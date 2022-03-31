"Російська армія для нас, як солодка булочка" – командир окремого спецпідрозділу Інтернаціонального легіону. ВIДЕО
Нині є дуже багато охочих приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України, близько 20-30 тисяч людей перебувають на кордоні між Польщею і Україною.
Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Фейсбук ГУР МОУ, про це повідомив командир спецпідрозділу Інтернаціонального легіону оборони України при ГУР МО, позивний "Adviser".
"Бажаючих вступити в Легіон дуже багато. Це близько 20-30 тисяч, які знаходяться на кордоні між Польщею і Україною. Ми не можемо всіх взяти. Ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають, що таке спеціальне призначення", - пояснив "Adviser".
Він додав, що ці люди приїхали точно не заради грошей. "Їхня мотивація – підтримання миру і демократії у всьому світі. Те, що вони побачили, ті відео, спілкування з людьми які знаходяться на цій території, яке їх вразило, тому вони приїхали підтримати нас. Американці - це дійсно професіонали. У мене є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали", - сказав командир.
Він також розповів про свій досвід війни проти російської армії: "Російська армія для нас як солодка булочка. Для армії, яка воює 9 років. У нас воюють чоловіки, середній вік яких 30 років. А у них, те що я бачив, - по 50 кілограмів діти, які тримати зброю не вміють, не те що воювати. З достойним супротивником я стикнувся в Ірпені".
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Если хотите наблюдать за пылающими пердаками кацев. Простите им это в соцсетях и форумах!
смерть, тим хто сюди впхався...хто йде через державний кордон має усвідомити, що він буде вбитий
В яку ціну зараз кацап'ятина?
Расєянє вже підрахували.
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя...
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw