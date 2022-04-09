Бійці полку Азов відпрацювали по мінометних позиціях окупантів. ВIДЕО

Захисники України з полку Азов нанесли вогневе ураження окупантам, які вели мінометний вогонь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Азова.

"Бійці полку "Азов" ефективно відпрацювали по позиціям російських окупантів, звідки вони вели мінометний вогонь. Пошкоджено, без можливості подальшої експлуатації, КРАЗи противника та знищено БК окупантів", - зазначається у повідомленні.

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