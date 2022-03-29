"Это - антисептик", - "Водка, думал", - Арахамия объяснил Мединскому назначение бутылочки с жидкостью на переговорном столе. ВИДЕО

Перед началом переговоров глава украинской делегации Давид Арахамия объяснил российскому представителю Владимиру Мединскому назначение маленькой бутылочки, стоявшей на столе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что Мединский очень тщательно изучает надписи на бутылочке в ожидании начала переговоров.

"Это – антисептик", - объяснил ему Арахамия.

"Водка, думал", - ответил ему Мединский.

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