Бійці ССО із засідки нищать шляхи постачання палива для окупантів. ВIДЕО
Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищують техніку армії РФ на шляхах забезпечення ворога.
Відповідне відео опублікувало Командування Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.
"Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи, - наголошується у дописі.
Зазначається, що ефективні засідки з метою порушення логістистики постачання припасів і палива - одне з найважливіших завдань українських спецпризначенців.
Топ коментарі
+72 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар01.04.2022 17:54
+65 MAKAROV #508144
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+49 mrSmith
показати весь коментар01.04.2022 17:57
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Видно і розвал/сходження робили і змащували всі вузли регулярно!
Хто на них тут тільки не полює
Обращаться ЗСУ.
просто - ОЧЕНЬ !!!
(все !))))
Ви цієї фрази будете боятися більше, ніж Аллах Акбар!!!!
Запам'ятайте ОРКИ!!!!
- что?
- кажу черпайте двома руками.
Нужно как можно больше таких партизанских групп - дайте начальное оружие и технику, а дальше они себя сами снабжать будут.
Чем скорее тем лучше, ибо орков много и скоро будут немалые проблемы.