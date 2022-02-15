Трухін контролює більшість нардепів бюджетного комітету Ради, - ЗМІ. ВIДЕО

Більшість членів бюджетного комітету з вересня контролює депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, а не офіційний голова комітету Юрій Арістов.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Підготовка до отримання контролю в бюджетному комітеті, судячи з офіційних стенограм, почалась ще влітку 2021 року. На одному із засідань член комітету, "слуга народу" Арсеній Пушкаренко висловив незадоволення роботою офіційного голови комітету Юрія Арістова, і сказав, що у вересні треба "вирішувати питання".



А на початку вересня відбулась неформальна і непублічна зустріч членів бюджетного комітету, яких не контролює його офіційний голова Арістов. На зустрічі обговорили план, як змінити частину кадрів в комісії і підкомітеті, які впливають на розподілення бюджетних грошей, зокрема і соцеконому (так звані "депутатські" гроші на округи). Також обговорювалось, що це має бути зроблено в присутності міністра фінансів Сергія Марченка. Мовляв, міністр має розуміти, хто насправді контролює комітет", - зазначають журналісти.

Зустріч відбувалась в бек-офісі депутата "За майбутнє" Ігора Молотка в бізнес-центрі "Парус", нардеп підтвердив факт цієї зустрічі Bihus.Info.

"На цій зустрічі, за даними редакції, були лояльні до Трухіна члени бюджетного зі "слуги народу", "слуги", що "коливалися", а також окремі члени комітету із опозиційних фракцій і груп. 21 вересня 2021-го, коли міністр фінансів прийшов на комітет представляти бюджет на 2022 рік, депутати реалізували план, який обговорювався у бек-офісі Молотка", - йдеться в матеріалі.

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Молоток попросив голову комітету замінити керівника підкомітету, склад комісій та призначити голів двох робочих груп. Голова комітету Арістов відмовився ставити на голосування питання і оголосив перерву. Але депутати зібралися без нього та частини колег і таки змінили план на засідання.

"Далі вже у присутності Арістова змінили голову підкомітету із бюджетного кодексу. З людини Арістова "слуги народу" Юрія Кузбита на близького до Трухіна "слугу народу" Арсенія Пушкаренка. Змінили співголову комісії з соцеконому, яка займається розподіленням грошей на депутатські округи. Знов людину Арістова "слугу народу" Михайла Лабу замінили на "слугу народу" Анатолія Драбовського. А також призначили керувати групами по підготовці бюджету на 2022 рік Олександра Трухіна і близьку до нього депутатку "слуги" Олену Копанчук", - пишуть журналісти.

Призначення, ухвалені в той день, голова комітету Арістов так і не підписав. Через це "група Трухіна" в комітеті в подальшому кілька разів (зокрема 20 жовтня) зривала кворум комітету. Крім вже озвучених нардепів, за даними редакції, вплив Трухіна також поширюється на "слуг" Любов Шпак, Дениса Германа і Ореста Саламаху.

Загалом, за підрахунками журналістів, депутат впливає на близько 20 своїх колег із 34-х членів комітету. Як стверджують співрозмовники видання, після публічних виступів керівництва "Слуги" про виключення Трухіна із партії та фракції ситуація з впливом депутата не змінилась.

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