Зеленський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела у фракції.
За попередніми даними, він долучиться до нардепів, якщо не матиме в цей час важливих зустрічей з іноземними партнерами та телефонних дзвінків.
Засідання, які традиційно проходили в КВЦ "Парковий", цього разу планується в іншому місці, якому – поки не розголошується. Основною темою для обговорення стануть безпекові питання.
"З йомвірністю 99% буде (президент. - Ред.), місце досі невизначене, але на 99% не "Парковий", скоріше за все ОПУ", - зазначило джерело.
Інше джерело додало, що порядок денний засідання ще невідомий, а про місце зібрання повідомлять невдовзі до початку.
Будь ласка, зачекайте...
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Украины и всея мира
С утра у него "в спортзале" детокс. А когда это не получается- он выглядит так.
Може в криворукості зеленського ?
Особливо ніхто не розраховував, що мокші підуть добровільно. Тому мінськ давав нам час посилити ЗСУ і економіку. Не неабиякі речі в умовах війни. А також захід санкціями давав парашку.
І чого зеленський поліз до фуйла з поцелуями ?
14 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%8b-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 1
Дикое позорище. И серьезная опасность.
Нардепам запретили уезжать из Украины. Но часть из них уже свалила.
Такой информацией https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy поделился в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
Дикое позорище.
И серьезная опасность.
Потому что, если вдруг свалит Зеленский - в стране будет вакуум власти. Как в 2014 году.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/01/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86.html Израиль готовится к массовой эвакуации евреев из Украины: не уедет ли Зеленский? - Касьянов
Но есть и плюсы.
При отсутствии нардепов нельзя будет протащить через ВР то, что требует от нас Путин.
Но, хотелось бы знать, кто из нардепов уже сбежал…
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«Как вам вброс от Офиса президента? Все олигархи бегут из Украины. И только смелый главнокомандующий Голобородько в стране и готов дать отпор Путину!», - написал около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD.html Олигархи массово сваливают из Украины чартерными рейсами
И разместил соответствующую картинку (она - вверху)…
Президент України Володимир Зеленський допускає можливість заворушень всередині країни Джерело: