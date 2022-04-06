На автошляху "Ізюм-Слов'янськ" окупанти атакували евакуаційний автобус. ВIДЕО
На автошляху "Ізюм-Словянськ" російські пілоти скинули дві авіабомби на евакуаційний автобус.
Відеозапис з місця воєнного злочину російських окупантів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Удар російської авіації по автобусу з біженцями. Видно дві воронки, глибиною до 4 метрів. Впало дві важких бомби... В автобусі були мирні люди. Сподіваюся, що ніхто не постраждав", - каже Бутусов в коментарі до відео.
Топ коментарі
+15 Hanka Panyanka
показати весь коментар06.04.2022 13:37
+11 Шпилли Вилли #362420
показати весь коментар06.04.2022 13:30
+10 RustIck
показати весь коментар06.04.2022 13:35
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@ukrainisches
·
https://twitter.com/ukrainisches/status/1511548422763032581 6 ч
Можешь спросить напрямую у замполита 64 бригады. Это оно мотивировало и вдохновляло подчиненных на расстрелы в Буче.
@_Fashington
·
https://twitter.com/_Fashington/status/1511385949850198023 17 ч
Странно эта Украина воюет. Как только к её войскам приближаются российские, то украинские военные начинают обстреливать сами себя и своё мирное население!
Нет бы обстреливать российские войска! Надо им подсказать, как правильно
Пропагандоны скажут на это, что то был передвижной пунк с "бЕндоровцами" и этого достаточно для накормленой россСМИ помоями и дерьмом быдломассы!