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Трупы пяти оккупантов, покинутые вблизи Харькова на Салтовском направлении. ВИДЕО 18+

Нацгвардейцы случайно обнаружили трупы пяти оккупантов, брошенные вблизи Харькова на Салтовском направлении.

Видеозапись с места происшествия опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

Также смотрите: "Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - российский оккупант. АУДИО

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

армия РФ (19197) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+105
мне кажется то что сделали с нами война сейчас, уже нету людей с слабой психикой, большинство смотрит и видео с поля боя, и похороны расиянских ублюдков с наслаждением, и успокоением
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31.03.2022 14:19
+67
я плакав, як побачив що жіночка 10 км на собі перла вівчарку з Ірпіня...(30-35 кг масса)
а на такі натюрморти вже не реагую... не тривожу серце що це чиясь дитина...ні! це вбивця українських дітей і гвалтівник українських дівчат... і отримав шо заслугував, виконавши наказ скаженого *****...
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31.03.2022 14:31
+49
Навпаки такі відео викликають успокоєніє...
Мертвий окупант шкоди не принесе.
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31.03.2022 14:36
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мне кажется то что сделали с нами война сейчас, уже нету людей с слабой психикой, большинство смотрит и видео с поля боя, и похороны расиянских ублюдков с наслаждением, и успокоением
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31.03.2022 14:19 Ответить
Зі слабкою нервовою системою народу вистачало і вистачає, але більшість українців вже точно розуміє що від кількості таких приємних відосіків залежить перемога над расєйськими нацистами...
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31.03.2022 14:26 Ответить
я плакав, як побачив що жіночка 10 км на собі перла вівчарку з Ірпіня...(30-35 кг масса)
а на такі натюрморти вже не реагую... не тривожу серце що це чиясь дитина...ні! це вбивця українських дітей і гвалтівник українських дівчат... і отримав шо заслугував, виконавши наказ скаженого *****...
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31.03.2022 14:31 Ответить
Навпаки такі відео викликають успокоєніє...
Мертвий окупант шкоди не принесе.
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31.03.2022 14:36 Ответить
100%! Красівоє)
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31.03.2022 14:41 Ответить
первый супер красава...
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31.03.2022 15:14 Ответить
Психіка людини дуже легко пристосовується до будь-яких умов, бо в той час, коли вона формувалася (2 млн. років тому) такі речі були абсолютно буденними та повсюдними.
Радість через смерть кацапів (будь-яких, солдат, їх матерів та дітей) - є цілком адекватною та навіть необхідною.
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31.03.2022 15:40 Ответить
ворони раньше на полях зерно клювали, а ча там мины и всякие гавноеды шляются кацапские
они умные птички, на гавно не сядут,а вот деликатесом полакомились глазами шлюх ватных
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31.03.2022 16:30 Ответить
Вороны ето хорошо. Только что то их мало замечаю. Неужели потравились кацапами
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31.03.2022 14:20 Ответить
Гарний кацап - дохлий кацап.
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31.03.2022 14:20 Ответить
Розляглося сміття на нашій земельці. Ненавиджу сук
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31.03.2022 14:22 Ответить
Так то ж не люди, то біомусор. Саме так вони сприймаються і саме так до них відноситься суспільство, навіть РФ насрать на те сміття.
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31.03.2022 14:22 Ответить
Будуть у нас лисиці по 100 кг.
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31.03.2022 14:23 Ответить
Непотери в униформе рашки.
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31.03.2022 14:24 Ответить
Поссыте на них парни и идите дальше! Насекомые и грызуны сделают свое дело!
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31.03.2022 14:25 Ответить
даже собак хоронят а єти нелюди даже себе подобных бросают на корм диким животным.
сказать что собакам собачья смерть даже сравнивать , с животными эти существа не хочется. животные себе подобных ради понтов и соплей величия не убивают.
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31.03.2022 14:26 Ответить
Очеловечивание кацапа прошло успешно!!!!!!!
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31.03.2022 14:30 Ответить
символічно...у рози вітрів..
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31.03.2022 14:33 Ответить
Это тіперь новый знак паціфік)
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31.03.2022 14:45 Ответить
когда руцкие матери начнут своих детей любить больше чем *****...вот тогда только начнется зарождаться там цивилизация... а пока там только рабы целующие плеть и палачи
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31.03.2022 14:34 Ответить
Це справа не одного покоління. Засрані ******* кацапські мізки сприймають тільки "вялічіє" та бажання з кимось воювати.
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31.03.2022 14:43 Ответить
не можна засрать те, чого немає
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31.03.2022 15:23 Ответить
Важко не погодитись.
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31.03.2022 15:27 Ответить
Очєнь красівиє. Красота спасєт мір
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31.03.2022 14:42 Ответить
Дивіться орківські матері на своїх виродків. Це - плід зачаття від самки шакала й диявола. Ви ніколи не побачите своїх ублюдків навіть в гробу. Але вам байдуже. Ви ще наплодите.
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31.03.2022 14:45 Ответить
від передозу подохли?
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31.03.2022 14:47 Ответить
кацапи - реально орки
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31.03.2022 14:47 Ответить
Ванька безглазко, как его маманька узнает ?
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31.03.2022 14:49 Ответить
Так гарно ноги склав, як знав, що його знімати будуть...
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31.03.2022 14:57 Ответить
Плюсую...
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31.03.2022 14:53 Ответить
Тест на вступ на контракт у ЗСУ. Ключовае питання - "чи згодні ви вбити 5 росіян і одного пацюка". Правильна відповідь - "а пацюка навіщо".
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31.03.2022 15:04 Ответить
Какая прєлєсть! І відна, что давнєнька там валяюцца...
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31.03.2022 15:08 Ответить
Они даже мертвые выглядят дебилами🎃
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31.03.2022 15:08 Ответить
Щось не бачу поранень може замерзли
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31.03.2022 16:13 Ответить
Или совесть замучала.
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01.04.2022 08:36 Ответить
К сожалению, руским насрать на своих солдат. У них в голове только мечта о новой росийско-фашистской империи. И ради этого они готовы сдохнуть все и утопить в крови весь мир
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31.03.2022 16:34 Ответить
Сабакє-сабачьа смєрть...
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31.03.2022 17:25 Ответить
Такими відео потрібно флудити усі наявні інтернет ресурси, на яких москальня тусуєця і переконує одне одного про своє "вєлічіє".
Кожен мокшанин закарбує це у підсвідомости і однозначно згадає, отримавши повістку.
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31.03.2022 21:16 Ответить
Здоровья им.
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01.04.2022 08:35 Ответить
 
 