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Неизвестный пытается снять флаг оккупантов, установленный на крыше Балаклейской РГА. ВИДЕО

В Балаклее на Харьковщине неизвестный попытался снять флаг оккупантов, установленный на крыше местной РГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, попытка была неудачной. В соцсетях пишут, что оккупанты заметили неизвестного и открыли автоматный огонь.

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Автор: 

армия РФ (19188) оккупация (10135) Балаклея (260)


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Жаль, что не успел.
Зато для рашистов очередная хорошая картинка о "любви" к ним и встрече с "цветами и хлебом-солью".
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30.03.2022 15:12 Ответить
Это он хронометраж делал. В следующий раз обязательно снимет!
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30.03.2022 15:20 Ответить
Головне,що є такі люди!Ми обов'язково переможемо!
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30.03.2022 15:29 Ответить
мабуть то арахмія або єрмак пригали...
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30.03.2022 15:45 Ответить
красавчик !!! патриот!!! МОЛОДЧИНКА !!!
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30.03.2022 17:04 Ответить
Символізм важливий, але енергію краще направляти на знищення ворога!
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30.03.2022 19:10 Ответить
та дайте йому хоча б автомат....
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30.03.2022 21:37 Ответить
 
 