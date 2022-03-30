"Закрийте небо!", - патріотична пісня мешканки Кривого Рогу Фоміної. ВIДЕО

"Закрийте небо" - таку назву має патріотичний кліп мешканки Кривого Рогу Ольги Фоміної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісню на своїй сторінці в соцмережі опублікував мер міста Олександр Вілкул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вілкул - до Царьова: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"