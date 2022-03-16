Обстрелы и их последствия в Мариуполе. ВИДЕО

В сети появилось несколько видеозаписей, сделанных жителями Мариуполя и показывающих последствия обстрелов города русскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, некоторые ролики записаны во время бомбардировок.

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