Трупи п'яти окупантів, покинуті поблизу Харкова на Салтівському напрямку. ВIДЕО 18+

Нацгвардійці випадково знайшли трупи п'яти окупантів покинуті поблизу Харкова на Салтівському напрямку.

Відеозапис з місця події опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - російський окупант. АУДIО

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