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Трухін контролює більшість нардепів бюджетного комітету Ради, - ЗМІ. ВIДЕО

Більшість членів бюджетного комітету з вересня контролює депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, а не офіційний голова комітету Юрій Арістов.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Підготовка до отримання контролю в бюджетному комітеті, судячи з офіційних стенограм, почалась ще влітку 2021 року. На одному із засідань член комітету, "слуга народу" Арсеній Пушкаренко висловив незадоволення роботою офіційного голови комітету Юрія Арістова, і сказав, що у вересні треба "вирішувати питання".

А на початку вересня відбулась неформальна і непублічна зустріч членів бюджетного комітету, яких не контролює його офіційний голова Арістов. На зустрічі обговорили план, як змінити частину кадрів в комісії і підкомітеті, які впливають на розподілення бюджетних грошей, зокрема і соцеконому (так звані "депутатські" гроші на округи). Також обговорювалось, що це має бути зроблено в присутності міністра фінансів Сергія Марченка. Мовляв, міністр має розуміти, хто насправді контролює комітет", - зазначають журналісти.

Зустріч відбувалась в бек-офісі депутата "За майбутнє" Ігора Молотка в бізнес-центрі "Парус", нардеп підтвердив факт цієї зустрічі Bihus.Info.

"На цій зустрічі, за даними редакції, були лояльні до Трухіна члени бюджетного зі "слуги народу", "слуги", що "коливалися", а також окремі члени комітету із опозиційних фракцій і груп. 21 вересня 2021-го, коли міністр фінансів прийшов на комітет представляти бюджет на 2022 рік, депутати реалізували план, який обговорювався у бек-офісі Молотка", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Думаю, що Монастирський міг знати про ДТП з Трухіним через 7-10 хвилин, - патрульний Петрик

Молоток попросив голову комітету замінити керівника підкомітету, склад комісій та призначити голів двох робочих груп. Голова комітету Арістов відмовився ставити на голосування питання і оголосив перерву. Але депутати зібралися без нього та частини колег і таки змінили план на засідання.

"Далі вже у присутності Арістова змінили голову підкомітету із бюджетного кодексу. З людини Арістова "слуги народу" Юрія Кузбита на близького до Трухіна "слугу народу" Арсенія Пушкаренка. Змінили співголову комісії з соцеконому, яка займається розподіленням грошей на депутатські округи. Знов людину Арістова "слугу народу" Михайла Лабу замінили на "слугу народу" Анатолія Драбовського. А також призначили керувати групами по підготовці бюджету на 2022 рік Олександра Трухіна і близьку до нього депутатку "слуги" Олену Копанчук", - пишуть журналісти.

Призначення, ухвалені в той день, голова комітету Арістов так і не підписав. Через це "група Трухіна" в комітеті в подальшому кілька разів (зокрема 20 жовтня) зривала кворум комітету. Крім вже озвучених нардепів, за даними редакції, вплив Трухіна також поширюється на "слуг" Любов Шпак, Дениса Германа і Ореста Саламаху.

Загалом, за підрахунками журналістів, депутат впливає на близько 20 своїх колег із 34-х членів комітету. Як стверджують співрозмовники видання, після публічних виступів керівництва "Слуги" про виключення Трухіна із партії та фракції ситуація з впливом депутата не змінилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виключення Трухіна зі "Слуги народу" не розглядали на засіданні фракції, - Арахамія

Автор: 

ВР (14972) комітет (370) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+13
Сам Трухін з посмішкою на вустах повернувся до зали засідань парламенту

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15.02.2022 14:56
+10
И кто ж его посадит. Он же памятник. Поводил по губам 42 миллионам,можно и улыбнуться.
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15.02.2022 14:59
+7
хто ж буде голосувати проти чувака, який кожен місяць роздає депутатам 200+ конверти з доларовою зарплатою?
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15.02.2022 15:21
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Там всі контролюють один одного, Зелений контроює Монастирського, Монастирський контролює Клименка, керіваника ДПП "пітушиного МАРШАЛА Жукова, Жуков -укурка Зозулю (тому відео з Ьрухіним було приховано, а Сабаков назбирав компромату і конролює всіх)))
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15.02.2022 14:53 Відповісти
Настоящие БАНДЮКИ , кошер -ностра Каломойши
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15.02.2022 15:37 Відповісти
Ценный кадр. Разумков по сравнению с ним щенок.
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15.02.2022 14:55 Відповісти
Сам Трухін з посмішкою на вустах повернувся до зали засідань парламенту

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15.02.2022 14:56 Відповісти
И кто ж его посадит. Он же памятник. Поводил по губам 42 миллионам,можно и улыбнуться.
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15.02.2022 14:59 Відповісти
він поводив по губам зебілам. нормальні люди за це чмо не голосували
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15.02.2022 15:36 Відповісти
От вам і підвищення та індексації пенсій та зарплат ….під час московської окупації !!
Вру треба негайно розпускати!!
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15.02.2022 15:05 Відповісти
контроль дій нардепів, це стаття ККУ.
питання є???
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15.02.2022 15:21 Відповісти
хто ж буде голосувати проти чувака, який кожен місяць роздає депутатам 200+ конверти з доларовою зарплатою?
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15.02.2022 15:21 Відповісти
Особь раздающая бабло в конвертах.....
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15.02.2022 15:22 Відповісти
ну воооот.. теперь может бухой ходить на заседания и хлестать рабов по сусалам пачками баксов...
а шо такое? полубог жеж...
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15.02.2022 15:24 Відповісти
Да сколько у нас уже таких Трухиных было.
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15.02.2022 15:26 Відповісти
обижаете трухина))) таких еще не было! )))
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15.02.2022 15:31 Відповісти
Я вижу ,Вы 🤖🤢
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15.02.2022 15:40 Відповісти
Закон только для рабов. Кто не согласен - продолжайте не соглашаться хоть головой об стенку.
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15.02.2022 15:25 Відповісти
из лесу тихонечко вышел
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15.02.2022 15:28 Відповісти
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15.02.2022 15:34 Відповісти
За это Трухину должно светить пожизненное заключение!!!
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15.02.2022 15:44 Відповісти
Тому і 5 місяців цього "контролера" і не бачили за кермом автомобіля під час ДТП, незамінний, та ще й під час кадрового голоду.
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15.02.2022 15:49 Відповісти
Ублюдки
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15.02.2022 15:53 Відповісти
А вы удивляетесь,куда деньги из бютжета деваются. Вот вам и ответ.Трухин умелыми руками распределяет поток нужным людям по карманам. И срать хотели на нужды быдла. Воюющая страна и обеспечение армии? Не, не слышали
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15.02.2022 15:55 Відповісти
Сегодня про эту мразь даже читать омерзительно.
Расстреляете его на *уй!
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15.02.2022 16:05 Відповісти
зта мразь еще ходит по белу свету?
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15.02.2022 16:40 Відповісти
захожу я как-то в лес, слышу кто-то охает...

грибники и браконьеры трухина мудохают
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15.02.2022 16:46 Відповісти
Собаку контролирует тот,кто ее кормит,трушка кормит конвертами,вот услужливые мопсы и делают стойку когда он приказывает,все просто.
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15.02.2022 17:07 Відповісти
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15.02.2022 17:12 Відповісти
П..дараси - УСІ. А коли доходе до грошів, ласі усі - і праві і ліві і зелені і красні.
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15.02.2022 17:15 Відповісти
Контролирует, за счёт конверта каждому контролируемому.
Редкая гнида по роже.
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16.02.2022 00:11 Відповісти
нам впухивали , что зе лупаглазая притащил в раду фотографов и дилетантов , а оказалось все профи !!! шулеры , наперсточники , форточники , МММ .... один мой знакомый ветеринар для оздоровления организма всем рекомендует гнать глистов ....
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16.02.2022 10:20 Відповісти
 
 