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Обстріли та їхні наслідки у Маріуполі. ВIДЕО

В мережі з'явилося кілька відеозаписів, що зроблені мешканцями Маріуполя і показують наслідки обстрілів міста російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, деякі ролики записані під час бомбардувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу": "Азов" закликав українців вийти на вулиці з меседжем "Маріуполь - це Україна!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Маріуполь (3230) оборона (4780) обстріл (28449)


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Топ коментарі
+23
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16.03.2022 15:08
+15
херовая у рузких память раз они не помнят чем закончили немецкие фашисты тоже захотевшие построить империю
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16.03.2022 15:16
+7
русских военных не существует в принципе, это фейк, есть только русские убийцы, нацисты, мародеры и насильники и все..., некоторые из них владеют некоторыми видами оружия массового поражения, чтобы жертвы среди мирного населения были как можно страшнее и кровавее...
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16.03.2022 15:17
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16.03.2022 15:08 Відповісти
херовая у рузких память раз они не помнят чем закончили немецкие фашисты тоже захотевшие построить империю
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16.03.2022 15:16 Відповісти
ТВ зараз.
Виступ Зеленського перед конгресом Америки
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16.03.2022 15:09 Відповісти
Освобождение русских от русскоязычных.
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16.03.2022 15:10 Відповісти
Гитлер бомбит судеты , за все суки ответите
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16.03.2022 15:15 Відповісти
ВИБАЧТЕ ЗА ЦИНІЗМ...!!!
АЛЕ ЦЕ УСЕ ВАША, КАКА РЗНІЦА і пох*їзм...!!!
І ОДОБРЯМС руцкій мір...!!!
НАДІЮСЯ, що ви КАЦАПОМОРДІ МОСКАЛИКИ ЧУХРАІНЦИ ТЕПЕР ЗРОЗУМІЄТЕ, ЩО ТАКЕ ВІЙНА І ЩО ТАКЕ ЛЮДСЬКІ БЛАГА, ТЕПЛО, ВОДА, ЇЖА, ЧИСТОТА І САМЕ ГОЛОВНЕ ЖИТТЯ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИМ МОСКАЛЯМ...!!!
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16.03.2022 15:16 Відповісти
русских военных не существует в принципе, это фейк, есть только русские убийцы, нацисты, мародеры и насильники и все..., некоторые из них владеют некоторыми видами оружия массового поражения, чтобы жертвы среди мирного населения были как можно страшнее и кровавее...
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16.03.2022 15:17 Відповісти
путинские мудаки под Мариуполем, стоят ждут нашу арту https://www.youtube.com/watch?v=PzJo1KmPqcw
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16.03.2022 15:21 Відповісти
А танчиков то и нет одни бтр брдм и бмд , закончились танчики мабуть
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16.03.2022 15:35 Відповісти
НЕТ СЛОВ…,КРОВЬ ЗАСТЫВАЕТ В ЖИЛАХ..
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16.03.2022 15:21 Відповісти
Потому что - сделанно на раССеи..
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16.03.2022 15:30 Відповісти
Нас тут часто спрашивают на почту - а почему, мол, Украина лишь пассивно обороняется? Почему, мол, украинская армия дерется в тех положениях, в которых она находилась на момент нападения России? Сколько, мол, еще нужно изматывать противника? И почему, мол, украинская армия не наносит ответных ударов, хотя бы по второстепенным направлениям, там где противник слаб?
И главный вопрос, который уже кипит на соцсетях: где украинское контрнаступление?
..
🤦🏼Вопрос поражает своей наивностью, и в очередной раз демонстрирует типичный украинский инфантилизм. Где-где… Да вот там!

🤔У нас есть встречный вопрос: а где хоть какая-то подготовка к войне в предыдущие три года? Напомните, в какие годы регулярно находились деньги на «Большое строительство», но при этом - вообще не находилось денег на развитие армии и строительство оборонных рубежей?
При ком, по сути, были заморожены программы ракет «Вільха» и «Нептун»?
При ком Министерство обороны вообще не проводило закупок бронежилетов и касок, да так что сейчас их, как в 2014 году, привозят волонтеры?
При ком годами срывался государственный оборонный заказ?
При ком, военным вообще не повышали зарплат и начали сокращать личный состав боевых бригад?
Напомнить, команда какого преЗЕдента все это сотворила?

😮И даже Бог с ними, с тремя годами. За четыре месяца перед войной, западные союзники Украины кричали из каждого утюга о военной угрозе! Вам напомнить, как реагировали на эти предупреждения в Офисе преЗЕдента? Там заявляли, что западные союзники совместно с Россией портят Украине инвестиционную привлекательность и экономическое состояние. Это мол, к росту цен приведет…

🤭А в это время, интернет-боты Миши Подоляка доносили до украинцев мысль, что предупреждения Запада - это заговор Запада и России с целью заставить Украину исполнять Минские соглашения, в их российской трактовке. И вся страна, убаюканная их сладкими сказками… проснулась в шоке утром 24 февраля.

😥Припоминаете такое?

🗣️А кстати, почему так случилось? А потому что господин Ермак убедил преЗЕдента и его окружение, что никакой войны не будет, он-де "всё порешал".
Что теперь? Да ничего. На месте все: и Ермак, и Татаров, и Смирнов, и Демченко, которого уже не раз называли агентом России. И незаменимая помощница Зеленского - Маша Левченко, не имеющая допуска к секретным документам. Все на своих местах.

🤭И три года, и четыре месяца перед войной, к войне украинские вооруженные силы готовились… да они практически вообще к ней не готовились. Не проводились учения по переброскам войск с одной части страны в другую - это в стране собранной воедино с более-менее развитой системой железных дорог. Не было учений по проведению наступления и его снабжению. Дороги строили с востока на запад, а не между разными частями страны. Все это приходится теперь исправлять «на коленке», по ходу дела.

💁🏻‍♂️Проблема не в украинских солдатах и офицерах. И не в простых гражданах. Как раз они демонстрируют чудеса героизма и находчивости.
Проблема не в командирах до батальонных, включительно. На их уровне все вполне хорошо. Проблема даже не в генералах, с командующими Украине как раз повезло, ведь на месте Залужного мог Хомчак оказаться, например.

🔥Проблема в инфраструктуре, совершенно не подготовленной к войне. Массу проблем сейчас приходится решать просто во время войны.
И еще - проблема в ряде представителей власти.

🇺🇦Кстати, напомнить вам, какой народ избрал себе именно эту власть? Совершенно не какой-то другой, а украинский.

🤬«А как же 200 тысяч граждан вернувшихся из-за границы?» - спросите вы. «А почему тогда в армию уже не берут?» «А как же новое оружие, поставленное странами НАТО?»

🧐Это все очень хорошие вопросы. Мы тоже хотим знать ответы на них. И знаем точно.
Власти скоро придется отвечать.
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16.03.2022 15:44 Відповісти
Кстати, почему не берут в армию, в ТрО ? У меня кум места не находит себе, хочет идти воевать, а не служил, гворят - сиди дома, мест в ТрО нет, а в армии такие не нужны...Просто сюр...
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16.03.2022 15:54 Відповісти
Тому, що закидати супротивника "пушечним мясом" не наш метод.
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16.03.2022 19:52 Відповісти
Сподіваюся доведеться.
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16.03.2022 18:00 Відповісти
Переважна більшість житлового фонду застаріла. Ремонт та відбудова недоцільні.

Тому вже зараз проектувальникам слід занятись проектуванням зручного ********* житла. Або взяти до опрацювання готові проекти. Щоби не гаяти часу потім, коли буде нагальна потреба у житлових будинках.
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16.03.2022 15:48 Відповісти
Параноик путин- БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА!!!
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16.03.2022 15:50 Відповісти
Владо, Військові - Маріуполь 3 тижні в облозі !!!
Чому нема їм допомоги ?

Невже ГЕРОЇ Азова і люди які там є НЕ варті допомоги і розблокування міста
і заривання кацапні в землю ?

Бо складається враження, що у Києві люди зліплені з іншої глини - більш білішої,
ніж у Маріуполі.... Я не вірю, що це так, і що український Маріуполь-"Сталінград" не може бути
розблокований...
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16.03.2022 15:58 Відповісти
 
 