Серия громких взрывов в Энергодаре, оккупанты разгоняют мирный митинг, - "Энергоатом". ВИДЕО

В Энергодаре раздалась серия громких взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Сегодня утром жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали. За этим наблюдали российские оккупанты. Когда энергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали "упаковывать" местных.

"За несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. Испуганные энергодарцы начали бежать в разные стороны. Сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Энергодаре начали глушить связь!

"Пропал ведущий Интернет, телефонные звонки также невозможны. Рашисты действуют так, чтобы мир не узнал их преступлений против мирных энергодарцев! В частности, сегодняшние взрывы и массированные обстрелы невинных людей", - добавляют в "Энергоатоме".

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