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Новости Видео Война
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Бойцы ССО из засады уничтожают пути поставки топлива для оккупантов. ВИДЕО

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожают технику армии РФ на путях обеспечения врага.

Соответствующее видео опубликовало Командование Сил специальных операций, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отрезая российских оккупантов от необходимого, мы обессиливаем его подразделения", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что эффективные засады с целью нарушения логистистики снабжения припасами и топливом - одна из важнейших задач украинских спецназовцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу, - ССО показали уничтоженную российскую бронетехнику. ФОТОрепортаж

ССО (526)


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Топ комментарии
+72
красівое
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01.04.2022 17:54
+65
Это идеальная тактика, благодаря которой под Киевом русня осталась без снабжения и дала по тапкам домой. Такое следует проводить регулярно на всех направлениях.
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01.04.2022 17:56
+49
Який гарний накат у кацапського бензовоза!
Видно і розвал/сходження робили і змащували всі вузли регулярно!
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01.04.2022 17:57
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красівое
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01.04.2022 17:54 Ответить
После такого комментария, даже сказать нечего!
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01.04.2022 17:57 Ответить
Хочу шоб так було на всій педірашке
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01.04.2022 17:56 Ответить
Это идеальная тактика, благодаря которой под Киевом русня осталась без снабжения и дала по тапкам домой. Такое следует проводить регулярно на всех направлениях.
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01.04.2022 17:56 Ответить
Який гарний накат у кацапського бензовоза!
Видно і розвал/сходження робили і змащували всі вузли регулярно!
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01.04.2022 17:57 Ответить
Аж сюда жаренным касапом завоняло. Слава Украине!
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01.04.2022 17:57 Ответить
Не дивно, що москалі такі перелякані.
Хто на них тут тільки не полює
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01.04.2022 17:57 Ответить
Пылающий катафалк с видео для мамочки и детишек.
Обращаться ЗСУ.
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01.04.2022 17:58 Ответить
День Дурака. Москальского.
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01.04.2022 18:47 Ответить
Чого ж так не зробили в Чонгарі та Херсоні ?
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01.04.2022 17:59 Ответить
Бій на південь від Дніпра був - коло Копанів (Румунка район) також - по трасі та на мосту. Билися два дні. Також була паніка серед наших в перший день, потім опам'яталися. Це війна.((( Затримувати рух черх Дніпро коло Херсону два дні це техж важливо було.
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01.04.2022 18:57 Ответить
очень !!!
просто - ОЧЕНЬ !!!
(все !))))
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01.04.2022 17:59 Ответить
ну так жеж гарно)
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01.04.2022 18:00 Ответить
Упс, вава трапилася
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01.04.2022 18:01 Ответить
валите, кацапы, да быстрее. Уже скоро, потеплеет и пойдет сплошная "зеленка", вам, вообще, звиздец. Будут в упор, с обочин расстреливать и уходить незамеченными
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01.04.2022 18:03 Ответить
Від фрази : "Доброго вечора, ми з України"--в "асвабадітєлєй" буде мандраж ще років 100!!!
Ви цієї фрази будете боятися більше, ніж Аллах Акбар!!!!
Запам'ятайте ОРКИ!!!!
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01.04.2022 18:05 Ответить
Со дня смерти Степана Бандеры семь десятков лет прошло, а у кацапов при его упоминании до сих пор пуканы рвуться!
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01.04.2022 18:51 Ответить
Гадёныши начали что-то подозревать, растягиваются. Нужно закладки делать на расстоянии друг от друга.
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01.04.2022 18:05 Ответить
Гарно!!!
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01.04.2022 18:07 Ответить
не треба недооцінювати ворога..за місяць кацапи вже теж навчились..і чисельність у них велика
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01.04.2022 18:16 Ответить
єдине чого вони навчились, що треба більше м'яса кидати. Вони ж воюють де тільки можна, все своє малосвідоме життя, а воявати не навчились, вся їх тактика зводиться до більше м'яса,а стратегія знищити все, що бачать
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01.04.2022 22:42 Ответить
Треба буде згодом порівняти відсоток виживших камікадзе Японії і водіїв наливняка москалів в Україні.
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01.04.2022 18:16 Ответить
Хорошо горит ети его мать ...
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01.04.2022 18:21 Ответить
Благодатний вогонь зігріває душу.
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01.04.2022 18:24 Ответить
Кінцева)
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01.04.2022 18:28 Ответить
Братцы, а где тут Останивка? - Зупынка за рогом, а ты москалыку вжэ прыйихав
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01.04.2022 18:43 Ответить
- не пийте хлопци. вода отруйна.
- что?
- кажу черпайте двома руками.
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01.04.2022 18:59 Ответить
Гарно,гарно...
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01.04.2022 18:32 Ответить
Вже місяць, як путін відправляє на нікому не потрібну загибель молодих росіян. Без необхідного військового досвіду, постачання та озброєння, втрати колосальні. Як особового складу, так і військової техніки.
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01.04.2022 18:32 Ответить
а мы из Германии, и тоже любим ваше кино!
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01.04.2022 18:52 Ответить
Russische Schweine! Пароль в полон - "путін капут!" з піднятими до гори руками ...
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01.04.2022 18:54 Ответить
Это то чем занимался Семенченко еще в 2014 - за что теперь и сидит, не выпускают воевать.
Нужно как можно больше таких партизанских групп - дайте начальное оружие и технику, а дальше они себя сами снабжать будут.
Чем скорее тем лучше, ибо орков много и скоро будут немалые проблемы.
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01.04.2022 19:13 Ответить
Совершенно верно. И создавать на местах такие отряды надо было еще до вторжения. Орковские колонны зачастую идут совершенно без прикрытия. Отряды со знанием местности и даже с легким вооружением очень много чего им попалить могут
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01.04.2022 22:32 Ответить
Це можна було зробить чергою з кулемету. Навіщо стільки вибухівки, + знищили дорогу, + на закладку фугасів потрібен час і ризик. Не бачу геройства...
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01.04.2022 19:49 Ответить
Цікаво чи виживає водій під час вибуху.
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01.04.2022 19:58 Ответить
Ні. Старший машини теж. Такий висновок роблю, дивлячись на охоплену полум'ям кабіну
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01.04.2022 20:12 Ответить
їх просто по кабіні розмазує
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01.04.2022 22:43 Ответить
Живий фільм з хепіендом.аж до мурашок під муз.супровід.
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01.04.2022 20:01 Ответить
 
 