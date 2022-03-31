Трупы пяти оккупантов, покинутые вблизи Харькова на Салтовском направлении. ВИДЕО 18+

Нацгвардейцы случайно обнаружили трупы пяти оккупантов, брошенные вблизи Харькова на Салтовском направлении.

Видеозапись с места происшествия опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

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