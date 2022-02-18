Японські дівчата з Йокогами співають гімн України. ВIДЕО

Японські дівчата з гурту The Yokohama Sisters заспівали гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, японки вирішили таким чином підтримати українців і, зокрема, одеситів, адже українська Одеса та японська Йокогама вже більш, ніж пів століття є містами-побратимами.

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