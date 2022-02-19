Обстріл депутатів та іноземних журналістів на Донбасі. ВIДЕО

В мережі опубліковано відео на якому зафіксований момент обстрілу українських нардепів та іноземних журналістів російськими окупантами на позиціях українських сил у районі Світлодарська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису чути постріли та вибухи та видно як група людей намагається втекти із зони обстрілу. Кілька разів люди лягають на землю аби уникнути поранень.

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