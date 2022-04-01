Бойцы ССО из засады уничтожают пути поставки топлива для оккупантов. ВИДЕО
Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожают технику армии РФ на путях обеспечения врага.
Соответствующее видео опубликовало Командование Сил специальных операций, сообщает Цензор.НЕТ.
"Отрезая российских оккупантов от необходимого, мы обессиливаем его подразделения", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что эффективные засады с целью нарушения логистистики снабжения припасами и топливом - одна из важнейших задач украинских спецназовцев.
Топ комментарии
+72 Ustym Karmaliuk
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+65 MAKAROV #508144
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+49 mrSmith
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Видно і розвал/сходження робили і змащували всі вузли регулярно!
Хто на них тут тільки не полює
Обращаться ЗСУ.
просто - ОЧЕНЬ !!!
(все !))))
Ви цієї фрази будете боятися більше, ніж Аллах Акбар!!!!
Запам'ятайте ОРКИ!!!!
- что?
- кажу черпайте двома руками.
Нужно как можно больше таких партизанских групп - дайте начальное оружие и технику, а дальше они себя сами снабжать будут.
Чем скорее тем лучше, ибо орков много и скоро будут немалые проблемы.