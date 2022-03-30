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"Закройте небо!", - патриотическая песня жительницы Кривого Рога Фоминой. ВИДЕО

"Закройте небо" - так называется патриотический клип жительницы Кривого Рога Ольги Фоминой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, песню на своей странице в соцсети опубликовал мэр города Александр Вилкул.

Также смотрите: Вилкул – Цареву: "Пошел на х#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

Автор: 

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1403)


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Топ комментарии
+14
Кажи це своєму земляку який похерив ракетну програму.
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30.03.2022 10:50
+7
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30.03.2022 10:50
+6
Цю пісню написала дружина ветерана війни в Афганістані Ольга Фоміна. А її чоловік Віталій зараз знову в строю. Виконує разом зі своїми побратими бойові завдання. Саме завдяки таким людям ми й здобудемо Перемогу на всіх фронтах!
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30.03.2022 11:03
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30.03.2022 10:50 Ответить
Кажи це своєму земляку який похерив ракетну програму.
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30.03.2022 10:50 Ответить
А тепер у нас "компроміси" на перемовинах такі що дешевше було прийняти капітуляцію від путєна...
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30.03.2022 14:14 Ответить
Українську націю не здолати та не перемогти бо українці на своїй споконвічній землі...
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30.03.2022 10:55 Ответить
Українці й самі себе здатні знищити.
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30.03.2022 11:35 Ответить
Сильно, емоціїї переповняють!
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30.03.2022 10:56 Ответить
Цю пісню написала дружина ветерана війни в Афганістані Ольга Фоміна. А її чоловік Віталій зараз знову в строю. Виконує разом зі своїми побратими бойові завдання. Саме завдяки таким людям ми й здобудемо Перемогу на всіх фронтах!
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30.03.2022 11:03 Ответить
Ветеран війни в Афганістані не пояснив доні,що за ті мільярди доларів,закатані в асфальт,та подаровані Бєні й Фірташу,можна було двічі закрити небо ?
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30.03.2022 11:12 Ответить
найбільші руйнування завдають обстріли градами та гаубицями - популістське закрите небо мало чим від цього допоможе
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30.03.2022 11:22 Ответить
По цивільним і промисловим обєктам,-так.Але вчорашній обстріл ворогом хмельницької бригади реактивної артилерії (точки У),у відповідь на удар по складам РАО під Білгородом досить красномовний...
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30.03.2022 12:17 Ответить
тобто по твоєму - давайте закриємо глибокі тили, щоб там спокійніше жилося - і пофіг на тих, хто ближче до фронту
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30.03.2022 12:26 Ответить
По-моєму,це коли народ має обирати розумних і чесних людей,що дбають про армію.
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30.03.2022 12:51 Ответить
НЕ закроют, ну всем ясно же уже или нет?
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30.03.2022 11:04 Ответить
Це неможливо. Науськали людей навмисно проти НАТО, щоб легше здати мокшам.
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30.03.2022 11:04 Ответить
Цікавіше інше.Хто заплатив за створення кліпу та просунення в ЗМІ ?
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30.03.2022 11:14 Ответить
Лайк землякам!
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30.03.2022 11:09 Ответить
асфальтом зеленського можна закрити хіба що. це не стьоб, це правда. в кожного сої пріоритети, в Порошенка були безпека країни та людей, в зеленського шашлики та та велике крадівництво.
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30.03.2022 11:14 Ответить
Я просто тут це залишу.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1020426301425095 Ремонт і будівництво доріг є для мене одним з першочергових пріоритетів.
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30.03.2022 11:45 Ответить
Очень впечатляет!Музыка,слова и картины .Если бы Украине помогли закрыть небо ,то сколько бы жизней можно было бы сохранить..очень много.Есть ли придел человеческому добру…у некоторых наверное есть..если они не в состоянии до конца прочувствовать эту боль отраженную в глазах ребёнка.женщин ,стариков.
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30.03.2022 12:09 Ответить
SLAVA UKRAINE!! GEROIAM SLAVA!!!
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30.03.2022 12:59 Ответить
 
 