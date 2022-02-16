"God damn it", - в прямом эфире Reuters с Майдана в Киеве неизвестный включил гимн СССР и выругался на английском языке. ВIДЕО
В прямом эфире агентства Reuters из Киева прозвучал гимн СССР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, трансляция началась во вторник, 15 февраля, на YouTube-канале агентства.
Reuters запустил прямую трансляцию из Киева под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса".
"Россия говорит, что отвела войска от границы с Украиной, но Запад заявляет, что пока не видел доказательств", - говорится в подписи к видео.
Во время трансляции, кроме гимна СССР, были слышны и другие музыкальные произведения, а также звук, похожий на телевизионный эфир. Трансляция началась около девяти часов назад и продолжается до сих пор. После того, как прозвучал гимн СССР, прозвучало ругательство на английском языке: "God damn it".
Напомним, ранее британский таблоид The Sun сообщил, что Россия нападет на Украину в 3 часа ночи на 16 февраля, нанеся массивный ракетный удар с участием 200 тыс. военных.
Следует отметить, что издание The Sun имеет неоднозначную репутацию в Великобритании.
25 января издание сообщало, что Россия может напасть на Украину в течение 10 дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну ну …
Проводе стрім
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ LIVE: View of Kyiv's Maidan square amid Russia-Ukraine crisis
Яке голосування? Хтось заснув. І прокинався, бо йому подзвонили - що в тебе коїться?
А у тебя в голове что делается если пока на мое сообщение ты один не понял ни чего ?
Этот пример с гимном, сайт Минобороны лежит по моему ещё (могу ошибаться может уже восстановили , но это не важно), нарушена банковская система , и т.д
Зеленский раздаёт смартфоны не спроста, он хочет внедрить свои планы на счёт электронного голосования, к этому все идёт, страна в смартфоне.
И с такой защитой цифровых данных какую мы имеем, мы можем утром проснутся, и в телефоне будет написано что выбрали ***** .
Тебе сказать на кацапо-фашистском? Я могу.
Не путай гладкое с кислым. Я не про твою голову сказал, а о человеке на американском ютуб канале, который возможно прозевал выпуск в прямой эфир кацапо-фашистского гимна. Может в туалет ходил... Ему кто-то сообщил, что мол за лажа. Он вернулся к компу и выругался, осознав свой косяк.
А теперь скажи, как увязать это с твоими предъявами?
https://www.youtube.com/c/Reuters/about Страна: Соединенные Штаты
Наблюдал такое в Харькове.
Так как на этот звук никто не стрелят, то эта хрень продолжается.
Например пару раз видел пропагандистские антиукраинские статьи на Блумберг,и почему то всегда фамилии авторов корреспондентов (авторов) русские.
Совпадение ?