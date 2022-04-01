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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В окупованому Енергодарі росіяни утримують та катують заручників, у Токмаку готують "референдум", а в Мелітополі розміщують артилерію в житлових кварталах, - Генштаб

енергодар

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо політики росіян на окупованих територіях, зокрема в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в офіційному фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. Їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску.

За наявною інформацією, в місті Токмак російськими окупантами 4 квітня планується проведення так званого референдуму. Зокрема, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей захід.

Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директори шкіл у Мелітополі написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з окупантами, - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6669) референдум (627) Запорізька область (3573) Енергодар (263) Токмак (75)


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Топ коментарі
+15
і хто тепер гестапо?? хто нквс?? тільки з населенням вміють воювати херой срані
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01.04.2022 19:53
+10
Гірші за нацистів.
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01.04.2022 19:53
+6
Что бы они там в Мелике не делали - как только наши начнут наступление со стороны Токмака, то сразу сдрыснут.
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01.04.2022 19:55
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Гірші за нацистів.
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01.04.2022 19:53 Відповісти
Это и есть потомки фашистов и "власовцов"
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01.04.2022 20:04 Відповісти
Ідею концтаборів фашисти запозичили у рашистів.
"У Радянській Росії перші концентраційні табори були створені за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Троцького наприкінці травня 1918 року"
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01.04.2022 20:12 Відповісти
Фашисти- не нацисти. А з власовцями усе не так просто- вони проти сов'Єтів воювали, хоча там бій чи два всього було.
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01.04.2022 20:12 Відповісти
і хто тепер гестапо?? хто нквс?? тільки з населенням вміють воювати херой срані
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01.04.2022 19:53 Відповісти
Что бы они там в Мелике не делали - как только наши начнут наступление со стороны Токмака, то сразу сдрыснут.
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01.04.2022 19:55 Відповісти
хлопи не розуміють, що під таким пильним наглядом сотен тисяч телефонів це все секрет полішенеля?
що ви ще не зробили муйню, а статтю в гаазі вже заробили?
що Інтерпол буде співпрацювати з Україною, але не з рашею
що вас вичислять і знайдуть

і виставлять рахунок
платитимете суки
і не тілько грошима
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01.04.2022 19:57 Відповісти
не хочу смотреть на ее морду! Почему?
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01.04.2022 20:00 Відповісти
Бажаю і здохнуть.
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01.04.2022 22:40 Відповісти
Незнаю хто це, та й не хочу.
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01.04.2022 20:10 Відповісти
Как тебе спится русский солдат??? В нашей земле где родила нас мать В нашей земле что забрала тебя Сделав свободным приняв как раба Как тебе спится русская мать??? Зная, что сын твой пошел убивать Зная, что что завтра его привезут В ящике мертвым и скажут «пора» Скажут, что долг он отдал и не зря Раб был рожден, что бы сгнить за царя… Как тебе спится русский отец Зная, что сын твой убийца, подлец Зная, что он убивает детей Что бы айфон отобрать, а малец Пусть умирает голодным без мамы Ведь затоптал он ее сапогами Или из градов стрелял по кварталам Где раньше жили, любили, мечтали Сын твой, и ВСЕ!!! Вы пришли убивать Ведь одобряли, кричали - нам ср%т%ь…!!! Ну а теперь все сидите так тихо… Вы не рабы, вы всего лишь спите..!!!
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01.04.2022 20:00 Відповісти
А у селі Перендіївка урюко-кацапського району московитсько-брехливо-фашистької країни вони не проводять референдум про відсторонення пуйла від влади ? Чи налаштувалися на те, що там засіли надовго і їх звідти не викурять ? На жаль, втікаючи, та орда буде нищити все, мародерствувати, грабувати. Думаю, що все це їм, їх спадкоємцям це так просто не минеться !
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01.04.2022 20:09 Відповісти
Всех гнид повесить , сдали Балецкий и рыги Моссад вас догонит ☠️
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01.04.2022 20:10 Відповісти
 
 