РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10009 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
31 617 58

Бойцы полка "Азов" отработали по минометным позициям оккупантов. ВИДЕО

Защитники Украины из полка "Азов" нанесли огневое поражение оккупантам, которые вели минометный огонь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Азова.

"Бойцы полка "Азов" эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КрАЗ противника и уничтожены БК оккупантов", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе. ФОТОрепортаж (18+)

Бійці полку "Азов" ефективно відпрацювали по позиціях російських окупантів, звідки вони вели мінометний вогонь.

Пошкоджено, без можливості подальшої експлуатації, КРАЗи противника та знищено БК окупантів. pic.twitter.com/7ngoMjqNwP

— АЗОВ (@Polk_Azov) April 9, 2022

Мариуполь (5713) Азов (793)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
‼️‼️‼️

Арахамия всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти.

А КАК ПОЛК АЗОВ К ЭТОМУ ТОРГОВЦУ *********** И УКРАИНОЙ ОТНОСИТЬСЯ?

может стоит АРАХАМИЮ арестовать
показать весь комментарий
09.04.2022 19:42
+30
азовці демонструють безпримерний у світі приклад стійкості і мужності. Слава героям!
показать весь комментарий
09.04.2022 19:39
+29
Лучше сразу надо было расстрелять на месте агитации ,а потом и клоуна с его хозяином ермаком
показать весь комментарий
09.04.2022 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
показать весь комментарий
09.04.2022 19:36 Ответить
А наглядає Байрактар.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:39 Ответить
Откуда у них КрАЗы? Трофейные?
показать весь комментарий
09.04.2022 19:39 Ответить
а откуда в россии мерседесы на дорогах?)лол)вопрос риторический
показать весь комментарий
09.04.2022 19:43 Ответить
Каким боком здесь мерседесы. Речь идет о кразах. Для украинцев это важно.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:45 Ответить
Сори, скорее всего авторы ошиблись это были Уралы или захваченные Кразы.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:44 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 19:50 Ответить
уралы
показать весь комментарий
09.04.2022 19:56 Ответить
азовці демонструють безпримерний у світі приклад стійкості і мужності. Слава героям!
показать весь комментарий
09.04.2022 19:39 Ответить
ЦІКАВА ІНФА . Хто в курсі?!


https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/5336aab5bd9b05f420ea1.jpg ​​ 🏛️Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.

🤷🏻‍♂️Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.

🗣️Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.

🤬При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.

😮Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.

🤦🏼Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.

😎Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?

🤔Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. https://t.me/pecherhill/737 Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах , в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.

згорнути коментар
Відповісти Керування спамом
показать весь комментарий
09.04.2022 19:39 Ответить
‼️‼️‼️

Арахамия всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти.

А КАК ПОЛК АЗОВ К ЭТОМУ ТОРГОВЦУ *********** И УКРАИНОЙ ОТНОСИТЬСЯ?

может стоит АРАХАМИЮ арестовать
показать весь комментарий
09.04.2022 19:42 Ответить
Лучше сразу надо было расстрелять на месте агитации ,а потом и клоуна с его хозяином ермаком
показать весь комментарий
09.04.2022 19:46 Ответить
Источники сообщают .......

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Очень ценная информация особенно ,когда Источники сообщают .......
показать весь комментарий
09.04.2022 20:11 Ответить
Особливо, що той Мирон Левицький зареєстрован на цензорі 04.04.22.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:49 Ответить
Так була зустріч Арахаміі з військовими ?
показать весь комментарий
09.04.2022 22:22 Ответить
у "азова" те же бенє-фициары. рядовий состав, який на фронті не всчьот
показать весь комментарий
09.04.2022 20:21 Ответить
Да что там с галимого Арахамии возьмешь. Нет, если уж начинать, то с Ахметова и Бени, есть за что бороться.
показать весь комментарий
09.04.2022 21:05 Ответить
Він шукає підстави для Звільнення Залужного. Уже весь інтернет обговорює ці зустрічі з генералами і пошуки безпринципного і маріонетку для зе і його миру. Тепер долю України вирішують арахамії і єрмаки,запроданці
показать весь комментарий
09.04.2022 19:43 Ответить
Не зараз, а в 19 році.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:50 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 19:59 Ответить
Вопрос риторический
показать весь комментарий
09.04.2022 20:17 Ответить
У них валится личный бизнес, поэтому им срочно ружен мир.
На любых условиях...
показать весь комментарий
09.04.2022 20:27 Ответить
А який у арахаміі бізнес ? Хто в курсе ?
показать весь комментарий
09.04.2022 22:20 Ответить
Вы, это не весь интернет.Вы,это те,которые питаются объедками чьих-то фейков.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:18 Ответить
Щось по темі чи як усі кацапи якби щось ляпнуть. Якщо у вас усе,то мій земляк курс вказав
показать весь комментарий
09.04.2022 20:25 Ответить
А я вам как раз по теме,не питайтесь отбросами.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:33 Ответить
може треба було обригамію розстріляти? не якщо воно анонсувало ще такі зустрічі, то якась з них стане для нього останньою подією в його жалюгідному існуванні
показать весь комментарий
09.04.2022 19:46 Ответить
Тому Борис Джонсон раптово приїхав
показать весь комментарий
09.04.2022 19:53 Ответить
... "с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии", а мало бути так, - після зустрічі з агрохамом командири виходили з радісним настроєм, бо агрохамія випадково вистрілив собі в скроню декілька разів.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:59 Ответить
виглядає сумнівно - можна посилання на той телеграм арахамії? Чому інформація не надійшла від військових? Зараз не той час, щоб вони мовчали про цю бесіду.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:35 Ответить
Треба запитати у самого Арахаміі - о чем ця абхазька людина ВДРУГ поїхала відволікати військових від їх справ
То у Стамбулі обіймалися з агресором , то фотки полігону дае і полігон обстрілюють
Блін, шо ні шаг Арахаміі- то шкандаль ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
09.04.2022 22:30 Ответить
Через несколько дней после фотки под обстрелами полигона погибло 35 человек
показать весь комментарий
09.04.2022 22:32 Ответить
Уже у моря стоят орки. Пора бы их и притопить.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:40 Ответить
Арахамия с Дерьмаком против.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:48 Ответить
Свіженький бот

Реєстрація: 09 квітня 2022
Заходив: 09 квітня 2022 в 13:35
Мене читають: 0
Я читаю: 0
показать весь комментарий
09.04.2022 19:53 Ответить
Я то свеженький. А ты похоже против притопить орков, сирёжа?
показать весь комментарий
09.04.2022 19:56 Ответить
Пишут, что оккупанты подтянули к Мариуполю "Тюльпаны". Их бы как-то уничтожить.
показать весь комментарий
09.04.2022 19:42 Ответить
доки Азов в Маріке - Марік україньский!... - наш!
показать весь комментарий
09.04.2022 19:45 Ответить
ага, а наші морпіхи, нацгвардія, "мєхі" - повітрям подихати вийшли, наче їх там і нема. дивина та й годі
показать весь комментарий
09.04.2022 20:29 Ответить
бути бійцем Азова - то найвища повага!
полк Азов - герой України!
показать весь комментарий
09.04.2022 19:54 Ответить
Ну почему не окружите и уничтожите окружение?!
Почему смотрите со-стороны?!

"... Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"

..."

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Singing:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показать весь комментарий
09.04.2022 19:57 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
09.04.2022 19:59 Ответить
тварі зелені арахімічні на перемовинах здадуть все - і буба підхрякне...
але є ще незламний полк Азов!
показать весь комментарий
09.04.2022 20:05 Ответить
Предлагаеися флеш-моб
показать весь комментарий
09.04.2022 20:05 Ответить
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Треба звертатися до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:12 Ответить
кацапню - тільки в рамках закону - ****** об асфальт.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:19 Ответить
Кажется, некоторые готовятся сдать юг и восток Украины кровавому рашафашисту, а взамен получат гарантии, что останутся у власти.???
показать весь комментарий
09.04.2022 20:29 Ответить
Предлагаю Арахамию и Ермака на вертолете ночью отправить в Мариуполь.
Пусть там бойцам расскажут об их мире ...
показать весь комментарий
09.04.2022 20:29 Ответить
кацапи та українські гниди хотять щоб в Україні була хунта. отже буде і всю цю зелену мразоту в лісочок за законом воєнного стану. всіх 3.14дарасів!!!
показать весь комментарий
09.04.2022 20:34 Ответить
Какой кошмар и как этому помешать, сдачи Украины этими подлюками , Подоляками , Арахамией , Чалым , который учавствовал в подписании Будапешского договора. Как возможно этому помешать? Людей- то недостаточно чтобы выйти с протестами под офис президента, многие киевляне не в Киеве сейчас.
показать весь комментарий
09.04.2022 20:41 Ответить
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Треба звертатися до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:11 Ответить
Печерский холм
10 465 subscribers
Горячие инсайды из самых недр украинской политической элиты. Слухи и сплетни. Разбор происходящих процессов. Анализ и прогнозы. "Когда все умрут - только тогда закончится Большая Игра", - Киплинг.

Дуже цікавий телеграм. Можна писати, що завгодно)))
показать весь комментарий
09.04.2022 20:55 Ответить
МОЛОДЦЫ!КРАСИВАЯ РАБОТА!
показать весь комментарий
09.04.2022 21:43 Ответить
ГЕРОИ!
показать весь комментарий
09.04.2022 22:01 Ответить
АЗОВ - ВЫ лучшие!
показать весь комментарий
09.04.2022 22:26 Ответить
Які КРАзи? Може урали?
показать весь комментарий
10.04.2022 10:36 Ответить
 
 