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Бійці полку Азов відпрацювали по мінометних позиціях окупантів. ВIДЕО

Захисники України з полку Азов нанесли вогневе ураження окупантам, які вели мінометний вогонь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Азова.

"Бійці полку "Азов" ефективно відпрацювали по позиціям російських окупантів, звідки вони вели мінометний вогонь. Пошкоджено, без можливості подальшої експлуатації, КРАЗи противника та знищено БК окупантів", - зазначається у повідомленні.

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Бійці полку "Азов" ефективно відпрацювали по позиціям російських окупантів, звідки вони вели мінометний вогонь.

Пошкоджено, без можливості подальшої експлуатації, КРАЗи противника та знищено БК окупантів. pic.twitter.com/7ngoMjqNwP

— АЗОВ (@Polk_Azov) April 9, 2022

Автор: 

Маріуполь (3231) Азов (777)


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Топ коментарі
+42
‼️‼️‼️

Арахамия всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти.

А КАК ПОЛК АЗОВ К ЭТОМУ ТОРГОВЦУ *********** И УКРАИНОЙ ОТНОСИТЬСЯ?

может стоит АРАХАМИЮ арестовать
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09.04.2022 19:42
+30
азовці демонструють безпримерний у світі приклад стійкості і мужності. Слава героям!
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09.04.2022 19:39
+29
Лучше сразу надо было расстрелять на месте агитации ,а потом и клоуна с его хозяином ермаком
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09.04.2022 19:46
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Речь фюрера в Лужниках войдет в историю Третьего Рейха Москвы.

"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
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09.04.2022 19:36 Відповісти
А наглядає Байрактар.
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09.04.2022 19:39 Відповісти
Откуда у них КрАЗы? Трофейные?
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09.04.2022 19:39 Відповісти
а откуда в россии мерседесы на дорогах?)лол)вопрос риторический
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09.04.2022 19:43 Відповісти
Каким боком здесь мерседесы. Речь идет о кразах. Для украинцев это важно.
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09.04.2022 19:45 Відповісти
Сори, скорее всего авторы ошиблись это были Уралы или захваченные Кразы.
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09.04.2022 19:44 Відповісти
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09.04.2022 19:50 Відповісти
уралы
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09.04.2022 19:56 Відповісти
азовці демонструють безпримерний у світі приклад стійкості і мужності. Слава героям!
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09.04.2022 19:39 Відповісти
ЦІКАВА ІНФА . Хто в курсі?!


https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/5336aab5bd9b05f420ea1.jpg ​​ 🏛️Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.

🤷🏻‍♂️Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.

🗣️Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.

🤬При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.

😮Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.

🤦🏼Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.

😎Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко?

🤔Встреча Арахамии с командирами подразделений в Черниговской области полностью совпадает в направлении с тем, о чем мы писали раньше. https://t.me/pecherhill/737 Глава Офиса президента Андрей Ермак активно лоббирует договоренности с Россией на переговорах , в ходе которых Украина, уже побитая и грабленая, должна пойти на определенные компромиссы. Очевидно, всегда готовый прислуживаться Ермаку Арахамия занялся как всегда работой наиболее «вырванной из контекста». Он убеждает в необходимости уступок врагу боевых офицеров.

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09.04.2022 19:39 Відповісти
‼️‼️‼️

Арахамия всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти.

А КАК ПОЛК АЗОВ К ЭТОМУ ТОРГОВЦУ *********** И УКРАИНОЙ ОТНОСИТЬСЯ?

может стоит АРАХАМИЮ арестовать
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09.04.2022 19:42 Відповісти
Лучше сразу надо было расстрелять на месте агитации ,а потом и клоуна с его хозяином ермаком
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09.04.2022 19:46 Відповісти
Источники сообщают .......

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Очень ценная информация особенно ,когда Источники сообщают .......
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09.04.2022 20:11 Відповісти
Особливо, що той Мирон Левицький зареєстрован на цензорі 04.04.22.
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09.04.2022 20:49 Відповісти
Так була зустріч Арахаміі з військовими ?
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09.04.2022 22:22 Відповісти
у "азова" те же бенє-фициары. рядовий состав, який на фронті не всчьот
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09.04.2022 20:21 Відповісти
Да что там с галимого Арахамии возьмешь. Нет, если уж начинать, то с Ахметова и Бени, есть за что бороться.
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09.04.2022 21:05 Відповісти
Він шукає підстави для Звільнення Залужного. Уже весь інтернет обговорює ці зустрічі з генералами і пошуки безпринципного і маріонетку для зе і його миру. Тепер долю України вирішують арахамії і єрмаки,запроданці
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09.04.2022 19:43 Відповісти
Не зараз, а в 19 році.
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09.04.2022 19:50 Відповісти
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09.04.2022 19:59 Відповісти
Вопрос риторический
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09.04.2022 20:17 Відповісти
У них валится личный бизнес, поэтому им срочно ружен мир.
На любых условиях...
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09.04.2022 20:27 Відповісти
А який у арахаміі бізнес ? Хто в курсе ?
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09.04.2022 22:20 Відповісти
Вы, это не весь интернет.Вы,это те,которые питаются объедками чьих-то фейков.
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09.04.2022 20:18 Відповісти
Щось по темі чи як усі кацапи якби щось ляпнуть. Якщо у вас усе,то мій земляк курс вказав
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09.04.2022 20:25 Відповісти
А я вам как раз по теме,не питайтесь отбросами.
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09.04.2022 20:33 Відповісти
може треба було обригамію розстріляти? не якщо воно анонсувало ще такі зустрічі, то якась з них стане для нього останньою подією в його жалюгідному існуванні
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09.04.2022 19:46 Відповісти
Тому Борис Джонсон раптово приїхав
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09.04.2022 19:53 Відповісти
... "с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии", а мало бути так, - після зустрічі з агрохамом командири виходили з радісним настроєм, бо агрохамія випадково вистрілив собі в скроню декілька разів.
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09.04.2022 19:59 Відповісти
виглядає сумнівно - можна посилання на той телеграм арахамії? Чому інформація не надійшла від військових? Зараз не той час, щоб вони мовчали про цю бесіду.
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09.04.2022 20:35 Відповісти
Треба запитати у самого Арахаміі - о чем ця абхазька людина ВДРУГ поїхала відволікати військових від їх справ
То у Стамбулі обіймалися з агресором , то фотки полігону дае і полігон обстрілюють
Блін, шо ні шаг Арахаміі- то шкандаль ‼️‼️‼️
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09.04.2022 22:30 Відповісти
Через несколько дней после фотки под обстрелами полигона погибло 35 человек
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09.04.2022 22:32 Відповісти
Уже у моря стоят орки. Пора бы их и притопить.
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09.04.2022 19:40 Відповісти
Арахамия с Дерьмаком против.
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09.04.2022 19:48 Відповісти
Свіженький бот

Реєстрація: 09 квітня 2022
Заходив: 09 квітня 2022 в 13:35
Мене читають: 0
Я читаю: 0
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09.04.2022 19:53 Відповісти
Я то свеженький. А ты похоже против притопить орков, сирёжа?
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09.04.2022 19:56 Відповісти
Пишут, что оккупанты подтянули к Мариуполю "Тюльпаны". Их бы как-то уничтожить.
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09.04.2022 19:42 Відповісти
доки Азов в Маріке - Марік україньский!... - наш!
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09.04.2022 19:45 Відповісти
ага, а наші морпіхи, нацгвардія, "мєхі" - повітрям подихати вийшли, наче їх там і нема. дивина та й годі
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09.04.2022 20:29 Відповісти
бути бійцем Азова - то найвища повага!
полк Азов - герой України!
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09.04.2022 19:54 Відповісти
Ну почему не окружите и уничтожите окружение?!
Почему смотрите со-стороны?!

"... Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"

..."

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Singing:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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09.04.2022 19:57 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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09.04.2022 19:59 Відповісти
тварі зелені арахімічні на перемовинах здадуть все - і буба підхрякне...
але є ще незламний полк Азов!
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09.04.2022 20:05 Відповісти
Предлагаеися флеш-моб
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09.04.2022 20:05 Відповісти
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Треба звертатися до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
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09.04.2022 22:12 Відповісти
кацапню - тільки в рамках закону - ****** об асфальт.
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09.04.2022 20:19 Відповісти
Кажется, некоторые готовятся сдать юг и восток Украины кровавому рашафашисту, а взамен получат гарантии, что останутся у власти.???
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09.04.2022 20:29 Відповісти
Предлагаю Арахамию и Ермака на вертолете ночью отправить в Мариуполь.
Пусть там бойцам расскажут об их мире ...
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09.04.2022 20:29 Відповісти
кацапи та українські гниди хотять щоб в Україні була хунта. отже буде і всю цю зелену мразоту в лісочок за законом воєнного стану. всіх 3.14дарасів!!!
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09.04.2022 20:34 Відповісти
Какой кошмар и как этому помешать, сдачи Украины этими подлюками , Подоляками , Арахамией , Чалым , который учавствовал в подписании Будапешского договора. Как возможно этому помешать? Людей- то недостаточно чтобы выйти с протестами под офис президента, многие киевляне не в Киеве сейчас.
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09.04.2022 20:41 Відповісти
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Треба звертатися до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
показати весь коментар
09.04.2022 22:11 Відповісти
Печерский холм
10 465 subscribers
Горячие инсайды из самых недр украинской политической элиты. Слухи и сплетни. Разбор происходящих процессов. Анализ и прогнозы. "Когда все умрут - только тогда закончится Большая Игра", - Киплинг.

Дуже цікавий телеграм. Можна писати, що завгодно)))
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09.04.2022 20:55 Відповісти
МОЛОДЦЫ!КРАСИВАЯ РАБОТА!
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09.04.2022 21:43 Відповісти
ГЕРОИ!
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09.04.2022 22:01 Відповісти
АЗОВ - ВЫ лучшие!
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09.04.2022 22:26 Відповісти
Які КРАзи? Може урали?
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10.04.2022 10:36 Відповісти
 
 