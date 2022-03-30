Неизвестный пытается снять флаг оккупантов, установленный на крыше Балаклейской РГА. ВИДЕО

В Балаклее на Харьковщине неизвестный попытался снять флаг оккупантов, установленный на крыше местной РГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, попытка была неудачной. В соцсетях пишут, что оккупанты заметили неизвестного и открыли автоматный огонь.

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