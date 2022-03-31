Трупы пяти оккупантов, покинутые вблизи Харькова на Салтовском направлении. ВИДЕО 18+
Нацгвардейцы случайно обнаружили трупы пяти оккупантов, брошенные вблизи Харькова на Салтовском направлении.
Видеозапись с места происшествия опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!
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+105 Paul Foxen
показать весь комментарий31.03.2022 14:19
+67 Вася Шевченко #371210
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+49 Ksenia VB
показать весь комментарий31.03.2022 14:36
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а на такі натюрморти вже не реагую... не тривожу серце що це чиясь дитина...ні! це вбивця українських дітей і гвалтівник українських дівчат... і отримав шо заслугував, виконавши наказ скаженого *****...
Мертвий окупант шкоди не принесе.
Радість через смерть кацапів (будь-яких, солдат, їх матерів та дітей) - є цілком адекватною та навіть необхідною.
они умные птички, на гавно не сядут,а вот деликатесом полакомились глазами шлюх ватных
сказать что собакам собачья смерть даже сравнивать , с животными эти существа не хочется. животные себе подобных ради понтов и соплей величия не убивают.
Кожен мокшанин закарбує це у підсвідомости і однозначно згадає, отримавши повістку.