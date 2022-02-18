Японські дівчата з Йокогами співають гімн України. ВIДЕО
Японські дівчата з гурту The Yokohama Sisters заспівали гімн України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, японки вирішили таким чином підтримати українців і, зокрема, одеситів, адже українська Одеса та японська Йокогама вже більш, ніж пів століття є містами-побратимами.
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+123 volley
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+86 Бандерівець
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показати весь коментар18.02.2022 10:41
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але тоді скумбрія стане не по 8 як в неї, а як зараз...
Курили будуть повернуті Японії!
Коли Тіна Кароль співала гімн на даху роняя цицьки, то розібрати слова було неможливо.
не те що у "братів", які насміхаються з нашої мови
Слухайте, хтось знає ніхонго достатньо добре щоб заспівати гімн Японії у відповідь? Не обовязково добре співати, головне вимова хороша.
Дівчата супер
зброя нам більше потрібна. Бо орду словами не зупинеш