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На записях с бодикамер зафиксировано, как Петровский (Нарик) приказывает охраннику напасть на оператора, - журналист Ткач. ВИДЕО

У официального следствия есть видео с бодикамеры, зафиксировавшей действия "авторитета" Петровского, чья охрана напала на журналистов "Украинской правды".

Об этом Ткач сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Бизнесмен Александр Петровский лично контролировал удаление видео с телефона оператора нашей съемочной группы Ярослава Бондаренко в аэропорту города Днепр. Лично просматривал телефон, который его охрана насильно забрала у оператора и разблокировала, угрожая ножом и убийством. Лично приказывал своей охране и полицейским, которые выполняли указания Петровского, а не помогали журналисту", – говорится в сообщении.

Журналисты опубликовали видео с бодикамеры полицейского, зафиксировавшей действия бизнесмена Петровского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трем бандитам, связанным с фирмой "авторитета" Петровского (Нарика), напавшим на журналистов в Днепре, сообщено о подозрении, - прокуратура

Также читайте: На съемочную группу журналиста Ткача в Днепре напали бандиты, связанные с фирмой "авторитета" Петровского, - Бутусов

"Из многих источников в правоохранительных органах мы точно знаем, что у официального следствия это видео тоже есть. Но уверенности в том, что министерство внутренних дел решится привлечь к ответственности лично Александра Петровского, как вы понимаете, у нас нет. Был прецедент почти шесть месяцев назад с Трухиным", - рассказал Ткач.

"Сегодня мы публикуем видео на котором:

  1. Отлично видно, что оператор нашей съемочной группы держит документы в руках.
  2. Хорошо видно, что охранник отдает Петровскому телефон нашего оператора.
  3. Хорошо видно, что Петровский держит в руках телефон оператора и считает, что имеет право смотреть его содержимое.
  4. Отлично видно, что Петровский лично ограничивает свободу оператора.
  5. Хорошо видно, что после того, как Петровский приказывает, охранник снова нападает на оператора", - продолжил журналист.

А теперь несколько цитат Петровского:

Петровский – полицейскому: – Вы его никуда не отпускайте. Если нет, мы его заберем вместе с другим.

Оператор: Это моя работа

Петровский: А вы понимаете, что у них работа другая. И они будут делать свою работу, так это будет совсем смешно на это все смотреть. И вам в первую очередь потом", – пишет Ткач.

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

Автор: 

нападение (2215) Ткач Михаил (134) Петровский Александр (31)


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Топ комментарии
+25
Это бенин кореш нельзя трогать, а беня это хозяин всего шапито
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17.02.2022 10:36
+21
Все? Теперь Петровский не кореш Порошенко, а кореш Зеленского-Коломойского?
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17.02.2022 10:38
+21
Наріка таскав за собою Філарет, який потім виступав проти Томоса.

Філарет нагородив одіозного бізнесмена Петровського

https://glavcom.ua/news/filaret-nagorodiv-odioznogo-biznesmena-petrovskogo-588772.html
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17.02.2022 10:41
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Правила форума Совет форумчан
а є відео з реагуванням полюції?
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17.02.2022 10:32 Ответить
Не трогайте Нарика! Он нам Томос привёз. Лучше в церьковь сходите😁
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17.02.2022 10:35 Ответить
Наріка таскав за собою Філарет, який потім виступав проти Томоса.

Філарет нагородив одіозного бізнесмена Петровського

https://glavcom.ua/news/filaret-nagorodiv-odioznogo-biznesmena-petrovskogo-588772.html
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17.02.2022 10:41 Ответить
"Александр Петровский (Налекришвили) уже давно легализован нашим государством не как "Нарик", а как солидный благотворитель, и это произошло задолго до церемонии получения Томоса.
20 октября 2017 года на него оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.
24 августа 2017 года Петровский награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Івана Мазепи". В этот же день на принадлежащем Петру Порошенко 5-м канале вышел фильм о Петровском, где журналисты почему-то ни слова не сказали про слова Генерального прокурора Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака, называвших Петровского-Налекришвили представителем преступного мира." (Ю. Бутусов)
Источник:
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17.02.2022 13:07 Ответить
О! "Восставшие из пепла" об'явились.
Де ваші коментарі в темах про найближче оточення Зєлі Єрмака, Татарова, Трухіна, Гогілашвілі та іншу погань?

А нагороджувати могли і за проханням того ж Філарета, який розказував про щедрі пожертви Наріка на церкву та армію.
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17.02.2022 13:43 Ответить
Але це правда, на жаль, Порох нагородив Наріка й це було неприємно та соромно, пам'ятаємо. Ходили чутки що Нарік допомогав ВСУ в 14ом році, може так, але нагородили професійного бандита .Але Порох може виправити помилки , ЕС лідер рейтингу.
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17.02.2022 18:05 Ответить
Такі особи і ослабили Україну.А те що вони допомагають,це вже майже ніщо.
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17.02.2022 19:06 Ответить
каламой и его шапито 🎪🤡🐲🐒95 , последовательно издевались на Г+Г над всем украинским и в конечном итоге своей блевотиной голобородькой нанесли смертельный УДАР ПО Украине ! А Вам , шакалам только-бы Порошенко ПРЕПЛЕСТИ , да за 3 года вашего членограя , надо было НАРИКА. УЖЕ ПОСАДИТЬ , а не высасывать из пальца компромат НА "папередника
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18.02.2022 08:00 Ответить
Ага)))) бутус за фото на деньги попал)))) щеколодло
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18.02.2022 01:34 Ответить
"Восставшие из пепла" об'явились." - это вы сейчас что сказать хотели, применительно к предмету обсуждения?)
"Де ваші коментарі в ..." - а где ваши под статьей Бутусова, я их не увидела. И да, "погани" достаточно, спорить не буду. В отличие от вас, на черное не говорю белое.
"А нагороджувати могли і за проханням того ж Філарета" - ага, так и было.))) У нас же патриарх отдает распоряжения, как президенту, так и министру обороны. И фильмы снимает, а потом их на президентском канале показывает.
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17.02.2022 18:09 Ответить
Не вводите в краску адептов сывочолого.
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17.02.2022 14:15 Ответить
Ви не червонієте від щоденних злочинів зеленої шобли, яку привели до влади?
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17.02.2022 14:28 Ответить
Я ее не приводила. У Вас всегда все - или Порох или Зеленский? Сочувствую.
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17.02.2022 22:48 Ответить
Я вам вірю.)
Особи, які роками не відсвічують в темах про злочини хуцпатих зєлємойських, не лінуються відмітитись там, де можна притягнути за вуха Порошенка, стверджують, що не голосували за блазня.
Зараз взагалі проблематично знайти тих, хто за нього наголосував аж "73%".
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18.02.2022 09:05 Ответить
Порошенко з весни 2019 не президент , на жаль . - кожному зебілу повторити цю фразу 100 раз .
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17.02.2022 15:02 Ответить
И что? Все его "достижения" сразу "сгорели", как в тетрисе?
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17.02.2022 22:47 Ответить
Я , щоб довго не витрачати час , скажу лише про одне досягнення . Як той , хто знав і знає ситуацію в ЗСУ , можу сказати - до 2014 армії просто НЕ БУЛО , НУЛЬ !!! А за Поршенка вона стала набагато кращою , ніж була при тому ж совку . І як не намагаються підлеглі путіна зе її "спалити" , їм це , Слава Богу , поки що не вдається .
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18.02.2022 07:13 Ответить
Про "не было" я отлично помню.
Но вот Вы, видимо, "забыли", что армию во многом поднял и народ через волонтеров. Нет?
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19.02.2022 18:22 Ответить
Яка "лєсть" ? Просто не треба повторювати те , що хрюкають каломойсько-зеленсько-мураевсько-жопозеж-кацапські шавки .
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19.02.2022 21:13 Ответить
Пробекала адептка крючконосо-гундосого . Тільки чесно : квартал95 дивишся ?
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17.02.2022 18:29 Ответить
Пару эпизодов хватило, чтоб отвратило от этой пошлятины навсегда. И не голосовала за Зеленского. Вопросов боле нет?
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17.02.2022 22:45 Ответить
Тарасенко ,а что преступного в седых волосах ,или у твоих предков их не было ? 🤮
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18.02.2022 08:03 Ответить
Дело не в волосах. А в неуемной лести.
пс. У меня также есть седые волосы, если это Вас успокоит. Хотя..
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19.02.2022 18:15 Ответить
Ну вы ведь нарика посадили, не?
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17.02.2022 14:49 Ответить
Это бенин кореш нельзя трогать, а беня это хозяин всего шапито
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17.02.2022 10:36 Ответить
Все? Теперь Петровский не кореш Порошенко, а кореш Зеленского-Коломойского?
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17.02.2022 10:38 Ответить
Він і не був корешем Порошенка.
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17.02.2022 10:42 Ответить
Вони цей фейк постять зараз постійно. Хтось засунув Наріка в оточення Порошенко в тій поїздці і зафіксували як чувак ручкається із Президентом. Ось і вся історія. Хто і чому це зробив в той період часу здогадатись не важко.
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17.02.2022 12:15 Ответить
"шахіст" Бєня і засунув.
Ця потвора тільки й зайнята по життю грабунком України та розробкою схем по захопленню всіх гілок влади в Україні, щоб уникнути відповідальності за злочини.
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17.02.2022 12:22 Ответить
да кто, андрюня павелко, на фоне хайпа вокруг выхода сборной по футболу на Евро-16
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17.02.2022 17:32 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/279510-poroshenko_narik_i_tomos_dahe_zdesj_sumeli_oboratjsja_-_shvets
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17.02.2022 14:23 Ответить
Філарет там був?
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17.02.2022 14:27 Ответить
Не пиши дурниць, Діма проститут.
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17.02.2022 12:17 Ответить
Він не кореш зєлєнского , а хазяїн зєлєнского .
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17.02.2022 15:03 Ответить
Ти обдовбася коксом з Зеленським? чи то Петровський летів на днюху Порошенко чи Коломойського. Дегани.
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17.02.2022 15:37 Ответить
Что то непонятно. А разве можно тыкать в лицо видеокамеру? Мне тоже было бы неприятно если бы кто то тыкал мне в лицо камеру, а потом ещё кричит что на него нападают. Это называется провокация
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17.02.2022 10:41 Ответить
а вы не подходите к оператору на расстояние тыкания и будет вам счастье .
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17.02.2022 11:10 Ответить
Жаль, що ти не читав https://www.youtube.com/watch?v=H8KIMOVrk-I "Хамелеон" Чехова . Там про тебе.
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17.02.2022 11:12 Ответить
Спасибо зрителям Квартала95 за возвращение страны в говенные 99-е
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17.02.2022 10:55 Ответить
особливо фопам
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17.02.2022 11:04 Ответить
А таксісти ?
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17.02.2022 15:05 Ответить
Вот пусть и ЖРУТ ТЕПЕРЬ СВОЕГО Г🤢💩нобородька , наслаждаются процессом,умываясь мочей своего кумира👿🤡
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18.02.2022 08:10 Ответить
Та шоколадники же еще 2 недели назад визжали,какой он офигенный)))Напомнить,кто ему вручал ордена и наградное оружие?Напомнить,как по "5-му аналу" шел о нем документальный фильм?
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17.02.2022 14:32 Ответить
Тільки чесно : ти квартал і слугу із сватами дивився ?
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17.02.2022 18:26 Ответить
А ты не в курсе всего этого?Тыпыми высерами о квартале против фактов не попрешь.

На,глянь,как Питроликсеич с ним мило смотрится на совместном фото) https://24tv.ua/dnipro/ru/poroshenko-ne-stesnjalsja-delat-foto-kriminalnym-novosti-dnepr_n1596053 https://24tv.ua/dnipro/ru/poroshenko-ne-stesnjalsja-delat-foto-kriminalnym-novosti-dnepr_n1596053

В 17-ом году Питроликсеич ЛИЧНО наградил эту мразь знаком отличия президента Украины Крест Степана Мазепы,а Полторак,по указке того же Питраликсеича,пистолетом "Глок-17".Сваты виноваты?
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17.02.2022 19:09 Ответить
Я нічого тобі ще не вис...в , я в тебе запитав : ти квартал дивишся ? Соромно - так і скажи .
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17.02.2022 19:27 Ответить
Подобную туфту не смотрю)А ты портрет Порошенко на ночь целуешь?
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17.02.2022 19:32 Ответить
Я мужчин не цілував ніколи , навіть на фото . Це питання найбільше вас , рускіх , хвилює . А ти ще й зебіл !
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17.02.2022 21:15 Ответить
Тело,считающее бандитов героями,имеет право кому-то что-то указывать?Неа)
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17.02.2022 21:27 Ответить
"Неа" - це хто ? Чиє тіло , яких бандитів ? Була підозра , що ти зловживаєш . Ще випий і йди спати , зебіл .
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17.02.2022 21:56 Ответить
"Нарик"-не бандит? Естественно.Все,кто дружит с Питромликсеичем-святые люди.Особенно Медведчук
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17.02.2022 22:13 Ответить
Если бы, полицейские , хотели , они бы давно его посадили
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17.02.2022 11:22 Ответить
На нафіга вам, журнашлюги відеокамери? Надіньте всі футболки з надписом "Я тобі не дорогенька" і у Верховну Раду. Ой ні, то було при Порошенко, а зараз заткніться і в будку, там був День народження пахана Володі і ніхто не дозволяв там лазити.
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17.02.2022 11:23 Ответить
А ты в курсе,что нарик награжден орденом и наградным оружием?Угадаешь,КТО наградил?
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17.02.2022 14:34 Ответить
Петрович , как обычно в своём репертуаре , защищает всякое говно
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17.02.2022 11:24 Ответить
можно сколько угодно говорить про реформу полиции, но вот она, в действии..., это самый настоящий беспредел, который совершенно не изменился с 90-х, как рулили воры в законе, так и рулят..., как покупали всех с потрохами, так и покупают...
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17.02.2022 11:30 Ответить
Благодаря 🦠тупорылым 73%🐏🐑🐏🐑🐏🐑
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18.02.2022 08:15 Ответить
И что, кого-то посадят? Не смешите.
Насилование государства и правосудия на этой территории продолжается и даже усиливается.
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17.02.2022 11:36 Ответить
*** ! Червооненко, Тимошенко, Порошенко, Коломойський, Петровський, Зеленський, Арахамія, Жванія і многая і многая -одні украінці рулять в Украіні.
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17.02.2022 11:41 Ответить
в спам недолугих.
Ви, 73/43%зебіли - всі такі?
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17.02.2022 11:54 Ответить
Один из "хозяев" Днепра. Назначал ментовских генералов, контролирует достаточно большую группировку. В Днепре ему никто ничего предъявлять не будет. Разве с Киева спецназ пришлют. Типа уважаемого бизнесмена(решение суда) , Томас с Порошенко привозил... А тут у журналиста телефон взял посмотреть..Отмажется . Зе побоится с ним связываться. Умку арестовали и выпустили, а тут чуток крупнее фигура..
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17.02.2022 11:52 Ответить
"Томас" , це хто ?
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17.02.2022 15:10 Ответить
Грамота от Вселенского Патриарха...
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17.02.2022 15:39 Ответить
Грамота це Томос , хто "Томас"?
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17.02.2022 17:18 Ответить
Ваш зеГОВНЮК собственной тени боится
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18.02.2022 08:32 Ответить
Так шо у нас ні закони ні поліція зовсім не діють?
Уся влада у еврейських бандитів?
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17.02.2022 12:05 Ответить
Выявлена масштабная схема по «растаможке» авто с участием руководства МВД и нардепа от «Слуг народа»
17 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc.html#respond Комментарии: 0



Сотрудники Ровенской таможни под руководством и.о. начальника этой таможни организовали схему «растаможки» грузовых автомобилей по «заниженным ставкам».


Об https://www.facebook.com/ssu.rivne/posts/313010140861405 этом сообщила Служба безопасности Украины в Ровенской области, https://ord-ua.com/2022/02/16/sbu-i-zhurnalisty-vyjavili-masshtabnuju-shemu-po-rastamozhke-avto-na-rovenskoj-tamozhne-s-uchastiem-rukovodstva-chinovnikov-mvd-i-nardepa-ot-slug-naroda/ передает «ОРД».

Оперативники разоблачили злоумышленников, организовавших схему занижения таможенных платежей при импорте грузовых автомобилей в пользу одной из частных коммерческих структур, https://368.media/2022/02/11/glava-rovenskoj-tamozhni-zanizhal-stavki-oformleniya-gruzovikov/ пишет 368.media со ссылкой на местное управление СБУ.

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F-vs-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D1%81.html Украинская таможня vs контрабанда: бой с тенью - эксперт

Импортер, с целью минимизации таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, сознательно вносил в сопроводительные документы заведомо ложные данные, выдавая новые автомобили за подержанные, а таможенники этого «не замечали».

Благодаря такой «служебной халатности» одному из импортеров грузовых автомобилей удалось в течение только последнего года растаможить до 20 автомобилей с недоплатой государству на каждом, по меньшей мере, 270 тыс. гривен.

Такие действия злоумышленников нанесли ущерб государству на сумму почти 5 млн гривен. И.о. начальника Ровенской таможни Гостаможслужбы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК.
С учетом того, что Ровенская Таможня ежемесячно оформляет порядка 10 тысяч импортируемых транспортных средств, становится понятным возможный масштаб злоупотреблений.

Участники этого рынка поделились с нами инсайдом об условиях работы на таможне. С их слов организована и много лет функционирует многоступенчатая преступная схема, в которую вовлечены инспектора таможни и их руководство, предприятия-импортеры и брокеры, бывшие руководители региональных таможен и действующие руководители правоохранительных органов вкупе с лоббистами даже в Верховной Раде.
Так, платой за беспрепятственное прохождение таможни является $100 с физического лица и $200 с фирмы. Взамен предоставляется возможность растаможки автомобиля по «скорректированному» пакету документов о его приобретении с существенно заниженной стоимостью, что позволяет минимизировать отчисления в бюджет - пошлину, акциз и НДС, в среднем до 2 тыс. евро, что в итоге оборачивается ежемесячными недоимками только по Ровенской таможне от 500 до 600 млн. грн., принося 1,5-2 млн. $ «черного нала» задействованным участникам схемы.
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b5.html «Слуга» Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти - Плинский
При таких требованиях честный импортер не в состоянии обеспечить таких «льготных» условий своим клиентам и уходит с рынка.

Основными локациями, где и происходят таможенные оформления с подменой документов - это таможенные посты «Ровно» - начальник Гливчук Александр Владимирович, «Дубно» - начальник Латыш Василий Васильевич и «Сарны» - и.о. начальника Кравченко Тарас Владимирович, а его бывший заместитель - Шапирко Михаил Петрович, в настоящее время начальник отдела областной таможни, в узком кругу известен как администратор аккаунтов в Facebook «Павел Верещагин» и аналогичных по содержанию, где он исполняя заказы своих кураторов сводит счеты с конкурентами-таможенниками и неподконтрольными импортерами.

Именно эти лица фактически администрируют работу подчиненных таможенных инспекторов, контролируют правильность их работы, оперативно решают текущие вопросы с импортерами и таможенными брокерами.

Вопросы коммуникаций и лоббирования как на местном уровне, так и в центральных офисах правоохранительных органов в Киеве решают бывшие руководители Ровенской таможни Иванов Иван Иванович, Панчук Сергей Евгеньевич и Пригарский Роман Петрович, чьи фамилии прочно ассоциируются в десятках журналистских расследованиях с коррупцией, взяточничеством и незаконным обогащением.

Более 5-ти лет эти лица без риска быть пойманными на взяточничестве, общаются с импортерами и брокерами, принимают от них деньги, рассчитываются с «крышей» в правоохранительных органах и постоянно пытаются вовлечь в эту сферу новых лоббистов. Их общее состояние оценивают в более чем 10 млн. $.

«Топ-менеджером» схемы на сегодняшний день является Николай Надейко, который с подачи знакомого правоохранителя - начальника управления стратегических расследований Одесщины Вячеслава Ефтения, который, кстати, в прошлом также работал в Ровенской области, и https://dumskaya.net/news/odesskaya-politciya-otritcaet-svyaz-s-oskandaliv-158144/ попался пьяным за рулем , был сведен со всеми «заинтересованными» сторонами.

От правоохранителей на местном уровне схему прикрывает начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Ровенской области Юрий Бурый, давно уже купленный «с потрохами» Надейко, который для него организует элитные пьянки и охоты, как, в https://babel.ua/ru/texts/42845-parlament-nashel-vozmozhnost-uvolit-glavu-nabu-za-korrupciyu-v-chem-vinovat-artem-sytnik-i-pri-chem-tut-vliyatelnyy-ministr-oligarh-i-biznesmen-bolshoy-razbor-zaputannogo-dela свое время и для руководителя НАБУ Артема Сытника.

Покровителями схемы на высших ступенях власти в последнее время фигурировали заместитель министра МВД Евгений Енин и https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/14168 народный депутат Александр Ковальчук от партии «Слуга народа», который, кстати, давно занимается вопросами эффективной коммуникации уже приведенного Иванова, - сообщил журналистам источник на таможне.

Исходя из вышеизложенного, изобличение руководства Ровенской таможни в злоупотреблениях прошлого года при оформлении 20 автомобилей, выглядят пока как точечный удар по взяточникам и «теневым» бенефициарам, не способный повлиять на коррупционные риски в целом.
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17.02.2022 12:18 Ответить
это вам на орд -человек не терпит насилия
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17.02.2022 14:32 Ответить
в Укрсиббанк теж було відео і що? та пох на овець голосувавших за барижного скомороха.
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17.02.2022 12:26 Ответить
Ви сплутали: Укрексімбанк.
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17.02.2022 16:11 Ответить
Та нічого йому не буде від безхребетної влади, у нього криша від Лоліти...
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17.02.2022 14:29 Ответить
Бубочка, а слабо этого петровского на кичу пристроить?
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17.02.2022 14:50 Ответить
та ви шо, він диркіна сситься до усирачки а тут папіна дніпропетровськая братва... він краще в латексі перед ними станцює та прийме з усіх боків
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17.02.2022 16:13 Ответить
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13 лютого у Дніпрі олігарх Ігор Коломойський святкував день народження.
На святкування приїхали більше 50 гостей.

Протягом дня із Києва до Дніпра прилетіли близько десяти чартерів.

Святкування проходило у культурно-діловому центрі "Менора".
У місто прилетів колишній перший заступник голови правління ПриватБанку, бізнесмен Олег Гороховський.
Там були вже згаданий Петровський, колишній член фракції "Слуга народу", народний депутат Олександр Дубінський, депутат з групи "Партія "За майбутнє" Юрій Шаповал, колишній нардеп і бізнес-партнер Коломойського Євген Геллер, підсанкційний бізнесмен Павло Фукс, співвласник "Студія Квартал 95" Тімур Міндіч, бізнесмен Ігор Суркіс, голова правління однієї з найбільших нафтогазовидобувних компаній в країні "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко, представники неформальної групи "Приват".

Гостей розважали Потап і Настя Каменських.

Святкували вісім годин, розїжджалися з опівночі до третьої ночі.

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17.02.2022 14:54 Ответить
Бандиты правят страной, а многомилионная страна смотрит и глазками хлопает.
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17.02.2022 15:08 Ответить
В кацапії правлять бандити, " а многомилионная страна смотрит и глазками хлопает". В Україні як не як відбуваються вибори. Проте, здолати корупційну і бандитську мафію, яка проникла за тридцять років в органи влади, здається безнадійно, але є надія...
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17.02.2022 15:17 Ответить
Допоки будете голосувати за кандидатів з телевізору, доти нічого і не зміниться. Самому думати треба, а не серіали дивитися.
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17.02.2022 16:18 Ответить
НадіяЄ,але вона обісралась.
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17.02.2022 22:32 Ответить
Поліція на службі у кримінала!
Поліцейскі то сцикливі простітутки, холуї одним словом.
Ну що в когось ще є сумніви хто править країною?
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17.02.2022 16:10 Ответить
Калопомойский хитродупый МЕГАЖЛОБ И ЕГО РУЧНЫЕ ГОВНОБОРОДЬКИ 🤢🤮🦠🤡🐒
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18.02.2022 08:20 Ответить
Цікаво, а у євреїв якась інша Біблія, де мало б бути написано "Не кради", судячи з Коломойського щось типу: "Кради, але не у євреїв"
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17.02.2022 18:15 Ответить
У євреїв тора і протоколи сіонських мудреців.
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17.02.2022 23:17 Ответить
Минора в Днепре как лакмусовая бумажка - если все обитатели начнут валить из города - значит переживать есть о чем. Они всегда больше знали. Особенно Коломойский
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17.02.2022 18:36 Ответить
Фактично установлено та доведено, що поліція саме створює проблеми та переслідує жертв. Далі продажні та закінчені судді знищують громадян.
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18.02.2022 03:52 Ответить
 
 