Бойцы ССО из засады уничтожают пути поставки топлива для оккупантов. ВИДЕО

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожают технику армии РФ на путях обеспечения врага.

Соответствующее видео опубликовало Командование Сил специальных операций, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отрезая российских оккупантов от необходимого, мы обессиливаем его подразделения", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что эффективные засады с целью нарушения логистистики снабжения припасами и топливом - одна из важнейших задач украинских спецназовцев.

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