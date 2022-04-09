Бойцы полка "Азов" отработали по минометным позициям оккупантов. ВИДЕО

Защитники Украины из полка "Азов" нанесли огневое поражение оккупантам, которые вели минометный огонь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Азова.

"Бойцы полка "Азов" эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КрАЗ противника и уничтожены БК оккупантов", - отмечается в сообщении.

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