На СТО в Буче нашли застреленного оккупантами мужчину. ВИДЕО 18+
В освобожденной от российских оккупантов Буче продолжают разбирать завалы и обнаруживать до сих пор неизвестных жертв, погибших от рук россиян.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Реальный Киев.
На Станции технического обслуживания в Буче найдено тело мужчины. Убит российскими захватчиками выстрелом в голову.
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Что подонки они, украинцы/поляки/латыши/литовцы уже давно знали..... Теперь узнает и вся Европа, целый Мир....
Літопис пише що в 7 ст. прийшли обри і примучили Дулібів (предки Волинян) і запрягали їх жінок у вози і їздили так.
Отже нічого не змінилось в їх ставленні до нас