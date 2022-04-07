На Донбассе начинается массовая эвакуация после призыва властей. ВИДЕО
На Донбассе начинается массовая эвакуация после призыва вице-премьера Ирины Верещук и главы Луганской ОВ Сергея Гайдая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео жители Краматорска пытаются покинуть город.
Напомним, глава Луганщины Сергей Гайдай сегодня в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться: "Эвакуируйтесь! Шансов спасти себя и родных от российской смерти с каждым днем все меньше. Обезопасьте себя и родных. Мы бесплатно вывозим людей ежедневно. Сначала к поездам, а потом железнодорожным сообщением - в другие регионы Украины".
Сегодня в Луганской области согласована работа пяти гуманитарных коридоров – эвакуация людей запланирована из Попасной, Горной громады, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного.
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+32 Olexandr Ivashura
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+18 Александр Александров #465274
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+16 Сергей Якимец #465272
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У людей не чем противостоять
допоможіть його забомбити!!
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Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
Да и чел дает срез за 4 минуты, не в падло.
Сподіваюсь, що ці люди вже нарешті зрозуміли ВСЕ про "путенввєді" і зроблять все, щоб наші воїни "ввєлі" кацапській говноїхтамнєтам по самі гланди. Щоб дуло українського танку виперлося з російської тухлої горлянки.