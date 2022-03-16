Войска РФ обстреляли рынок в Харькове: есть погибшие и раненые. ВИДЕО
В Харькове обстреляли рынок, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные центра экстренной медицинской помощи, передает Цензор.НЕТ.
Медики скорой работают на месте, точное количество погибших и раненых уточняется.
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