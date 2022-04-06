На СТО в Бучі знайшли застреленого окупантами чоловіка. ВIДЕО 18+

У звільненій від російських окупантів Бучі продовжують розбирати завали та виявляти досі невідомих жертв, які загинули від рук росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм Канал Реальный Киев.

На Станції технічного обслуговування в Бучі знайдено тіло чоловіка. Вбитий російськими загарбниками пострілом в голову.