"Купонокарбованцы, игрушки, сковородки, удочки, велосипеды", - украинские бойцы захватили вражеский БМП, набитый украденным имуществом. ВИДЕО

Украинские бойцы в трофейной БМП обнаружили целый состав краденного в Украине имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, свидетельствующая о мародерстве оккупантов, опубликована в соцсети.

Оккупанты прихватили с собой украинские купоны, детские игрушки, сковородки.

Среди прочего в военном автомобиле была найдена документация оккупантов с именами российских солдат, воевавших против Украины, а также карты маршрутов, по которым они следовали.

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