Серія гучних вибухів в Енергодарі, окупанти розганяють мирний мітинг, - "Енергоатом". ВIДЕО

В Енергодарі пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

Як зазначається, сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали російські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали "пакувати" місцевих.

"За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Енергодарі почали глушити зв’язок!

"Пропав провідний Інтернет, телефонні дзвінки також неможливі. Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців! Зокрема, сьогоднішні вибухи та масовані обстріли невинних людей", - додають в "Енергоатомі".

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