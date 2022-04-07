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На Донбассе начинается массовая эвакуация после призыва властей. ВИДЕО

На Донбассе начинается массовая эвакуация после призыва вице-премьера Ирины Верещук и главы Луганской ОВ Сергея Гайдая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео жители Краматорска пытаются покинуть город.

Напомним, глава Луганщины Сергей Гайдай сегодня в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться: "Эвакуируйтесь! Шансов спасти себя и родных от российской смерти с каждым днем ​​все меньше. Обезопасьте себя и родных. Мы бесплатно вывозим людей ежедневно. Сначала к поездам, а потом железнодорожным сообщением - в другие регионы Украины".

Сегодня в Луганской области согласована работа пяти гуманитарных коридоров – эвакуация людей запланирована из Попасной, Горной громады, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного.

Читайте также: Луганчане, не медлите с эвакуацией, это может быть последний шанс! - председатель ОВА Гайдай

Автор: 

Краматорськ (2275) эвакуация (2072) Донецкая область (9648) Верещук Ирина (504) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+32
так буде краще. нам не потрібні ще одна Буча. та й хлопцям буде комфортніше мочити русню без огляду на цивільних.
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07.04.2022 12:08
+18
Не все умеют воевать, не всем хватит оружия. Мясом воевать - это удел только русни. Лучше меньше воинов, но более вооруженных и гораздо более умелых, чем орда бестолковых.
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07.04.2022 12:19
+16
Мясом закидывать не вариант
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07.04.2022 12:13
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так буде краще. нам не потрібні ще одна Буча. та й хлопцям буде комфортніше мочити русню без огляду на цивільних.
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07.04.2022 12:08 Ответить
нагадало евакуацію з Кабула. З тією лиш різницею, що Лисичанськ ніхто кацапам терористам не здасть
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07.04.2022 12:32 Ответить
а мужики тоже свалят? их дом пушяй другие боронят?
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07.04.2022 12:10 Ответить
Мясом закидывать не вариант
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07.04.2022 12:13 Ответить
Тє мужики не воюють. Це ще не ясно? До речі, за кордоном теж багато здриснувших не старих.
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07.04.2022 12:14 Ответить
Таких бе.би.лов как ты нужно на цепь привязывать. Провокатор❗ Защищать должны военные и тероборона. А просто люди которые останутся станут очередным жертвами кацапов.❗
У людей не чем противостоять
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07.04.2022 12:17 Ответить
Боронять в армії, коли треба буде - призвуть, не пітушись там.
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07.04.2022 12:19 Ответить
Не все умеют воевать, не всем хватит оружия. Мясом воевать - это удел только русни. Лучше меньше воинов, но более вооруженных и гораздо более умелых, чем орда бестолковых.
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07.04.2022 12:19 Ответить
На тих мужиках, в цей момент забезпечити евакуацію своєї сім'ї (не кожна жінка в стані евакуюватись з дітьми - це не так просто як комусь здається).
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07.04.2022 12:29 Ответить
Залишити чоловіків, половина сімей залишиться. Давайте всіх чоловіків на фронт, один автомат на 6-х, а жінки з малими дітьми за кермо трактора.
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07.04.2022 12:36 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:12 Ответить
Ни в коем случае !!! Я его смотрю! Уроды забанили, приходиться через ВПН смотреть! Зачем банить, в чем смысл???
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07.04.2022 12:24 Ответить
И что же ты там смотришь?
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07.04.2022 12:47 Ответить
расийские бредни, кстити вчера был первый день, когда он не вышел в эфир )))))

Да и чел дает срез за 4 минуты, не в падло.
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07.04.2022 13:04 Ответить
Это правильно...
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07.04.2022 12:12 Ответить
Треба звільните місце для того, щоб наші били кацапоїдів до кацапської тухлої всирачки.
Сподіваюсь, що ці люди вже нарешті зрозуміли ВСЕ про "путенввєді" і зроблять все, щоб наші воїни "ввєлі" кацапській говноїхтамнєтам по самі гланди. Щоб дуло українського танку виперлося з російської тухлої горлянки.
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07.04.2022 12:13 Ответить
мужыкы на месте Краматорск це украина
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07.04.2022 12:15 Ответить
Треба евакуювати за списками голосування. Ті, хто голосував за руцкій мір - заслуговує в нього вступити!
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07.04.2022 13:12 Ответить
 
 