На Донбассе начинается массовая эвакуация после призыва властей. ВИДЕО

На Донбассе начинается массовая эвакуация после призыва вице-премьера Ирины Верещук и главы Луганской ОВ Сергея Гайдая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео жители Краматорска пытаются покинуть город.

Напомним, глава Луганщины Сергей Гайдай сегодня в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться: "Эвакуируйтесь! Шансов спасти себя и родных от российской смерти с каждым днем ​​все меньше. Обезопасьте себя и родных. Мы бесплатно вывозим людей ежедневно. Сначала к поездам, а потом железнодорожным сообщением - в другие регионы Украины".

Сегодня в Луганской области согласована работа пяти гуманитарных коридоров – эвакуация людей запланирована из Попасной, Горной громады, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного.

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