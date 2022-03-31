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Два кадирівця отримали поранення під час зйомки ролика. ВIДЕО

Двоє кадирівців були поранені в той момент, коли вони знімали відеоролик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відеозапис цього моменту опублікований в соцмережах.

На запису видно двох кадирівців, що йдуть містом і знімають відеоролик. В цей момент поблизу лунає вибух. Той, що знімав, падає. Він ще живий, але не підводиться. Інший з'являється на мить в кадрі - він теж лежить на дорозі. Про його стан сказати щось важко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!": громадянин Азербайджану, доброволець полку "Азов" нагадав Кадирову, хто він такий. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Кадиров Рамзан (527)


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Топ коментарі
+96
Навіть оскару ге заслуговують. Це постанова дешев
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31.03.2022 15:55
+61
Конченные тик токеры ослоебы как и кадыровское чмо с бородой и в юбке
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31.03.2022 16:00
+60
Бородаті тьолкі.
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31.03.2022 15:56
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Навіть оскару ге заслуговують. Це постанова дешев
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31.03.2022 15:55 Відповісти
Конченные тик токеры ослоебы как и кадыровское чмо с бородой и в юбке
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31.03.2022 16:00 Відповісти
100% постановка. Перегляньте повторно, але без звуку! Зверніть увагу на того, що збоку. Він щоразу оглядається у пошуках того місця, де буде запланований бабах. А баран із камерою трішки запізнився, але навіть не моргнувши м'яко ліг на землю.
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31.03.2022 17:55 Відповісти
І себе продовжував знімати. Це ж перше, що хочеться при пораненні...
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31.03.2022 20:40 Відповісти
А вот не надо НЕБЕСАМ кулак(или фак)показывать...
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31.03.2022 15:55 Відповісти
Бородаті тьолкі.
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31.03.2022 15:56 Відповісти
Побільше таких відео!
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31.03.2022 15:56 Відповісти
Феерические долба*бы)
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31.03.2022 15:56 Відповісти
Він навіть не те що телефон не випустив, а й не перестав знімати своє рило лягаючи на дорогу.
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31.03.2022 15:57 Відповісти
Тік Ток війська.
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31.03.2022 15:57 Відповісти
Тепер вівців *бати нічим буде
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31.03.2022 15:57 Відповісти
Сейчас овцы их е_бать будут
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31.03.2022 16:15 Відповісти
А хто відео залив? Може, Азов забрав телефон у цих дохляків?
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31.03.2022 15:57 Відповісти
Так упал как будто прилег неспеша отдохнуть!
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31.03.2022 15:58 Відповісти
Дон в Донецке https://t.me/c/1520079554/42
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31.03.2022 15:58 Відповісти
гандон
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31.03.2022 15:59 Відповісти
підари
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31.03.2022 15:58 Відповісти
фейк
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31.03.2022 15:59 Відповісти
100 % .
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31.03.2022 16:31 Відповісти
ні вкрасти ,а ні постерегти
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31.03.2022 15:59 Відповісти
Бородаті блондинки.
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31.03.2022 15:59 Відповісти
Біба і Боба два довбойоба
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31.03.2022 15:59 Відповісти
Сумно якось, думав там відірве йому щось) чи здохне. А це він напевно обісрався і кричить що поранений)))
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31.03.2022 15:59 Відповісти
Дон дон бах.
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31.03.2022 15:59 Відповісти
Зачем такую шляпу вообще в новости кидать?
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31.03.2022 16:00 Відповісти
Ой та годі вам. Хтось петарду кинув, а встати вони не можуть бо обісралися.
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31.03.2022 16:00 Відповісти
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31.03.2022 16:02 Відповісти
Хе-хе-хе... Упс!.. )))
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31.03.2022 16:00 Відповісти
Постанова! Где свист от прилета - на мину наступили? Ни шороха ни свиста.
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31.03.2022 16:00 Відповісти
Те що ти почуєш що свистить, в тебе вже точно не втрапить... фізику іди повчи експерд)
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01.04.2022 08:44 Відповісти
*********** однако ...
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31.03.2022 16:01 Відповісти
Тепер буде ходити з гордо піднятов головов посеред отари в горах. Всі вівці його!
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31.03.2022 16:02 Відповісти
От Милевский падал - так падал, загляденье. А эти ишаки дырявые наверно даже в самодеятельности не участвуют
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31.03.2022 16:02 Відповісти
Це осдик пукнув
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31.03.2022 16:02 Відповісти
обісрались дон.
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31.03.2022 16:02 Відповісти
Ну шо сказать - zадроты
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31.03.2022 16:03 Відповісти
Ну що, прогулялися по українській землі???
Тепер будете без ніг повзати до кінця життя !!!
Тік-Ток..ЕРИ ху***єві
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31.03.2022 16:04 Відповісти
Там пролунало 3 вибухи: 1 від снаряду, 2 у них в мокреньких штанцях.
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31.03.2022 16:04 Відповісти
Хорошие тиктокеры
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31.03.2022 16:05 Відповісти
А як взнали про пораненя?
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31.03.2022 16:06 Відповісти
Штани з-заду стали коричневі.
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31.03.2022 16:07 Відповісти
Так а что за ранения то? Мина прилетела не настолько близко. Видимо, растяжение анальной мышцы от хлопка
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31.03.2022 16:06 Відповісти
Сфінктер спочатку стиснувся, а потім дав слабину.
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31.03.2022 16:07 Відповісти
Вах ! Якось так невдобно получилось )
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31.03.2022 16:07 Відповісти
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31.03.2022 16:07 Відповісти
А можна їм ще дубль, тільки зі справжнім снарядом?
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31.03.2022 16:07 Відповісти
Здохните осло#бы
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31.03.2022 16:07 Відповісти
Так может взорваться шумовая граната или петарда. Если бы рванула мина или заряд от РПГ в такой близости, то подняло бы кучу пыли и засыпало осколками и камнями. Реально шляпа для тик-тока, мол смотрите - мы воюем реально
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31.03.2022 16:07 Відповісти
Мосфильм.
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31.03.2022 16:07 Відповісти
каДыров со своими овцами кормят друг друга липой.
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31.03.2022 16:07 Відповісти
Жалко,что не убило…
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31.03.2022 16:11 Відповісти
Ну вот. Теперь можно и домой тикать героями.. типа ж ранили..
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31.03.2022 16:15 Відповісти
Не знаю чеченского,но предполагаю что говорили примерно - Сичас бомби бомбят а ми идет как настаяшший гордий чиченский воен. да, дон. Сичас бомба падат будит, да, а ми ,дон, раненый будим лижать. Какой храбрый чичен-воин. пасматри. Ставь лайк.
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31.03.2022 16:17 Відповісти
Актеры без оскаров
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31.03.2022 16:17 Відповісти
кончєні тварі
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31.03.2022 16:17 Відповісти
Они и тиктокеры ху.вые
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31.03.2022 16:19 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXiO8U9HbITXNYRraj8ulcyZyQ9kZ5peAeh4ym49EKH-WB2tg8fNCNorQ_328hfOf1C8VEhhwXwY7GnrjDoD_cqA4X5PGVy0XrtrhfXbRR0o2AKSOCJQqRJ8-NbfWAIAEA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovi

Інстинкт самозбереження загострюється в жителів регіонів із складними умовами життя, наприклад, гірських. Цього разу спрацював у представників БТГр, яку московити сформували на фактично окупованій та юридично ніким не визнаній території так званої "рєспубліка Южная Осєтія" (Цхінвалі). Майже весь склад цієї групи числом 300 осіб покинули зброю та повернулися додому. Група була малокомплектна, вливати її в рашистські БТГр не стали, а за статусом вони для раші мали б числитися, як "добровольці". Вони таки прибули на нашу землю, оглянулися, про все подізнавалися й зрозуміли, що це не війна проти грузинської армії в 2008-му. На цьому бойовий запал вичерпався. І правильно. Щодо цих цхінвальських вояк, то цікава еволюція їхнього провідного дєятєля Едуарда Кокойти (нижче в скрінах).

На жаль болотиста місцевість і гнилі випари та надмір алкоголю притуплюють інстинкт самозбереження в іншої недонації.













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31.03.2022 16:20 Відповісти
Як? 300 людей відразу і одночасно вилікувались від легкої форми ідіотії та середньої форми дебілзму. На фоні роспропаганди, без амбулаторно лікування Чи це не диво?
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31.03.2022 16:29 Відповісти
Просто місце тут таке... пороблено їм в Україні!
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31.03.2022 16:38 Відповісти
Щось місцевий Zондер-фюрер кокой-то раптом став нікокой-то...
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31.03.2022 16:35 Відповісти
Туди ім дорога! Дякую, дорогий наш Азов!
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31.03.2022 16:22 Відповісти
гавноеды бородатые...
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31.03.2022 16:22 Відповісти
А, хіба, не жовтий скотч у другого на правій руці....?
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31.03.2022 16:22 Відповісти
На форму путинскую смотри, а не на скотчи.
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31.03.2022 16:24 Відповісти
ЗСУ має синій скотч

У засранців жовтий
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01.04.2022 09:39 Відповісти
Шли искать молоденьких козочек?
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31.03.2022 16:23 Відповісти
Кадиров дон, путінський, штопаний гандон...
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31.03.2022 16:29 Відповісти
По аналогии с "Пятым элементом":
Тик-дон! Большой тик-дон!
Только в фильме был "Большой бада-бум".
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31.03.2022 16:30 Відповісти
Козлоебы сразу скалиться перестали как по жопе получили.
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31.03.2022 16:33 Відповісти
В нас так собаки лягають, коли їх пальцем "стріляють"!

Не вірю!
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31.03.2022 16:35 Відповісти
І шо це комедія чи драма, де продовження в першому випадку - обісрані штани, в іншому - дохляки...
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31.03.2022 16:39 Відповісти
Ребята подключаемся- валить сайты нечисти ban-dera.com просто пусть работает в браузере - никаких требований!
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31.03.2022 16:44 Відповісти
Яке прикре самогубство!
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31.03.2022 16:50 Відповісти
А где дон дон гандон???
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31.03.2022 17:00 Відповісти
оскароносные овце-любы
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31.03.2022 17:01 Відповісти
Бородаті тьолкі-овцелюби мабудь не бачили як виглядає вибух в житті - коли яйця литять в одну сторону,а ноги в іншу.Там навіть гавкнути не встигнеш.А ці кадиротьолочкі тік-токерські повгодини вмощались в зручну позу після хлопка якоїсь пітарди на фоні.Імбіцили короче.
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31.03.2022 17:04 Відповісти
У дирівських інстасамок мабуть вибухнули пєрдакі...
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31.03.2022 17:48 Відповісти
Цензор, нащо ви піарите цього піздабола арестовича? Банерами скрізі обвішались. Ясно вже, що воно таке.
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31.03.2022 17:59 Відповісти
Животные инородные.....
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31.03.2022 18:01 Відповісти
Два горных барана пошли под нож. Сало им в рыло.
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31.03.2022 18:24 Відповісти
Дон-донутые кад-доны
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31.03.2022 19:22 Відповісти
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31.03.2022 19:38 Відповісти
Ці бородаті тіктокери могли показово впасти...тіпа на передовій вони...
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31.03.2022 21:15 Відповісти
кончені тік-токери *****,
гандони..
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31.03.2022 22:01 Відповісти
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31.03.2022 22:04 Відповісти
Та вони обісрались від вибуху за кілька кілометрів, а цегла яку вони відложили собі в труси потягнула їх до землі.
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31.03.2022 23:24 Відповісти
Обосрались по полной, взрыв был хз где ваще)
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01.04.2022 00:21 Відповісти
жалко что не прибили.
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01.04.2022 06:22 Відповісти
Смерті вам,плювки паршивої кадирівської манди!!
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01.04.2022 09:34 Відповісти
Голливуд отдыхает.
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01.04.2022 09:45 Відповісти
Дешевая постанова в духе тик－тока.....
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01.04.2022 10:08 Відповісти
 
 