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Обстріл депутатів та іноземних журналістів на Донбасі. ВIДЕО

В мережі опубліковано відео на якому зафіксований момент обстрілу українських нардепів та іноземних журналістів російськими окупантами на позиціях українських сил у районі Світлодарська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису чути постріли та вибухи та видно як група людей намагається втекти із зони обстрілу. Кілька разів люди лягають на землю аби уникнути поранень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група депутатів та іноземних журналістів потрапила під обстріл військ РФ у районі Світлодарська. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

депутат (1775) обстріл (28428) ЗМІ (1359) Світлодарськ (22)


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Топ коментарі
+93
я говорил еще вчера что эти заезды бесполезны кроме пиара... только гемор военным с этим детсадом
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19.02.2022 17:23
+65
Депутатов - да, а вот авторитетных зарубежных журналистов нужно побольше привозить.
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19.02.2022 17:28
+51
срочно глубокую озабоченность по линнии ООН
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19.02.2022 17:22
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шкода, що тупу абхазьку мавпу не зачепило...
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19.02.2022 22:41 Відповісти
Главное чтобы без паники, чтобы бизнес не страдал.
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19.02.2022 23:25 Відповісти
А где журнализды? Агрохимия с охраной бегают для картинки. Уныло и неправдоподобно.
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19.02.2022 23:29 Відповісти
Прікольно. Якась баба на фоні сказала. То нада і їй туди з'їздити
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19.02.2022 23:32 Відповісти
считаю нужно удалить эту новость с сайта, она не не несет никакого смысла
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19.02.2022 23:34 Відповісти
так хочеться щоб тут ворог влучив. а краще прямо в будівлю з куполом.
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20.02.2022 04:20 Відповісти
Есть мнение что это выходы....
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20.02.2022 09:28 Відповісти
Треба всіх вивезти на нуль і хай з недільку там побудуть, опзж привязати ланцюгом за ноги...
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20.02.2022 11:46 Відповісти
Доречі, ахрана пічальна. Світло, але ліхтаря включив і махає нев...ною берданкою по сторонам. Да...
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20.02.2022 13:42 Відповісти
А перед обстрелом Монастырский случайно не звонил Ермаку?
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20.02.2022 21:07 Відповісти
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