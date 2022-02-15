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Новини
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Виключення Трухіна зі "Слуги народу" не розглядали на засіданні фракції, - Арахамія

Виключення Трухіна зі

На засіданні фракції "Слуга народу" за участю Президента не розглядалося питання виключення з її складу народного депутата Олександра Трухіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

"Сьогодні не порушували (цього питання. - Ред.). Я думаю, що коли буде в черговому режимі нормальна фракція (розглянемо. - Ред.). Сьогодні, я б сказав, така екстрена була", - пояснив парламентар.

Водночас він підтвердив свою позицію щодо необхідності виключити Трухіна зі складу фракції.

Також читайте: До мене не надходили жодні підписні листи про проведення позачергового засідання Ради щодо Трухіна, - Стефанчук

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Читайте: Думаю, що Монастирський міг знати про ДТП з Трухіним через 7-10 хвилин, - патрульний Петрик

Автор: 

виключення з фракції (37) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+6
Рафик снова ни в чем не уиноуат.
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15.02.2022 09:10
+4
Звичайно-бо як можна взяти та викинути гаманець...
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15.02.2022 09:11
+3
Цинічні зелені скотиняки.
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15.02.2022 09:10
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Цинічні зелені скотиняки.
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15.02.2022 09:10 Відповісти
зверніть увагу як ведуть себе нікчемні зеленошмаркаті керманичі - вам не нагадує це ерефію?
абсолютна, можна сказати показова безкарність для своїх, будь ти хоть виродком хоть кончаним виродком, і сила закону і повне кривосуддя для опонентів. зеленський виявивсь навіть не гівном а банальним і дешевеньким козлом. навіть уявити страшно коли б про такого правителя у недалекому майбутньому свого часу дізналися люди що відстоювали Майдан.
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15.02.2022 09:50 Відповісти
Рафик снова ни в чем не уиноуат.
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15.02.2022 09:10 Відповісти
То так. Питання не на часі. Більше чекали, ще можна почекати.
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15.02.2022 09:11 Відповісти
Пока не пересмотрят все видео с ауди и водителем в полосатой футболке и трухой на заднем сиденье, рано делать выводы.
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15.02.2022 09:14 Відповісти
Звичайно-бо як можна взяти та викинути гаманець...
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15.02.2022 09:11 Відповісти
полєзний мальчік, до того ж гєвгей.
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15.02.2022 09:12 Відповісти
Тобто він і далі буде працювати на зеленського ?
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15.02.2022 09:12 Відповісти
Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь?»
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15.02.2022 09:12 Відповісти
Не можна таке покарання накладати на людину. Виключення з партії занадто жорстоке покарання. І за що? Тільки за те що людина хотіла піти тихенько в ліс
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15.02.2022 09:12 Відповісти
Ткачу нассали на рожу, но он и дальше будет накидывать на Порошенка. Так как 20 баксов это всегда 20 баксов.
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15.02.2022 09:14 Відповісти
Был такой депутат из БПП Роземблат. И вот поймали его на взятке за содействию в добычи янтаря. И что с янтарным делом? Повисло в воздухе. Так что , что Петя, что Зюзя оказались людишки с гнильцем, а Ткач просто высвечивает об их гнилости. За деньги или нет, главное, что это правда.
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15.02.2022 09:28 Відповісти
Нет. Ткач врет и передергивает факты. Ему не хватает объективности освещения.
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15.02.2022 09:30 Відповісти
Вообще будь я политиком я бы составил кодекс журналиста, когда определенные трюки переворачивания смыслов бы тебя лишали права быть журналистом или вещать там на ТВ как эксперта или ведущего ток-шоу. Но ведь закукарекают, что это нарушение свободы слова и прочее. Но этим у нас занимается большинство "видных" журналистов. Им просто не хватает профессионализма или они кем-то куплены - разницы нет.

Но они часть проблемы и последние выборы 19 года это сказали окончательно. Это проблему надо решать, так как не может быть развивающаяся демократия, когда журналистика искривляет так инфу и не доносит объективную ситуацию до граждан.
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15.02.2022 09:38 Відповісти
Зашшитник обездоленных, у которых пачки ссоток зеленых, которых даже шоколадные любят по "бардачкам" рассованы, хоть один конкретный пример заангажированности журналистов приведи? РНБО немного по другому считает, чем ты!
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15.02.2022 11:49 Відповісти
Почитай его заявления. Я за тебя это не сделаю. Но вот до тех пор пока у нас такие журналисты как Ткач, которые обманывают людей у нас такое болото и качели.
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15.02.2022 11:52 Відповісти
Та мне он неинтересен! Лучше приведи пример образцовых украинских журналистов! Жду! Не может быть, что бы таких не было!
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15.02.2022 12:13 Відповісти
Может и есть, я давно наше ТВ не читаю и газет не шерстю. Но это не Ткач.
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15.02.2022 12:15 Відповісти
Але його не відмазував сам президент перед камерами.
Ну що ви...
Зараз про бурштин ніхто і не згадує. Крадуть його легально. По закону, який прийняли слуги. Так можна, да ?
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15.02.2022 09:37 Відповісти
Так дело в том, чтобы показать что все плохие, а Ткач великий борец со злом. А не лживая скотина и сливной бачок. Пусть и талантливый.
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15.02.2022 09:40 Відповісти
Звісно що не розглядали бо він ще "із лісу не вийшов" Він як привид, його ні за кермом автомобіля ні в лісі не видно.
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15.02.2022 09:15 Відповісти
ой,та шо ви вчепились в малічіка...ну бухий, ну дтп, ну повна сумка кешу...подумаєш...
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15.02.2022 09:17 Відповісти
Ну і правельно! Хто сумки блазню буде возити.
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15.02.2022 09:22 Відповісти
Та ПИХУЙ, вашему рейтингу это до кизды!!!!
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15.02.2022 09:27 Відповісти
Замнуть вони цю справу як має бути. І не така Божа роса лилася на Зебілів, і нічого все проглотнули, то і ще трохи проглотнуть, то ж лохторат.
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15.02.2022 09:36 Відповісти
СН своих не сдают!
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15.02.2022 09:37 Відповісти
норм, давай про голосування в смартфоні, пісюн.
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15.02.2022 09:39 Відповісти
Так вже вияснили,що за кермом був не Трухін,а хтось в червоному.А Трухін просився тихенько піти в ліс бо хотів попісяти,а в силу свого виховання без дозволу копа цього зробити не міг.
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15.02.2022 09:41 Відповісти
А еще он был очень добрый и делился с полициянтами конфетками.
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15.02.2022 09:43 Відповісти
Какое выключение, пойдет на повышение. Незаменимый член, кто баблом из общака будет распоряжаться?.....
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15.02.2022 10:22 Відповісти
 
 