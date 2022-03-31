Два кадирівця отримали поранення під час зйомки ролика. ВIДЕО

Двоє кадирівців були поранені в той момент, коли вони знімали відеоролик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відеозапис цього моменту опублікований в соцмережах.

На запису видно двох кадирівців, що йдуть містом і знімають відеоролик. В цей момент поблизу лунає вибух. Той, що знімав, падає. Він ще живий, але не підводиться. Інший з'являється на мить в кадрі - він теж лежить на дорозі. Про його стан сказати щось важко.

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