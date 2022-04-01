"Купонокарбованцы, игрушки, сковородки, удочки, велосипеды", - украинские бойцы захватили вражеский БМП, набитый украденным имуществом. ВИДЕО
Украинские бойцы в трофейной БМП обнаружили целый состав краденного в Украине имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, свидетельствующая о мародерстве оккупантов, опубликована в соцсети.
Оккупанты прихватили с собой украинские купоны, детские игрушки, сковородки.
Среди прочего в военном автомобиле была найдена документация оккупантов с именами российских солдат, воевавших против Украины, а также карты маршрутов, по которым они следовали.
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