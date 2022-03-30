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"Закрийте небо!", - патріотична пісня мешканки Кривого Рогу Фоміної. ВIДЕО

"Закрийте небо" - таку назву має патріотичний кліп мешканки Кривого Рогу Ольги Фоміної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісню на своїй сторінці в соцмережі опублікував мер міста Олександр Вілкул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вілкул - до Царьова: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358)


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Топ коментарі
+14
Кажи це своєму земляку який похерив ракетну програму.
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30.03.2022 10:50
+7
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30.03.2022 10:50
+6
Цю пісню написала дружина ветерана війни в Афганістані Ольга Фоміна. А її чоловік Віталій зараз знову в строю. Виконує разом зі своїми побратими бойові завдання. Саме завдяки таким людям ми й здобудемо Перемогу на всіх фронтах!
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30.03.2022 11:03
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30.03.2022 10:50 Відповісти
Кажи це своєму земляку який похерив ракетну програму.
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30.03.2022 10:50 Відповісти
А тепер у нас "компроміси" на перемовинах такі що дешевше було прийняти капітуляцію від путєна...
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30.03.2022 14:14 Відповісти
Українську націю не здолати та не перемогти бо українці на своїй споконвічній землі...
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30.03.2022 10:55 Відповісти
Українці й самі себе здатні знищити.
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30.03.2022 11:35 Відповісти
Сильно, емоціїї переповняють!
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30.03.2022 10:56 Відповісти
Цю пісню написала дружина ветерана війни в Афганістані Ольга Фоміна. А її чоловік Віталій зараз знову в строю. Виконує разом зі своїми побратими бойові завдання. Саме завдяки таким людям ми й здобудемо Перемогу на всіх фронтах!
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30.03.2022 11:03 Відповісти
Ветеран війни в Афганістані не пояснив доні,що за ті мільярди доларів,закатані в асфальт,та подаровані Бєні й Фірташу,можна було двічі закрити небо ?
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30.03.2022 11:12 Відповісти
найбільші руйнування завдають обстріли градами та гаубицями - популістське закрите небо мало чим від цього допоможе
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30.03.2022 11:22 Відповісти
По цивільним і промисловим обєктам,-так.Але вчорашній обстріл ворогом хмельницької бригади реактивної артилерії (точки У),у відповідь на удар по складам РАО під Білгородом досить красномовний...
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30.03.2022 12:17 Відповісти
тобто по твоєму - давайте закриємо глибокі тили, щоб там спокійніше жилося - і пофіг на тих, хто ближче до фронту
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30.03.2022 12:26 Відповісти
По-моєму,це коли народ має обирати розумних і чесних людей,що дбають про армію.
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30.03.2022 12:51 Відповісти
НЕ закроют, ну всем ясно же уже или нет?
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30.03.2022 11:04 Відповісти
Це неможливо. Науськали людей навмисно проти НАТО, щоб легше здати мокшам.
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30.03.2022 11:04 Відповісти
Цікавіше інше.Хто заплатив за створення кліпу та просунення в ЗМІ ?
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30.03.2022 11:14 Відповісти
Лайк землякам!
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30.03.2022 11:09 Відповісти
асфальтом зеленського можна закрити хіба що. це не стьоб, це правда. в кожного сої пріоритети, в Порошенка були безпека країни та людей, в зеленського шашлики та та велике крадівництво.
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30.03.2022 11:14 Відповісти
Я просто тут це залишу.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1020426301425095 Ремонт і будівництво доріг є для мене одним з першочергових пріоритетів.
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30.03.2022 11:45 Відповісти
Очень впечатляет!Музыка,слова и картины .Если бы Украине помогли закрыть небо ,то сколько бы жизней можно было бы сохранить..очень много.Есть ли придел человеческому добру…у некоторых наверное есть..если они не в состоянии до конца прочувствовать эту боль отраженную в глазах ребёнка.женщин ,стариков.
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30.03.2022 12:09 Відповісти
SLAVA UKRAINE!! GEROIAM SLAVA!!!
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30.03.2022 12:59 Відповісти
 
 