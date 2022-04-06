На автодороге "Изюм-Славянск" оккупанты атаковали эвакуационный автобус. ВИДЕО
На автодороге "Изюм - Славянск" российские пилоты сбросили две авиабомбы на эвакуационный автобус.
Видеозапись с места военного преступления российских оккупантов опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Удар российской авиации по автобусу с беженцами. Видны две воронки, глубиной до 4 метров. Упали две тяжелые бомбы... В автобусе были мирные люди. Надеюсь, что никто не пострадал", - говорит Бутусов в комментарии к видео.
Топ комментарии
+15 Hanka Panyanka
показать весь комментарий06.04.2022 13:37
+11 Шпилли Вилли #362420
показать весь комментарий06.04.2022 13:30
+10 RustIck
показать весь комментарий06.04.2022 13:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@ukrainisches
·
https://twitter.com/ukrainisches/status/1511548422763032581 6 ч
Можешь спросить напрямую у замполита 64 бригады. Это оно мотивировало и вдохновляло подчиненных на расстрелы в Буче.
@_Fashington
·
https://twitter.com/_Fashington/status/1511385949850198023 17 ч
Странно эта Украина воюет. Как только к её войскам приближаются российские, то украинские военные начинают обстреливать сами себя и своё мирное население!
Нет бы обстреливать российские войска! Надо им подсказать, как правильно
Пропагандоны скажут на это, что то был передвижной пунк с "бЕндоровцами" и этого достаточно для накормленой россСМИ помоями и дерьмом быдломассы!