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Войска РФ обстреляли рынок в Харькове: есть погибшие и раненые. ВИДЕО

В Харькове обстреляли рынок, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные центра экстренной медицинской помощи, передает Цензор.НЕТ.

Медики скорой работают на месте, точное количество погибших и раненых уточняется.

Также читайте: В Чернигове российские войска обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей: как минимум 10 погибших. ВИДЕО

обстрел (27129) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+29
Потвори,варвари 21 століття!
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16.03.2022 14:58
+26
Как только говорит что ехал русская свинья на учения, сразу пулю в лоб
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16.03.2022 15:06
+17
Пуйло здохни!
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16.03.2022 15:00
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Потвори,варвари 21 століття!
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16.03.2022 14:58 Ответить
Азіяти.
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16.03.2022 15:02 Ответить
Азіопи. Що набагато потворніше.
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16.03.2022 15:03 Ответить
Це не зовсім вірно,бо до Європи вони не мають відношення,а є угро-фінами.Років 250 тому кордон між Європою та Азією проходив по Дону-все,що на північ і схід від Дону вважалось Азією,що і зафіксовано на всіх європейських картах тих часів.Потім кордон пересунувся до Волги,а потім до Уралу.Хоча серед угро-фінів є й нормальні народи,ті ж естонці та фіни-живуть,працюють на своїй землі і не творять тих неподобств,що москалі(кацапи)
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16.03.2022 15:54 Ответить
Пуйло здохни!
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16.03.2022 15:00 Ответить
Неее, воно має бути в Гааге!!!! Шоб ,падло до конца своих дней сидів би в камері і цілодобово дивився кіно про вбитих, поранених.
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16.03.2022 15:10 Ответить
Не, там камеры комфортней чем у многих квартиры. Пусть просто сдохнет в муках.
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16.03.2022 15:44 Ответить
Він - психопат. Таке кіно йому в кайф було б дивитися. У тому карликовому тільці нічого людського немає... Його і його режим треба всьому світові засудити на міжнародному трибуналі, розвінчавши усю його підступні брехню!!! І стратити!!!
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16.03.2022 17:01 Ответить
База стратегічних бомбардувальників "Барабашова" потвори ***
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16.03.2022 15:03 Ответить
А это Барабан? Китайцев-то хоть убили, на радость товарищу Си?
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16.03.2022 15:45 Ответить
Точно так кацапи в 1999 обстріляли ринок в Грозному Точкою У.
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16.03.2022 15:06 Ответить
Как только говорит что ехал русская свинья на учения, сразу пулю в лоб
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16.03.2022 15:06 Ответить
от же ж ******
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16.03.2022 15:06 Ответить
Ничего не меняется у этих нелюдей,рынки,больницы, школы.
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16.03.2022 15:08 Ответить
Кто на что учился... хотя чуток не так - кто для чего родился..
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16.03.2022 15:28 Ответить
В плен не брать , расстрел на месте...!
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16.03.2022 15:41 Ответить
Ну дають ці харковчани,до чого вже дійшли,вже на базарі ВИГОТОВЛЯЮТЬ І ВІДРАЗУ ПРОДАЮТЬ крилаті ракети,а лавров попереджав,що будуть бомбити обєкти ВПК. ТВАРЮКИ!!
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16.03.2022 16:37 Ответить
Кацапських артилеристів в полон давно вже не беруть, тепер мабуть і піхоту срочників брати не будуть.
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16.03.2022 18:39 Ответить
 
 