"Ви, хлопці, виграєте цю війну. Мораль, компетенція та бажання захищати свою країну - у вас приголомшливі", - війна в Україні очима добровольців-іноземців. ВIДЕО
Іноземні добровольці, що допомагають українцям нищити окупантів, висловлюють впевненість, що загарбники, котрі чинять звірства на захоплених територіях, не мають шансів перемогти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті, що опублікований на ютуб-каналі Prisoners Of War.
В матеріалі, іноземці розповідають про свої враження та про свою участь в російсько-українській війні.
Топ коментарі
+48 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар01.04.2022 15:23
+40 Мистер Икс #492862
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+19 Ksenia VB
показати весь коментар01.04.2022 15:25
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дякуємо за поміч, за добрі слова і за віру в нашу ПЕРЕМОГУ !
з друзями і побратимами вона до нас швидше прийде !!!
В нас їх багато
https://www.youtube.com/watch?v=rDvoGv143QA
Ніби це ви зняли відео, шо маєте право накладати.
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
А якби Цензор тулив свій логотип не поверх титрів, то було б хоч зрозуміло хто що казав.