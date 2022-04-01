"Вы, ребята, выиграете эту войну. Мораль, компетенция и желание защищать свою страну у вас потрясающие", – война в Украине глазами добровольцев-иностранцев. ВИДЕО
Иностранные добровольцы, помогающие украинцам уничтожать оккупантов, выражают уверенность, что захватчики, совершающие зверства на захваченных территориях, не имеют шансов победить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете, опубликованном на ютуб-канали Prisoners Of War.
В материале иностранцы рассказывают о своих впечатлениях и о своем участии в российско-украинской войне.
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дякуємо за поміч, за добрі слова і за віру в нашу ПЕРЕМОГУ !
з друзями і побратимами вона до нас швидше прийде !!!
В нас їх багато
https://www.youtube.com/watch?v=rDvoGv143QA
Ніби це ви зняли відео, шо маєте право накладати.
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
А якби Цензор тулив свій логотип не поверх титрів, то було б хоч зрозуміло хто що казав.