На автошляху "Ізюм-Слов'янськ" окупанти атакували евакуаційний автобус. ВIДЕО

На автошляху "Ізюм-Словянськ" російські пілоти скинули дві авіабомби на евакуаційний автобус.

Відеозапис з місця воєнного злочину російських окупантів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Удар російської авіації по автобусу з біженцями. Видно дві воронки, глибиною до 4 метрів. Впало дві важких бомби... В автобусі були мирні люди. Сподіваюся, що ніхто не постраждав", - каже Бутусов в коментарі до відео.

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