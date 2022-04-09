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ВСУ в Черниговской области уничтожили российскую "Акацию". ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили российскую гаубицу 2С3 "Акация" в Черниговской области.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В селах Ягодное и Лукашевка в Черниговской области находят тела расстрелянных людей, - ГСЧС. ВИДЕО 18+

Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+33
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09.04.2022 22:28
+23
.
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09.04.2022 22:40
+16
Шо то усохла акация
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09.04.2022 22:33
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09.04.2022 22:28 Ответить
Хвилююча зустріч
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09.04.2022 22:51 Ответить
Такое же ждет ВСЮ ПАРАШКУ ПРОКЛЯТУЮ!!!

ОТ ЭКОНОМИКИ и ДО ВСЕЦЕЛОГО ЕЁ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО!!!
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09.04.2022 22:32 Ответить
Шо то усохла акация
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09.04.2022 22:33 Ответить
Добре акацієві дрова горять...
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09.04.2022 22:33 Ответить
Протягом останнього тижня слабувато стали нищити клятих москалів - фашистів. Пора вже на півдні починати, Донбас і Харків - це відволікаючий маневр, а на півдні вже поліцейська система запрацювала на всю котушку, а то на 9 травня падлюка Путін оголосить, що "Херсон повернувся в свою гавань ...", а Азовське море "все їх море". Скоти СБУшники здали Херсон !!!
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09.04.2022 22:37 Ответить
Егеж , Донбас відволікаючий . До самого Київа будуть відволікати з таким відношенням .
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09.04.2022 22:42 Ответить
Фашисти змінили тактику, у контактний бій тепер не лізуть, лише луплять з дальнобійної артилерії. У нас такого добра обмаль для відповіді
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09.04.2022 22:55 Ответить
Які молодці все-таки наші воїни, захоплююсь вами.
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09.04.2022 22:38 Ответить
Дніпро тримається?
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09.04.2022 22:44 Ответить
ніхт лайкати себе - не ґарно це....
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09.04.2022 22:46 Ответить
Як це лайкати самого себе? Я це робити не вмію і не збираюся вміти.
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13.04.2022 07:25 Ответить
Их там нет.
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09.04.2022 22:39 Ответить
.
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09.04.2022 22:40 Ответить
Пане Залужний , на вас вся надія 🙁
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09.04.2022 22:49 Ответить
Как питардой спичечный коробок разорвало эту какацию
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09.04.2022 22:54 Ответить
Так Чернігівщину вже як тиждень об'явили вільною від кацапозольдатен?? Чи це стара новина ?
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09.04.2022 23:03 Ответить
Что , орки, колбасит вас от ювелирной точности? Всего один выстрел, одна воронка- и кусочков от 3-4 рашистов не осталось. Но вас не беспокоит ,что это- погиб ваш брат, сын, отец. Вас беспокоит, что это ВСУ (уничтожило арту) ,и что в населенном пункте. Поэтому я не удивляюсь, что у вас 20000 трупов в "армии"+60000 без ног, без рук. - молодых пацанов, которых старый карлик послал на убой, как баранов. А вы сестры, родители, дети- сидите, как завороженные, и смотрите,... знаю, смотрите в ютубе, на тела своих родных... сожженные,обглоданные собаками, разорванные на куски.... вы смотрите, смотрите... не можете остановиться.... снова смотрите... и молчите. Не тот фильм назвали молчание ягнят.
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09.04.2022 23:14 Ответить
Какация...
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09.04.2022 23:53 Ответить
 
 