На заседании "Слуги народа" ожидают Зеленского, - СМИ

На заседании фракции "Слуга народа", которое состоится сегодня вечером, ожидается президент Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники во фракции.

По предварительным данным, он присоединится к нардепам, если в это время не будет важных встреч с иностранными партнерами и телефонных звонков.

Заседание, традиционно проходившее в КВЦ "Парковый", на этот раз планируется в другом месте, которое - пока не разглашается. Основной темой для обсуждения станут вопросы безопасности.

"С вероятностью 99% будет (президент. - Ред.), место до сих пор не определено, но на 99% не "Парковый", скорее всего ОПУ", - отметил источник.

Другой источник добавил, что повестка дня заседания еще неизвестна, а о месте собрания сообщат вскоре до начала.

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