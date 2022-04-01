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Бійці ССО із засідки нищать шляхи постачання палива для окупантів. ВIДЕО

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищують техніку армії РФ на шляхах забезпечення ворога.

Відповідне відео опублікувало Командування Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

"Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи, - наголошується у дописі.

Зазначається, що ефективні засідки з метою порушення логістистики постачання припасів і палива - одне з найважливіших завдань українських спецпризначенців.

Також дивіться: Чудовий приклад засідки, - Сили спецоперацій опублікували кадри успішного знищення окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ССО (519)


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Топ коментарі
+72
красівое
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01.04.2022 17:54
+65
Это идеальная тактика, благодаря которой под Киевом русня осталась без снабжения и дала по тапкам домой. Такое следует проводить регулярно на всех направлениях.
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01.04.2022 17:56
+49
Який гарний накат у кацапського бензовоза!
Видно і розвал/сходження робили і змащували всі вузли регулярно!
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01.04.2022 17:57
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01.04.2022 17:54 Відповісти
После такого комментария, даже сказать нечего!
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01.04.2022 17:57 Відповісти
Хочу шоб так було на всій педірашке
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01.04.2022 17:56 Відповісти
Это идеальная тактика, благодаря которой под Киевом русня осталась без снабжения и дала по тапкам домой. Такое следует проводить регулярно на всех направлениях.
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01.04.2022 17:56 Відповісти
Який гарний накат у кацапського бензовоза!
Видно і розвал/сходження робили і змащували всі вузли регулярно!
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01.04.2022 17:57 Відповісти
Аж сюда жаренным касапом завоняло. Слава Украине!
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01.04.2022 17:57 Відповісти
Не дивно, що москалі такі перелякані.
Хто на них тут тільки не полює
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01.04.2022 17:57 Відповісти
Пылающий катафалк с видео для мамочки и детишек.
Обращаться ЗСУ.
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01.04.2022 17:58 Відповісти
День Дурака. Москальского.
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01.04.2022 18:47 Відповісти
Чого ж так не зробили в Чонгарі та Херсоні ?
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01.04.2022 17:59 Відповісти
Бій на південь від Дніпра був - коло Копанів (Румунка район) також - по трасі та на мосту. Билися два дні. Також була паніка серед наших в перший день, потім опам'яталися. Це війна.((( Затримувати рух черх Дніпро коло Херсону два дні це техж важливо було.
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01.04.2022 18:57 Відповісти
очень !!!
просто - ОЧЕНЬ !!!
(все !))))
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01.04.2022 17:59 Відповісти
ну так жеж гарно)
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01.04.2022 18:00 Відповісти
Упс, вава трапилася
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01.04.2022 18:01 Відповісти
валите, кацапы, да быстрее. Уже скоро, потеплеет и пойдет сплошная "зеленка", вам, вообще, звиздец. Будут в упор, с обочин расстреливать и уходить незамеченными
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01.04.2022 18:03 Відповісти
Від фрази : "Доброго вечора, ми з України"--в "асвабадітєлєй" буде мандраж ще років 100!!!
Ви цієї фрази будете боятися більше, ніж Аллах Акбар!!!!
Запам'ятайте ОРКИ!!!!
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01.04.2022 18:05 Відповісти
Со дня смерти Степана Бандеры семь десятков лет прошло, а у кацапов при его упоминании до сих пор пуканы рвуться!
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01.04.2022 18:51 Відповісти
Гадёныши начали что-то подозревать, растягиваются. Нужно закладки делать на расстоянии друг от друга.
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01.04.2022 18:05 Відповісти
Гарно!!!
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01.04.2022 18:07 Відповісти
не треба недооцінювати ворога..за місяць кацапи вже теж навчились..і чисельність у них велика
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01.04.2022 18:16 Відповісти
єдине чого вони навчились, що треба більше м'яса кидати. Вони ж воюють де тільки можна, все своє малосвідоме життя, а воявати не навчились, вся їх тактика зводиться до більше м'яса,а стратегія знищити все, що бачать
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01.04.2022 22:42 Відповісти
Треба буде згодом порівняти відсоток виживших камікадзе Японії і водіїв наливняка москалів в Україні.
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01.04.2022 18:16 Відповісти
Хорошо горит ети его мать ...
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01.04.2022 18:21 Відповісти
Благодатний вогонь зігріває душу.
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01.04.2022 18:24 Відповісти
Кінцева)
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01.04.2022 18:28 Відповісти
Братцы, а где тут Останивка? - Зупынка за рогом, а ты москалыку вжэ прыйихав
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01.04.2022 18:43 Відповісти
- не пийте хлопци. вода отруйна.
- что?
- кажу черпайте двома руками.
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01.04.2022 18:59 Відповісти
Гарно,гарно...
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01.04.2022 18:32 Відповісти
Вже місяць, як путін відправляє на нікому не потрібну загибель молодих росіян. Без необхідного військового досвіду, постачання та озброєння, втрати колосальні. Як особового складу, так і військової техніки.
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01.04.2022 18:32 Відповісти
а мы из Германии, и тоже любим ваше кино!
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01.04.2022 18:52 Відповісти
Russische Schweine! Пароль в полон - "путін капут!" з піднятими до гори руками ...
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01.04.2022 18:54 Відповісти
Это то чем занимался Семенченко еще в 2014 - за что теперь и сидит, не выпускают воевать.
Нужно как можно больше таких партизанских групп - дайте начальное оружие и технику, а дальше они себя сами снабжать будут.
Чем скорее тем лучше, ибо орков много и скоро будут немалые проблемы.
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01.04.2022 19:13 Відповісти
Совершенно верно. И создавать на местах такие отряды надо было еще до вторжения. Орковские колонны зачастую идут совершенно без прикрытия. Отряды со знанием местности и даже с легким вооружением очень много чего им попалить могут
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01.04.2022 22:32 Відповісти
Це можна було зробить чергою з кулемету. Навіщо стільки вибухівки, + знищили дорогу, + на закладку фугасів потрібен час і ризик. Не бачу геройства...
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01.04.2022 19:49 Відповісти
Цікаво чи виживає водій під час вибуху.
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01.04.2022 19:58 Відповісти
Ні. Старший машини теж. Такий висновок роблю, дивлячись на охоплену полум'ям кабіну
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01.04.2022 20:12 Відповісти
їх просто по кабіні розмазує
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01.04.2022 22:43 Відповісти
Живий фільм з хепіендом.аж до мурашок під муз.супровід.
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01.04.2022 20:01 Відповісти
 
 