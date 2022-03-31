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Трупи п'яти окупантів, покинуті поблизу Харкова на Салтівському напрямку. ВIДЕО 18+

Нацгвардійці випадково знайшли трупи п'яти окупантів покинуті поблизу Харкова на Салтівському напрямку.

Відеозапис з місця події опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - російський окупант. АУДIО

Увага! Не рекомендовано до перегляду людям з нестійкою психікою!

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221)


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Топ коментарі
+105
мне кажется то что сделали с нами война сейчас, уже нету людей с слабой психикой, большинство смотрит и видео с поля боя, и похороны расиянских ублюдков с наслаждением, и успокоением
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31.03.2022 14:19
+67
я плакав, як побачив що жіночка 10 км на собі перла вівчарку з Ірпіня...(30-35 кг масса)
а на такі натюрморти вже не реагую... не тривожу серце що це чиясь дитина...ні! це вбивця українських дітей і гвалтівник українських дівчат... і отримав шо заслугував, виконавши наказ скаженого *****...
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31.03.2022 14:31
+49
Навпаки такі відео викликають успокоєніє...
Мертвий окупант шкоди не принесе.
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31.03.2022 14:36
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мне кажется то что сделали с нами война сейчас, уже нету людей с слабой психикой, большинство смотрит и видео с поля боя, и похороны расиянских ублюдков с наслаждением, и успокоением
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31.03.2022 14:19 Відповісти
Зі слабкою нервовою системою народу вистачало і вистачає, але більшість українців вже точно розуміє що від кількості таких приємних відосіків залежить перемога над расєйськими нацистами...
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31.03.2022 14:26 Відповісти
я плакав, як побачив що жіночка 10 км на собі перла вівчарку з Ірпіня...(30-35 кг масса)
а на такі натюрморти вже не реагую... не тривожу серце що це чиясь дитина...ні! це вбивця українських дітей і гвалтівник українських дівчат... і отримав шо заслугував, виконавши наказ скаженого *****...
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31.03.2022 14:31 Відповісти
Навпаки такі відео викликають успокоєніє...
Мертвий окупант шкоди не принесе.
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31.03.2022 14:36 Відповісти
100%! Красівоє)
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31.03.2022 14:41 Відповісти
первый супер красава...
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31.03.2022 15:14 Відповісти
Психіка людини дуже легко пристосовується до будь-яких умов, бо в той час, коли вона формувалася (2 млн. років тому) такі речі були абсолютно буденними та повсюдними.
Радість через смерть кацапів (будь-яких, солдат, їх матерів та дітей) - є цілком адекватною та навіть необхідною.
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31.03.2022 15:40 Відповісти
ворони раньше на полях зерно клювали, а ча там мины и всякие гавноеды шляются кацапские
они умные птички, на гавно не сядут,а вот деликатесом полакомились глазами шлюх ватных
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31.03.2022 16:30 Відповісти
Вороны ето хорошо. Только что то их мало замечаю. Неужели потравились кацапами
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31.03.2022 14:20 Відповісти
Гарний кацап - дохлий кацап.
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31.03.2022 14:20 Відповісти
Розляглося сміття на нашій земельці. Ненавиджу сук
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31.03.2022 14:22 Відповісти
Так то ж не люди, то біомусор. Саме так вони сприймаються і саме так до них відноситься суспільство, навіть РФ насрать на те сміття.
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31.03.2022 14:22 Відповісти
Будуть у нас лисиці по 100 кг.
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31.03.2022 14:23 Відповісти
Непотери в униформе рашки.
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31.03.2022 14:24 Відповісти
Поссыте на них парни и идите дальше! Насекомые и грызуны сделают свое дело!
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31.03.2022 14:25 Відповісти
даже собак хоронят а єти нелюди даже себе подобных бросают на корм диким животным.
сказать что собакам собачья смерть даже сравнивать , с животными эти существа не хочется. животные себе подобных ради понтов и соплей величия не убивают.
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31.03.2022 14:26 Відповісти
Очеловечивание кацапа прошло успешно!!!!!!!
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31.03.2022 14:30 Відповісти
символічно...у рози вітрів..
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31.03.2022 14:33 Відповісти
Это тіперь новый знак паціфік)
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31.03.2022 14:45 Відповісти
когда руцкие матери начнут своих детей любить больше чем *****...вот тогда только начнется зарождаться там цивилизация... а пока там только рабы целующие плеть и палачи
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31.03.2022 14:34 Відповісти
Це справа не одного покоління. Засрані ******* кацапські мізки сприймають тільки "вялічіє" та бажання з кимось воювати.
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31.03.2022 14:43 Відповісти
не можна засрать те, чого немає
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31.03.2022 15:23 Відповісти
Важко не погодитись.
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31.03.2022 15:27 Відповісти
Очєнь красівиє. Красота спасєт мір
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31.03.2022 14:42 Відповісти
Дивіться орківські матері на своїх виродків. Це - плід зачаття від самки шакала й диявола. Ви ніколи не побачите своїх ублюдків навіть в гробу. Але вам байдуже. Ви ще наплодите.
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31.03.2022 14:45 Відповісти
від передозу подохли?
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31.03.2022 14:47 Відповісти
кацапи - реально орки
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31.03.2022 14:47 Відповісти
Ванька безглазко, как его маманька узнает ?
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31.03.2022 14:49 Відповісти
Так гарно ноги склав, як знав, що його знімати будуть...
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31.03.2022 14:57 Відповісти
Плюсую...
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31.03.2022 14:53 Відповісти
Тест на вступ на контракт у ЗСУ. Ключовае питання - "чи згодні ви вбити 5 росіян і одного пацюка". Правильна відповідь - "а пацюка навіщо".
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31.03.2022 15:04 Відповісти
Какая прєлєсть! І відна, что давнєнька там валяюцца...
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31.03.2022 15:08 Відповісти
Они даже мертвые выглядят дебилами🎃
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31.03.2022 15:08 Відповісти
Щось не бачу поранень може замерзли
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31.03.2022 16:13 Відповісти
Или совесть замучала.
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01.04.2022 08:36 Відповісти
К сожалению, руским насрать на своих солдат. У них в голове только мечта о новой росийско-фашистской империи. И ради этого они готовы сдохнуть все и утопить в крови весь мир
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31.03.2022 16:34 Відповісти
Сабакє-сабачьа смєрть...
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31.03.2022 17:25 Відповісти
Такими відео потрібно флудити усі наявні інтернет ресурси, на яких москальня тусуєця і переконує одне одного про своє "вєлічіє".
Кожен мокшанин закарбує це у підсвідомости і однозначно згадає, отримавши повістку.
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31.03.2022 21:16 Відповісти
Здоровья им.
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01.04.2022 08:35 Відповісти
 
 