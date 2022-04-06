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На СТО в Бучі знайшли застреленого окупантами чоловіка. ВIДЕО 18+
У звільненій від російських окупантів Бучі продовжують розбирати завали та виявляти досі невідомих жертв, які загинули від рук росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм Канал Реальный Киев.
На Станції технічного обслуговування в Бучі знайдено тіло чоловіка. Вбитий російськими загарбниками пострілом в голову.
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Что подонки они, украинцы/поляки/латыши/литовцы уже давно знали..... Теперь узнает и вся Европа, целый Мир....
Літопис пише що в 7 ст. прийшли обри і примучили Дулібів (предки Волинян) і запрягали їх жінок у вози і їздили так.
Отже нічого не змінилось в їх ставленні до нас