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"Російська армія для нас, як солодка булочка" – командир окремого спецпідрозділу Інтернаціонального легіону. ВIДЕО

Нині є дуже багато охочих приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України, близько 20-30 тисяч людей перебувають на кордоні між Польщею і Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Фейсбук ГУР МОУ, про це повідомив командир спецпідрозділу Інтернаціонального легіону оборони України при ГУР МО, позивний "Adviser".

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"Бажаючих вступити в Легіон дуже багато. Це близько 20-30 тисяч, які знаходяться на кордоні між Польщею і Україною. Ми не можемо всіх взяти. Ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають, що таке спеціальне призначення", - пояснив "Adviser".

Він додав, що ці люди приїхали точно не заради грошей. "Їхня мотивація – підтримання миру і демократії у всьому світі. Те, що вони побачили, ті відео, спілкування з людьми які знаходяться на цій території, яке їх вразило, тому вони приїхали підтримати нас. Американці - це дійсно професіонали. У мене є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали", - сказав командир.

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Він також розповів про свій досвід війни проти російської армії: "Російська армія для нас як солодка булочка. Для армії, яка воює 9 років. У нас воюють чоловіки, середній вік яких 30 років. А у них, те що я бачив, - по 50 кілограмів діти, які тримати зброю не вміють, не те що воювати. З достойним супротивником я стикнувся в Ірпені".

добровольці (917)


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Топ коментарі
+38
не жалійте їхніх дрищів... бо в танку і дрищ біди накоїть...
смерть, тим хто сюди впхався...хто йде через державний кордон має усвідомити, що він буде вбитий
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31.03.2022 12:59
+36
Хороший кацап - дохлый кацап !
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31.03.2022 12:53
+34
Пусть фашисты привыкают к такой своей участи

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31.03.2022 13:02
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Хороший кацап - дохлый кацап !
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31.03.2022 12:53 Відповісти
Сейчас идёт обсуждение где заканчивать освобождение Украины? Решение должно быть уже в ближайшее время, так как планируется масштабные конрнаступательные операции по всем направлениям. На границе или же идти дальше и полностью разбить российскую армию в её логове? Москва, Питер и др.👍💥

Если хотите наблюдать за пылающими пердаками кацев. Простите им это в соцсетях и форумах!
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31.03.2022 13:01 Відповісти
Постите, размещайте.
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31.03.2022 13:03 Відповісти
Звільнення України повинно закінчитися десь у Східному Сибіру на пару з китайцями та японцями
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31.03.2022 13:05 Відповісти
2023 рік. Газета "Жемінь Жибао": "На нашому кордоні з Україною все спокійно"
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31.03.2022 13:37 Відповісти
Дякую, хлопці. Бережи вас Господь
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31.03.2022 12:57 Відповісти
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31.03.2022 12:59 Відповісти
не жалійте їхніх дрищів... бо в танку і дрищ біди накоїть...
смерть, тим хто сюди впхався...хто йде через державний кордон має усвідомити, що він буде вбитий
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31.03.2022 12:59 Відповісти
по 50 кілограмів
В яку ціну зараз кацап'ятина?
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31.03.2022 12:59 Відповісти
Нынче корм для собак не очень дорогой
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31.03.2022 13:03 Відповісти
Это грубо 2 кило сахара.
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31.03.2022 13:04 Відповісти
та там гівна на 49 кг
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31.03.2022 13:16 Відповісти
Дешевша за свинину. Десь у півтори - два рази.
Расєянє вже підрахували.
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31.03.2022 13:52 Відповісти
Пусть фашисты привыкают к такой своей участи

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31.03.2022 13:02 Відповісти
а кто их так тщательно объел? сослуживцы с голодухи чтоли?не каждый обвальщик там может мясо от костей обвалить.
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31.03.2022 13:10 Відповісти
Вау...перед сном ввечері ще раз гляну
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31.03.2022 13:12 Відповісти
***** , чужой ???
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31.03.2022 13:51 Відповісти
щас просто пост,а они же все "православные")))
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31.03.2022 14:43 Відповісти
***** анорексик.
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31.03.2022 13:56 Відповісти
выпускайте Берлагу (с)
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31.03.2022 13:02 Відповісти
,******* хлопцi цю потвору щоб вона забула дорогу в Украiну навiки. Щоб москаль срав при словi Украiна.
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31.03.2022 13:03 Відповісти
😀Нуууу тогда «приятного аппетита»..
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31.03.2022 13:03 Відповісти
хорошие русские дети- только хорошо прожаренные русские дети!
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31.03.2022 13:07 Відповісти
Около 300 военных с оккупированной Россией Южной Осетии отказались воевать вместе с российской армией против Украины. Они подумали, что их бросили на войну умирать, сложили оружие и вернулись домой, предположительно, автостопом, передает https://glavred.info/world/slozhili-oruzhie-i-vernulis-domoy-300-soldat-iz-yuzhnoy-osetii-otkazalis-voevat-za-rf-s-ukrainoy-10358900.html "Главред" . Информация подтверждается бывшим руководством так называемой "республики".
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31.03.2022 13:11 Відповісти
Чому не взяти всіх бажаючих?
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31.03.2022 13:18 Відповісти
Фахівці приїхали зі своїм "інструментом". Ключові слова: фахівці, інструмент.
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31.03.2022 13:31 Відповісти
Не важливо скільки важить окупант чи скільки йому років. Просто треба завжди пам'ятати, що саме вони прийшли гвалтувати наших дівчат та жінок, вбивати дітей, стариків, наших славних захисників, руйнувати наші міста, будинки, храми. Тому треба до них ставитися як до одиниці виміру - жива сила. Сила ворожа, підступна, мерзенна та підла
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31.03.2022 13:25 Відповісти
"Ми не можемо всіх взяти"
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31.03.2022 13:37 Відповісти
Це теж якось не того...
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31.03.2022 13:49 Відповісти
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя...

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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31.03.2022 13:59 Відповісти
 
 