Обстрел депутатов и иностранных журналистов на Донбассе. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент обстрела украинских нардепов и иностранных журналистов российскими оккупантами на позициях украинских сил в районе Светлодарска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышны выстрелы и взрывы и видно, как группа людей пытается скрыться из зоны обстрела. Несколько раз люди ложатся на землю во избежание ранений.
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