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Трухин контролирует большинство нардепов бюджетного комитета Рады, – СМИ. ВИДЕО

Большинство членов бюджетного комитета с сентября контролирует депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, а не официальный глава комитета Юрий Аристов.

Об этом идет речь в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовка к получению контроля в бюджетном комитете, судя по официальным стенограммам, началась еще летом 2021 года. На одном из заседаний член комитета "слуга народа" Арсений Пушкаренко выразил недовольство работой официального главы комитета Юрия Аристова, и сказал, что в сентябре нужно "решать вопросы".

А в начале сентября состоялась неформальная и непубличная встреча членов бюджетного комитета, которых не контролирует его официальный глава Аристов. На встрече обсудили план, как изменить часть кадров в комиссии и подкомитете, влияющих на распределение бюджетных денег, в том числе и соцеконом (так называемые депутатские деньги на округа). Также обсуждалось, что это должно быть сделано в присутствии министра финансов Сергея Марченко. Мол, министр должен понимать, кто действительно контролирует комитет", - отмечают журналисты.

Встреча проходила в бэк-офисе депутата "За майбутнє" Игоря Молотка в бизнес-центре "Парус", нардеп подтвердил факт этой встречи Bihus.Info.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" ожидают, что Трухин сам сложит мандат

"На этой встрече, по данным редакции, были лояльные к Трухину члены бюджетного со "слуги народа", "колеблющиеся" слуги, а также отдельные члены комитета по оппозиционным фракциям и группам. 21 сентября 2021-го, когда министр финансов пришел на комитет представлять бюджет на 2022 год, депутаты реализовали план, который обсуждался в бэк-офисе Молотка", - говорится в материале.

Молоток попросил председателя комитета заменить руководителя подкомитета, состав комиссий и назначить председателей двух рабочих групп. Глава комитета Аристов отказался ставить на голосование вопрос и объявил перерыв. Но депутаты собрались без него и части коллег и изменили план на заседание.

"Далее уже в присутствии Аристова сменили главу подкомитета по бюджетному кодексу. С человека Аристова "слуги народа" Юрия Кузбита на близкого к Трухину "слугу народа" Арсения Пушкаренко. Сменили сопредседателя комиссии по соцекону, которая занимается распределением денег на депутатские округа. Опять человека Аристова" "слугу народа" Михаила Лабу заменили на "слугу народа" Анатолия Драбовского. А также назначили руководить группами по подготовке бюджета на 2022 год Александра Трухина и близкую к нему депутатку "слуги" Елену Копанчук", - пишут журналисты.

Назначения, принятые в тот день, глава комитета Аристов так и не подписал. Поэтому "группа Трухина" в комитете в дальнейшем несколько раз (в том числе 20 октября) срывала кворум комитета. Кроме уже озвученных нардепов, по данным редакции, влияние Трухина также распространяется на "слуг" Любовь Шпак, Дениса Германа и Ореста Саламаху.

В целом, по подсчетам журналистов, депутат влияет на около 20 своих коллег из 34 членов комитета. Как говорят собеседники издания, после публичных выступлений руководства "Слуги" об исключении Трухина из партии и фракции ситуация с влиянием депутата не изменилась.

Автор: 

ВР (29245) комитет (561) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+13
Сам Трухін з посмішкою на вустах повернувся до зали засідань парламенту

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15.02.2022 14:56
+10
И кто ж его посадит. Он же памятник. Поводил по губам 42 миллионам,можно и улыбнуться.
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15.02.2022 14:59
+7
хто ж буде голосувати проти чувака, який кожен місяць роздає депутатам 200+ конверти з доларовою зарплатою?
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15.02.2022 15:21
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Там всі контролюють один одного, Зелений контроює Монастирського, Монастирський контролює Клименка, керіваника ДПП "пітушиного МАРШАЛА Жукова, Жуков -укурка Зозулю (тому відео з Ьрухіним було приховано, а Сабаков назбирав компромату і конролює всіх)))
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15.02.2022 14:53 Ответить
Настоящие БАНДЮКИ , кошер -ностра Каломойши
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15.02.2022 15:37 Ответить
Ценный кадр. Разумков по сравнению с ним щенок.
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15.02.2022 14:55 Ответить
Сам Трухін з посмішкою на вустах повернувся до зали засідань парламенту

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15.02.2022 14:56 Ответить
И кто ж его посадит. Он же памятник. Поводил по губам 42 миллионам,можно и улыбнуться.
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15.02.2022 14:59 Ответить
він поводив по губам зебілам. нормальні люди за це чмо не голосували
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15.02.2022 15:36 Ответить
От вам і підвищення та індексації пенсій та зарплат ….під час московської окупації !!
Вру треба негайно розпускати!!
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15.02.2022 15:05 Ответить
контроль дій нардепів, це стаття ККУ.
питання є???
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15.02.2022 15:21 Ответить
хто ж буде голосувати проти чувака, який кожен місяць роздає депутатам 200+ конверти з доларовою зарплатою?
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15.02.2022 15:21 Ответить
Особь раздающая бабло в конвертах.....
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15.02.2022 15:22 Ответить
ну воооот.. теперь может бухой ходить на заседания и хлестать рабов по сусалам пачками баксов...
а шо такое? полубог жеж...
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15.02.2022 15:24 Ответить
Да сколько у нас уже таких Трухиных было.
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15.02.2022 15:26 Ответить
обижаете трухина))) таких еще не было! )))
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15.02.2022 15:31 Ответить
Я вижу ,Вы 🤖🤢
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15.02.2022 15:40 Ответить
Закон только для рабов. Кто не согласен - продолжайте не соглашаться хоть головой об стенку.
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15.02.2022 15:25 Ответить
из лесу тихонечко вышел
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15.02.2022 15:28 Ответить
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15.02.2022 15:34 Ответить
За это Трухину должно светить пожизненное заключение!!!
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15.02.2022 15:44 Ответить
Тому і 5 місяців цього "контролера" і не бачили за кермом автомобіля під час ДТП, незамінний, та ще й під час кадрового голоду.
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15.02.2022 15:49 Ответить
Ублюдки
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15.02.2022 15:53 Ответить
А вы удивляетесь,куда деньги из бютжета деваются. Вот вам и ответ.Трухин умелыми руками распределяет поток нужным людям по карманам. И срать хотели на нужды быдла. Воюющая страна и обеспечение армии? Не, не слышали
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15.02.2022 15:55 Ответить
Сегодня про эту мразь даже читать омерзительно.
Расстреляете его на *уй!
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15.02.2022 16:05 Ответить
зта мразь еще ходит по белу свету?
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15.02.2022 16:40 Ответить
захожу я как-то в лес, слышу кто-то охает...

грибники и браконьеры трухина мудохают
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15.02.2022 16:46 Ответить
Собаку контролирует тот,кто ее кормит,трушка кормит конвертами,вот услужливые мопсы и делают стойку когда он приказывает,все просто.
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15.02.2022 17:07 Ответить
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15.02.2022 17:12 Ответить
П..дараси - УСІ. А коли доходе до грошів, ласі усі - і праві і ліві і зелені і красні.
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15.02.2022 17:15 Ответить
Контролирует, за счёт конверта каждому контролируемому.
Редкая гнида по роже.
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16.02.2022 00:11 Ответить
нам впухивали , что зе лупаглазая притащил в раду фотографов и дилетантов , а оказалось все профи !!! шулеры , наперсточники , форточники , МММ .... один мой знакомый ветеринар для оздоровления организма всем рекомендует гнать глистов ....
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16.02.2022 10:20 Ответить
 
 