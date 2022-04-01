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Новости Видео Война
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"Вы, ребята, выиграете эту войну. Мораль, компетенция и желание защищать свою страну у вас потрясающие", – война в Украине глазами добровольцев-иностранцев. ВИДЕО

Иностранные добровольцы, помогающие украинцам уничтожать оккупантов, выражают уверенность, что захватчики, совершающие зверства на захваченных территориях, не имеют шансов победить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете, опубликованном на ютуб-канали Prisoners Of War.

В материале иностранцы рассказывают о своих впечатлениях и о своем участии в российско-украинской войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы уничтожили четыре российских танка. Хороший день", - доброволец из США Васкес воюет в составе украинского подразделения. ВИДЕО

армия РФ (19210) иностранец (492) уничтожение (6916) добровольцы (1166)


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Топ комментарии
+48
Людина крізь зостається Людиною (і квіти полив і кролів напоїв))... дякуємо
дякуємо за поміч, за добрі слова і за віру в нашу ПЕРЕМОГУ !
з друзями і побратимами вона до нас швидше прийде !!!
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01.04.2022 15:23
+40
Конечно выиграем ,тут и сомнений быть не может ,СЛАВА УКРАИНЕ , кацапам СМЕРТЬ !
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01.04.2022 15:22
+19
Героям СЛАВА !
В нас їх багато
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01.04.2022 15:25
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Конечно выиграем ,тут и сомнений быть не может ,СЛАВА УКРАИНЕ , кацапам СМЕРТЬ !
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01.04.2022 15:22 Ответить
Людина крізь зостається Людиною (і квіти полив і кролів напоїв))... дякуємо
дякуємо за поміч, за добрі слова і за віру в нашу ПЕРЕМОГУ !
з друзями і побратимами вона до нас швидше прийде !!!
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01.04.2022 15:23 Ответить
Не успел рассмотреть, кто этот доброволец, который проявил такую замечательную заботу о кроликах? Из какой страны этот замечательный человек?
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01.04.2022 21:07 Ответить
та все замечательные.... с бородой только снайпер США...а может кто-то, кого не представили )))
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01.04.2022 21:29 Ответить
я представляю, как приехала бы мама вот так, а у нее все цветы политы да животина накормлена
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01.04.2022 22:23 Ответить
Героям СЛАВА !
В нас їх багато
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01.04.2022 15:25 Ответить
Идет охота на свиней!
https://www.youtube.com/watch?v=rDvoGv143QA
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01.04.2022 15:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rDvoGv143QA https://www.youtube.com/watch?v=rDvoGv143QA

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01.04.2022 15:41 Ответить
спасибо вам ребята
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01.04.2022 15:27 Ответить
Як можно читати переклад, коли ви закрили пів рядка?
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01.04.2022 15:27 Ответить
Ти серйозно?
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01.04.2022 15:36 Ответить
Вірю в те , що украінську націю неможливо перемогти
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01.04.2022 15:27 Ответить
100%.
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01.04.2022 15:29 Ответить
Дякую,вам хлопці,ви, супер!!!
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01.04.2022 15:27 Ответить
***** цензор наклав своє величезне лого на субтитри?
Ніби це ви зняли відео, шо маєте право накладати.
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01.04.2022 15:30 Ответить
Дякую всім нашим героям, українцям та всіх інших національностей, хто зараз захищає нашу країну! Низький уклін вам, панове. Дякую всім людям світу яки приймають біженців, надають підтримку та віру, що в світі щє є любов та добро! Всі ви неймовірні. Світ існує завдяки вам!
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01.04.2022 15:33 Ответить
https://kyiv.media/news/zsu-znyshhyly-kolonu-okupantiv-ta-zvilnyly-selo-dmytrivka-pid-kyyevom ЗСУ знищили колону окупантів та звільнили село Дмитрівка під Києвом
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01.04.2022 15:35 Ответить
Дякую, хлопці ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.04.2022 15:40 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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01.04.2022 15:45 Ответить
Ви там в Німеччині на 9 травня дайте їм піZди, як понесуть своїх "дєдов на палках"
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01.04.2022 20:16 Ответить
вот этим ребятам добровольцам особенное спасибо, наши Родину свою защищают, а эти парни приехали издалека, где всё тихо мирно, и рискуя жизнью помогают победить рашистов
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01.04.2022 15:57 Ответить
Депутат латвийского сейма Юрис Юраш, который сложил свой мандат, отказался от огромной зарплаты и от шикарных привилегий ради того, чтобы сражаться за свободу Украины - это просто эпический человек с поистине рыцарским благородством души и сердца.
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01.04.2022 21:05 Ответить
Спасибо, мужики, спасибо, что приехали и помогаете бить русню
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01.04.2022 16:07 Ответить
СПАСИБО ИМ ЗА ПОМОЩЬ и ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА!
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01.04.2022 16:14 Ответить
Дякуємо за вклад у перемогу
А якби Цензор тулив свій логотип не поверх титрів, то було б хоч зрозуміло хто що казав.
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01.04.2022 17:46 Ответить
Кто готовил ролик - ты не видел, что лого "ЦЕНЗОР НЕТ" мешает читать титры . Переставь лого наверх. А то смотрится, как издевательство.
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01.04.2022 23:24 Ответить
ИМПЕРИЯ ЗЛА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЕПУТИНИЗИРОВАНА И РАЗРУШЕНА
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02.04.2022 05:37 Ответить
 
 