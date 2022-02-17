На записях с бодикамер зафиксировано, как Петровский (Нарик) приказывает охраннику напасть на оператора, - журналист Ткач. ВИДЕО
У официального следствия есть видео с бодикамеры, зафиксировавшей действия "авторитета" Петровского, чья охрана напала на журналистов "Украинской правды".
Об этом Ткач сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Бизнесмен Александр Петровский лично контролировал удаление видео с телефона оператора нашей съемочной группы Ярослава Бондаренко в аэропорту города Днепр. Лично просматривал телефон, который его охрана насильно забрала у оператора и разблокировала, угрожая ножом и убийством. Лично приказывал своей охране и полицейским, которые выполняли указания Петровского, а не помогали журналисту", – говорится в сообщении.
Журналисты опубликовали видео с бодикамеры полицейского, зафиксировавшей действия бизнесмена Петровского.
"Из многих источников в правоохранительных органах мы точно знаем, что у официального следствия это видео тоже есть. Но уверенности в том, что министерство внутренних дел решится привлечь к ответственности лично Александра Петровского, как вы понимаете, у нас нет. Был прецедент почти шесть месяцев назад с Трухиным", - рассказал Ткач.
"Сегодня мы публикуем видео на котором:
- Отлично видно, что оператор нашей съемочной группы держит документы в руках.
- Хорошо видно, что охранник отдает Петровскому телефон нашего оператора.
- Хорошо видно, что Петровский держит в руках телефон оператора и считает, что имеет право смотреть его содержимое.
- Отлично видно, что Петровский лично ограничивает свободу оператора.
- Хорошо видно, что после того, как Петровский приказывает, охранник снова нападает на оператора", - продолжил журналист.
А теперь несколько цитат Петровского:
Петровский – полицейскому: – Вы его никуда не отпускайте. Если нет, мы его заберем вместе с другим.
Оператор: Это моя работа
Петровский: А вы понимаете, что у них работа другая. И они будут делать свою работу, так это будет совсем смешно на это все смотреть. И вам в первую очередь потом", – пишет Ткач.
Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.
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Філарет нагородив одіозного бізнесмена Петровського
https://glavcom.ua/news/filaret-nagorodiv-odioznogo-biznesmena-petrovskogo-588772.html
20 октября 2017 года на него оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.
24 августа 2017 года Петровский награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Івана Мазепи". В этот же день на принадлежащем Петру Порошенко 5-м канале вышел фильм о Петровском, где журналисты почему-то ни слова не сказали про слова Генерального прокурора Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака, называвших Петровского-Налекришвили представителем преступного мира." (Ю. Бутусов)
Источник:
Де ваші коментарі в темах про найближче оточення Зєлі Єрмака, Татарова, Трухіна, Гогілашвілі та іншу погань?
А нагороджувати могли і за проханням того ж Філарета, який розказував про щедрі пожертви Наріка на церкву та армію.
"Де ваші коментарі в ..." - а где ваши под статьей Бутусова, я их не увидела. И да, "погани" достаточно, спорить не буду. В отличие от вас, на черное не говорю белое.
"А нагороджувати могли і за проханням того ж Філарета" - ага, так и было.))) У нас же патриарх отдает распоряжения, как президенту, так и министру обороны. И фильмы снимает, а потом их на президентском канале показывает.
Особи, які роками не відсвічують в темах про злочини хуцпатих зєлємойських, не лінуються відмітитись там, де можна притягнути за вуха Порошенка, стверджують, що не голосували за блазня.
Зараз взагалі проблематично знайти тих, хто за нього наголосував аж "73%".
Но вот Вы, видимо, "забыли", что армию во многом поднял и народ через волонтеров. Нет?
пс. У меня также есть седые волосы, если это Вас успокоит. Хотя..
Ця потвора тільки й зайнята по життю грабунком України та розробкою схем по захопленню всіх гілок влади в Україні, щоб уникнути відповідальності за злочини.
На,глянь,как Питроликсеич с ним мило смотрится на совместном фото) https://24tv.ua/dnipro/ru/poroshenko-ne-stesnjalsja-delat-foto-kriminalnym-novosti-dnepr_n1596053 https://24tv.ua/dnipro/ru/poroshenko-ne-stesnjalsja-delat-foto-kriminalnym-novosti-dnepr_n1596053
В 17-ом году Питроликсеич ЛИЧНО наградил эту мразь знаком отличия президента Украины Крест Степана Мазепы,а Полторак,по указке того же Питраликсеича,пистолетом "Глок-17".Сваты виноваты?
Насилование государства и правосудия на этой территории продолжается и даже усиливается.
Ви, 73/43%зебіли - всі такі?
Уся влада у еврейських бандитів?
17 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc.html#respond Комментарии: 0
Сотрудники Ровенской таможни под руководством и.о. начальника этой таможни организовали схему «растаможки» грузовых автомобилей по «заниженным ставкам».
Об https://www.facebook.com/ssu.rivne/posts/313010140861405 этом сообщила Служба безопасности Украины в Ровенской области, https://ord-ua.com/2022/02/16/sbu-i-zhurnalisty-vyjavili-masshtabnuju-shemu-po-rastamozhke-avto-na-rovenskoj-tamozhne-s-uchastiem-rukovodstva-chinovnikov-mvd-i-nardepa-ot-slug-naroda/ передает «ОРД».
Оперативники разоблачили злоумышленников, организовавших схему занижения таможенных платежей при импорте грузовых автомобилей в пользу одной из частных коммерческих структур, https://368.media/2022/02/11/glava-rovenskoj-tamozhni-zanizhal-stavki-oformleniya-gruzovikov/ пишет 368.media со ссылкой на местное управление СБУ.
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D1%81.html Украинская таможня vs контрабанда: бой с тенью - эксперт
Импортер, с целью минимизации таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, сознательно вносил в сопроводительные документы заведомо ложные данные, выдавая новые автомобили за подержанные, а таможенники этого «не замечали».
Благодаря такой «служебной халатности» одному из импортеров грузовых автомобилей удалось в течение только последнего года растаможить до 20 автомобилей с недоплатой государству на каждом, по меньшей мере, 270 тыс. гривен.
Такие действия злоумышленников нанесли ущерб государству на сумму почти 5 млн гривен. И.о. начальника Ровенской таможни Гостаможслужбы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК.
С учетом того, что Ровенская Таможня ежемесячно оформляет порядка 10 тысяч импортируемых транспортных средств, становится понятным возможный масштаб злоупотреблений.
Участники этого рынка поделились с нами инсайдом об условиях работы на таможне. С их слов организована и много лет функционирует многоступенчатая преступная схема, в которую вовлечены инспектора таможни и их руководство, предприятия-импортеры и брокеры, бывшие руководители региональных таможен и действующие руководители правоохранительных органов вкупе с лоббистами даже в Верховной Раде.
Так, платой за беспрепятственное прохождение таможни является $100 с физического лица и $200 с фирмы. Взамен предоставляется возможность растаможки автомобиля по «скорректированному» пакету документов о его приобретении с существенно заниженной стоимостью, что позволяет минимизировать отчисления в бюджет - пошлину, акциз и НДС, в среднем до 2 тыс. евро, что в итоге оборачивается ежемесячными недоимками только по Ровенской таможне от 500 до 600 млн. грн., принося 1,5-2 млн. $ «черного нала» задействованным участникам схемы.
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b5.html «Слуга» Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти - Плинский
При таких требованиях честный импортер не в состоянии обеспечить таких «льготных» условий своим клиентам и уходит с рынка.
Основными локациями, где и происходят таможенные оформления с подменой документов - это таможенные посты «Ровно» - начальник Гливчук Александр Владимирович, «Дубно» - начальник Латыш Василий Васильевич и «Сарны» - и.о. начальника Кравченко Тарас Владимирович, а его бывший заместитель - Шапирко Михаил Петрович, в настоящее время начальник отдела областной таможни, в узком кругу известен как администратор аккаунтов в Facebook «Павел Верещагин» и аналогичных по содержанию, где он исполняя заказы своих кураторов сводит счеты с конкурентами-таможенниками и неподконтрольными импортерами.
Именно эти лица фактически администрируют работу подчиненных таможенных инспекторов, контролируют правильность их работы, оперативно решают текущие вопросы с импортерами и таможенными брокерами.
Вопросы коммуникаций и лоббирования как на местном уровне, так и в центральных офисах правоохранительных органов в Киеве решают бывшие руководители Ровенской таможни Иванов Иван Иванович, Панчук Сергей Евгеньевич и Пригарский Роман Петрович, чьи фамилии прочно ассоциируются в десятках журналистских расследованиях с коррупцией, взяточничеством и незаконным обогащением.
Более 5-ти лет эти лица без риска быть пойманными на взяточничестве, общаются с импортерами и брокерами, принимают от них деньги, рассчитываются с «крышей» в правоохранительных органах и постоянно пытаются вовлечь в эту сферу новых лоббистов. Их общее состояние оценивают в более чем 10 млн. $.
«Топ-менеджером» схемы на сегодняшний день является Николай Надейко, который с подачи знакомого правоохранителя - начальника управления стратегических расследований Одесщины Вячеслава Ефтения, который, кстати, в прошлом также работал в Ровенской области, и https://dumskaya.net/news/odesskaya-politciya-otritcaet-svyaz-s-oskandaliv-158144/ попался пьяным за рулем , был сведен со всеми «заинтересованными» сторонами.
От правоохранителей на местном уровне схему прикрывает начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Ровенской области Юрий Бурый, давно уже купленный «с потрохами» Надейко, который для него организует элитные пьянки и охоты, как, в https://babel.ua/ru/texts/42845-parlament-nashel-vozmozhnost-uvolit-glavu-nabu-za-korrupciyu-v-chem-vinovat-artem-sytnik-i-pri-chem-tut-vliyatelnyy-ministr-oligarh-i-biznesmen-bolshoy-razbor-zaputannogo-dela свое время и для руководителя НАБУ Артема Сытника.
Покровителями схемы на высших ступенях власти в последнее время фигурировали заместитель министра МВД Евгений Енин и https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/14168 народный депутат Александр Ковальчук от партии «Слуга народа», который, кстати, давно занимается вопросами эффективной коммуникации уже приведенного Иванова, - сообщил журналистам источник на таможне.
Исходя из вышеизложенного, изобличение руководства Ровенской таможни в злоупотреблениях прошлого года при оформлении 20 автомобилей, выглядят пока как точечный удар по взяточникам и «теневым» бенефициарам, не способный повлиять на коррупционные риски в целом.
13 лютого у Дніпрі олігарх Ігор Коломойський святкував день народження.
На святкування приїхали більше 50 гостей.
Протягом дня із Києва до Дніпра прилетіли близько десяти чартерів.
Святкування проходило у культурно-діловому центрі "Менора".
У місто прилетів колишній перший заступник голови правління ПриватБанку, бізнесмен Олег Гороховський.
Там були вже згаданий Петровський, колишній член фракції "Слуга народу", народний депутат Олександр Дубінський, депутат з групи "Партія "За майбутнє" Юрій Шаповал, колишній нардеп і бізнес-партнер Коломойського Євген Геллер, підсанкційний бізнесмен Павло Фукс, співвласник "Студія Квартал 95" Тімур Міндіч, бізнесмен Ігор Суркіс, голова правління однієї з найбільших нафтогазовидобувних компаній в країні "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко, представники неформальної групи "Приват".
Гостей розважали Потап і Настя Каменських.
Святкували вісім годин, розїжджалися з опівночі до третьої ночі.
Поліцейскі то сцикливі простітутки, холуї одним словом.
Ну що в когось ще є сумніви хто править країною?