Трухин контролирует большинство нардепов бюджетного комитета Рады, – СМИ. ВИДЕО

Большинство членов бюджетного комитета с сентября контролирует депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, а не официальный глава комитета Юрий Аристов.

Об этом идет речь в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовка к получению контроля в бюджетном комитете, судя по официальным стенограммам, началась еще летом 2021 года. На одном из заседаний член комитета "слуга народа" Арсений Пушкаренко выразил недовольство работой официального главы комитета Юрия Аристова, и сказал, что в сентябре нужно "решать вопросы".

А в начале сентября состоялась неформальная и непубличная встреча членов бюджетного комитета, которых не контролирует его официальный глава Аристов. На встрече обсудили план, как изменить часть кадров в комиссии и подкомитете, влияющих на распределение бюджетных денег, в том числе и соцеконом (так называемые депутатские деньги на округа). Также обсуждалось, что это должно быть сделано в присутствии министра финансов Сергея Марченко. Мол, министр должен понимать, кто действительно контролирует комитет", - отмечают журналисты.

Встреча проходила в бэк-офисе депутата "За майбутнє" Игоря Молотка в бизнес-центре "Парус", нардеп подтвердил факт этой встречи Bihus.Info.

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"На этой встрече, по данным редакции, были лояльные к Трухину члены бюджетного со "слуги народа", "колеблющиеся" слуги, а также отдельные члены комитета по оппозиционным фракциям и группам. 21 сентября 2021-го, когда министр финансов пришел на комитет представлять бюджет на 2022 год, депутаты реализовали план, который обсуждался в бэк-офисе Молотка", - говорится в материале.

Молоток попросил председателя комитета заменить руководителя подкомитета, состав комиссий и назначить председателей двух рабочих групп. Глава комитета Аристов отказался ставить на голосование вопрос и объявил перерыв. Но депутаты собрались без него и части коллег и изменили план на заседание.

"Далее уже в присутствии Аристова сменили главу подкомитета по бюджетному кодексу. С человека Аристова "слуги народа" Юрия Кузбита на близкого к Трухину "слугу народа" Арсения Пушкаренко. Сменили сопредседателя комиссии по соцекону, которая занимается распределением денег на депутатские округа. Опять человека Аристова" "слугу народа" Михаила Лабу заменили на "слугу народа" Анатолия Драбовского. А также назначили руководить группами по подготовке бюджета на 2022 год Александра Трухина и близкую к нему депутатку "слуги" Елену Копанчук", - пишут журналисты.

Назначения, принятые в тот день, глава комитета Аристов так и не подписал. Поэтому "группа Трухина" в комитете в дальнейшем несколько раз (в том числе 20 октября) срывала кворум комитета. Кроме уже озвученных нардепов, по данным редакции, влияние Трухина также распространяется на "слуг" Любовь Шпак, Дениса Германа и Ореста Саламаху.

В целом, по подсчетам журналистов, депутат влияет на около 20 своих коллег из 34 членов комитета. Как говорят собеседники издания, после публичных выступлений руководства "Слуги" об исключении Трухина из партии и фракции ситуация с влиянием депутата не изменилась.