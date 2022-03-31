Два кадыровца получили ранения во время съемки ролика. ВИДЕО
Двое кадыровцев были ранены в момент, когда они снимали видеоролик.
Как сообщает Цензор.НЕТ видеозапись этого момента опубликована в соцсетях.
На записи видно двух кадыровцев, идущих по городу и снимающих видеоролик. В этот момент вблизи раздается взрыв. Снимающий падает. Он еще жив, но не встает. Другой появляется на мгновение в кадре – он тоже лежит на дороге. О его состоянии сказать что-то тяжело.
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+96 Stas Petrov
показать весь комментарий31.03.2022 15:55
+61 Василий СПРУТ
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Тепер будете без ніг повзати до кінця життя !!!
Тік-Ток..ЕРИ ху***єві
Інстинкт самозбереження загострюється в жителів регіонів із складними умовами життя, наприклад, гірських. Цього разу спрацював у представників БТГр, яку московити сформували на фактично окупованій та юридично ніким не визнаній території так званої "рєспубліка Южная Осєтія" (Цхінвалі). Майже весь склад цієї групи числом 300 осіб покинули зброю та повернулися додому. Група була малокомплектна, вливати її в рашистські БТГр не стали, а за статусом вони для раші мали б числитися, як "добровольці". Вони таки прибули на нашу землю, оглянулися, про все подізнавалися й зрозуміли, що це не війна проти грузинської армії в 2008-му. На цьому бойовий запал вичерпався. І правильно. Щодо цих цхінвальських вояк, то цікава еволюція їхнього провідного дєятєля Едуарда Кокойти (нижче в скрінах).
На жаль болотиста місцевість і гнилі випари та надмір алкоголю притуплюють інстинкт самозбереження в іншої недонації.
У засранців жовтий
Тик-дон! Большой тик-дон!
Только в фильме был "Большой бада-бум".
Не вірю!
гандони..