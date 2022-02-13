На съемочную группу журналиста Ткача в Днепре напали бандиты, связанные с фирмой "авторитета" Петровского, - Бутусов

Журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач вместе с оператором снимал в ВИП-терминале аэропорта Днепра, как на сегодняшний день рождения олигарха Игоря Коломойского на чартерах прилетают гости.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам Ткача, во время съемки на журналистов напала группа неизвестных бандитов. Они сорвали работу журналистов, причем после предъявления документов. Один из бандитов напал на оператора, выхватил у него телефон, на который тот вел съемку нападения, и приставил к глазу нож. Под угрозой ударить ножом бандит "выбил" с оператора пароль от телефона, зашел в телефон и удалил все фото и видео нападения. Другой бандит также скрутил водителя машины, тоже пытавшегося вести съемку", - напоминает журналист.

Он подчеркивает, что события разворачивались на глазах сотрудников полиции аэропорта, не сделавших ничего для защиты журналистов и задержания нападающих.

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"Хотя, когда Ткач возобновил съемку, хорошо видно, что полицейские видели, что общаются с журналистами, видят документы и лично узнали Ткача. Бандиты после нападения спокойно уехали из аэропорта", - констатирует Бутусов.

Источники Цензор.НЕТ установили, что нападавшие уехали на автомашинах Lexus AE 1009 PI и Lexus AE 1009 PЕ.

Эти машины принадлежат компании из Днепра ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "ТРАНССТРОЙИНВЕСТ".

Одним из владельцев этой компании, согласно открытым базам данных, является Александр Петровский.

Да, это тот самый знаменитый Петровский, которого в некоторых медиа называют по кличке Нарик. Нарик - один из самых влиятельных "авторитетов" Днепра, которого, по данным источников, связывают и с крупнейшим рынком "Озерка", и с большинством застроек в городе, и с участием во многих разборках в теневом мире.

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Нарик выживает при любых властях. Он был в свое время ярым сторонником президента Порошенко и даже вместе с Порошенко фотографировался в церкви, за публикацию об этом меня оштрафовали на 357 тысяч гривен.

Когда я писал об уголовном следе Нарика со ссылкой на генпрокурора Луценко, Петровский подал на меня 5 исков в суд на большие суммы, но все эти иски блестяще отбили мои друзья-адвокаты из юридической фирмы "Сенс" - Леонид Маслов и Дмитрий Круговой.

И потому, в отличие от Корбана, к нему не было претензий у правоохранительных органов. Но ближайшим партнером и другом Петровского был Игорь Коломойский, благодаря финансовой и медийной поддержке которого президентом стал Владимир Зеленский", - напоминает Бутусов.

По его словам, благодаря связям с Коломойским, теперь Петровский значительно усилил свое влияние во власти. "Авторитет" имеет интересы во многих органах власти в Днепропетровской области, в том числе занимающихся землей и оформлением недвижимости.

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"О влиянии Петровского свидетельствует тот факт, что его партнер Вемир Давитян, вице-президент его благотворительного фонда "Солидарность", является близким другом главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, и они вместе проводят значительную часть времени, решают общие вопросы, о чем тоже раньше делал сюжет Ткач.

Поэтому меня не удивило бы, если бы Петровский мог решить сделать подарок своему другу Коломойскому и защитить его уважаемых гостей от журналистов. Или люди на "Лексусах" из такой уважаемой фирмы действовали самостоятельно, потому что потеряли давно края и считают возможным по-бандитски нападать на любого человека где угодно. Интересно установить их личности.

А почему бы и нет? Полиция в области и заместитель генпрокурора Симоненко лояльны к Коломойскому, связи в Офисе президента и партии "Слуга народа" прямые, пара звонков - и проблемы решаются. Главное, что журналисты не помешали святому человеку, который решает все вопросы. Вот это для Петровского гораздо важнее любого закона и любой власти", - убежден Бутусов.

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.