"Закрийте небо!", - патріотична пісня мешканки Кривого Рогу Фоміної. ВIДЕО
"Закрийте небо" - таку назву має патріотичний кліп мешканки Кривого Рогу Ольги Фоміної.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісню на своїй сторінці в соцмережі опублікував мер міста Олександр Вілкул.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вілкул - до Царьова: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"
Топ коментарі
+14 5 копійок
показати весь коментар30.03.2022 10:50
+7 Rino Onix
показати весь коментар30.03.2022 10:50
+6 Володимир Ситай
показати весь коментар30.03.2022 11:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1020426301425095 Ремонт і будівництво доріг є для мене одним з першочергових пріоритетів.