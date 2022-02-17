На записях с бодикамер зафиксировано, как Петровский (Нарик) приказывает охраннику напасть на оператора, - журналист Ткач. ВИДЕО

У официального следствия есть видео с бодикамеры, зафиксировавшей действия "авторитета" Петровского, чья охрана напала на журналистов "Украинской правды".

Об этом Ткач сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Бизнесмен Александр Петровский лично контролировал удаление видео с телефона оператора нашей съемочной группы Ярослава Бондаренко в аэропорту города Днепр. Лично просматривал телефон, который его охрана насильно забрала у оператора и разблокировала, угрожая ножом и убийством. Лично приказывал своей охране и полицейским, которые выполняли указания Петровского, а не помогали журналисту", – говорится в сообщении.

Журналисты опубликовали видео с бодикамеры полицейского, зафиксировавшей действия бизнесмена Петровского.

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"Из многих источников в правоохранительных органах мы точно знаем, что у официального следствия это видео тоже есть. Но уверенности в том, что министерство внутренних дел решится привлечь к ответственности лично Александра Петровского, как вы понимаете, у нас нет. Был прецедент почти шесть месяцев назад с Трухиным", - рассказал Ткач.

"Сегодня мы публикуем видео на котором:

Отлично видно, что оператор нашей съемочной группы держит документы в руках. Хорошо видно, что охранник отдает Петровскому телефон нашего оператора. Хорошо видно, что Петровский держит в руках телефон оператора и считает, что имеет право смотреть его содержимое. Отлично видно, что Петровский лично ограничивает свободу оператора. Хорошо видно, что после того, как Петровский приказывает, охранник снова нападает на оператора", - продолжил журналист.

А теперь несколько цитат Петровского:

Петровский – полицейскому: – Вы его никуда не отпускайте. Если нет, мы его заберем вместе с другим.

Оператор: Это моя работа

Петровский: А вы понимаете, что у них работа другая. И они будут делать свою работу, так это будет совсем смешно на это все смотреть. И вам в первую очередь потом", – пишет Ткач.

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.