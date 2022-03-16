Обстріли та їхні наслідки у Маріуполі. ВIДЕО
В мережі з'явилося кілька відеозаписів, що зроблені мешканцями Маріуполя і показують наслідки обстрілів міста російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, деякі ролики записані під час бомбардувань.
Топ коментарі
+23 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар16.03.2022 15:08
+15 Valter Valter
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+7 Hanka Panyanka
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Виступ Зеленського перед конгресом Америки
АЛЕ ЦЕ УСЕ ВАША, КАКА РЗНІЦА і пох*їзм...!!!
І ОДОБРЯМС руцкій мір...!!!
НАДІЮСЯ, що ви КАЦАПОМОРДІ МОСКАЛИКИ ЧУХРАІНЦИ ТЕПЕР ЗРОЗУМІЄТЕ, ЩО ТАКЕ ВІЙНА І ЩО ТАКЕ ЛЮДСЬКІ БЛАГА, ТЕПЛО, ВОДА, ЇЖА, ЧИСТОТА І САМЕ ГОЛОВНЕ ЖИТТЯ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИМ МОСКАЛЯМ...!!!
И главный вопрос, который уже кипит на соцсетях: где украинское контрнаступление?
..
🤦🏼Вопрос поражает своей наивностью, и в очередной раз демонстрирует типичный украинский инфантилизм. Где-где… Да вот там!
🤔У нас есть встречный вопрос: а где хоть какая-то подготовка к войне в предыдущие три года? Напомните, в какие годы регулярно находились деньги на «Большое строительство», но при этом - вообще не находилось денег на развитие армии и строительство оборонных рубежей?
При ком, по сути, были заморожены программы ракет «Вільха» и «Нептун»?
При ком Министерство обороны вообще не проводило закупок бронежилетов и касок, да так что сейчас их, как в 2014 году, привозят волонтеры?
При ком годами срывался государственный оборонный заказ?
При ком, военным вообще не повышали зарплат и начали сокращать личный состав боевых бригад?
Напомнить, команда какого преЗЕдента все это сотворила?
😮И даже Бог с ними, с тремя годами. За четыре месяца перед войной, западные союзники Украины кричали из каждого утюга о военной угрозе! Вам напомнить, как реагировали на эти предупреждения в Офисе преЗЕдента? Там заявляли, что западные союзники совместно с Россией портят Украине инвестиционную привлекательность и экономическое состояние. Это мол, к росту цен приведет…
🤭А в это время, интернет-боты Миши Подоляка доносили до украинцев мысль, что предупреждения Запада - это заговор Запада и России с целью заставить Украину исполнять Минские соглашения, в их российской трактовке. И вся страна, убаюканная их сладкими сказками… проснулась в шоке утром 24 февраля.
😥Припоминаете такое?
🗣️А кстати, почему так случилось? А потому что господин Ермак убедил преЗЕдента и его окружение, что никакой войны не будет, он-де "всё порешал".
Что теперь? Да ничего. На месте все: и Ермак, и Татаров, и Смирнов, и Демченко, которого уже не раз называли агентом России. И незаменимая помощница Зеленского - Маша Левченко, не имеющая допуска к секретным документам. Все на своих местах.
🤭И три года, и четыре месяца перед войной, к войне украинские вооруженные силы готовились… да они практически вообще к ней не готовились. Не проводились учения по переброскам войск с одной части страны в другую - это в стране собранной воедино с более-менее развитой системой железных дорог. Не было учений по проведению наступления и его снабжению. Дороги строили с востока на запад, а не между разными частями страны. Все это приходится теперь исправлять «на коленке», по ходу дела.
💁🏻♂️Проблема не в украинских солдатах и офицерах. И не в простых гражданах. Как раз они демонстрируют чудеса героизма и находчивости.
Проблема не в командирах до батальонных, включительно. На их уровне все вполне хорошо. Проблема даже не в генералах, с командующими Украине как раз повезло, ведь на месте Залужного мог Хомчак оказаться, например.
🔥Проблема в инфраструктуре, совершенно не подготовленной к войне. Массу проблем сейчас приходится решать просто во время войны.
И еще - проблема в ряде представителей власти.
🇺🇦Кстати, напомнить вам, какой народ избрал себе именно эту власть? Совершенно не какой-то другой, а украинский.
🤬«А как же 200 тысяч граждан вернувшихся из-за границы?» - спросите вы. «А почему тогда в армию уже не берут?» «А как же новое оружие, поставленное странами НАТО?»
🧐Это все очень хорошие вопросы. Мы тоже хотим знать ответы на них. И знаем точно.
Власти скоро придется отвечать.
Тому вже зараз проектувальникам слід занятись проектуванням зручного ********* житла. Або взяти до опрацювання готові проекти. Щоби не гаяти часу потім, коли буде нагальна потреба у житлових будинках.
Чому нема їм допомоги ?
Невже ГЕРОЇ Азова і люди які там є НЕ варті допомоги і розблокування міста
і заривання кацапні в землю ?
Бо складається враження, що у Києві люди зліплені з іншої глини - більш білішої,
ніж у Маріуполі.... Я не вірю, що це так, і що український Маріуполь-"Сталінград" не може бути
розблокований...