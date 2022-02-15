Виключення Трухіна зі "Слуги народу" не розглядали на засіданні фракції, - Арахамія
На засіданні фракції "Слуга народу" за участю Президента не розглядалося питання виключення з її складу народного депутата Олександра Трухіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.
"Сьогодні не порушували (цього питання. - Ред.). Я думаю, що коли буде в черговому режимі нормальна фракція (розглянемо. - Ред.). Сьогодні, я б сказав, така екстрена була", - пояснив парламентар.
Водночас він підтвердив свою позицію щодо необхідності виключити Трухіна зі складу фракції.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.
2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.
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абсолютна, можна сказати показова безкарність для своїх, будь ти хоть виродком хоть кончаним виродком, і сила закону і повне кривосуддя для опонентів. зеленський виявивсь навіть не гівном а банальним і дешевеньким козлом. навіть уявити страшно коли б про такого правителя у недалекому майбутньому свого часу дізналися люди що відстоювали Майдан.
Но они часть проблемы и последние выборы 19 года это сказали окончательно. Это проблему надо решать, так как не может быть развивающаяся демократия, когда журналистика искривляет так инфу и не доносит объективную ситуацию до граждан.
Ну що ви...
Зараз про бурштин ніхто і не згадує. Крадуть його легально. По закону, який прийняли слуги. Так можна, да ?