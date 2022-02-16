"Продам гараж на Соломі": квадрокоптер с объявлением и контактным номером посольства РФ появился в прямой трансляции с Майдана, организованной Reuters в ожидании войны. ВИДЕО
В прямой трансляции с Майдана, организованной Reuters в ожидании войны, появился квадрокоптер с объявлением продажи гаража и контактным номером посольства России в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, объявление было написано на куске картонной бумаги и было в эфире прямой трансляции несколько минут.
"Продам гараж на Соломі" говорилось в объявлении. Номер, указанный в объявлении, совпадает с контактным номером посольства РФ в Украине, которое расположено в Соломенском районе Киева.
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Для ддос-атаки надо не меньше ТРЕХ квадрокоптеров.
абортанесчастного случая на стройке, которая с тех пор ходит и всегда улыбается.
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Продам гараж - комерційне оголошення ?
"Да я вам еще раз говорю, вы ошиблись номером. Какой гараж? Проверьте номер. Всего доброго".
Я там вообще ни одной буквы разобрать не могу.
Или где-то есть лучше качество?