Трупи п'яти окупантів, покинуті поблизу Харкова на Салтівському напрямку. ВIДЕО 18+
Нацгвардійці випадково знайшли трупи п'яти окупантів покинуті поблизу Харкова на Салтівському напрямку.
Відеозапис з місця події опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.
Увага! Не рекомендовано до перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+105 Paul Foxen
показати весь коментар31.03.2022 14:19
+67 Вася Шевченко #371210
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+49 Ksenia VB
показати весь коментар31.03.2022 14:36
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а на такі натюрморти вже не реагую... не тривожу серце що це чиясь дитина...ні! це вбивця українських дітей і гвалтівник українських дівчат... і отримав шо заслугував, виконавши наказ скаженого *****...
Мертвий окупант шкоди не принесе.
Радість через смерть кацапів (будь-яких, солдат, їх матерів та дітей) - є цілком адекватною та навіть необхідною.
они умные птички, на гавно не сядут,а вот деликатесом полакомились глазами шлюх ватных
сказать что собакам собачья смерть даже сравнивать , с животными эти существа не хочется. животные себе подобных ради понтов и соплей величия не убивают.
Кожен мокшанин закарбує це у підсвідомости і однозначно згадає, отримавши повістку.