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Серия громких взрывов в Энергодаре, оккупанты разгоняют мирный митинг, - "Энергоатом". ВИДЕО

В Энергодаре раздалась серия громких взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Сегодня утром жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали. За этим наблюдали российские оккупанты. Когда энергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали "упаковывать" местных.

"За несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. Испуганные энергодарцы начали бежать в разные стороны. Сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Энергодаре начали глушить связь!

"Пропал ведущий Интернет, телефонные звонки также невозможны. Рашисты действуют так, чтобы мир не узнал их преступлений против мирных энергодарцев! В частности, сегодняшние взрывы и массированные обстрелы невинных людей", - добавляют в "Энергоатоме".

Читайте: Оккупанты украли 5 контейнеров с запчастями для ремонта оборудования на ЧАЭС, - "Энергоатом"

взрыв (6739) митинг (2556) обстрел (27129) Энергоатом (410) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+26
фашисти орки знищують Україну! Це геноцид українського Народу!
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02.04.2022 12:25
+17
Чувствует нечисть приближение ВСУ. Мало кто из москалей вьіживет.
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02.04.2022 12:34
+13
Скоты
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02.04.2022 12:28
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фашисти орки знищують Україну! Це геноцид українського Народу!
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02.04.2022 12:25 Ответить
Скоты
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02.04.2022 12:28 Ответить
нах... на раССею..
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02.04.2022 12:28 Ответить
пи*ары . уничтожить каждую тварь без сроков давности .я хочу их отлавливать и убивать.дайте мне эту возможность.
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02.04.2022 12:31 Ответить
Пи.до.ры
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02.04.2022 12:32 Ответить
Мене напрягає непублічність Залужного...та вийди хоч щось скажи, чи є надія для Херсонщини і запорізького регіону??? Чи ти повністю вже раб подляцько- арахамних політичних договорняків?? Ти головний на цій війні чи так...
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02.04.2022 12:32 Ответить
Он военный. Это не его задача
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02.04.2022 12:41 Ответить
(Чиста Пречиста)Ти довбо@б?
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02.04.2022 12:55 Ответить
знак вопроса лишний
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02.04.2022 13:44 Ответить
По мойму лучше потихоньку проводить диверсии и прирезать за углом окупантов чем на протесты выходить под пули.
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02.04.2022 12:33 Ответить
ті на диване ммого диверсий совершил?
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02.04.2022 12:42 Ответить
Одно другому не мешает. Мирные протесты и диверсии лучше чем что-то одно.
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02.04.2022 12:44 Ответить
Это реально если будут численные группы для этого. налаженной подпитки всем необходимым для борьбы.хотя могут и трофеить .иначе это риск к еще большей жестокости для мирных и отлова мужчин . это должно быть скоординировано .возможно на данном этапе это лучшее что можно им предоставить от мирных.показывая что они тут оккупанты и они презираемы
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02.04.2022 12:46 Ответить
Чувствует нечисть приближение ВСУ. Мало кто из москалей вьіживет.
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02.04.2022 12:34 Ответить
Треба було з 2014 дозволити зброю українцям , але всі політики так боялись озброєного народу...
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02.04.2022 13:02 Ответить
Людям надо выходить любыми способами из захваченных городов. Рашисты их сравняют с землёй при отступлении. Это надо понимать тем кто там остался. Не будет домов, ну и хер с ними (новые на репарации построят). Жизни дороже..
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02.04.2022 13:24 Ответить
Может они хотят транспорт отжать? Попробуйте "изуродовать" машину и проехать. Помять все бока и выбить стекла чтоб потеряла товарный вид. Главное чтоб ехала.
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02.04.2022 14:26 Ответить
 
 