Японские девушки из Йокогамы поют гимн Украины. ВИДЕО
Японские девушки из группы The Yokohama Sisters спели гимн Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, японки решили таким образом поддержать украинцев и, в частности, одесситов, ведь украинская Одесса и японская Йокогама уже более полувека являются городами-побратимами.
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але тоді скумбрія стане не по 8 як в неї, а як зараз...
Курили будуть повернуті Японії!
Коли Тіна Кароль співала гімн на даху роняя цицьки, то розібрати слова було неможливо.
не те що у "братів", які насміхаються з нашої мови
Слухайте, хтось знає ніхонго достатньо добре щоб заспівати гімн Японії у відповідь? Не обовязково добре співати, головне вимова хороша.
Дівчата супер
зброя нам більше потрібна. Бо орду словами не зупинеш