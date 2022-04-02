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Серія гучних вибухів в Енергодарі, окупанти розганяють мирний мітинг, - "Енергоатом". ВIДЕО

В Енергодарі пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

Як зазначається, сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали російські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали "пакувати" місцевих.

"За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Енергодарі почали глушити зв’язок!

"Пропав провідний Інтернет, телефонні дзвінки також неможливі. Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців! Зокрема, сьогоднішні вибухи та масовані обстріли невинних людей", - додають в "Енергоатомі".

Також читайте: В окупованому Енергодарі росіяни утримують та катують заручників, у Токмаку готують "референдум", а в Мелітополі розміщують артилерію в житлових кварталах, - Генштаб

Автор: 

вибух (4451) мітинг (753) обстріл (28449) Енергоатом (1635) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+26
фашисти орки знищують Україну! Це геноцид українського Народу!
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02.04.2022 12:25
+17
Чувствует нечисть приближение ВСУ. Мало кто из москалей вьіживет.
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02.04.2022 12:34
+13
Скоты
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02.04.2022 12:28
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фашисти орки знищують Україну! Це геноцид українського Народу!
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02.04.2022 12:25 Відповісти
Скоты
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02.04.2022 12:28 Відповісти
нах... на раССею..
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02.04.2022 12:28 Відповісти
пи*ары . уничтожить каждую тварь без сроков давности .я хочу их отлавливать и убивать.дайте мне эту возможность.
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02.04.2022 12:31 Відповісти
Пи.до.ры
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02.04.2022 12:32 Відповісти
Мене напрягає непублічність Залужного...та вийди хоч щось скажи, чи є надія для Херсонщини і запорізького регіону??? Чи ти повністю вже раб подляцько- арахамних політичних договорняків?? Ти головний на цій війні чи так...
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02.04.2022 12:32 Відповісти
Он военный. Это не его задача
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02.04.2022 12:41 Відповісти
(Чиста Пречиста)Ти довбо@б?
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02.04.2022 12:55 Відповісти
знак вопроса лишний
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02.04.2022 13:44 Відповісти
По мойму лучше потихоньку проводить диверсии и прирезать за углом окупантов чем на протесты выходить под пули.
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02.04.2022 12:33 Відповісти
ті на диване ммого диверсий совершил?
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02.04.2022 12:42 Відповісти
Одно другому не мешает. Мирные протесты и диверсии лучше чем что-то одно.
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02.04.2022 12:44 Відповісти
Это реально если будут численные группы для этого. налаженной подпитки всем необходимым для борьбы.хотя могут и трофеить .иначе это риск к еще большей жестокости для мирных и отлова мужчин . это должно быть скоординировано .возможно на данном этапе это лучшее что можно им предоставить от мирных.показывая что они тут оккупанты и они презираемы
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02.04.2022 12:46 Відповісти
Чувствует нечисть приближение ВСУ. Мало кто из москалей вьіживет.
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02.04.2022 12:34 Відповісти
Треба було з 2014 дозволити зброю українцям , але всі політики так боялись озброєного народу...
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02.04.2022 13:02 Відповісти
Людям надо выходить любыми способами из захваченных городов. Рашисты их сравняют с землёй при отступлении. Это надо понимать тем кто там остался. Не будет домов, ну и хер с ними (новые на репарации построят). Жизни дороже..
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02.04.2022 13:24 Відповісти
Может они хотят транспорт отжать? Попробуйте "изуродовать" машину и проехать. Помять все бока и выбить стекла чтоб потеряла товарный вид. Главное чтоб ехала.
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02.04.2022 14:26 Відповісти
 
 