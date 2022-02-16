"Продам гараж на Соломі": квадрокоптер с объявлением и контактным номером посольства РФ появился в прямой трансляции с Майдана, организованной Reuters в ожидании войны. ВИДЕО

В прямой трансляции с Майдана, организованной Reuters в ожидании войны, появился квадрокоптер с объявлением продажи гаража и контактным номером посольства России в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объявление было написано на куске картонной бумаги и было в эфире прямой трансляции несколько минут.

"Продам гараж на Соломі" говорилось в объявлении. Номер, указанный в объявлении, совпадает с контактным номером посольства РФ в Украине, которое расположено в Соломенском районе Киева.

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