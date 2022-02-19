Обстрел депутатов и иностранных журналистов на Донбассе. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент обстрела украинских нардепов и иностранных журналистов российскими оккупантами на позициях украинских сил в районе Светлодарска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышны выстрелы и взрывы и видно, как группа людей пытается скрыться из зоны обстрела. Несколько раз люди ложатся на землю во избежание ранений.

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