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На СТО в Бучі знайшли застреленого окупантами чоловіка. ВIДЕО 18+

У звільненій від російських окупантів Бучі продовжують розбирати завали та виявляти досі невідомих жертв, які загинули від рук росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм Канал Реальный Киев.

На Станції технічного обслуговування в Бучі знайдено тіло чоловіка. Вбитий російськими загарбниками пострілом в голову.

Київська область (4022) смерть (6750) Буча (541)


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А зачем он обращает внимание на визги кацапских уродов про "инсценировки"? Это контрпродуктивно.
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06.04.2022 18:09 Відповісти
Касапский ипучий скот.
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06.04.2022 18:09 Відповісти
Да подонки...блть...
Что подонки они, украинцы/поляки/латыши/литовцы уже давно знали..... Теперь узнает и вся Европа, целый Мир....
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06.04.2022 18:12 Відповісти
******
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06.04.2022 18:19 Відповісти
Буряти то нащадки Джунгар, відомих на наших землях як літописні "Обри" тобто Авари.
Літопис пише що в 7 ст. прийшли обри і примучили Дулібів (предки Волинян) і запрягали їх жінок у вози і їздили так.
Отже нічого не змінилось в їх ставленні до нас
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06.04.2022 18:25 Відповісти
І що цікаво, всі поголовно російськомовні...
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06.04.2022 19:12 Відповісти
Кацап буде с тобою сидіти за столом, потім залізне на стол , насре на тому столі ,ще й розмаже,а потім при тобі тебе і звинуватить
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06.04.2022 18:35 Відповісти
 
 