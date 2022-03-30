УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6491 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
73 383 52

"Думаю, що наступлєніє у них сьогодні закінчилося", - українські воїни артилерією знищують окупантів. ВIДЕО безпілотника

Добровольці Першої окремої штурмової роти ДУК ПС знищили позиції ворога та живу силу російських окупантів. ﻿

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з безпілотника, що зафіксував успішну атаку артилерії підрозділу, опубліковано на сторінці українських воїнів в соцмережі.

"Думаю, що наступлєніє у них сьогодні закінчилося", - коментує знищення окупантів доброволець Дмитро Коцюбайло.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектору" Коцюбайлу (Да Вінчі). ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) добровольці (917) Коцюбайло Дмитро (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+114
Бережи та охороняй Вас Господь! Ви сьогодні єдина надія народу України! тому що вчорашні перемовини в турції показали, що зеленський твердо стоїть у своїй впевненості здати Україну! Не допусимо цієї зради!
показати весь коментар
30.03.2022 12:03
+79
Шо рабсеяне, горячо? вы думали, что нас могут победить рабы чужеземцы, которые в своей стране не могут сказать нет коррупции и войне.....
показати весь коментар
30.03.2022 12:07
+77
красівоє!! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
30.03.2022 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бережи та охороняй Вас Господь! Ви сьогодні єдина надія народу України! тому що вчорашні перемовини в турції показали, що зеленський твердо стоїть у своїй впевненості здати Україну! Не допусимо цієї зради!
показати весь коментар
30.03.2022 12:03 Відповісти
Пішов за кораблем
показати весь коментар
30.03.2022 14:37 Відповісти
Лиш Бог знає що в Зеленського в голові, але то правда, без нашої армії нам *****.
показати весь коментар
30.03.2022 15:56 Відповісти
Та нічого в тій голові нема, лише кокс.
показати весь коментар
31.03.2022 05:33 Відповісти
красівоє!! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
30.03.2022 12:06 Відповісти
Шо рабсеяне, горячо? вы думали, что нас могут победить рабы чужеземцы, которые в своей стране не могут сказать нет коррупции и войне.....
показати весь коментар
30.03.2022 12:07 Відповісти
це їх і бісить, вони завжди вважали себе пупом землі, блакитна кров, а тут раптом виходить на яв, що вони слизняки гівняні не здатні зробити порядки зробити навіть у власній країні.
показати весь коментар
30.03.2022 12:13 Відповісти
яка кров? в немитих калошах? )) блакитна кров в Москві і Пітері здебільшого сидить і їм пофіг на війну. аби лиш Магдональдс був та інші брендові магазини.
показати весь коментар
30.03.2022 16:49 Відповісти
ошметки кацапов во все стороны. Красотаааа! Слава ВСУ!
показати весь коментар
30.03.2022 12:08 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2022 12:09 Відповісти
Гарно ж як… Слава Воїнам Світла!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦💐
показати весь коментар
30.03.2022 12:10 Відповісти
Наступалка зламалася.
показати весь коментар
30.03.2022 12:11 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
30.03.2022 12:12 Відповісти
Смерть ворогам !
показати весь коментар
30.03.2022 13:23 Відповісти
Орки хотели провести денацификацию.
В итоге получили - декацапиZацию !!!
показати весь коментар
30.03.2022 12:12 Відповісти
Слава Украине! Героям Слава!
показати весь коментар
30.03.2022 12:12 Відповісти
Смерть ворогам! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
30.03.2022 12:13 Відповісти
Дякую, що показали справжніх героїв, які цю війну тягнуть на собі. А то по телеку лише нев'їбенних героів тіпу верещук, кіма, зелупи, подаляки, гавнахамії і т.д. показують і нічого про справжніх героїв і воїнів
показати весь коментар
30.03.2022 12:15 Відповісти
Свідок секти Політичної мумії?
показати весь коментар
30.03.2022 12:52 Відповісти
мабуть ти в Києві і каву п'єш, бо політична мумія за свої навколо Києва ППО відновила?
шось свідки церкви політичного зелупи хоробрі стали, як ї їх найвеличніше сцикло **********
показати весь коментар
30.03.2022 12:55 Відповісти
Нах @ й пішов SS
показати весь коментар
30.03.2022 14:35 Відповісти
+
показати весь коментар
30.03.2022 19:07 Відповісти
Гнать орков за Урал и пусть оттуда не вылазят.
показати весь коментар
30.03.2022 12:15 Відповісти
Та чого ти до сих пір на Цензорі воюєш , а не женеш їх за Урал ?
показати весь коментар
30.03.2022 19:01 Відповісти
А снаряжение ты мне оплатишь?
показати весь коментар
30.03.2022 19:29 Відповісти
Я тебе что скажу , плохому танцору яйца мешают. Кто хочет работать ищет возможности , кто нет, ищет причины. Так и ты.
показати весь коментар
30.03.2022 19:33 Відповісти
Слава ЗСУ.
показати весь коментар
30.03.2022 12:15 Відповісти
Ого! Леґендарний Герой знищує ворогів безпілотником !
показати весь коментар
30.03.2022 12:20 Відповісти
Изучают гранатомет NLAW: на стороне Украины будут воевать бывшие российские солдаты (фото)
показати весь коментар
30.03.2022 12:21 Відповісти
Как бы они с этими гранатомётами назад к своим не перебежали
показати весь коментар
30.03.2022 12:38 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!

Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показати весь коментар
30.03.2022 12:35 Відповісти
Убивайте путинских скотов без жалости и страха! Звериное стадо перешло все линии человечности и не оставили нам выбора, теперь для них только праведная месть! Они знали что идут с войной в мирную страну, ***** рашистские должны заплатить за разрушения городов и звериный геноцид мир.населения! Пусть не умолкает в росиянских домах похоронная музыка, а их матери и жены не снимают траурные платки!
показати весь коментар
30.03.2022 12:37 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZV_pJXVFBS6ZW0fpOQeaEfRQNdtVqM4tctyLA3d5YDUzvivQecCCkDiTfbBn1n_N7SpB_cSPPhdv86nHXzgm-YdnnCCKoMI_RUyazjVHz5uQfHDy6YdUtp_oHRIbDlmBzk&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 1 hr ·



Покарання приходить іноді через роки. Але його не оминути. Ви мабуть не забули виродків 331-го гвардійського повітряно-десантного костромського полку рф. Це вони розстрілювали наших армійців та добробатів, що відходили наперед гарантованим коридором з Іловайська. Потім до себе на рашу повернулися хероями - як же, розстріляли в спину відступаючих.

Практично все командування полку утилізоване ЗСУ. Починаючи від комполку полковника Сухарєва, підполковника начштабу, офіцерів штабу, й до командирів батальйонів і рот та потужних втрат серед особового складу. Утилізація пройшла успішно й тотально. За Іловайськ виродкам відомстили.

Нагадаю, що цей полк був одним із основних учасників парадів на красній площі в мокші. Відмарширувалися.


















3
показати весь коментар
30.03.2022 12:53 Відповісти
тварям - бесславный конец, аминь...
показати весь коментар
30.03.2022 13:08 Відповісти
Підтримую текст але автор тексту перевзувшийся москальський прихвостень.
https://www.pravda.com.ua/news/2004/09/28/3002799/
показати весь коментар
30.03.2022 17:44 Відповісти
якими тоді словами назвати дії слуг? були б у них теж тексти зі стамбула, з якими можна погодитися
показати весь коментар
30.03.2022 19:05 Відповісти
Мені пофіг на на дії слуг,тим більше Ви не конкретизуєте які саме дії, я виразив своє відношення до тарасика тридварасика, що б він не нашкарябав це буде висер пристосуванця.
показати весь коментар
30.03.2022 19:33 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
показати весь коментар
30.03.2022 13:02 Відповісти
Просто +++
показати весь коментар
30.03.2022 13:02 Відповісти
Всегда было загадкой, как из таких пушек во что-то попадают. Смотрит куда-то в небо, и попадает в такую не большую и далекую цель, загадка.
показати весь коментар
30.03.2022 13:35 Відповісти
Это называется "Стрельба по закрытым позициям". Расчёт полёта снаряда в определённую цель на расстояние "за горизонт"- это была высшая математика. Сейчас это проще, с появлением планшетов с программами расчёта.
показати весь коментар
30.03.2022 14:26 Відповісти
Дрон дает координаты.
показати весь коментар
30.03.2022 21:19 Відповісти
Ну, ещё проще...
показати весь коментар
30.03.2022 23:59 Відповісти
Траєкто́рія )))))
показати весь коментар
30.03.2022 18:20 Відповісти
Такое кино можно смотреть вечно.
показати весь коментар
30.03.2022 17:32 Відповісти
Хлопці - Воїни ...- Ви найкращі ...! ))
показати весь коментар
30.03.2022 18:18 Відповісти
Браво ребята, так держать, не давайте этим тварям ни вздохнуть, ни пёрднуть, нехрен лезть в чужую страну, своими грязными лаптями.
показати весь коментар
30.03.2022 20:33 Відповісти
я такие видео смотрю по много раз. они поднимают мне настроение и снимают стресс. Спасибо Украинским воинам!
показати весь коментар
30.03.2022 21:21 Відповісти
я такие видео смотрю по много раз. они поднимают мне настроение и снимают стресс. Спасибо Украинским воинам!...
показати весь коментар
30.03.2022 21:22 Відповісти
 
 