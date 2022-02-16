"God damn it", - в прямом эфире Reuters с Майдана в Киеве неизвестный включил гимн СССР и выругался на английском языке. ВIДЕО

В прямом эфире агентства Reuters из Киева прозвучал гимн СССР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трансляция началась во вторник, 15 февраля, на YouTube-канале агентства.

Reuters запустил прямую трансляцию из Киева под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса".

"Россия говорит, что отвела войска от границы с Украиной, но Запад заявляет, что пока не видел доказательств", - говорится в подписи к видео.

Во время трансляции, кроме гимна СССР, были слышны и другие музыкальные произведения, а также звук, похожий на телевизионный эфир. Трансляция началась около девяти часов назад и продолжается до сих пор. После того, как прозвучал гимн СССР, прозвучало ругательство на английском языке: "God damn it".

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Напомним, ранее британский таблоид The ​​Sun сообщил, что Россия нападет на Украину в 3 часа ночи на 16 февраля, нанеся массивный ракетный удар с участием 200 тыс. военных.

Следует отметить, что издание The Sun имеет неоднозначную репутацию в Великобритании.

25 января издание сообщало, что Россия может напасть на Украину в течение 10 дней.