На СТО в Буче нашли застреленного оккупантами мужчину. ВИДЕО 18+

В освобожденной от российских оккупантов Буче продолжают разбирать завалы и обнаруживать до сих пор неизвестных жертв, погибших от рук россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Реальный Киев.

На Станции технического обслуживания в Буче найдено тело мужчины. Убит российскими захватчиками выстрелом в голову.