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Обстрел депутатов и иностранных журналистов на Донбассе. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент обстрела украинских нардепов и иностранных журналистов российскими оккупантами на позициях украинских сил в районе Светлодарска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышны выстрелы и взрывы и видно, как группа людей пытается скрыться из зоны обстрела. Несколько раз люди ложатся на землю во избежание ранений.

Читайте также: Группа депутатов и иностранных журналистов попала под обстрел войск РФ в районе Светлодарска. ВИДЕО+ФОТО

депутат (3314) обстрел (27107) СМИ (3835) Светлодарск (22)


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Топ комментарии
+93
я говорил еще вчера что эти заезды бесполезны кроме пиара... только гемор военным с этим детсадом
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19.02.2022 17:23
+65
Депутатов - да, а вот авторитетных зарубежных журналистов нужно побольше привозить.
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19.02.2022 17:28
+51
срочно глубокую озабоченность по линнии ООН
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19.02.2022 17:22
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шкода, що тупу абхазьку мавпу не зачепило...
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19.02.2022 22:41 Ответить
Главное чтобы без паники, чтобы бизнес не страдал.
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19.02.2022 23:25 Ответить
А где журнализды? Агрохимия с охраной бегают для картинки. Уныло и неправдоподобно.
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19.02.2022 23:29 Ответить
Прікольно. Якась баба на фоні сказала. То нада і їй туди з'їздити
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19.02.2022 23:32 Ответить
считаю нужно удалить эту новость с сайта, она не не несет никакого смысла
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19.02.2022 23:34 Ответить
так хочеться щоб тут ворог влучив. а краще прямо в будівлю з куполом.
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20.02.2022 04:20 Ответить
Есть мнение что это выходы....
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20.02.2022 09:28 Ответить
Треба всіх вивезти на нуль і хай з недільку там побудуть, опзж привязати ланцюгом за ноги...
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20.02.2022 11:46 Ответить
Доречі, ахрана пічальна. Світло, але ліхтаря включив і махає нев...ною берданкою по сторонам. Да...
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20.02.2022 13:42 Ответить
А перед обстрелом Монастырский случайно не звонил Ермаку?
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20.02.2022 21:07 Ответить
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