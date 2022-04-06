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На автодороге "Изюм-Славянск" оккупанты атаковали эвакуационный автобус. ВИДЕО

На автодороге "Изюм - Славянск" российские пилоты сбросили две авиабомбы на эвакуационный автобус.

Видеозапись с места военного преступления российских оккупантов опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Удар российской авиации по автобусу с беженцами. Видны две воронки, глубиной до 4 метров. Упали две тяжелые бомбы... В автобусе были мирные люди. Надеюсь, что никто не пострадал", - говорит Бутусов в комментарии к видео.

Смотрите: Украинская противовоздушная оборона уничтожила крылатую ракету "Калибр" над Барвенковым в Харьковской области, - Бутусов. ФОТОрепортаж

обстрел (27129) эвакуация (2072) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+15
ну кого вы там за поребриком собрались пугать своей логикой.., у них вместо логики - телевизор, а вместо головы - жопа...
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06.04.2022 13:37
+11
а вы интервью у них берёте после захвата, а их просто убивать надо без всяких эмоций и огласки
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06.04.2022 13:30
+10
Да, ладно!
Пропагандоны скажут на это, что то был передвижной пунк с "бЕндоровцами" и этого достаточно для накормленой россСМИ помоями и дерьмом быдломассы!
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06.04.2022 13:35
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Ukrainisches Reich


@ukrainisches

·
https://twitter.com/ukrainisches/status/1511548422763032581 6 ч





Можешь спросить напрямую у замполита 64 бригады. Это оно мотивировало и вдохновляло подчиненных на расстрелы в Буче.

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06.04.2022 13:27 Ответить
а вы интервью у них берёте после захвата, а их просто убивать надо без всяких эмоций и огласки
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06.04.2022 13:30 Ответить
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1511385949850198023 17 ч



Странно эта Украина воюет. Как только к её войскам приближаются российские, то украинские военные начинают обстреливать сами себя и своё мирное население!
Нет бы обстреливать российские войска! Надо им подсказать, как правильно
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06.04.2022 13:31 Ответить
ну кого вы там за поребриком собрались пугать своей логикой.., у них вместо логики - телевизор, а вместо головы - жопа...
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06.04.2022 13:37 Ответить
Чергове руслайно, у якого криша "поехала". Че несеш?
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06.04.2022 20:36 Ответить
Да, ладно!
Пропагандоны скажут на это, что то был передвижной пунк с "бЕндоровцами" и этого достаточно для накормленой россСМИ помоями и дерьмом быдломассы!
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06.04.2022 13:35 Ответить
Гитлеровская тактика - обстреливать беженцев. Постоянно такие сцены воспроизводились в советских фильмах.
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06.04.2022 13:44 Ответить
Ключевое слово - советских. Советские фильмы это сплошная пропаганда. И искать в них истину бесполезно.
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06.04.2022 14:15 Ответить
Всі до зброї! кацапа потрібно знищити!
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06.04.2022 13:50 Ответить
Здється мені в нас вже досить є полонених пілотів...
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06.04.2022 14:15 Ответить
тероризм і роSSія - слова синоніми!
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06.04.2022 20:42 Ответить
 
 