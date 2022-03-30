"Закройте небо!", - патриотическая песня жительницы Кривого Рога Фоминой. ВИДЕО
"Закройте небо" - так называется патриотический клип жительницы Кривого Рога Ольги Фоминой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, песню на своей странице в соцсети опубликовал мэр города Александр Вилкул.
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1020426301425095 Ремонт і будівництво доріг є для мене одним з першочергових пріоритетів.