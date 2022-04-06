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На СТО в Буче нашли застреленного оккупантами мужчину. ВИДЕО 18+

В освобожденной от российских оккупантов Буче продолжают разбирать завалы и обнаруживать до сих пор неизвестных жертв, погибших от рук россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Реальный Киев.

На Станции технического обслуживания в Буче найдено тело мужчины. Убит российскими захватчиками выстрелом в голову.

Киевская область (4132) смерть (9222) Буча (460)


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А зачем он обращает внимание на визги кацапских уродов про "инсценировки"? Это контрпродуктивно.
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06.04.2022 18:09 Ответить
Касапский ипучий скот.
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06.04.2022 18:09 Ответить
Да подонки...блть...
Что подонки они, украинцы/поляки/латыши/литовцы уже давно знали..... Теперь узнает и вся Европа, целый Мир....
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06.04.2022 18:12 Ответить
******
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06.04.2022 18:19 Ответить
Буряти то нащадки Джунгар, відомих на наших землях як літописні "Обри" тобто Авари.
Літопис пише що в 7 ст. прийшли обри і примучили Дулібів (предки Волинян) і запрягали їх жінок у вози і їздили так.
Отже нічого не змінилось в їх ставленні до нас
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06.04.2022 18:25 Ответить
І що цікаво, всі поголовно російськомовні...
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06.04.2022 19:12 Ответить
Кацап буде с тобою сидіти за столом, потім залізне на стол , насре на тому столі ,ще й розмаже,а потім при тобі тебе і звинуватить
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06.04.2022 18:35 Ответить
 
 