Два кадыровца получили ранения во время съемки ролика. ВИДЕО

Двое кадыровцев были ранены в момент, когда они снимали видеоролик.

Как сообщает Цензор.НЕТ видеозапись этого момента опубликована в соцсетях.

На записи видно двух кадыровцев, идущих по городу и снимающих видеоролик. В этот момент вблизи раздается взрыв. Снимающий падает. Он еще жив, но не встает. Другой появляется на мгновение в кадре – он тоже лежит на дороге. О его состоянии сказать что-то тяжело.

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