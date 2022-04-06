На автодороге "Изюм-Славянск" оккупанты атаковали эвакуационный автобус. ВИДЕО

На автодороге "Изюм - Славянск" российские пилоты сбросили две авиабомбы на эвакуационный автобус.

Видеозапись с места военного преступления российских оккупантов опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Удар российской авиации по автобусу с беженцами. Видны две воронки, глубиной до 4 метров. Упали две тяжелые бомбы... В автобусе были мирные люди. Надеюсь, что никто не пострадал", - говорит Бутусов в комментарии к видео.

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