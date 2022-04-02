"Попейте, ребята": как встречают украинских военных в освобожденных городах. ВИДЕО

Жители освобожденных от российских оккупантов украинских городов с большой благодарностью встречают воинов ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Освобожденные от российской оккупации жители украинских городов несут воинам еду, воду, все, чтобы отблагодарить их.

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