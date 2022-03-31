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Два кадыровца получили ранения во время съемки ролика. ВИДЕО

Двое кадыровцев были ранены в момент, когда они снимали видеоролик.

Как сообщает Цензор.НЕТ видеозапись этого момента опубликована в соцсетях.

На записи видно двух кадыровцев, идущих по городу и снимающих видеоролик. В этот момент вблизи раздается взрыв. Снимающий падает. Он еще жив, но не встает. Другой появляется на мгновение в кадре – он тоже лежит на дороге. О его состоянии сказать что-то тяжело.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!": гражданин Азербайджана, доброволец полка "Азов" напомнил Кадырову, кто он такой. ВИДЕО

армия РФ (19197) Кадыров Рамзан (801)


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Топ комментарии
+96
Навіть оскару ге заслуговують. Це постанова дешев
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31.03.2022 15:55
+61
Конченные тик токеры ослоебы как и кадыровское чмо с бородой и в юбке
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31.03.2022 16:00
+60
Бородаті тьолкі.
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31.03.2022 15:56
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Навіть оскару ге заслуговують. Це постанова дешев
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31.03.2022 15:55 Ответить
Конченные тик токеры ослоебы как и кадыровское чмо с бородой и в юбке
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31.03.2022 16:00 Ответить
100% постановка. Перегляньте повторно, але без звуку! Зверніть увагу на того, що збоку. Він щоразу оглядається у пошуках того місця, де буде запланований бабах. А баран із камерою трішки запізнився, але навіть не моргнувши м'яко ліг на землю.
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31.03.2022 17:55 Ответить
І себе продовжував знімати. Це ж перше, що хочеться при пораненні...
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31.03.2022 20:40 Ответить
А вот не надо НЕБЕСАМ кулак(или фак)показывать...
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31.03.2022 15:55 Ответить
Бородаті тьолкі.
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31.03.2022 15:56 Ответить
Побільше таких відео!
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31.03.2022 15:56 Ответить
Феерические долба*бы)
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31.03.2022 15:56 Ответить
Він навіть не те що телефон не випустив, а й не перестав знімати своє рило лягаючи на дорогу.
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31.03.2022 15:57 Ответить
Тік Ток війська.
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31.03.2022 15:57 Ответить
Тепер вівців *бати нічим буде
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31.03.2022 15:57 Ответить
Сейчас овцы их е_бать будут
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31.03.2022 16:15 Ответить
А хто відео залив? Може, Азов забрав телефон у цих дохляків?
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31.03.2022 15:57 Ответить
Так упал как будто прилег неспеша отдохнуть!
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31.03.2022 15:58 Ответить
Дон в Донецке https://t.me/c/1520079554/42
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31.03.2022 15:58 Ответить
гандон
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31.03.2022 15:59 Ответить
підари
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31.03.2022 15:58 Ответить
фейк
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31.03.2022 15:59 Ответить
100 % .
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31.03.2022 16:31 Ответить
ні вкрасти ,а ні постерегти
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31.03.2022 15:59 Ответить
Бородаті блондинки.
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31.03.2022 15:59 Ответить
Біба і Боба два довбойоба
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31.03.2022 15:59 Ответить
Сумно якось, думав там відірве йому щось) чи здохне. А це він напевно обісрався і кричить що поранений)))
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31.03.2022 15:59 Ответить
Дон дон бах.
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31.03.2022 15:59 Ответить
Зачем такую шляпу вообще в новости кидать?
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31.03.2022 16:00 Ответить
Ой та годі вам. Хтось петарду кинув, а встати вони не можуть бо обісралися.
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31.03.2022 16:00 Ответить
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31.03.2022 16:02 Ответить
Хе-хе-хе... Упс!.. )))
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31.03.2022 16:00 Ответить
Постанова! Где свист от прилета - на мину наступили? Ни шороха ни свиста.
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31.03.2022 16:00 Ответить
Те що ти почуєш що свистить, в тебе вже точно не втрапить... фізику іди повчи експерд)
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01.04.2022 08:44 Ответить
*********** однако ...
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31.03.2022 16:01 Ответить
Тепер буде ходити з гордо піднятов головов посеред отари в горах. Всі вівці його!
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31.03.2022 16:02 Ответить
От Милевский падал - так падал, загляденье. А эти ишаки дырявые наверно даже в самодеятельности не участвуют
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31.03.2022 16:02 Ответить
Це осдик пукнув
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31.03.2022 16:02 Ответить
обісрались дон.
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31.03.2022 16:02 Ответить
Ну шо сказать - zадроты
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31.03.2022 16:03 Ответить
Ну що, прогулялися по українській землі???
Тепер будете без ніг повзати до кінця життя !!!
Тік-Ток..ЕРИ ху***єві
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31.03.2022 16:04 Ответить
Там пролунало 3 вибухи: 1 від снаряду, 2 у них в мокреньких штанцях.
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31.03.2022 16:04 Ответить
Хорошие тиктокеры
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31.03.2022 16:05 Ответить
А як взнали про пораненя?
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31.03.2022 16:06 Ответить
Штани з-заду стали коричневі.
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31.03.2022 16:07 Ответить
Так а что за ранения то? Мина прилетела не настолько близко. Видимо, растяжение анальной мышцы от хлопка
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31.03.2022 16:06 Ответить
Сфінктер спочатку стиснувся, а потім дав слабину.
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31.03.2022 16:07 Ответить
Вах ! Якось так невдобно получилось )
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31.03.2022 16:07 Ответить
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31.03.2022 16:07 Ответить
А можна їм ще дубль, тільки зі справжнім снарядом?
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31.03.2022 16:07 Ответить
Здохните осло#бы
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31.03.2022 16:07 Ответить
Так может взорваться шумовая граната или петарда. Если бы рванула мина или заряд от РПГ в такой близости, то подняло бы кучу пыли и засыпало осколками и камнями. Реально шляпа для тик-тока, мол смотрите - мы воюем реально
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31.03.2022 16:07 Ответить
Мосфильм.
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31.03.2022 16:07 Ответить
каДыров со своими овцами кормят друг друга липой.
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31.03.2022 16:07 Ответить
Жалко,что не убило…
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31.03.2022 16:11 Ответить
Ну вот. Теперь можно и домой тикать героями.. типа ж ранили..
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31.03.2022 16:15 Ответить
Не знаю чеченского,но предполагаю что говорили примерно - Сичас бомби бомбят а ми идет как настаяшший гордий чиченский воен. да, дон. Сичас бомба падат будит, да, а ми ,дон, раненый будим лижать. Какой храбрый чичен-воин. пасматри. Ставь лайк.
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31.03.2022 16:17 Ответить
Актеры без оскаров
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31.03.2022 16:17 Ответить
кончєні тварі
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31.03.2022 16:17 Ответить
Они и тиктокеры ху.вые
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31.03.2022 16:19 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXiO8U9HbITXNYRraj8ulcyZyQ9kZ5peAeh4ym49EKH-WB2tg8fNCNorQ_328hfOf1C8VEhhwXwY7GnrjDoD_cqA4X5PGVy0XrtrhfXbRR0o2AKSOCJQqRJ8-NbfWAIAEA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovi

Інстинкт самозбереження загострюється в жителів регіонів із складними умовами життя, наприклад, гірських. Цього разу спрацював у представників БТГр, яку московити сформували на фактично окупованій та юридично ніким не визнаній території так званої "рєспубліка Южная Осєтія" (Цхінвалі). Майже весь склад цієї групи числом 300 осіб покинули зброю та повернулися додому. Група була малокомплектна, вливати її в рашистські БТГр не стали, а за статусом вони для раші мали б числитися, як "добровольці". Вони таки прибули на нашу землю, оглянулися, про все подізнавалися й зрозуміли, що це не війна проти грузинської армії в 2008-му. На цьому бойовий запал вичерпався. І правильно. Щодо цих цхінвальських вояк, то цікава еволюція їхнього провідного дєятєля Едуарда Кокойти (нижче в скрінах).

На жаль болотиста місцевість і гнилі випари та надмір алкоголю притуплюють інстинкт самозбереження в іншої недонації.













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31.03.2022 16:20 Ответить
Як? 300 людей відразу і одночасно вилікувались від легкої форми ідіотії та середньої форми дебілзму. На фоні роспропаганди, без амбулаторно лікування Чи це не диво?
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31.03.2022 16:29 Ответить
Просто місце тут таке... пороблено їм в Україні!
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31.03.2022 16:38 Ответить
Щось місцевий Zондер-фюрер кокой-то раптом став нікокой-то...
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31.03.2022 16:35 Ответить
Туди ім дорога! Дякую, дорогий наш Азов!
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31.03.2022 16:22 Ответить
гавноеды бородатые...
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31.03.2022 16:22 Ответить
А, хіба, не жовтий скотч у другого на правій руці....?
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31.03.2022 16:22 Ответить
На форму путинскую смотри, а не на скотчи.
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31.03.2022 16:24 Ответить
ЗСУ має синій скотч

У засранців жовтий
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01.04.2022 09:39 Ответить
Шли искать молоденьких козочек?
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31.03.2022 16:23 Ответить
Кадиров дон, путінський, штопаний гандон...
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31.03.2022 16:29 Ответить
По аналогии с "Пятым элементом":
Тик-дон! Большой тик-дон!
Только в фильме был "Большой бада-бум".
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31.03.2022 16:30 Ответить
Козлоебы сразу скалиться перестали как по жопе получили.
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31.03.2022 16:33 Ответить
В нас так собаки лягають, коли їх пальцем "стріляють"!

Не вірю!
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31.03.2022 16:35 Ответить
І шо це комедія чи драма, де продовження в першому випадку - обісрані штани, в іншому - дохляки...
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31.03.2022 16:39 Ответить
Ребята подключаемся- валить сайты нечисти ban-dera.com просто пусть работает в браузере - никаких требований!
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31.03.2022 16:44 Ответить
Яке прикре самогубство!
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31.03.2022 16:50 Ответить
А где дон дон гандон???
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31.03.2022 17:00 Ответить
оскароносные овце-любы
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31.03.2022 17:01 Ответить
Бородаті тьолкі-овцелюби мабудь не бачили як виглядає вибух в житті - коли яйця литять в одну сторону,а ноги в іншу.Там навіть гавкнути не встигнеш.А ці кадиротьолочкі тік-токерські повгодини вмощались в зручну позу після хлопка якоїсь пітарди на фоні.Імбіцили короче.
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31.03.2022 17:04 Ответить
У дирівських інстасамок мабуть вибухнули пєрдакі...
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31.03.2022 17:48 Ответить
Цензор, нащо ви піарите цього піздабола арестовича? Банерами скрізі обвішались. Ясно вже, що воно таке.
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31.03.2022 17:59 Ответить
Животные инородные.....
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31.03.2022 18:01 Ответить
Два горных барана пошли под нож. Сало им в рыло.
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31.03.2022 18:24 Ответить
Дон-донутые кад-доны
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31.03.2022 19:22 Ответить
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31.03.2022 19:38 Ответить
Ці бородаті тіктокери могли показово впасти...тіпа на передовій вони...
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31.03.2022 21:15 Ответить
кончені тік-токери *****,
гандони..
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31.03.2022 22:01 Ответить
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31.03.2022 22:04 Ответить
Та вони обісрались від вибуху за кілька кілометрів, а цегла яку вони відложили собі в труси потягнула їх до землі.
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31.03.2022 23:24 Ответить
Обосрались по полной, взрыв был хз где ваще)
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01.04.2022 00:21 Ответить
жалко что не прибили.
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01.04.2022 06:22 Ответить
Смерті вам,плювки паршивої кадирівської манди!!
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01.04.2022 09:34 Ответить
Голливуд отдыхает.
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01.04.2022 09:45 Ответить
Дешевая постанова в духе тик－тока.....
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01.04.2022 10:08 Ответить
 
 