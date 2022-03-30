"Думаю, що наступлєніє у них сьогодні закінчилося", - українські воїни артилерією знищують окупантів. ВIДЕО безпілотника

Добровольці Першої окремої штурмової роти ДУК ПС знищили позиції ворога та живу силу російських окупантів. ﻿

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з безпілотника, що зафіксував успішну атаку артилерії підрозділу, опубліковано на сторінці українських воїнів в соцмережі.

"Думаю, що наступлєніє у них сьогодні закінчилося", - коментує знищення окупантів доброволець Дмитро Коцюбайло.

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