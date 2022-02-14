На заседании "Слуги народа" ожидают Зеленского, - СМИ
На заседании фракции "Слуга народа", которое состоится сегодня вечером, ожидается президент Владимир Зеленский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники во фракции.
По предварительным данным, он присоединится к нардепам, если в это время не будет важных встреч с иностранными партнерами и телефонных звонков.
Заседание, традиционно проходившее в КВЦ "Парковый", на этот раз планируется в другом месте, которое - пока не разглашается. Основной темой для обсуждения станут вопросы безопасности.
"С вероятностью 99% будет (президент. - Ред.), место до сих пор не определено, но на 99% не "Парковый", скорее всего ОПУ", - отметил источник.
Другой источник добавил, что повестка дня заседания еще неизвестна, а о месте собрания сообщат вскоре до начала.
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Украины и всея мира
С утра у него "в спортзале" детокс. А когда это не получается- он выглядит так.
Може в криворукості зеленського ?
Особливо ніхто не розраховував, що мокші підуть добровільно. Тому мінськ давав нам час посилити ЗСУ і економіку. Не неабиякі речі в умовах війни. А також захід санкціями давав парашку.
І чого зеленський поліз до фуйла з поцелуями ?
14 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%8b-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 1
Дикое позорище. И серьезная опасность.
Нардепам запретили уезжать из Украины. Но часть из них уже свалила.
Такой информацией https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy поделился в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
Дикое позорище.
И серьезная опасность.
Потому что, если вдруг свалит Зеленский - в стране будет вакуум власти. Как в 2014 году.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/01/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86.html Израиль готовится к массовой эвакуации евреев из Украины: не уедет ли Зеленский? - Касьянов
Но есть и плюсы.
При отсутствии нардепов нельзя будет протащить через ВР то, что требует от нас Путин.
Но, хотелось бы знать, кто из нардепов уже сбежал…
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«Как вам вброс от Офиса президента? Все олигархи бегут из Украины. И только смелый главнокомандующий Голобородько в стране и готов дать отпор Путину!», - написал около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD.html Олигархи массово сваливают из Украины чартерными рейсами
И разместил соответствующую картинку (она - вверху)…
Президент України Володимир Зеленський допускає можливість заворушень всередині країни Джерело: