Два кадирівця отримали поранення під час зйомки ролика. ВIДЕО
Двоє кадирівців були поранені в той момент, коли вони знімали відеоролик.
Як повідомляє Цензор.НЕТ відеозапис цього моменту опублікований в соцмережах.
На запису видно двох кадирівців, що йдуть містом і знімають відеоролик. В цей момент поблизу лунає вибух. Той, що знімав, падає. Він ще живий, але не підводиться. Інший з'являється на мить в кадрі - він теж лежить на дорозі. Про його стан сказати щось важко.
Топ коментарі
+96 Stas Petrov
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+61 Василий СПРУТ
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+60 Папєрєднік
показати весь коментар31.03.2022 15:56
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Тепер будете без ніг повзати до кінця життя !!!
Тік-Ток..ЕРИ ху***єві
Інстинкт самозбереження загострюється в жителів регіонів із складними умовами життя, наприклад, гірських. Цього разу спрацював у представників БТГр, яку московити сформували на фактично окупованій та юридично ніким не визнаній території так званої "рєспубліка Южная Осєтія" (Цхінвалі). Майже весь склад цієї групи числом 300 осіб покинули зброю та повернулися додому. Група була малокомплектна, вливати її в рашистські БТГр не стали, а за статусом вони для раші мали б числитися, як "добровольці". Вони таки прибули на нашу землю, оглянулися, про все подізнавалися й зрозуміли, що це не війна проти грузинської армії в 2008-му. На цьому бойовий запал вичерпався. І правильно. Щодо цих цхінвальських вояк, то цікава еволюція їхнього провідного дєятєля Едуарда Кокойти (нижче в скрінах).
На жаль болотиста місцевість і гнилі випари та надмір алкоголю притуплюють інстинкт самозбереження в іншої недонації.
У засранців жовтий
Тик-дон! Большой тик-дон!
Только в фильме был "Большой бада-бум".
Не вірю!
гандони..