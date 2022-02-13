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На съемочную группу журналиста Ткача в Днепре напали бандиты, связанные с фирмой "авторитета" Петровского, - Бутусов

На съемочную группу журналиста Ткача в Днепре напали бандиты, связанные с фирмой

Журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач вместе с оператором снимал в ВИП-терминале аэропорта Днепра, как на сегодняшний день рождения олигарха Игоря Коломойского на чартерах прилетают гости.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам Ткача, во время съемки на журналистов напала группа неизвестных бандитов. Они сорвали работу журналистов, причем после предъявления документов. Один из бандитов напал на оператора, выхватил у него телефон, на который тот вел съемку нападения, и приставил к глазу нож. Под угрозой ударить ножом бандит "выбил" с оператора пароль от телефона, зашел в телефон и удалил все фото и видео нападения. Другой бандит также скрутил водителя машины, тоже пытавшегося вести съемку", - напоминает журналист.

Он подчеркивает, что события разворачивались на глазах сотрудников полиции аэропорта, не сделавших ничего для защиты журналистов и задержания нападающих.

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"Хотя, когда Ткач возобновил съемку, хорошо видно, что полицейские видели, что общаются с журналистами, видят документы и лично узнали Ткача. Бандиты после нападения спокойно уехали из аэропорта", - констатирует Бутусов.

Источники Цензор.НЕТ установили, что нападавшие уехали на автомашинах Lexus AE 1009 PI и Lexus AE 1009 PЕ.

Эти машины принадлежат компании из Днепра ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "ТРАНССТРОЙИНВЕСТ".

Одним из владельцев этой компании, согласно открытым базам данных, является Александр Петровский.

На съемочную группу журналиста Ткача в Днепре напали бандиты, связанные с фирмой авторитета Петровского, - Бутусов 01

Да, это тот самый знаменитый Петровский, которого в некоторых медиа называют по кличке Нарик. Нарик - один из самых влиятельных "авторитетов" Днепра, которого, по данным источников, связывают и с крупнейшим рынком "Озерка", и с большинством застроек в городе, и с участием во многих разборках в теневом мире.

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Нарик выживает при любых властях. Он был в свое время ярым сторонником президента Порошенко и даже вместе с Порошенко фотографировался в церкви, за публикацию об этом меня оштрафовали на 357 тысяч гривен.

Когда я писал об уголовном следе Нарика со ссылкой на генпрокурора Луценко, Петровский подал на меня 5 исков в суд на большие суммы, но все эти иски блестяще отбили мои друзья-адвокаты из юридической фирмы "Сенс" - Леонид Маслов и Дмитрий Круговой.

И потому, в отличие от Корбана, к нему не было претензий у правоохранительных органов. Но ближайшим партнером и другом Петровского был Игорь Коломойский, благодаря финансовой и медийной поддержке которого президентом стал Владимир Зеленский", - напоминает Бутусов.

По его словам, благодаря связям с Коломойским, теперь Петровский значительно усилил свое влияние во власти. "Авторитет" имеет интересы во многих органах власти в Днепропетровской области, в том числе занимающихся землей и оформлением недвижимости.

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"О влиянии Петровского свидетельствует тот факт, что его партнер Вемир Давитян, вице-президент его благотворительного фонда "Солидарность", является близким другом главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, и они вместе проводят значительную часть времени, решают общие вопросы, о чем тоже раньше делал сюжет Ткач.

Поэтому меня не удивило бы, если бы Петровский мог решить сделать подарок своему другу Коломойскому и защитить его уважаемых гостей от журналистов. Или люди на "Лексусах" из такой уважаемой фирмы действовали самостоятельно, потому что потеряли давно края и считают возможным по-бандитски нападать на любого человека где угодно. Интересно установить их личности.

А почему бы и нет? Полиция в области и заместитель генпрокурора Симоненко лояльны к Коломойскому, связи в Офисе президента и партии "Слуга народа" прямые, пара звонков - и проблемы решаются. Главное, что журналисты не помешали святому человеку, который решает все вопросы. Вот это для Петровского гораздо важнее любого закона и любой власти", - убежден Бутусов.

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

Автор: 

Днепр (4399) журналистика (3287) нападение (2208) Бутусов Юрий (4348) Ткач Михаил (134) Петровский Александр (31)


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Топ комментарии
+43
Нарик друг хозяина зеленого шута
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13.02.2022 20:15
+34
а ментяры, даже в их сторону боялись смотреть.
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13.02.2022 20:10
+27
А шо, милиция в Дннпре до сих пор Порошенке подчиняется? На кого это расчитано, ущербное?
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13.02.2022 20:19
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Страница 2 из 2
а ну пригадайте як на брифінгу Бутусов сказав зенелоху - ви брешете? пригадуєте?
а зечмо не менш злопам"ятне та образливе, сильніш за всіх вищеперерахованих разом узятих))))
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13.02.2022 21:27 Ответить
це Україна дєтка))
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13.02.2022 20:22 Ответить
судя по реакции аэродромных ментов, они реально боялись что бычье нарика у них автоматы заберет, если шо
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13.02.2022 20:22 Ответить
А от щодо фото Порошенко з петровським, то і дитині зрозуміло, як там опинився ділок. Так само петровський коливався біля Патріарха Варфоломія під час трансляції в Софії, але його попросили відійти
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13.02.2022 20:24 Ответить
для того й коливався. Перед виборами потрібен був чорний піар - Порошенко з бандюками.
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13.02.2022 20:28 Ответить
та не думаю... Просто бандюки, якщо не всі, то через одного - вірні прихожани; а вже яку церкву обирають - то справа випадку.
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13.02.2022 21:28 Ответить
нех наводить тень на плетень. Ткач в аеропорту снимал кто из "слуг" народа прилетел на ДР Бородатой Бабушки, которое сегодня. И "побили" его бабушкины сявки.
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13.02.2022 20:25 Ответить
а может одно другому не мешает))) в смысле многостаночные сявкки? ))))
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13.02.2022 21:29 Ответить
Нарік ..є нарік
.А що ж йому кайф ламали!?
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13.02.2022 20:25 Ответить
1. Петровский и ДО Порошенко чувствовал себя не плохо
2. При Порошенко свои позиции укрепил
3. При Зеленском - расцвёл.

Интересная особенность:
Петровский оказывал и продолжает оказывать существенную поддержку ВСУ (и напрямую и через волонтёров)
А так же является крупнейшим меценатом УПЦ московского патриорхата.
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13.02.2022 20:25 Ответить
за його спонсорство московського патріархату не чув, хоча це можливо.
Читав про спонсорство саме УПЦ КП і юридичного спадкоємця ПЦУ
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13.02.2022 20:31 Ответить
Верно - УПЦ КП он так же помогает. Подтверждаю.
Раскладывать яйца в разные корзины он научился у Бени.
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13.02.2022 20:47 Ответить
ты дебил? Алик УПЦ поддерживает,и сделал очень много для Томоса,тот же порох,без него ни хера бы не решил!Кто кто,но он Украинец-в первую очередь!
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13.02.2022 21:34 Ответить
почему грузинский жыдок у тебя "украинец"?
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13.02.2022 23:05 Ответить
но зе и вся его камарилья не увидят ничего у них при слове Коломойский начинается диарея они тихонько віпадают в осадок
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13.02.2022 20:26 Ответить
Цей Петровський спонсурував церкву. І в москалів усілякі бандитии церкву фінансують.
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13.02.2022 20:28 Ответить
Бєня ніщеброд. Святкує в Дніпрі.
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13.02.2022 20:31 Ответить
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13.02.2022 20:32 Ответить
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13.02.2022 20:43 Ответить
Ета друґоє... 😁
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13.02.2022 20:48 Ответить
Не кричи, просто мовчки налолоджуйся, "красавіца"😁
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13.02.2022 20:49 Ответить
Найбільший прикол цього брифінгу Порошенка був в тому, що він демонструвався, зрозуміло, по "Прямому", "5"-ому і ... по "24"-ому Ахметова. Навіть "Еспресо" його не транслював. Цікава логіка просліджується. Чи Ахметов теж вже став "патріотом"? Чи просто підтримка колеги?
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13.02.2022 21:32 Ответить
От войны никто не выиграет, только простые люди пострадают больше...ситуация проиграшная для всех в Украине...Порох не о своих личных интересах говорил, а о том, что важно для всех...
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13.02.2022 21:34 Ответить
Да ясно, что Украина давно уже прос%%рана, при чём самими украинцами. Майдан и те 106,
Небесная Сотня...зря только погибли...Теперь в каждом городе/городишке/селе есть улица/проспект/переулок... Набесной Сотни, а коррупция и вообще бардак полнейший как был, так и осталось всё... бандиты, алигахеры,продажные полицейские, ************* никуда не делся..
В принципе можно понять украинцев в Польше и где угодно, которые не рванут назад домой защищать от кацапов Украину, а лучше пусть их семьи беженцами перебираются к ним от этого всего дерьма подальше...
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13.02.2022 20:32 Ответить
Вы всё верно сказали. Только вот на счет "украинцев" я с вами не согласен. Украинцы - они разные и не все космополиты. Для многих есть понятие Родина.
Вы же не откажетесь от мамы от того, что она работает посудомойкой, да еще и выпить любит? Наверное попробуете что-то изменить: работу ей нормальную помочь найти, от выпивки закодировать и т.п. Так же и украинцы пытаются страну изменить. Пока не очень получается, но мы не опускаем руки.
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14.02.2022 10:19 Ответить
Петя друг нарика,нарик корешует с беней,беня дёргает за ниточки зелю,теперь понятно почему зеля никак не посадит петю,круг замкнулся,замечательная гопкомпания,где все повязаны темными и тухлыми делишками.
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13.02.2022 20:33 Ответить
Кацап, тебе кинули в паслєдій і рєшітєльний? Думаєш якщо багато срати, то тебе не кинуть в реальний бій подихати в Україні?
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13.02.2022 20:38 Ответить
У вас плохой переводчик,видно что текст написан по русски,маскируйся тщательней путинская шавка.
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13.02.2022 23:09 Ответить
Цікаво,що за такі таємні гості прилетіли до Бені,що аж до бійки дійшло,лише б приховати хто то .Як би наші "олігатори" чи депутати там якісь,то чого приховувати,всі і так знають Беніних лизунів.
То хто?
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13.02.2022 20:33 Ответить


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13.02.2022 20:35 Ответить
Борис, ты как всегда прав! Держись! "Человеки с проходного двора" это не для Днепра и не для Украины.
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13.02.2022 21:20 Ответить
Шо не ясно, шмаркля уже переплюнул зэка и шоколада, а вы продолжаете жевать сопли, во главе страны сейчас стоит перспективный, оларенный пахан, прошу любить и жаловать, быдло покорное.
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13.02.2022 20:41 Ответить
Из 73% осталось еще около 20, вот когда останется 3-5% тогда и Беня может быть в Синг Синг уедет.
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13.02.2022 20:54 Ответить
всі персонажі у бізнесі та політиці стОять один одного. ідеї Майдану були зраджені в далекому 2015 році. а зараз маємо те, що маємо.
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13.02.2022 20:42 Ответить
порохомедведчуковці обурені!
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13.02.2022 20:44 Ответить
Зато кацапозебіли, на кшталт тебе, в екстазі!
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13.02.2022 20:48 Ответить
солома@elnazaro777
Джерела пишуть таке⬇️
"Из представителей первой сотни украинского списка Форбс на сегодняшний день на Украине находятся только четверо.
Патриоты, *****"
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13.02.2022 20:45 Ответить
Кацап, ну ти хоч не палися так тупо.
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13.02.2022 20:47 Ответить
зрозуміло, пане Бутусове: Порошенко знову все організував...
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13.02.2022 20:52 Ответить
Необхідно негайно створювати групи клінерів на місцях. І починати зачищати корумповане лайно і прокацаплене падло в позасудовому порядку. Суди куплені, поліція куплена, прокуратура куплена і взагалі вся правоохоронна система приватизована бенями. Не бачу ніякого іншого шляху крім судів Лінча - немає ніякого сенсу соромити покидька за те що він покидьок, коли той нахабно сміється вам в лице і продовжує творити зло.
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13.02.2022 20:54 Ответить
Пане Бутусов, скільки можна поширювати, м'яко кажучи неправду.
Нарік, приближений до Філарета, а не до Пороха.
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13.02.2022 20:54 Ответить
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13.02.2022 20:56 Ответить
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13.02.2022 20:58 Ответить
Интересный статутный капитал фирмы,два колеса от Лексуса.Как на это смотрит налоговая или она им и сама дань платит?
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13.02.2022 20:56 Ответить
А что им смотреть? Уставной капитал не имеет ничего общего собственным капиталом и вносится при регистрации фирмы.
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13.02.2022 21:21 Ответить
Справедливости ради Нарик при всех режимах работал и выжил и это системная многолетняя проблема Днепропетровской области, ответ на которую надо искать в Киеве, вместо майнеров и вэб-моделек
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13.02.2022 20:57 Ответить
Это были неприкасаемые.т.е. гости хозяина нашего царя всея черни,плебеев и наивных дурачков.
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13.02.2022 21:02 Ответить
Нех в частную жизнь человека лезть, и не важно кто он, олигарх, зеленый, порохобот или сантехник дядя Вася. Журналист хотел хайпануть? Ну теперь пусть скажет спасибо что в сраку камеру не запихнули.
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13.02.2022 21:09 Ответить
о, чучело зеленое. частная жизнь у бандитов может быть только в тюрьме. если журналист что-то нарушил - действуй по закону. желаю тебе встретиться с братками и получить нож в глаз
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13.02.2022 21:55 Ответить
Пороха,здається вже 2,5 роки ,як немає на троні, а це ті кого зєлєчмо посадити грозився.
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13.02.2022 21:13 Ответить
Давно пора цю шоблу зачистити...
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13.02.2022 21:17 Ответить
Наконец то стал понятен "стратегический замысел", осла оманского, по модернизации, за счет бюджета Украины, взлетно-посадочной полосы за 5 000 000 000 грн.
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13.02.2022 21:19 Ответить
Зе ******* пора зносити і зачищати цю *******, а Беню америкоса здати як сявку, там його чекають з нетерпінням...
Клоу з шапіто сам втече...
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13.02.2022 21:21 Ответить
интересно зе-чмо как-то поздравит бабушку бородатую?
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13.02.2022 21:32 Ответить
Він його "поздравляет" і слухається щоденно. А подарунків... не міряно, все за наш рахунок.
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14.02.2022 07:00 Ответить
Бутусов, давите и Зюзю, и Петю этих говнюков и приспособленцев. Эмоции в сторону и только в фактах ваша сила.
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13.02.2022 21:34 Ответить
петю низзззззззя! Пастор заругает!
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14.02.2022 11:43 Ответить
У Алика свои дела с Борей,Но! Армии и УПЦ он помогает больше ,чем вся зелесрань!
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13.02.2022 21:37 Ответить
весь кипиш в сторону. Пригласите Шульмана, И Петровского фотку в кипе. ЦН публиковал его сынка в кипе. А шо такое? Каждому свое. Это все таки их город! Причем там пацаны с Кливленда и местечковые с Брайтон бич? Не верите.? Спросите у Спивака. А вообще-некуда бежать. Еврей в православном храме ? Анекдот (еврейский)
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13.02.2022 21:41 Ответить
Нужно было этим частножизненым, за нападение на журналистов, какими бы они небыли, выстрелить просто в ипало. Сильно дохера развелось частножизненных, за счет украинского народа. Частная жизнь в их доме, возле параши, а не в общественном месте! Вся эта *******, вместе с судьями, прокурами сбушниками, черезчур много о себе возомнила, слившись с криминалитетом. И я очень верю, что наступит время когда всю эту пи*доту, вместе с кацапским, блатным шлаком, при понятиях, но не при делах, будут отстреливать как бешенных собак. Иначе из этого совкового говна не выбраться
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13.02.2022 21:45 Ответить
Новая тема у Миши и его друзей нарисовалась Очередной апокалипсис.Жабы и гадюки.Беня-тёртый калач..
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13.02.2022 21:50 Ответить
Оружие для самозащиты? Не на часі(с) порошенко, зеленський і всі-всі-всі. Был бы короткоствол, без полиции за 10 секунд справились бы.
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13.02.2022 21:56 Ответить
Полиция захищае, оружие низзя(с) аваков.
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13.02.2022 21:57 Ответить
Ну , на фотку нарик попал благодаря Филарету( как "великий" жертвователь старичка), а не благодаря Пороху---и Бутусов, как граммотный журналист ,должен был это отследить, а не ваять фейк против Пороха...
Это Бенин кадр, к тому же петровский устраивал "поддержку" ватоголовыми, приездов главзебила в Днепр---создавали массовость и отсекали недовольных зеленой недовластью.
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13.02.2022 22:07 Ответить
А чому журналісти без зброї? Вони її можуть купити за законом, і застосувати при нападі.
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13.02.2022 22:13 Ответить
Поліції в Україні нема.Українці озброюйтесь.
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13.02.2022 22:15 Ответить
Я б навіть уточнив:поліції в Україні й не було і ще не скоро вона з'явиться. Як досі не з' явилось в України по справжньому європейської,проукраїнської влади. Нажаль
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13.02.2022 22:55 Ответить
Невелика порада тим хто ще не встиг придбати собі якогось "вогнепалу": чимшвидше ідіть у крамницю і купіть собі хоч якийсь ствол. Просто врахуйте фактор мародерської гопоти, яка буйним цвітом "розквітне" під час можливої атаки ********** і дуже ймовірної за тим паніки серед бидломаси, якої в нас на жаль теж вистачає. Зі стволом якось спокійніше: і гопоту можна швидко "заспокоїти" і заблукалих "зульоних чєлувєчков" оформити так шоб вони спочатку пожовтіли , а потім вже по-справжньому позеленіли і в кінці кінців почорніли назавжди!
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13.02.2022 23:33 Ответить
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14.02.2022 00:22 Ответить
Он был в свое время ярым сторонником президента Порошенко и даже вместе с Порошенко фотографировался в церкви, за публикацию об этом меня оштрафовали на 357 тысяч гривен.

Источник:

Кто оштрафовал? Порошенко? Деньги немаленькие между прочим.
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14.02.2022 06:57 Ответить
Полицейские аэропорта уже в КПЗ?
Судя по бездействию - они соучастники нападения. Отобрали телефон - ограбление или разбой.
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14.02.2022 08:38 Ответить
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