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На заседании "Слуги народа" ожидают Зеленского, - СМИ

На заседании

На заседании фракции "Слуга народа", которое состоится сегодня вечером, ожидается президент Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники во фракции.

По предварительным данным, он присоединится к нардепам, если в это время не будет важных встреч с иностранными партнерами и телефонных звонков.

Заседание, традиционно проходившее в КВЦ "Парковый", на этот раз планируется в другом месте, которое - пока не разглашается. Основной темой для обсуждения станут вопросы безопасности.

"С вероятностью 99% будет (президент. - Ред.), место до сих пор не определено, но на 99% не "Парковый", скорее всего ОПУ", - отметил источник.

Другой источник добавил, что повестка дня заседания еще неизвестна, а о месте собрания сообщат вскоре до начала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепам от "Слуги народа", которые за границей, приказали вернуться в Украину для работы в Раде, - Кравчук

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+19
сборище дегенератів...від вас всі в шоці і тільки кожен пятий дуркаїнець все ще вірить що вам ідіотам нідают работать
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14.02.2022 10:03
+16
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14.02.2022 10:02
+14
Що значить очікують? Сцикло теж здриснуло разом з олігархами?
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14.02.2022 10:04
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14.02.2022 10:02 Ответить
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14.02.2022 10:10 Ответить
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14.02.2022 10:15 Ответить
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14.02.2022 10:16 Ответить
на белом коне?
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14.02.2022 10:03 Ответить
на черном ишаке апокалипсиса...... Бидосик
Украины и всея мира
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14.02.2022 10:22 Ответить
Раду собирать собираются или уже анархия ?
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14.02.2022 10:24 Ответить
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14.02.2022 10:25 Ответить
сборище дегенератів...від вас всі в шоці і тільки кожен пятий дуркаїнець все ще вірить що вам ідіотам нідают работать
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14.02.2022 10:03 Ответить
Що значить очікують? Сцикло теж здриснуло разом з олігархами?
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14.02.2022 10:04 Ответить
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14.02.2022 11:11 Ответить
Носик пудрит в боулинге?
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14.02.2022 10:05 Ответить
Зеленський-остання надія Путіна!
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14.02.2022 10:05 Ответить
У меня для ***** плохая новость.... На это не надеется даже его тупой избиратель
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14.02.2022 10:06 Ответить
А ты ДЕБИЛ!!!!
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14.02.2022 10:36 Ответить
Так звані, «Слуги» народу (знати б ще чиєї країни) є якоюсь закритою сектою.
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14.02.2022 10:07 Ответить
Главный Скумбрий не умеет делать логичных выводов ! Что от такого болвана вообще можно ждать ?!
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14.02.2022 10:08 Ответить
ЗЕбануться, какое счастье привалило.
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14.02.2022 10:08 Ответить
А сколько в СН осталось Сцыкунов и Наркоманов, которые еще не удрали из Украины?
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14.02.2022 10:09 Ответить
Обратите внимание на то, что Янелоха нет ни на одном мероприятии до 12 часов.
С утра у него "в спортзале" детокс. А когда это не получается- он выглядит так.

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14.02.2022 10:11 Ответить
Да он вечно пол-дня в отключке. Сволочь. Думает, все само рассосётся.
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14.02.2022 10:19 Ответить
Засідання, які традиційно проходили в КВЦ "Парковий", цього разу планується в іншому місці, якому - поки не розголошується. Основною темою для обговорення стануть безпекові питання. -що так лячно,що туди бомбануть вже ховаєтесь в бункер.Нардепам,які покинули Україну,треба негайно здати мандати і відмовитись від українського громадянства-ВИМАГАЄМО ПЕРЕВИБОРИ ВР!
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14.02.2022 10:12 Ответить
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14.02.2022 10:14 Ответить
Тайная вечеря, ****.
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14.02.2022 10:15 Ответить
зелена мразота буде відмовлятися від курсу В НАТО
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14.02.2022 10:16 Ответить
Пусть покажет свою семью в Киеве. Твари...
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14.02.2022 10:17 Ответить
Пусть покажет Порошонка, подписавший Минскую зраду!
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14.02.2022 10:22 Ответить
тобі в мошонку заряд солі
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14.02.2022 10:25 Ответить
як можна влучити в те, чого не існує ?
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14.02.2022 10:26 Ответить
А в чому там зрада ?
Може в криворукості зеленського ?
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14.02.2022 10:25 Ответить
Та ні , пані Ксеніє, там не "криворукість", а "мозкожопість".
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14.02.2022 10:35 Ответить
Для мене досі загадка як люди можуть за таке голосувати ... ЯК ???
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14.02.2022 10:39 Ответить
То якби барани не були баранами ...
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14.02.2022 11:54 Ответить
По минской угоде, кацапы должны вывезти свои войска из Украины!
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14.02.2022 10:26 Ответить
А что после этого должны сделать мы??? Ты хотя бы почитало б!
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14.02.2022 10:42 Ответить
Для нас головне позбавитись кацапів. АЛЕ.
Особливо ніхто не розраховував, що мокші підуть добровільно. Тому мінськ давав нам час посилити ЗСУ і економіку. Не неабиякі речі в умовах війни. А також захід санкціями давав парашку.
І чого зеленський поліз до фуйла з поцелуями ?
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14.02.2022 10:49 Ответить
Мінські домовленості дали можливість Україні дочекатись масованого постачання зброї з боку США і Британії, які без гучного оголошення почали діяти в рамках Будапешту. В цьому і була їх ключова задача. Наразі вони виконали свою роль, хоча відмовлятись буквально від них нема потреби. Треба піднімати питання, що через масову паспортизацію москва зруйнувала мінський процес і за це її потрібно покарати через накладення санкцій.
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14.02.2022 12:41 Ответить
Це вам у москві сказали, що ми щось винні?
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14.02.2022 12:34 Ответить
Почему-то и бандиты собираются всегда по вечерам и ночам.
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14.02.2022 10:18 Ответить
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14.02.2022 10:18 Ответить
будут решать, сколько надо самолетов, чтобы вывезти всех слуг народа за раз из страны...
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14.02.2022 10:18 Ответить
Ой як невдобно вийшло, Зеля ж на Сейшели здриснув. Аддахнуть.
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14.02.2022 10:19 Ответить
Нардепы уже побежали из Украины. Свалит ли и Зеленский?
14 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%8b-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 1



Дикое позорище. И серьезная опасность.


Нардепам запретили уезжать из Украины. Но часть из них уже свалила.

Такой информацией https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy поделился в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.

Дикое позорище.

И серьезная опасность.

Потому что, если вдруг свалит Зеленский - в стране будет вакуум власти. Как в 2014 году.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/01/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86.html Израиль готовится к массовой эвакуации евреев из Украины: не уедет ли Зеленский? - Касьянов

Но есть и плюсы.

При отсутствии нардепов нельзя будет протащить через ВР то, что требует от нас Путин.

Но, хотелось бы знать, кто из нардепов уже сбежал…

***

«Как вам вброс от Офиса президента? Все олигархи бегут из Украины. И только смелый главнокомандующий Голобородько в стране и готов дать отпор Путину!», - написал около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD.html Олигархи массово сваливают из Украины чартерными рейсами

И разместил соответствующую картинку (она - вверху)…
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14.02.2022 10:23 Ответить
А ленка-скумбрия со своими личинками, когда прилетит из Италии?
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14.02.2022 10:24 Ответить
нізя так із царськими особами! неприпустимо! Перша Лєді-Скумбрія ! собствєнною пєрсоною! проше пана
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14.02.2022 10:42 Ответить
А шо такоє, шо ми мєсто нє разглашаєм? Напевно, будуть обговорювати питання безпеки слуг народу від того самого народу.
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14.02.2022 10:26 Ответить
Ну да.
Президент України Володимир Зеленський допускає можливість заворушень всередині країни Джерело:
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14.02.2022 11:19 Ответить
а чого його "ожидать"? він і так ожидаєм з дитинства навіть ат раждєнія
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14.02.2022 10:41 Ответить
Они уже сдрыснули.ловите остальных
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14.02.2022 10:47 Ответить
Ща! Покурю и приеду!
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14.02.2022 10:47 Ответить
Как всегда срочно бабло дерибанить собираются...
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14.02.2022 10:55 Ответить
жена на вилле в туалете закрыла..
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14.02.2022 11:05 Ответить
Всё, что происходит сейчас в Украине, включая этот кризис - это прямое следствие действий или бездействия Резидента Зеленского и его правительства. А началось всё с уступок раше, как то "разведение" и "главное не стрелять", сдачи Цемаха под видом псевдообмена, отказом от судебного дега по Газпрому и т.д.
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14.02.2022 11:59 Ответить
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14.02.2022 12:08 Ответить
фігасе, трускавецькій секті ще 2 години чути гундосий свист "найвеличнішого"
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14.02.2022 16:42 Ответить
він мав перший сидіти всіх чекати)
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15.02.2022 13:10 Ответить
 
 