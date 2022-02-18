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Японские девушки из Йокогамы поют гимн Украины. ВИДЕО

Японские девушки из группы The Yokohama Sisters спели гимн Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, японки решили таким образом поддержать украинцев и, в частности, одесситов, ведь украинская Одесса и японская Йокогама уже более полувека являются городами-побратимами.

Также читайте: Япония предоставит Украине $100 млн финансовой поддержки

Автор: 

гимн (235) Одесса (7878) Украина (44939) Япония (1309)


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Топ комментарии
+123
Гарні дівчата, красуні. Дякуємо!!!!
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18.02.2022 10:40
+86
Красуні! За Японію бандерівську!
Курили будуть повернуті Японії!
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18.02.2022 10:44
+81
Відразу помітно що не російськомовні щелепи! Респект!
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18.02.2022 10:41
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Гарні дівчата, красуні. Дякуємо!!!!
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18.02.2022 10:40 Ответить
Путін - ***ло !
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18.02.2022 10:45 Ответить
🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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18.02.2022 10:51 Ответить
японці можуть лише: ***ро. Бо не мають звука "л"
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18.02.2022 14:15 Ответить
японамать оце так русафобія!
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18.02.2022 23:46 Ответить
ありがとう！
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18.02.2022 18:14 Ответить
Дякуємо !!!
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18.02.2022 10:40 Ответить
Дякуемо !❤️💙💛 Браво !👍👍👍👏👏👏👏👏
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18.02.2022 10:47 Ответить
Відразу помітно що не російськомовні щелепи! Респект!
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18.02.2022 10:41 Ответить
Мисс Москва. Как говорится, чем богаты...
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18.02.2022 12:18 Ответить
Я думал, это Джон Траволта кого-то разыгрывает...
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18.02.2022 12:35 Ответить
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18.02.2022 13:18 Ответить
xospadiiiiiiiiii.... za šo ix tak ne liubiš...
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01.03.2022 12:32 Ответить
Трансгендер какой-то!
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06.03.2022 03:20 Ответить
Дівчатам з Йокогами-респект...
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18.02.2022 10:42 Ответить
А одесситкам на японском гимн Японии спеть?
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18.02.2022 10:42 Ответить
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18.02.2022 10:50 Ответить
разве шо ленка?
але тоді скумбрія стане не по 8 як в неї, а як зараз...
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18.02.2022 11:20 Ответить
Красуні! За Японію бандерівську!
Курили будуть повернуті Японії!
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18.02.2022 10:44 Ответить
І Сахалін!
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18.02.2022 11:00 Ответить
Глибока повага!
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18.02.2022 10:45 Ответить
Умнічки. Уявляю, як рашистів від цього пердолить!
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18.02.2022 10:46 Ответить
Спасибо красавицы!
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18.02.2022 10:46 Ответить
Супер голоса!
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18.02.2022 10:47 Ответить
хлопців вам файних, дівчата...
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18.02.2022 10:48 Ответить
Арігато.
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18.02.2022 10:50 Ответить
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18.02.2022 10:51 Ответить
Dyakuemo !
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18.02.2022 10:55 Ответить
як же важко зеко манді зраджувати Україну в таких умовах!
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18.02.2022 10:58 Ответить
ありがとう
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18.02.2022 11:06 Ответить
А взагалі, якщо до цих символів придивитися, то вгадується наше дякую)) Дивний збіг, а може ні?
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18.02.2022 13:19 Ответить
Оригато мас!
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18.02.2022 11:12 Ответить
Кожне слово зрозуміло!

Коли Тіна Кароль співала гімн на даху роняя цицьки, то розібрати слова було неможливо.
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18.02.2022 11:13 Ответить
Тина Кароль довольно быстро деградтрует в Ани Лорак.
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18.02.2022 12:39 Ответить
Треба не на цицьки витріщатися, а слухати слова
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18.02.2022 14:18 Ответить
Аригато, няшные.
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18.02.2022 11:17 Ответить
велика подяка за таке чудове виконання
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18.02.2022 11:26 Ответить
чудова вимова , як для іноземців

не те що у "братів", які насміхаються з нашої мови
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18.02.2022 11:27 Ответить
Thank you very much for your support, charming beauties!
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18.02.2022 12:05 Ответить
ありがとうございます
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18.02.2022 12:06 Ответить
Класно )
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18.02.2022 12:12 Ответить
Недаремно у мене Тойота моя ластівочка японська
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18.02.2022 12:12 Ответить
Дуже гарні дівчата,як наші українки.Дякуємо.
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18.02.2022 13:03 Ответить
ЯПОНЦІ СПІВАЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ !!!!!!! А в нас місцева вата, що прожила вже 30 років за незалежності, вперто не бажає розмовляти державною мовою навіть в обовязкових ситуаціях. (нардепів, держчиновників до уваги не беру, це не люди а звірина, хижаки що хотять поживитись з України)
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18.02.2022 13:32 Ответить
Яка краса!
Слухайте, хтось знає ніхонго достатньо добре щоб заспівати гімн Японії у відповідь? Не обовязково добре співати, головне вимова хороша.
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18.02.2022 13:54 Ответить
вау!
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18.02.2022 14:13 Ответить
Благослови Боже Японію
Дівчата супер

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18.02.2022 14:46 Ответить
Дуже гарно! Дякуємо!!!
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18.02.2022 15:04 Ответить
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18.02.2022 16:48 Ответить
Дякуємо дівчата за вашу підтримку.
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18.02.2022 16:54 Ответить
👍👍👍❤
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18.02.2022 17:19 Ответить
Арігото, красуні!)))
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18.02.2022 18:25 Ответить
браво!
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18.02.2022 21:05 Ответить
Прикольно не то что поют гимн,а то ,что поют идеально произнося слова,то ,чего мышебратья не в состоянии произнести.
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18.02.2022 21:10 Ответить
супер классные.
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18.02.2022 22:51 Ответить
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18.02.2022 22:53 Ответить
дівчачі пісні і гроші це добре. тільки нам би ще від самураїв трохи ******** зброї...
зброя нам більше потрібна. Бо орду словами не зупинеш
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19.02.2022 01:25 Ответить
Потрібно навкруги України рити море, були б островом не мали б ніяких проблем, хоча б півостровом.
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19.02.2022 01:31 Ответить
АЙ МОЛОДЦІ !)
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19.02.2022 07:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6wvArhNB3Ng
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19.02.2022 11:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5LnUz-gfkRU
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19.02.2022 11:35 Ответить
Курили.. то є Японія
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19.02.2022 14:56 Ответить
Йокогамські сестрички, ви супер! 👀😍💙💛
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06.03.2022 03:23 Ответить
 
 