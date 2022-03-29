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"Это - антисептик", - "Водка, думал", - Арахамия объяснил Мединскому назначение бутылочки с жидкостью на переговорном столе. ВИДЕО

Перед началом переговоров глава украинской делегации Давид Арахамия объяснил российскому представителю Владимиру Мединскому назначение маленькой бутылочки, стоявшей на столе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что Мединский очень тщательно изучает надписи на бутылочке в ожидании начала переговоров.

"Это – антисептик", - объяснил ему Арахамия.

"Водка, думал", - ответил ему Мединский.

Читайте: Переговоры Украины и РФ состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле

Стамбул (211) Арахамия Давид (989) переговоры с Россией (963)


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Топ комментарии
+65
сказав би "це не бояра" - ввійшов би в історію.
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29.03.2022 12:17
+36
Харьков. Командир 200-ї окремої мотострілецької печензької бригади полковник Дєніс Курило. Фсе.

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29.03.2022 12:23
+28
Хі-хі ха-ха....хто уповноважив цю астролябію на перемовини від України? Сидить і посміхається ворогам держави,нелюдям які хочуть знищити українців і Україну. Це вже дно чи ще ні😠
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29.03.2022 12:21
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Аааа....там Инфузория представляет Украину... ...м-да.... ну и говна же ты наповыбирал, народ Украины...
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29.03.2022 14:36 Ответить
Ну да, надо было Петю избрать, чтоб он 3-й Минск подписал, а в первый день чкурнул из Киева во ЛьвовПродолжай лизать ему ass, может тебе не так горько будет. Обнимаю, целую 😙
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29.03.2022 17:21 Ответить
Порошенко не надо было избирать. Потому что он такой же м*дак , как и ты. Почему ты м*дак? А вот смотри: ты пишешь "Продолжай лизать ему ass... Обнимаю, целую" то есть ты целуешь того кто жопу лизал? (по твоей версии) Ну? Так кто ты после этого ? Прикинь , ькак все ржут это читая
Народ ведётся на каждых выборах на одну и ту ж туфту: мол выбирайте одного из двух... А на самом деле кандидатов неск десятков... Просто олигархат телевидением поддерживает только сладкую парочку. ПОтому что при том, что делается вид, что это борьба - они оба олигархатские... Да.Борьба есть. За то, кто из них будет воровать из бюджета... И вся разница между ними.
А меж тем, в списке кандидатов есть очень приличные и профессиональные люди... НО телека у них нет..Значит надо самому не лениться : читать о них, изучать их программу... Но легче же сидя на жопе ровно ржать с шуток зели на стадионе, слушать его обицянки-цацянки ... из которых он ни одной не выполнил...
Так что, любитель слизывать говно с чужих губ, не петя...не зелимя..никто из олигархичских кандидатов на выборах не должен проходить во власть... И случится это сразу.... как только народ поймёт, что вот эту войну он получил из-за того, что ему лень было думать кого выбирать.
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29.03.2022 19:11 Ответить
Сценка, гідна постановки "95 кварталом": зелебєніна Хламідія і орк-алкаш за столом.
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29.03.2022 15:30 Ответить
Вони ж дікарі! Нецивілізовані.
Що вони знають крім водки?
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29.03.2022 16:37 Ответить
Не пойму. Может кто-то объяснит, что это за переговоры? За что погибли дети, женщины, мужчины и воины?. За вот эту сдачу наших интересов, за умиротворение врага, который хочет чистым выйти из убийств и уничтожения жизни в Украине? Может я чего-то не понимаю?
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29.03.2022 16:52 Ответить
И зачем сказал?
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29.03.2022 18:38 Ответить
Це не домовленості - це ламаніє момедії де Зе і Зе влада вже все вирішили все за народ України
Бєзблоковий статус, отказ от інтеграції в ЄС і НАТО, безядерная страна - все по кремлівським мєтодічкам.
Зе вже награвся у лідера нації України.
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29.03.2022 18:55 Ответить
пипец ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ... Лучше бы сказал за сколько продается.
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29.03.2022 19:18 Ответить
Яка мила дружня розмова з турботою про здоров'я.
Одразу видно, що їдять з одного корита ...
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29.03.2022 22:45 Ответить
ДУРАЧОК !!!
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30.03.2022 09:50 Ответить
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