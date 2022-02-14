На засіданні "Слуги народу" очікують Зеленського, - ЗМІ

На засіданні фракції "Слуга народу", що пройде сьогодні увечері, очікується президент Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела у фракції.

За попередніми даними, він долучиться до нардепів, якщо не матиме в цей час важливих зустрічей з іноземними партнерами та телефонних дзвінків.

Засідання, які традиційно проходили в КВЦ "Парковий", цього разу планується в іншому місці, якому – поки не розголошується. Основною темою для обговорення стануть безпекові питання.

"З йомвірністю 99% буде (президент. - Ред.), місце досі невизначене, але на 99% не "Парковий", скоріше за все ОПУ", - зазначило джерело.

Інше джерело додало, що порядок денний засідання ще невідомий, а про місце зібрання повідомлять невдовзі до початку.

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