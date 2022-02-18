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Японські дівчата з Йокогами співають гімн України. ВIДЕО

Японські дівчата з гурту The Yokohama Sisters заспівали гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, японки вирішили таким чином підтримати українців і, зокрема, одеситів, адже українська Одеса та японська Йокогама вже більш, ніж пів століття є містами-побратимами.

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Автор: 

гімн (94) Одеса (5451) Україна (5885) Японія (1202)


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Топ коментарі
+123
Гарні дівчата, красуні. Дякуємо!!!!
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18.02.2022 10:40
+86
Красуні! За Японію бандерівську!
Курили будуть повернуті Японії!
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18.02.2022 10:44
+81
Відразу помітно що не російськомовні щелепи! Респект!
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18.02.2022 10:41
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Гарні дівчата, красуні. Дякуємо!!!!
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18.02.2022 10:40 Відповісти
Путін - ***ло !
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18.02.2022 10:45 Відповісти
🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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18.02.2022 10:51 Відповісти
японці можуть лише: ***ро. Бо не мають звука "л"
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18.02.2022 14:15 Відповісти
японамать оце так русафобія!
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18.02.2022 23:46 Відповісти
ありがとう！
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18.02.2022 18:14 Відповісти
Дякуємо !!!
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18.02.2022 10:40 Відповісти
Дякуемо !❤️💙💛 Браво !👍👍👍👏👏👏👏👏
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18.02.2022 10:47 Відповісти
Відразу помітно що не російськомовні щелепи! Респект!
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18.02.2022 10:41 Відповісти
Мисс Москва. Как говорится, чем богаты...
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18.02.2022 12:18 Відповісти
Я думал, это Джон Траволта кого-то разыгрывает...
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18.02.2022 12:35 Відповісти
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18.02.2022 13:18 Відповісти
xospadiiiiiiiiii.... za šo ix tak ne liubiš...
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01.03.2022 12:32 Відповісти
Трансгендер какой-то!
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06.03.2022 03:20 Відповісти
Дівчатам з Йокогами-респект...
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18.02.2022 10:42 Відповісти
А одесситкам на японском гимн Японии спеть?
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18.02.2022 10:42 Відповісти
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18.02.2022 10:50 Відповісти
разве шо ленка?
але тоді скумбрія стане не по 8 як в неї, а як зараз...
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18.02.2022 11:20 Відповісти
Красуні! За Японію бандерівську!
Курили будуть повернуті Японії!
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18.02.2022 10:44 Відповісти
І Сахалін!
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18.02.2022 11:00 Відповісти
Глибока повага!
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18.02.2022 10:45 Відповісти
Умнічки. Уявляю, як рашистів від цього пердолить!
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18.02.2022 10:46 Відповісти
Спасибо красавицы!
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18.02.2022 10:46 Відповісти
Супер голоса!
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18.02.2022 10:47 Відповісти
хлопців вам файних, дівчата...
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18.02.2022 10:48 Відповісти
Арігато.
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18.02.2022 10:50 Відповісти
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18.02.2022 10:51 Відповісти
Dyakuemo !
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18.02.2022 10:55 Відповісти
як же важко зеко манді зраджувати Україну в таких умовах!
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18.02.2022 10:58 Відповісти
ありがとう
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18.02.2022 11:06 Відповісти
А взагалі, якщо до цих символів придивитися, то вгадується наше дякую)) Дивний збіг, а може ні?
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18.02.2022 13:19 Відповісти
Оригато мас!
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18.02.2022 11:12 Відповісти
Кожне слово зрозуміло!

Коли Тіна Кароль співала гімн на даху роняя цицьки, то розібрати слова було неможливо.
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18.02.2022 11:13 Відповісти
Тина Кароль довольно быстро деградтрует в Ани Лорак.
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18.02.2022 12:39 Відповісти
Треба не на цицьки витріщатися, а слухати слова
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18.02.2022 14:18 Відповісти
Аригато, няшные.
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18.02.2022 11:17 Відповісти
велика подяка за таке чудове виконання
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18.02.2022 11:26 Відповісти
чудова вимова , як для іноземців

не те що у "братів", які насміхаються з нашої мови
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18.02.2022 11:27 Відповісти
Thank you very much for your support, charming beauties!
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18.02.2022 12:05 Відповісти
ありがとうございます
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18.02.2022 12:06 Відповісти
Класно )
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18.02.2022 12:12 Відповісти
Недаремно у мене Тойота моя ластівочка японська
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18.02.2022 12:12 Відповісти
Дуже гарні дівчата,як наші українки.Дякуємо.
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18.02.2022 13:03 Відповісти
ЯПОНЦІ СПІВАЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ !!!!!!! А в нас місцева вата, що прожила вже 30 років за незалежності, вперто не бажає розмовляти державною мовою навіть в обовязкових ситуаціях. (нардепів, держчиновників до уваги не беру, це не люди а звірина, хижаки що хотять поживитись з України)
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18.02.2022 13:32 Відповісти
Яка краса!
Слухайте, хтось знає ніхонго достатньо добре щоб заспівати гімн Японії у відповідь? Не обовязково добре співати, головне вимова хороша.
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18.02.2022 13:54 Відповісти
вау!
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18.02.2022 14:13 Відповісти
Благослови Боже Японію
Дівчата супер

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18.02.2022 14:46 Відповісти
Дуже гарно! Дякуємо!!!
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18.02.2022 15:04 Відповісти
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18.02.2022 16:48 Відповісти
Дякуємо дівчата за вашу підтримку.
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18.02.2022 16:54 Відповісти
👍👍👍❤
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18.02.2022 17:19 Відповісти
Арігото, красуні!)))
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18.02.2022 18:25 Відповісти
браво!
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18.02.2022 21:05 Відповісти
Прикольно не то что поют гимн,а то ,что поют идеально произнося слова,то ,чего мышебратья не в состоянии произнести.
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18.02.2022 21:10 Відповісти
супер классные.
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18.02.2022 22:51 Відповісти
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18.02.2022 22:53 Відповісти
дівчачі пісні і гроші це добре. тільки нам би ще від самураїв трохи ******** зброї...
зброя нам більше потрібна. Бо орду словами не зупинеш
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19.02.2022 01:25 Відповісти
Потрібно навкруги України рити море, були б островом не мали б ніяких проблем, хоча б півостровом.
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19.02.2022 01:31 Відповісти
АЙ МОЛОДЦІ !)
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19.02.2022 07:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6wvArhNB3Ng
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19.02.2022 11:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5LnUz-gfkRU
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19.02.2022 11:35 Відповісти
Курили.. то є Японія
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19.02.2022 14:56 Відповісти
Йокогамські сестрички, ви супер! 👀😍💙💛
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06.03.2022 03:23 Відповісти
 
 