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На автошляху "Ізюм-Слов'янськ" окупанти атакували евакуаційний автобус. ВIДЕО

На автошляху "Ізюм-Словянськ" російські пілоти скинули дві авіабомби на евакуаційний автобус.

Відеозапис з місця воєнного злочину російських окупантів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Удар російської авіації по автобусу з біженцями. Видно дві воронки, глибиною до 4 метрів. Впало дві важких бомби... В автобусі були мирні люди. Сподіваюся, що ніхто не постраждав", - каже Бутусов в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська протиповітряна оборона знищила крилату ракету "Калібр" над Барвінковим на Харківщині, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

обстріл (28449) евакуація (2312) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+15
ну кого вы там за поребриком собрались пугать своей логикой.., у них вместо логики - телевизор, а вместо головы - жопа...
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06.04.2022 13:37
+11
а вы интервью у них берёте после захвата, а их просто убивать надо без всяких эмоций и огласки
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06.04.2022 13:30
+10
Да, ладно!
Пропагандоны скажут на это, что то был передвижной пунк с "бЕндоровцами" и этого достаточно для накормленой россСМИ помоями и дерьмом быдломассы!
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06.04.2022 13:35
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Ukrainisches Reich


@ukrainisches

·
https://twitter.com/ukrainisches/status/1511548422763032581 6 ч





Можешь спросить напрямую у замполита 64 бригады. Это оно мотивировало и вдохновляло подчиненных на расстрелы в Буче.

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06.04.2022 13:27 Відповісти
а вы интервью у них берёте после захвата, а их просто убивать надо без всяких эмоций и огласки
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06.04.2022 13:30 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1511385949850198023 17 ч



Странно эта Украина воюет. Как только к её войскам приближаются российские, то украинские военные начинают обстреливать сами себя и своё мирное население!
Нет бы обстреливать российские войска! Надо им подсказать, как правильно
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06.04.2022 13:31 Відповісти
ну кого вы там за поребриком собрались пугать своей логикой.., у них вместо логики - телевизор, а вместо головы - жопа...
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06.04.2022 13:37 Відповісти
Чергове руслайно, у якого криша "поехала". Че несеш?
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06.04.2022 20:36 Відповісти
Да, ладно!
Пропагандоны скажут на это, что то был передвижной пунк с "бЕндоровцами" и этого достаточно для накормленой россСМИ помоями и дерьмом быдломассы!
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06.04.2022 13:35 Відповісти
Гитлеровская тактика - обстреливать беженцев. Постоянно такие сцены воспроизводились в советских фильмах.
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06.04.2022 13:44 Відповісти
Ключевое слово - советских. Советские фильмы это сплошная пропаганда. И искать в них истину бесполезно.
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06.04.2022 14:15 Відповісти
Всі до зброї! кацапа потрібно знищити!
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06.04.2022 13:50 Відповісти
Здється мені в нас вже досить є полонених пілотів...
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06.04.2022 14:15 Відповісти
тероризм і роSSія - слова синоніми!
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06.04.2022 20:42 Відповісти
 
 