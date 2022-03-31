"Российская армия для нас, как сладкая булочка" – командир отдельного спецподразделения Интернационального легиона. ВИДЕО

Сейчас очень много желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины, около 20-30 тысяч человек находятся на границе между Польшей и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук ГУР МОУ, об этом сообщил командир спецподразделения Интернационального легиона обороны Украины при ГУР МО, позывной "Adviser".

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"Желающих вступить в Легион очень много. Это около 20-30 тысяч, которые находятся на границе между Польшей и Украиной. Мы не можем всех взять. Мы отбираем действительно профессионалов, которые знают, что такое специальное назначение", - пояснил "Adviser".

Он добавил, что эти люди приехали точно не ради денег. "Их мотивация – поддержание мира и демократии во всем мире. То, что они увидели, те видео, общение с людьми, которые находятся на этой поразившей их территории, поэтому они приехали поддержать нас. Американцы – это действительно профессионалы. У меня есть люди из разных стран мира, они действительно профессионалы", – сказал командир.

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Он также рассказал о своем опыте войны против российской армии: "Российская армия для нас, как сладкая булочка. Для армии, которая воюет 9 лет. У нас воюют мужчины, средний возраст которых 30 лет. А у них, что я видел, - по 50 килограммов дети, которые держать оружие не умеют, не то что воевать. С достойным противником я столкнулся в Ирпене".