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"Купонокарбованцы, игрушки, сковородки, удочки, велосипеды", - украинские бойцы захватили вражеский БМП, набитый украденным имуществом. ВИДЕО

Украинские бойцы в трофейной БМП обнаружили целый состав краденного в Украине имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, свидетельствующая о мародерстве оккупантов, опубликована в соцсети.

Оккупанты прихватили с собой украинские купоны, детские игрушки, сковородки.

Среди прочего в военном автомобиле была найдена документация оккупантов с именами российских солдат, воевавших против Украины, а также карты маршрутов, по которым они следовали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия мародеров - у ликвидированных российских оккупантов находят валюту и драгоценности. ФОТОрепортаж

армия РФ (19210) мародерство (461)


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Топ комментарии
+36
Шукайте унітаз- то класика.
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01.04.2022 20:29
+31
Бомжахеди.
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01.04.2022 20:35
+31
Мабуть найшли пачки купонів по 100 000 та 1 000 000 і перестріляли один одного за такі скарби.
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01.04.2022 20:37
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Это просто сюр
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01.04.2022 20:28 Ответить
Шукайте унітаз- то класика.
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01.04.2022 20:29 Ответить
Унитаз забрали когда покидали транспортное средство,,,,как самое ценное
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01.04.2022 20:52 Ответить
недолюдки-ніщєброди ру
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01.04.2022 20:29 Ответить
а де ж вони нарили купони?? ))) нахера вони їм не питаю ...))))
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01.04.2022 20:32 Ответить
Мабуть найшли пачки купонів по 100 000 та 1 000 000 і перестріляли один одного за такі скарби.
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01.04.2022 20:37 Ответить
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01.04.2022 20:38 Ответить
Какой. Там мелочь. Я по размеру вижу.
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01.04.2022 20:47 Ответить
50, 100 купонов. На видео говорят
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01.04.2022 20:49 Ответить
Пам"ятаєте гумореску про зберігання однієї лижі на балконі!
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01.04.2022 20:41 Ответить
Ну, зважаючи на все, вони там усі із суспільства нумізматів. ))
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01.04.2022 20:54 Ответить
А судячи з пательні, ще й антиквариари.
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01.04.2022 20:59 Ответить
тож валюта
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01.04.2022 21:58 Ответить
Вы шо не в курсе... Туал бумага в Москве по цене рубля.... Обменяют купоны 1 к 1....
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01.04.2022 23:34 Ответить
не обменяют ))) ну теперь уже не обменяют )))) так себе комерсы )))
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01.04.2022 23:38 Ответить
Нет слов...
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01.04.2022 20:33 Ответить
Є, уйобки!
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01.04.2022 20:39 Ответить
От дебіли..Замість того щоб здати техніку і отримати на багато більшу винагороду в доларах кацапи вкрали купони.
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01.04.2022 20:33 Ответить
Семки не забули? )))
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01.04.2022 20:33 Ответить
Ипаный стыд сверхдержава.
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01.04.2022 20:35 Ответить
Бомжахеди.
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01.04.2022 20:35 Ответить
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01.04.2022 20:41 Ответить
Ще й трактора вкрали?
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01.04.2022 21:03 Ответить
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01.04.2022 21:14 Ответить
ну мамм, а патичкою поштрикати?
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01.04.2022 22:34 Ответить
Свєрхдєржава нафта, газ...............
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01.04.2022 20:39 Ответить
Ну що скажеш,"ничто не ново под солнцем", монголо-татари після набігу на Русь, з цим треба щось робити, щоб не повторювалось десь раз на 8 років. А саме РФ повинна розпастись!
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01.04.2022 20:40 Ответить
Орда... І нічого не міняється вже впродовж тисячоліття. Дика звірина орда... Сплюндрувати, пограбувати, зґвалтувати... Ну нічого ж не міняється! І буде доти, доки буде існувати той мордор і його орки... Вихід один - повне знищення тої мерзоти.
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01.04.2022 20:41 Ответить
Гандоны!!!
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01.04.2022 20:42 Ответить
Гандоны их родители забыли надеть.
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01.04.2022 20:48 Ответить
Ніщеброди,вони як ходили пів Московії гадити на відро ,так і далі ходити будуть і ніяка крадена "Тефаль" цьому не допоможе.
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01.04.2022 20:46 Ответить
рАссийская «армия» во всей своей красе……Фу…
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01.04.2022 20:52 Ответить
курва їх матЬ, *****, мародери, це не те слово якого вони заслуговують!
ще немає таких слів!
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01.04.2022 20:54 Ответить
Это просто какая-то блеванина, а не люди...
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01.04.2022 21:03 Ответить
Наведу лише цитату одного із очільників третього рейху, яка є самим влучним визначенням цих істот "Росіяни - це не народ у загальноприйнятому значенні слова, а набрід, шо виявляє яскраво виражені тваринні риси. Це можна повністю віднести, як до цивільного населення, так і до армії".
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01.04.2022 21:07 Ответить
завжди знав що кацапи ще ті ніщєброди,особливо це стало помітно, як не дивно, після развала срср..
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01.04.2022 21:11 Ответить
Да что там говорить купоны, украденная сковорода и та деформирована , вот это и есть недосягаемый и непонятный для нормального человека , уровень шариковонизма
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01.04.2022 21:12 Ответить
Поперек горла станут рашистам наши сковородки,детские игрушки и прочее награбленое , как можно привозить своим детям подарки украденые у наших детей? Эти твари себя позиционируют как восокоморальную нацию а по факту это нация убийц,воров и насильников, быдломасса
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01.04.2022 21:27 Ответить
Каци знімають сережки з мертвих жінок на подарунок своїм заям та мамкам
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01.04.2022 21:40 Ответить
Умрут они, заям ничего не достанется
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03.04.2022 06:18 Ответить
армія рабів , а як увесь світ її боявся і боїться
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01.04.2022 22:03 Ответить
как диды. мародерская *********
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01.04.2022 22:33 Ответить
 
 