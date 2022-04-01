"Вы, ребята, выиграете эту войну. Мораль, компетенция и желание защищать свою страну у вас потрясающие", – война в Украине глазами добровольцев-иностранцев. ВИДЕО

Иностранные добровольцы, помогающие украинцам уничтожать оккупантов, выражают уверенность, что захватчики, совершающие зверства на захваченных территориях, не имеют шансов победить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете, опубликованном на ютуб-канали Prisoners Of War.

В материале иностранцы рассказывают о своих впечатлениях и о своем участии в российско-украинской войне.

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