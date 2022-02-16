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"God damn it", - в прямом эфире Reuters с Майдана в Киеве неизвестный включил гимн СССР и выругался на английском языке. ВIДЕО

В прямом эфире агентства Reuters из Киева прозвучал гимн СССР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трансляция началась во вторник, 15 февраля, на YouTube-канале агентства.

Reuters запустил прямую трансляцию из Киева под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса".

"Россия говорит, что отвела войска от границы с Украиной, но Запад заявляет, что пока не видел доказательств", - говорится в подписи к видео.

Во время трансляции, кроме гимна СССР, были слышны и другие музыкальные произведения, а также звук, похожий на телевизионный эфир. Трансляция началась около девяти часов назад и продолжается до сих пор. После того, как прозвучал гимн СССР, прозвучало ругательство на английском языке: "God damn it".

Также читайте: "В любой момент": британский таблоид The ​​Sun "изменил" время вторжения РФ в Украину

Напомним, ранее британский таблоид The ​​Sun сообщил, что Россия нападет на Украину в 3 часа ночи на 16 февраля, нанеся массивный ракетный удар с участием 200 тыс. военных.

Следует отметить, что издание The Sun имеет неоднозначную репутацию в Великобритании.

25 января издание сообщало, что Россия может напасть на Украину в течение 10 дней.

Автор: 

вторжение (508) СМИ (3836) трансляция (86)


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Топ комментарии
+70
кива что ли вернулся контуженный?
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16.02.2022 10:23
+35
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16.02.2022 10:34
+18
God damn it
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16.02.2022 10:26
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кива что ли вернулся контуженный?
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16.02.2022 10:23 Ответить
дважди вернулся или ?
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16.02.2022 10:28 Ответить
Та ідіотів і без ківі вистачає .
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16.02.2022 10:38 Ответить
А де гімн* ?
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16.02.2022 10:25 Ответить
Не гімн , а гівн .
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16.02.2022 10:37 Ответить
А зірочку не читали?
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16.02.2022 10:39 Ответить
God damn it
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16.02.2022 10:26 Ответить
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16.02.2022 10:43 Ответить
дрочують на смердяче падло під назвою "саюснірушімий"
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16.02.2022 10:26 Ответить
Аж раптом хтось його застукав, судячи з лайки в кінці )
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16.02.2022 10:53 Ответить
Це щоб путін не напав. Зпрацювало.
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16.02.2022 10:28 Ответить
Це реквієм за совком.
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16.02.2022 10:28 Ответить
Росіяни ,валіть з нашої України! https://youtu.be/OJnjy0KhcBk
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16.02.2022 10:29 Ответить
Хотят голосовать удаленно ?

ну ну …
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16.02.2022 10:30 Ответить
ощад і приват до тепер лежать,зараз заходив-яке голосування?чк їм наголосує
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16.02.2022 11:08 Ответить
Про що ти говориш? Це штатівський ютуб-канал https://www.youtube.com/c/Reuters/about Reuters
Проводе стрім
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ LIVE: View of Kyiv's Maidan square amid Russia-Ukraine crisis

Яке голосування? Хтось заснув. І прокинався, бо йому подзвонили - що в тебе коїться?
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16.02.2022 11:47 Ответить
Какое голосование , и что у меня делается ?

А у тебя в голове что делается если пока на мое сообщение ты один не понял ни чего ?

Этот пример с гимном, сайт Минобороны лежит по моему ещё (могу ошибаться может уже восстановили , но это не важно), нарушена банковская система , и т.д

Зеленский раздаёт смартфоны не спроста, он хочет внедрить свои планы на счёт электронного голосования, к этому все идёт, страна в смартфоне.

И с такой защитой цифровых данных какую мы имеем, мы можем утром проснутся, и в телефоне будет написано что выбрали ***** .
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16.02.2022 12:32 Ответить
Александр з Німеччини - альо!!!
Тебе сказать на кацапо-фашистском? Я могу.

Не путай гладкое с кислым. Я не про твою голову сказал, а о человеке на американском ютуб канале, который возможно прозевал выпуск в прямой эфир кацапо-фашистского гимна. Может в туалет ходил... Ему кто-то сообщил, что мол за лажа. Он вернулся к компу и выругался, осознав свой косяк.
А теперь скажи, как увязать это с твоими предъявами?
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16.02.2022 15:42 Ответить
Reuters - британская контора.
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16.02.2022 17:35 Ответить
Ну не знаю... Але читаю так, як написано
https://www.youtube.com/c/Reuters/about Страна: Соединенные Штаты
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16.02.2022 20:11 Ответить
Мо, ютуб-канал в США. А головной офис Reuters - в ВБ.
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16.02.2022 20:15 Ответить
Шьйорт побьеры!
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16.02.2022 10:30 Ответить
не всіх дурних війна побила
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16.02.2022 10:30 Ответить
ройтeрс ходe зi своiми клоунами як кацапи зi своiми?
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16.02.2022 10:31 Ответить
Коцапы уже не знают как еще насрать,даже радуют такие потуги🤣🖕
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16.02.2022 10:32 Ответить
Звук тихий, кто-то или окна открыл, или это из машины.
Наблюдал такое в Харькове.
Так как на этот звук никто не стрелят, то эта хрень продолжается.
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16.02.2022 10:32 Ответить
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16.02.2022 10:34 Ответить
Зараз всі будуть викручувати Україні руки ,шоб виконати Мінські в варіанті москви
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16.02.2022 11:15 Ответить
Дємура наперед знав, що так буде. Ги ...
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16.02.2022 19:41 Ответить
вата буйствует пока город спит
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16.02.2022 10:35 Ответить
Эти совкодрочеры как тараканы - невыводимы. Но стремиться к тараканоциду нужно!
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16.02.2022 10:37 Ответить
не исключено что Кремль использует Рейтарс для своих пропагандистких целей.

Например пару раз видел пропагандистские антиукраинские статьи на Блумберг,и почему то всегда фамилии авторов корреспондентов (авторов) русские.

Совпадение ?
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16.02.2022 10:39 Ответить
имею в виду, что кремль часто использует крупные информационные агенства "в темную", с помощью своих внедренных "агентов влияния"
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16.02.2022 10:42 Ответить
https://www.reuters.com/article/rpb-tass-connect-idUSKBN2381UQ Інформаційне агентство ТАСС приєдналося до Reuters Connect
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16.02.2022 10:52 Ответить
Багато вати - багато роботи у СБУ
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16.02.2022 10:43 Ответить
жена главы СБУ, к примеру ...
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16.02.2022 10:51 Ответить
Или буданов проживающий с **** левченко -**@лошвилли любительницей ***** в доме гр.РФ, портнов, Татаров , д'Ерьмака и вся зелёная🦠🐲🤢👹 рвань **************
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16.02.2022 11:00 Ответить
І сам глава СБУ Баканов теж буде у розробці як що буде "ватовать" на користь Кремля.
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16.02.2022 14:41 Ответить
Совкодрочерам абідна що совок здох , а всім насрати і на русню і на совок і на совкодрочерів і на їхній прапор , герб та гімн . Фашисти , нацисти , комуністи , терористи та мародери - це чужа і ворожа Україні ідеологія .
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16.02.2022 10:46 Ответить
так то табло їд "ЗЄ-сан" приколюється...
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16.02.2022 10:50 Ответить
бабло їд
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16.02.2022 10:57 Ответить
Не "Гимн" а Гимно...
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16.02.2022 10:50 Ответить
пароль прєжній - "чьорт побєрі"?
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16.02.2022 10:52 Ответить
А чому дивуватись якщодосі всі комуняки отримують захмарні пенсії,совок процвітає. Симоненки мартинюки фокіни морози і інші відморожені, живуть приспівуючи за кошти платників податків,а влада нічого не робить щоб позьавити цю погань утримання та пільг.
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16.02.2022 10:54 Ответить
Яка зепацючка таке і свято
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16.02.2022 10:58 Ответить
А, я всё думал. Ну какое, оно, это вторжение? В чем его смысл? А оно вона как. Им позарез, было надо гимн на майдане спеть.
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16.02.2022 11:03 Ответить
айтишник не туда в плейлист тыкнул
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16.02.2022 11:12 Ответить
Вони вже тут....упирі вже залізли...чекають скотиняки..
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16.02.2022 11:22 Ответить
найважливіше що вони це роблять крадькома від великого страху що гучкомовець зроблять з їхньої дупи .
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16.02.2022 11:51 Ответить
Мабуть Києва контужений врубив.
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16.02.2022 12:04 Ответить
Опять сепары в гостиницу заехали, а СБУ спит как обычно.
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16.02.2022 12:06 Ответить
ссср хоть и здох, но вонь еще осталась
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16.02.2022 12:09 Ответить
Лавров завжди казав, що журналісти -дебіли ***... В цьому старий сумний кінь був правий...
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16.02.2022 16:05 Ответить
 
 