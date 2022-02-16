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"Продам гараж на Соломі": квадрокоптер с объявлением и контактным номером посольства РФ появился в прямой трансляции с Майдана, организованной Reuters в ожидании войны. ВИДЕО

В прямой трансляции с Майдана, организованной Reuters в ожидании войны, появился квадрокоптер с объявлением продажи гаража и контактным номером посольства России в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объявление было написано на куске картонной бумаги и было в эфире прямой трансляции несколько минут.

"Продам гараж на Соломі" говорилось в объявлении. Номер, указанный в объявлении, совпадает с контактным номером посольства РФ в Украине, которое расположено в Соломенском районе Киева.

Продам гараж на Соломі: квадрокоптер с объявлением и контактным номером посольства РФ появился в прямой трансляции с Майдана, организованной Reuters в ожидании войны 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "God damn it", - в прямом эфире Reuters с Майдана в Киеве неизвестный включил гимн СССР и выругался на английском языке. ВIДЕО

Автор: 

Киев (25521) новости (293) трансляция (86)


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Топ комментарии
+54
Кретиативно конечно, но лучше бы там было написано: "Путин - *****"
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16.02.2022 14:18
+18
Глебушка! Заспокойся! Я вашому бидлу відразу після виборів написав: "Хоче Зеленський чи не хоче - але в зовнішній політиці він буде змушений виконувать програму Порошенка В іншому випадку він не досидить свій строк президенства" Ох і вереск стояв! Однак - саме так і вийшло! Як Зеленський не впирається однак українське суспільство і західні партнери силоміць запихають його в рамки української державності! Те що Україна зараз не під ногою окупанта - не заслуга Зеленського а дії цих двох сил що не допустили цього : Суспільство своїм спротивом а Захід - дипломатичною підтримкою і масою якісної зброї!
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16.02.2022 14:42
+13
Ось він безкоштовний рекламний майданчик... А я хочу на цензорі оголосити щоб українці боролися проти росіян з цієї хвилини... Спрсобів тисячі https://youtu.be/OJnjy0KhcBk
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16.02.2022 14:18
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Кретиативно конечно, но лучше бы там было написано: "Путин - *****"
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16.02.2022 14:18 Ответить
"ПРОДАМ гараж на Соломі... і Путин, розуміється - Уйло!"
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16.02.2022 14:24 Ответить
это такая ddos атака...
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16.02.2022 15:39 Ответить
Не катит.
Для ддос-атаки надо не меньше ТРЕХ квадрокоптеров.
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16.02.2022 15:40 Ответить
Ось він безкоштовний рекламний майданчик... А я хочу на цензорі оголосити щоб українці боролися проти росіян з цієї хвилини... Спрсобів тисячі https://youtu.be/OJnjy0KhcBk
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16.02.2022 14:18 Ответить
Шиза, человек, это шиза. Еще и музыка фактор2, тот же разрыхлитель мозгов что у бурятов.
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16.02.2022 16:17 Ответить
Кто-то угорает, правильно всегда надо быть на позитиве
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16.02.2022 14:19 Ответить
Знаешь анекдот про жертву аборта несчастного случая на стройке, которая с тех пор ходит и всегда улыбается.
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16.02.2022 14:36 Ответить
Там ще вказаний номер посольства Росії в Україні, воно якраз у Соломянському районі
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16.02.2022 14:20 Ответить
Та й хрен з ним! Знайшли "подію світового рівня"! Я на стінах міських будинків часто бачу написи "ЗЕЛЯ - ЧМО" "Зеленський - ПДРС" "Блазня - на гілляку!" І ніхто "не робить нєрви"!
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16.02.2022 14:21 Ответить
У яких хащах ви живете?
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16.02.2022 14:23 Ответить
Пройдися по Києву і подивися - мабуть там теж "хащі"
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16.02.2022 14:46 Ответить
Читати надписи на парканах це високий рівень...
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16.02.2022 14:24 Ответить
Заборы и стены несут мудрость поколений!!!
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16.02.2022 14:34 Ответить
дибильности поколению не занимать, их аж целіх 73%...
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16.02.2022 14:54 Ответить
А ти ходиш по вулицях заплющивши очі? То ж я і дивуюсь твоїй "глибокодумності" - від ударів головою в ліхтарні стовпи розуму все додається і додається!
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16.02.2022 14:44 Ответить
Коли почнеш заробляти як я, тоді в тебе з'явиться можливість щось там базікати про мене. А доти - продовжуй читати надписи на парканах, це твій рівень.
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16.02.2022 18:29 Ответить
А ти мої гроші не рахуй! А щодо твоїх - анекдот хочеш про себе?
На сайте знакомств:
- Я Лена, закончила Кембридж, недавно вернулась в Россию, мой папа - крупный банкир. А вы?
- Я Эдуард, у меня два сталелитейных завода на Урале и сеть бензозаправок в Питере. Лена, а давайте сходим вечером в ресторан?
- С удовольствием! А в какой?
- Я очень люблю восточную кухню, а Вы?
- Нуу... Я не против.
- Тогда в семь вечера в "Учкудуке"?
- А какая туда маршрутка ходит?
- 36-я и 47-я. Но 47-ю долго ждать придется.
- А на 36-ю у нас не сядешь. Я лучше на трамвае.
- ОК, жду!
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16.02.2022 18:45 Ответить
На паркані прочитав? Зрозуміло, продовжуй, в тебе добре виходить.
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16.02.2022 22:42 Ответить
Я знаю! Якби "погано виходило" - то тебе-б, бідолаху, не ковбасило-б так від моїх коментарів!
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17.02.2022 03:57 Ответить
жертва обстоятельст,проклятый запад и порох,заставилии блеять по другому
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16.02.2022 14:40 Ответить
Глебушка! Заспокойся! Я вашому бидлу відразу після виборів написав: "Хоче Зеленський чи не хоче - але в зовнішній політиці він буде змушений виконувать програму Порошенка В іншому випадку він не досидить свій строк президенства" Ох і вереск стояв! Однак - саме так і вийшло! Як Зеленський не впирається однак українське суспільство і західні партнери силоміць запихають його в рамки української державності! Те що Україна зараз не під ногою окупанта - не заслуга Зеленського а дії цих двох сил що не допустили цього : Суспільство своїм спротивом а Захід - дипломатичною підтримкою і масою якісної зброї!
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16.02.2022 14:42 Ответить
Коли Порох був президентом, то вся допомога союзників це його заслуга. Коли Зеленський став президентом то в 10 раз більша допомога союзників це заслуга союзників і Пороха 50/50. І більше не відходь від методички! Ще раз і тебе секта оголосить єретиком.
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16.02.2022 15:04 Ответить
Это парадокс, но тут как раз не благодаря а вопреки.
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16.02.2022 15:19 Ответить
Дякую за хороший настрій
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16.02.2022 15:22 Ответить
А політики - від яких залежало прийняття рішення стосовно поставок зброї у січні цього року в Буковелі перебували? Бо "Блазень" саме там зависав а не в Лондоні і Брюсселі
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16.02.2022 15:44 Ответить
А точно, забув про Буковель, напиши олівцем на обложці методички, потім додамо в друкований варіант
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16.02.2022 15:48 Ответить
На лобі собі напиши,"Пирипилиця"



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16.02.2022 15:58 Ответить
У порівнянні з гімном срср опівночі, це дитячі забавки.
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16.02.2022 14:22 Ответить
От би зараз журналістів в мемаси вчити.
Продам гараж - комерційне оголошення ?
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16.02.2022 14:24 Ответить

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16.02.2022 14:30 Ответить
..смахивает на постановку, причем, не для нашей публики.. ИПСО..
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16.02.2022 14:41 Ответить
Отдам даром кремль на болотах, горел, нуждается в чистке, ремонте и дезинфекции ...
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16.02.2022 15:57 Ответить
апдейт совка -"продам каменный гараж на дрова"(С)
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16.02.2022 17:06 Ответить
"Продам гараж на Соломе. 044 244 09 63", - написано на картоне. Кроме того, в объявлении указан телефон посольства Российской Федерации. Украинцы стали звонить по указанному номеру, чтобы узнать о покупке гаража, правда там отреагировали достаточно гневно:

"Да я вам еще раз говорю, вы ошиблись номером. Какой гараж? Проверьте номер. Всего доброго".
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16.02.2022 17:52 Ответить
Тоже неплохая идея положить связь кацапам постоянными звонками
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16.02.2022 18:00 Ответить
Це дитячий садочок, а не ідея.
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16.02.2022 18:30 Ответить
А слать масово повідомлення про замінування десятків громадських установ українських міст із Росії- краща? Правильно про вас кацапів кажуть "Кремлівським "кухарям" страшно не подобається їсти "каші" заварені за їх власними рецептами!"
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16.02.2022 18:51 Ответить
Кацап це твій батько. Бо не навчив тебе вмикати мізки, а лише емоції. Коли зрозумієш, що ти на рівні клінічного ідіота з своїми "ідеями", тоді поговоримо. Бувай, недопатріот.
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16.02.2022 22:45 Ответить
А у вас перекладач української мови лише один на весь відділ? Бо я дивлюся - ти лише через кілька годин зміг мені відповідь дать українською мовою! Хочеш - дам пораду? Якщо у вас перекладач "пьюшший" то перед тим як нести текст на переклад - збігай по пиво Тоді він тобі без черги перекладать буде!
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17.02.2022 03:54 Ответить
Как вы там ещё какой-то номер разглядели?
Я там вообще ни одной буквы разобрать не могу.
Или где-то есть лучше качество?
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16.02.2022 18:40 Ответить
 
 