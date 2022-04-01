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Новини Відео Війна
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"Ви, хлопці, виграєте цю війну. Мораль, компетенція та бажання захищати свою країну - у вас приголомшливі", - війна в Україні очима добровольців-іноземців. ВIДЕО

Іноземні добровольці, що допомагають українцям нищити окупантів, висловлюють впевненість, що загарбники, котрі чинять звірства на захоплених територіях, не мають шансів перемогти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті, що опублікований на ютуб-каналі Prisoners Of War.

В матеріалі, іноземці розповідають про свої враження та про свою участь в російсько-українській війні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми знищили чотири російські танки. Хороший день", - доброволець зі США Васкес воює у складі українського підрозділу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) іноземець (390) знищення (7227) добровольці (918)


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Топ коментарі
+48
Людина крізь зостається Людиною (і квіти полив і кролів напоїв))... дякуємо
дякуємо за поміч, за добрі слова і за віру в нашу ПЕРЕМОГУ !
з друзями і побратимами вона до нас швидше прийде !!!
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01.04.2022 15:23
+40
Конечно выиграем ,тут и сомнений быть не может ,СЛАВА УКРАИНЕ , кацапам СМЕРТЬ !
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01.04.2022 15:22
+19
Героям СЛАВА !
В нас їх багато
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01.04.2022 15:25
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Конечно выиграем ,тут и сомнений быть не может ,СЛАВА УКРАИНЕ , кацапам СМЕРТЬ !
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01.04.2022 15:22 Відповісти
Людина крізь зостається Людиною (і квіти полив і кролів напоїв))... дякуємо
дякуємо за поміч, за добрі слова і за віру в нашу ПЕРЕМОГУ !
з друзями і побратимами вона до нас швидше прийде !!!
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01.04.2022 15:23 Відповісти
Не успел рассмотреть, кто этот доброволец, который проявил такую замечательную заботу о кроликах? Из какой страны этот замечательный человек?
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01.04.2022 21:07 Відповісти
та все замечательные.... с бородой только снайпер США...а может кто-то, кого не представили )))
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01.04.2022 21:29 Відповісти
я представляю, как приехала бы мама вот так, а у нее все цветы политы да животина накормлена
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01.04.2022 22:23 Відповісти
Героям СЛАВА !
В нас їх багато
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01.04.2022 15:25 Відповісти
Идет охота на свиней!
https://www.youtube.com/watch?v=rDvoGv143QA
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01.04.2022 15:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rDvoGv143QA https://www.youtube.com/watch?v=rDvoGv143QA

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01.04.2022 15:41 Відповісти
спасибо вам ребята
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01.04.2022 15:27 Відповісти
Як можно читати переклад, коли ви закрили пів рядка?
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01.04.2022 15:27 Відповісти
Ти серйозно?
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01.04.2022 15:36 Відповісти
Вірю в те , що украінську націю неможливо перемогти
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01.04.2022 15:27 Відповісти
100%.
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01.04.2022 15:29 Відповісти
Дякую,вам хлопці,ви, супер!!!
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01.04.2022 15:27 Відповісти
***** цензор наклав своє величезне лого на субтитри?
Ніби це ви зняли відео, шо маєте право накладати.
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01.04.2022 15:30 Відповісти
Дякую всім нашим героям, українцям та всіх інших національностей, хто зараз захищає нашу країну! Низький уклін вам, панове. Дякую всім людям світу яки приймають біженців, надають підтримку та віру, що в світі щє є любов та добро! Всі ви неймовірні. Світ існує завдяки вам!
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01.04.2022 15:33 Відповісти
https://kyiv.media/news/zsu-znyshhyly-kolonu-okupantiv-ta-zvilnyly-selo-dmytrivka-pid-kyyevom ЗСУ знищили колону окупантів та звільнили село Дмитрівка під Києвом
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01.04.2022 15:35 Відповісти
Дякую, хлопці ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.04.2022 15:40 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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01.04.2022 15:45 Відповісти
Ви там в Німеччині на 9 травня дайте їм піZди, як понесуть своїх "дєдов на палках"
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01.04.2022 20:16 Відповісти
вот этим ребятам добровольцам особенное спасибо, наши Родину свою защищают, а эти парни приехали издалека, где всё тихо мирно, и рискуя жизнью помогают победить рашистов
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01.04.2022 15:57 Відповісти
Депутат латвийского сейма Юрис Юраш, который сложил свой мандат, отказался от огромной зарплаты и от шикарных привилегий ради того, чтобы сражаться за свободу Украины - это просто эпический человек с поистине рыцарским благородством души и сердца.
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01.04.2022 21:05 Відповісти
Спасибо, мужики, спасибо, что приехали и помогаете бить русню
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01.04.2022 16:07 Відповісти
СПАСИБО ИМ ЗА ПОМОЩЬ и ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА!
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01.04.2022 16:14 Відповісти
Дякуємо за вклад у перемогу
А якби Цензор тулив свій логотип не поверх титрів, то було б хоч зрозуміло хто що казав.
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01.04.2022 17:46 Відповісти
Кто готовил ролик - ты не видел, что лого "ЦЕНЗОР НЕТ" мешает читать титры . Переставь лого наверх. А то смотрится, как издевательство.
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01.04.2022 23:24 Відповісти
ИМПЕРИЯ ЗЛА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЕПУТИНИЗИРОВАНА И РАЗРУШЕНА
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02.04.2022 05:37 Відповісти
 
 