ВСУ в Черниговской области уничтожили российскую "Акацию". ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили российскую гаубицу 2С3 "Акация" в Черниговской области.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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