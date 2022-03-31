РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7690 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
30 967 30

"Российская армия для нас, как сладкая булочка" – командир отдельного спецподразделения Интернационального легиона. ВИДЕО

Сейчас очень много желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины, около 20-30 тысяч человек находятся на границе между Польшей и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук ГУР МОУ, об этом сообщил командир спецподразделения Интернационального легиона обороны Украины при ГУР МО, позывной "Adviser".

Смотрите: "Думаю, что наступление у них сегодня закончилось", - украинские воины артиллерией уничтожают оккупантов. ВИДЕО беспилотника

"Желающих вступить в Легион очень много. Это около 20-30 тысяч, которые находятся на границе между Польшей и Украиной. Мы не можем всех взять. Мы отбираем действительно профессионалов, которые знают, что такое специальное назначение", - пояснил "Adviser".

Он добавил, что эти люди приехали точно не ради денег. "Их мотивация – поддержание мира и демократии во всем мире. То, что они увидели, те видео, общение с людьми, которые находятся на этой поразившей их территории, поэтому они приехали поддержать нас. Американцы – это действительно профессионалы. У меня есть люди из разных стран мира, они действительно профессионалы", – сказал командир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы уничтожили четыре российских танка. Хороший день", - доброволец из США Васкес воюет в составе украинского подразделения. ВИДЕО

Он также рассказал о своем опыте войны против российской армии: "Российская армия для нас, как сладкая булочка. Для армии, которая воюет 9 лет. У нас воюют мужчины, средний возраст которых 30 лет. А у них, что я видел, - по 50 килограммов дети, которые держать оружие не умеют, не то что воевать. С достойным противником я столкнулся в Ирпене".

добровольцы (1166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
не жалійте їхніх дрищів... бо в танку і дрищ біди накоїть...
смерть, тим хто сюди впхався...хто йде через державний кордон має усвідомити, що він буде вбитий
показать весь комментарий
31.03.2022 12:59
+36
Хороший кацап - дохлый кацап !
показать весь комментарий
31.03.2022 12:53
+34
Пусть фашисты привыкают к такой своей участи

показать весь комментарий
31.03.2022 13:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хороший кацап - дохлый кацап !
показать весь комментарий
31.03.2022 12:53 Ответить
Сейчас идёт обсуждение где заканчивать освобождение Украины? Решение должно быть уже в ближайшее время, так как планируется масштабные конрнаступательные операции по всем направлениям. На границе или же идти дальше и полностью разбить российскую армию в её логове? Москва, Питер и др.👍💥

Если хотите наблюдать за пылающими пердаками кацев. Простите им это в соцсетях и форумах!
показать весь комментарий
31.03.2022 13:01 Ответить
Постите, размещайте.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:03 Ответить
Звільнення України повинно закінчитися десь у Східному Сибіру на пару з китайцями та японцями
показать весь комментарий
31.03.2022 13:05 Ответить
2023 рік. Газета "Жемінь Жибао": "На нашому кордоні з Україною все спокійно"
показать весь комментарий
31.03.2022 13:37 Ответить
Дякую, хлопці. Бережи вас Господь
показать весь комментарий
31.03.2022 12:57 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 12:59 Ответить
не жалійте їхніх дрищів... бо в танку і дрищ біди накоїть...
смерть, тим хто сюди впхався...хто йде через державний кордон має усвідомити, що він буде вбитий
показать весь комментарий
31.03.2022 12:59 Ответить
по 50 кілограмів
В яку ціну зараз кацап'ятина?
показать весь комментарий
31.03.2022 12:59 Ответить
Нынче корм для собак не очень дорогой
показать весь комментарий
31.03.2022 13:03 Ответить
Это грубо 2 кило сахара.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:04 Ответить
та там гівна на 49 кг
показать весь комментарий
31.03.2022 13:16 Ответить
Дешевша за свинину. Десь у півтори - два рази.
Расєянє вже підрахували.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:52 Ответить
Пусть фашисты привыкают к такой своей участи

показать весь комментарий
31.03.2022 13:02 Ответить
а кто их так тщательно объел? сослуживцы с голодухи чтоли?не каждый обвальщик там может мясо от костей обвалить.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:10 Ответить
Вау...перед сном ввечері ще раз гляну
показать весь комментарий
31.03.2022 13:12 Ответить
***** , чужой ???
показать весь комментарий
31.03.2022 13:51 Ответить
щас просто пост,а они же все "православные")))
показать весь комментарий
31.03.2022 14:43 Ответить
***** анорексик.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:56 Ответить
выпускайте Берлагу (с)
показать весь комментарий
31.03.2022 13:02 Ответить
,******* хлопцi цю потвору щоб вона забула дорогу в Украiну навiки. Щоб москаль срав при словi Украiна.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:03 Ответить
😀Нуууу тогда «приятного аппетита»..
показать весь комментарий
31.03.2022 13:03 Ответить
хорошие русские дети- только хорошо прожаренные русские дети!
показать весь комментарий
31.03.2022 13:07 Ответить
Около 300 военных с оккупированной Россией Южной Осетии отказались воевать вместе с российской армией против Украины. Они подумали, что их бросили на войну умирать, сложили оружие и вернулись домой, предположительно, автостопом, передает https://glavred.info/world/slozhili-oruzhie-i-vernulis-domoy-300-soldat-iz-yuzhnoy-osetii-otkazalis-voevat-za-rf-s-ukrainoy-10358900.html "Главред" . Информация подтверждается бывшим руководством так называемой "республики".
показать весь комментарий
31.03.2022 13:11 Ответить
Чому не взяти всіх бажаючих?
показать весь комментарий
31.03.2022 13:18 Ответить
Фахівці приїхали зі своїм "інструментом". Ключові слова: фахівці, інструмент.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:31 Ответить
Не важливо скільки важить окупант чи скільки йому років. Просто треба завжди пам'ятати, що саме вони прийшли гвалтувати наших дівчат та жінок, вбивати дітей, стариків, наших славних захисників, руйнувати наші міста, будинки, храми. Тому треба до них ставитися як до одиниці виміру - жива сила. Сила ворожа, підступна, мерзенна та підла
показать весь комментарий
31.03.2022 13:25 Ответить
"Ми не можемо всіх взяти"
показать весь комментарий
31.03.2022 13:37 Ответить
Це теж якось не того...
показать весь комментарий
31.03.2022 13:49 Ответить
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя...

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показать весь комментарий
31.03.2022 13:59 Ответить
 
 