"Это - антисептик", - "Водка, думал", - Арахамия объяснил Мединскому назначение бутылочки с жидкостью на переговорном столе. ВИДЕО
Перед началом переговоров глава украинской делегации Давид Арахамия объяснил российскому представителю Владимиру Мединскому назначение маленькой бутылочки, стоявшей на столе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что Мединский очень тщательно изучает надписи на бутылочке в ожидании начала переговоров.
"Это – антисептик", - объяснил ему Арахамия.
"Водка, думал", - ответил ему Мединский.
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Народ ведётся на каждых выборах на одну и ту ж туфту: мол выбирайте одного из двух... А на самом деле кандидатов неск десятков... Просто олигархат телевидением поддерживает только сладкую парочку. ПОтому что при том, что делается вид, что это борьба - они оба олигархатские... Да.Борьба есть. За то, кто из них будет воровать из бюджета... И вся разница между ними.
А меж тем, в списке кандидатов есть очень приличные и профессиональные люди... НО телека у них нет..Значит надо самому не лениться : читать о них, изучать их программу... Но легче же сидя на жопе ровно ржать с шуток зели на стадионе, слушать его обицянки-цацянки ... из которых он ни одной не выполнил...
Так что, любитель слизывать говно с чужих губ, не петя...не зелимя..никто из олигархичских кандидатов на выборах не должен проходить во власть... И случится это сразу.... как только народ поймёт, что вот эту войну он получил из-за того, что ему лень было думать кого выбирать.
Що вони знають крім водки?
Бєзблоковий статус, отказ от інтеграції в ЄС і НАТО, безядерная страна - все по кремлівським мєтодічкам.
Зе вже награвся у лідера нації України.
Одразу видно, що їдять з одного корита ...