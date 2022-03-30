"Думаю, що наступлєніє у них сьогодні закінчилося", - українські воїни артилерією знищують окупантів. ВIДЕО безпілотника
Добровольці Першої окремої штурмової роти ДУК ПС знищили позиції ворога та живу силу російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з безпілотника, що зафіксував успішну атаку артилерії підрозділу, опубліковано на сторінці українських воїнів в соцмережі.
"Думаю, що наступлєніє у них сьогодні закінчилося", - коментує знищення окупантів доброволець Дмитро Коцюбайло.
Топ коментарі
+114 Joshua Merlin
показати весь коментар30.03.2022 12:03
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показати весь коментар30.03.2022 12:06
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В итоге получили - декацапиZацию !!!
шось свідки церкви політичного зелупи хоробрі стали, як ї їх найвеличніше сцикло **********
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 1 hr ·
Покарання приходить іноді через роки. Але його не оминути. Ви мабуть не забули виродків 331-го гвардійського повітряно-десантного костромського полку рф. Це вони розстрілювали наших армійців та добробатів, що відходили наперед гарантованим коридором з Іловайська. Потім до себе на рашу повернулися хероями - як же, розстріляли в спину відступаючих.
Практично все командування полку утилізоване ЗСУ. Починаючи від комполку полковника Сухарєва, підполковника начштабу, офіцерів штабу, й до командирів батальйонів і рот та потужних втрат серед особового складу. Утилізація пройшла успішно й тотально. За Іловайськ виродкам відомстили.
Нагадаю, що цей полк був одним із основних учасників парадів на красній площі в мокші. Відмарширувалися.
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https://www.pravda.com.ua/news/2004/09/28/3002799/